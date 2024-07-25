ÃœnlÃ¼ oyuncu karÄ±sÄ±yla evleri ayÄ±rdÄ±... SabahÄ±n kÃ¶rÃ¼nde spor yapmak yok... Ã–nÃ¼ne ne Ã§Ä±karsa durmadan yiyor

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SaÃ§Ä± sakalÄ± birbirine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ, elinde iÃ§ecek kutularÄ±yla sokakta dolaÅŸÄ±rken objektiflere yakalanÄ±yordu sÄ±k sÄ±k.

Hatta durum Ã¶yle bir hale gelmiÅŸti ki Ã¼nlÃ¼ oyuncu o halde paparazzi objektiflerine takÄ±lmaktan bile Ã§ekinmiyordu.

Aradan zaman geÃ§ti... Bir kez daha evlendi.

Son aylarda ortalarda dolaÅŸan iddialara bakÄ±lÄ±rsa bu kez de iÅŸler yolunda gitmiyor. TÄ±pkÄ± ilk boÅŸanmasÄ±nda olduÄŸu gibi aralarÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ± eÅŸi, gÃ¼zel gÃ¼zel giyinip neÅŸeli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilerken o yine 'daÄŸÄ±ldÄ±...' Ama bu kez kendini ne kadar zararlÄ± yiyecek varsa onlarÄ± yemeÄŸe verdi.

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Bu sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸimiz Ã¼nlÃ¼ Ben Affleck'in ta kendisi!

Ä°lk karÄ±sÄ± Jennifer Garner ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 2018 yÄ±lÄ±nda saÃ§Ä± sakalÄ± birbirine karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ halde dolaÅŸan, alkol bataÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸen Affleck'in ÅŸu anda evli olduÄŸu Jennifer Lopez ile de sorunlarÄ± var.Â

Jennifer Lopez, yeni yaÅŸÄ±nÄ± kutlarken bile yanÄ±nda kocasÄ± Ben Affleck yoktu. Lopez ise sanki bÃ¶yle bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi hayatÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Giyimi kuÅŸamÄ±, makyajÄ± da her zamanki gibi yerinde.

Ben Affleck cephesine bakÄ±lÄ±rsa onun giyimi kuÅŸamÄ± her zamanki gibi.

Ama iddialara gÃ¶re iliÅŸkisi, evliliÄŸi konusunda iÅŸler ters gittikÃ§e Ben Affleck de kendini durmadan yemeÄŸe verdi. Ãœstelik de ne kadar hazÄ±r yiyecek varsa onlara yÃ¶neliyor Ã¼nlÃ¼ oyuncu.





ZÄ°NCÄ°RÄ°NDEN BOÅžANMIÅž GÄ°BÄ° YÄ°YORÂ

Radar adlÄ± internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re Ben Affleck, durmadan pizza ve bol ÅŸekerli yiyecekler tÃ¼ketiyor.

Siteye konuÅŸan bir kaynak "Ben, bir keresinde evine beÅŸ tane pizza sipariÅŸ etti" dedi. AyrÄ±ca onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ oyuncunun tatlÄ±ya, ÅŸekerli yiyeceklere bir dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ var.

Bu konudaki isteÄŸini de Ã§ikolatalÄ± kurabiyeler, Ã§ikolatalÄ± kekler ve Ã¼zerine bol bol krema ilave edilmiÅŸ kahvelerle tatmin etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

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Ben Affleck ile ilgili olarak konuÅŸulan baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var...





TATÄ°LDE BÄ°LE SPOR YAPAN JLO, ONU SABAHIN KÃ–RÃœNDE UYANDIRIYORDUÂ

Buna gÃ¶re kendisi aÄŸzÄ±na attÄ±ÄŸÄ± her lokmaya ve her yuduma bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶zen gÃ¶steren Lopez, kocasÄ±nÄ±n da Ã¶yle davranmasÄ±nÄ± istiyordu.

Ãœstelik kendisi tatilde bile egzersiz programÄ±nÄ± aksatmÄ±yordu ve Ben Affleck'ten de aynÄ± davranÄ±ÅŸÄ± bekledi.

Bu tÃ¼r olaylara ilgi duymadÄ±ÄŸÄ± bilinen Affleck, konuÅŸulanlara gÃ¶re Lopez ile ayrÄ± yaÅŸamaya baÅŸlamanÄ±n en Ã§ok bu ayrÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± seviyor.

Lopez'den ayrÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± besinler yemek ve dÃ¼zenli spor yapmak zorunda hissetmiyor kendini.

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Affleck'e yakÄ±n bir kaynak Radar adlÄ± siteye bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Jennifer, dÃ¼nyanÄ±n en imrenilen vÃ¼cutlarÄ±ndan birine sahip. Neredeyse kendini cezalandÄ±rÄ±r gibi bir egzersiz programÄ± uyguluyor. BÃ¼tÃ¼n bunlar Ben iÃ§in ise bir tÃ¼r iÅŸkenceydi."

Onun ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re Ben Affleck bÃ¼tÃ¼n bunlardan kurtulduÄŸu iÃ§in kendini bu anlamda rahatlamÄ±ÅŸ hissediyor.

SÃ¶z konusu kaynak "Jennifer her gÃ¼n sabah beÅŸte Ben'i de kaldÄ±rÄ±p kendisiyle birlikte egzersiz yapmaya zorluyordu. Ben'in bu konuda bir sÃ¶z hakkÄ± yoktu" diye anlattÄ± durumu.





ARTIK CANI NE Ä°STERSE ONU YÄ°YORÂ

Bu arkadaÅŸÄ±nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re artÄ±k Jennifer Lopez ile aynÄ± evde yaÅŸamayan Ben Affleck, ÅŸimdi bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± yapmak zorunda deÄŸil. CanÄ± ne zaman ne yemek isterse onu yiyor.

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Onun deyimiyle "Ben Affleck, artÄ±k yine kendi kalesinin kralÄ±" haline geldi.

Bu kaynaklara gÃ¶re Affleck, eski karÄ±sÄ± Jennifer Garner'dan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da kendini zararlÄ± yiyeceklere ve alkollÃ¼ iÃ§kilere vermiÅŸti.

Bunun sonucunda da gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r biÃ§imde kilo aldÄ±. Bu kaynaklara gÃ¶re Ben Affleck iÃ§in tarih bir kez daha tekerrÃ¼r etmiÅŸ durumda.

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YILLAR SONRA MURATLARINA ERMÄ°ÅžLERDÄ°Â

2000'lerin baÅŸÄ±nda Gigli adlÄ± filmin setinde baÅŸlayan aÅŸklarÄ±nÄ± o dÃ¶nemde niÅŸanlÄ±lÄ±k sÃ¼recine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ± Lopez ile Affleck. Fakat bunun sonu ayrÄ±lÄ±kla bitti.

Eski Ã§ift yÄ±llar sonra tekrar bir araya gelip bu kez evlendiler. Ama iki yÄ±llÄ±k evlilik, gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Ã§ok da iyi gitmiyor. Ã‡iftin bir sÃ¼redir ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

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Bennifer olarak anÄ±lan Ã§ift, birlikte satÄ±n aldÄ±klarÄ± evlerini satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Ben Affleck ile eski karÄ±sÄ± Garner'dan dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸuna yakÄ±n bir eve taÅŸÄ±ndÄ±.

Lopez ise eski eÅŸi Marc Anthony'den dÃ¼nyaya gelen ikizleriyle birlikte kendine ait konutlardan birinde yaÅŸÄ±yor.

Bu yaz turnesini iptal eden Lopez, Ã¶nce Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Ä°talya'ya tatile gitti. Sonra evine dÃ¶nen Lopez, Ben Affleck dÄ±ÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n aile bireyleri ve tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ kutlamasÄ± yaptÄ±.

Lopez ile Affleck, ilk kez 2021 yÄ±lÄ±ndaki Venedik Film Festivali'nde el ele kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

KocasÄ± kendini yiyip iÃ§meye vermiÅŸken; Lopez yine ne kÄ±yafetinden ne makyajÄ±ndan Ã¶dÃ¼n veriyor. ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z son olarak da Ã¼zerinde gÃ¼zel elbisesiyle bisiklete binerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â Â

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