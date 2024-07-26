Ünlü oyuncunun kızı geçen sevdiğiyle bir yuva kurmuştu: Evliliğimin ilk günlerini ağlayarak geçirdim

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Ama ünlü oyuncunun kızının evlendiği gün döktüğü gözyaşları bunlara bir örnek değil.

Çünkü o büyük bir heyecan içinde, aylar öncesinden hazırlandığı düğününde giydiği gelinlik nedeniyle aldığı çok ağır eleştiriler yüzünden ağladı.

O GELEN ACIMASIZ ELEŞTİRİLERE AĞLADI

Bu sözünü ettiğimiz kişi yılların oyuncusu Susan Sarandon'ın eski eşi Franco Amurri ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eva Amurri.

39 yaşındaki Eva, geçtiğimiz haziran ayında uzun süredir birlikte olduğu şef Ian Hock ile hayatını birleştirdi. O özel gününde de bedenini saran askısız bir gelinlik giydi. Görünümünü de uzun bir duvakla tamamladı.

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Eva Amurri kendini gelinliği içinde rahat, güzel ve tabii ki mutlu hissediyordu. Ama gelinliği yüzünden aldığı kötü yorumlar, ağır eleştiriler onun düğünden sonraki günlerini zehir etti.

Gelinliğin bu kadar eleştiri almasının nedeni de birçok kişi tarafından abartılı, gereksiz hatta uygunsuz bulunan göğüs dekoltesiydi.

'BENİ ORTAOKUL YILLARIMA GERİ GÖTÜRDÜ'

Eva Amurri, bu gelinliği kendine yakıştırıp özenle seçmişti ama belli ki sosyal medyadan gelen acımasız yorumlara hiç hazır değildi.

Çünkü hayata dair duygularını kaleme aldığı bloğunda yer verdiği yazısında itiraf ettiğine göre bu eleştiriler yüzünden gözyaşlarına boğuldu.

Eva Amurri, Happily Eva After adlı bloğunda yayınladığı yazısında o anları şöyle anlattı: "Gözlerimden sıcak gözyaşlarının boşaldığını hissettim. Bu da beni ortaokul yıllarıma geri götürdü."

Gelinliğinin göğüs dekoltesi yüzünden kendisine yönelen eleştiriler hakkında "Orada beni hiç tanımayan ve benim de tanımadığım insanlar vardı. Beni utandırmasını umdukları bir şeyleri yazmak için zaman ve enerji harcıyorlardı" satırlarına da yer verdi yazısında Eva Amurri.

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'BEN ÇOCUKLARINI EMZİREN BİR KADINIM'

Genç kadının üstelik de yeni evli olduğu sırada böylesine üzülmesine neden olan düğün fotoğrafları da kendisi tarafından özenle seçildi.

Bazıları People dergisine özel çekimlerdi ve orada yayınlandı. Bazı görüntüler de Amurri'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Amurri, anlattığına göre kendini "güzel ve gerçekten kendisi gibi" hissettiği pozlarını paylaştı kamuoyuyla.

Amurri, makalesinde gelinliğinin bu kadar eleştiri almasının nedeninin göğüsleri olduğunu da yazdı.

Satırlarını şöyle sürdürdü: "Bu görüntülerin viral olması beni çok şaşırttı. Bunun da benim kontrolüm dışında olan bir nedeni vardı: Göğüslerim."

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Amurri sonra da üç çocuk annesi olduğunu, çocuklarını emziren her kadın gibi kimi zaman doğal göğüslerinin görüntüsünün de değiştiğini ifade etti.

HAZİRAN AYINDA EVLENDİ

Susan Sarandon'ın, İtalyan film yönetmeni Franco Amurri ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Eva, haziran ayında Ian Hock ile hayatını birleştirdi. Düğün, New York'taki Hudson Vadisi'nde gerçekleşti. Bir bahçe partisi havasındaki düğüne, gelin ve damadın çok yakınlarından oluşan 40 kişilik bir davetli topluluğu katıldı.

Ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın, kendisi gibi sinema yıldızı olan eski sevgilisi Tim Robbins de çocukluğunu bildiği Amurri'yi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

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GELİNLİĞİNİN GÖĞÜS KISMI 'SKANDAL' OLARAK NİTELENDİRİLDİ

İlk bakışta her şey gayet güzel gidiyordu. Ama gelin Eva Amurri'nin canını sıkan bir gelişme oldu. Amurri, Ian Hock ile hayatını resmen birleştireceği düğünü için Kim Kassas imzalı, askısız bir gelinlik giydi. Görünümünü de uzun bir duvakla tamamladı.

Fakat Eva'nın gelinliğinin göğüs kısmı sosyal medyada dudak uçuklatan eleştirilerin hedefi oldu. Birçok kişi göğüs bölgesinin, 'düğün için fazla seksi ve uygunsuz' olduğunu ileri sürdü.

Elbette Eva Amurri'nin kulağına da gitti bu eleştiriler.

O da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelinliğini nasıl, hangi duygular içinde seçtiğini anlattı. Üstelik kendisini eleştirenlere küçük bir sürpriz de yaptı.

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HEM ÇEKİCİ HEM ZARİF GÖRÜNMEK İSTEMİŞTİ

Amurri paylaşımında düğününün çok fazla sevgi ve inanılmaz bir enerjiyle dolu bir gün olduğunu anlattı.

Yağmur yağmasından hep endişelenmesine rağmen yine de havanın yağışlı olmasının çok da büyük bir sorun yaratmadığını ekledi.

Sonra da gelinliğinin çok eleştirilen göğüs bölgesine yönelik birkaç cümle kurdu. O bölgenin yakın çekim görüntüsünü paylaştı ve "Bunu sonrası için rahatça kullanabilirsiniz" diye yazdı.

39 yaşındaki Eva Amurri, gelinliğini nasıl seçtiğini de anlattı. Gelinliğin vintaj çizgiler taşıdığını belirten Amurri, çok kabarık bir elbise yerine böyle daha sade bir gelinlik içinde kendini ultra kadınsı hissettiğini belirtti People dergisine verdiği röportajda.

"Ben de düğün günümde seksi ama aynı zamanda zarif hissetmek istedim" diye sürdürdü sözlerini. Gelinliğin de bu iki ayrıntı arasındaki dengeyi mükemmel şekilde kurduğunu ekledi. Eva Amurri, bu gelinliğin tam da hayallerindeki gibi olduğunu ifade etmekten de kaçınmadı.

İKİ YIL BİRLİKTE OLDUKTAN SONRA NİŞANLANMIŞLARDI

Eva Amurri ile Ian Hock, geçen yıl Paris'te nişanlandı. Mutlu haberi de sosyal medya hesabından paylaştı. O ana kadar da çift iki yıldır birlikteydi.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Eva Amurri ilk evliliğini 2011 ile 2020 arasında Kyle Martino ile yapmıştı. Bu evlilikten ikisi erkek biri kız üç tane çocuğu oldu.