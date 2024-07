Bir gecede bulduğu şöhretin bedeli ağır oldu... Kıyafetimi bile parçaladılar...Bir sevenim beni öldürecek diye korkuyorum

Haberin Devamı

Bugün 60'lı yaşlarını süren Stone, aradan geçen zamanda birçok yapımda hatta bu yapımın devam filminde de oynadı. Ama hala milyonlarca kişinin hafızasında Paul Verhoeven'in imzasını taşıyan o ünlü filmde oynadığı güzelliğinin doruğundaki Catherine Tremmel karakteri canlanır.

Stone, o film sayesinde tam da 34 yaşında, deyim yerindeyse bir gecede yıllarca peşinden koştuğu şöhrete ulaştı.

Ama Stone, başrolünü Michael Douglas ile paylaştığı Temel İçgüdü filmi yüzünden hayat boyu peşini bırakmayan bir korkunun pençesine de düştü. Çılgın bir hayranı tarafından vurulma korkusu!

BU KORKUYU AKLINA SYLVESTER STALLONE SOKTU

Aslına bakılırsa bunu da aklına sokan kişi belki de aynı korkuyu kendisi de yaşayan Sylvester Stallone oldu.

Rocky ve Rambo filmleriyle milyonların hafızasına yerleşen Stallone, Sharon Stone'u "bu kadar hızlı şöhret olup bazı tehlikeli hayranların dikkatini çekeceği" konusunda uyardı. Ondan sonra da bu korku Stone'un yakasını bir türlü bırakmadı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Stone, meslektaşı Sylvester Stallone'nin aklına soktuğu o korkuyu şöyle anlattı: "Sly'ın bana söylediği şuydu. 'Sokakta yürüyorsun. Bir anda birisi elini cebine atıyor... Sen onun cebinden kalem mi yoksa silah mı çıkacağını bilmiyorsun."

İtiraf ettiğine göre Stallone'nin ona söylediği bu sözlerin etkisinden hayatı boyunca kurtulamadı Stone. Kendini sürekli böyle bir duruma hazır ve temkinli olmak zorunda hissediyor hala ünlü yıldız.

Yeri gelmişken Stone ile Stallone'nin The Specialist filminde birlikte oynadığını da hatırlatalım.

NASIL BİR ŞÖHRETE ULAŞTIĞINI FESTİVALDE FARK ETTİ

66 yaşındaki Sharon Stone, Temel İçgüdü ile bir gecede ulaştığı şöhrete hiç hazır olmadığını daha önceki röportajlarında da söylemişti.

Ama anlattığına göre olayın boyutunu 1992 yılındaki Cannes Film Festivali'ne katıldığında fark etti.

O dönemi şöyle anlattı yıldız: "Makyaj sanatçım ve kuaförüm yoktu. Hatta bir korumam bile yoktu. Cannes'da Temel İçgüdü'yle ve korumanız olmadan bulunduğunuzu hayal edin."

1992 yılındaki Cannes Film Festivali'ne gittiğinde kendisini taşıyan araçtan bile kolayca inemediğini anlattı Stone... Filmi izleyen hayranlarının kapıların yanına yığıldığını hatta arabasının üstüne çıktığını sözlerine ekledi.

Aslında Stone'un, Sylvester Stallone'nin sözleriyle tetiklenen hayranları tarafından vurulma korkusu kendi yaşam deneyimlerinden de çıkıyor.

Stone konuk olduğu podcast yayınında ondan bir hatıra isteyen hayranlarının üzerindeki kıyafetleri parçalarına ayırdığını da açıkladı.

Stone, aslında bütün bu korkularına rağmen 34 yaşında ulaştığı şöhretin kendisi için bir rahatlama sağladığını da hiç saklamadı.

Stone kısa bir süre önce The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda şöyle anlattı bu durumu: "Çok çılgıncaydı. Cannes'da kırmızı halıda yürürken ve binlerce kişi adımı söylemeye başladığında, içimi öyle bir rahatlama duygusu sardı, öyle bir sükunet hissi oluştu ki."

Stone şu ana kadar çılgın bir hayranı tarafından vurulmadı ama tam da bu türden canını sıkan bir hayranı çıktı. Londra'da yaşayan Macar ordusunun eski bir özel kuvvetler mensubu olan Sandor Boros, Stone ile 1996 yılında sevgili olduklarını ileri sürdü. Hatta bir erkek çocukları doğduğu ama bebekken öldüğü iddiasını da ortaya attı. Akli dengesi bozuk olan Boros, geçen yılın mayıs ayında Stone'un kız kardeşinin evinin önünde kameralara takıldı.





HAKSIZLIĞA UĞRADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Aslına bakılırsa Sharon Stone, Temel İçgüdü ile şöhrete kavuştu ama sonradan hayatında yine bu film yüzünden bazı olumsuz gelişmeler de yaşandı. Onları da bir hatırlayalım.

Stone, 2021 yılında konuk olduğu bir radyo programında bu film sayesinde bir gecede yıldız olduğunu söyledi. Ama filmde haksızlığa uğradığını da gizlemedi. Her ne kadar bu filmden ne kadar ücret aldığını resmen açıklamasa da söylediğine göre Michael Douglas 14 milyon dolar alırken kendisi bunun yarısı kadar bile kazanmamıştı. Stone, o filmden kazandığı paranın Oscar töreninde giyebileceği bir elbise almasına bile yetmediğini ileri sürmüştü.

Temel İçgüdü, 49 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildi. ABD'de 120 milyon dolar hasılat elde etti. O döneme damga vuran filmin hasılatı ABD dışındaki gösterimlerle birlikte 350 milyon doları geçti.

O ROL YÜZÜNDEN OĞLUNUN VELAYETİNİ KAYBETTİ

64 yaşındaki Stone, Temel İçgüdü'nün kendisine sadece 34 yaşında şöhret getirmediğini bunun yanı sıra olumsuz etkileri olduğunu da yıllar sonra gözler önüne sermişti. Stone, konuk olduğu Table For Two With Bruce Bozzi adlı sohbet programında, bu ünlü filmin 'arka sokaklarında' hayatını etkileyen gelişmeleri gözler önüne serdi.

Sharon Stone, 1998 ile 2004 arasında gazeteci Phil Bronstein ile bir evlilik yaptı. Çift, bu süreçte Roan Joseph adında bir çocuk evlat edindi. Fakat anlaşamayıp boşanmaya karar verdiklerinde Roan'ın velayeti konusunda Stone sorun yaşadı. Bunun nedeni de kendisine ün kazandıran Temel İçgüdü filmindeki cüretkar sahnelerdi.

Konuk olduğu programda anlattığına göre Stone, o filmin olay yaratan sahneleri yüzünden oğlunun velayetini kaybetti.

Duruşma sırasında henüz küçük olan oğluna hakim tarafından sorulan soruyu da "sistemin tacizi" olarak nitelendirdi ünlü oyuncu.

Stone'un anlattığına göre duruşmada hakim küçük Roan'a "Annenin cinsel içerikli filmlerde oynadığını biliyor musun?" diye sordu. Ünlü oyuncu Sharon Stone'un bu konudaki değerlendirmesi ise şöyle oldu: "Sistemin bir taciziydi bu. Benim ne çeşit bir ebeveyn olup da böyle bir filmde oynadığımı göz önüne alıyordu."

TOKADI ATTI VE HEMEN AVUKATINI ARADI

Sharon Stone, kendisine şöhret getiren Temel İçgüdü filmiyle ilgili başka bazı kamera arkası hallerini deThe Beauty of Living Twice adlı kitabında anlattı.

Güzel oyuncunun, kitabından çarpıcı bir bölüm önceki yıl Vanity Fair dergisinde yer aldı. Bu bölümde de Stone, kendisine şöhreti getiren Temel İçgüdü filminin ünlü sorgulama sahnesiyle ilgili yaşadıklarını satırlara döktü. .

Stone kitabının dergi tarafından alıntılanan bölümünde olayları şöyle anlatıyor: "Filmi bitirdikten sonra izlemem için çağrıldım. Oda, projeyle hiçbir ilgisi olmayan menajerler ve avukatlarla doluydu. Cinsel organımın göründüğü sahneyi ilk kez böyle gördüm." Stone o sahneyi izledikten sonra projeksiyon kabinine girip yönetmen Paul Verhoeven'e bir tokat attığını ve sonra da arabasına gidip avukatını aradığını anlattı.

'HER OYUNCU SONRADAN NE GÖRECEĞİNİ BİLİR'

Stone'un anlattığına göre avukatı, filmin bu şekliyle gösterilemeyeceğini ileri sürdü. Sonra da şöyle devam etti: "Marty, böyle elbisemin altından görüntü almalarının yasal olmadığını söyledi. Bunun için filme, yetişkinlere yönelik olduğunu belirten bir uyarı konulabilirdi. Bunu yönetmen Paul Verhoeven'e anlattığımda ise böyle bir seçeneğim olmadığını söyledi."

Temel İçgüdü'nün o ünlü sahnesiyle ilgili iddialar daha önce de gündeme gelmişti. Yönetmen Verhoeven de Stone'un iddialarına karşılık onun yalan söylediğini belirterek "Her oyuncu kamera karşısında iç çamaşırını çıkarması istendiğinde sonradan ne göreceğini bilir" sözleriyle kendini savunmuştu.

BİR DÖNEME DAMGASINI VURDU

Sinemanın bir dönemine damgasını vuran Temel İçgüdü (Basic Instinct) 1992 tarihli bir yapım. Senaryosunu Joe Eszterhas'ın kaleme aldığı filmin yönetmeni ise Paul Verhoeven.

Michael Douglas ile Sharon Stone'uh başrollerini paylaştığı Temel İçgüdü, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü üzerine kurulu.

Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.

Gösterime girdiğinde izlenme rekorları kıran Film, Sharon Stone'un da kariyerinden önemli bir dönemeç olmuştu.

Aradan yıllar geçtikten sonra, 2006'da filmin devamı çekilmişti. O yapımda senaryo yine Eszterhas'ın kaleminden çıksa da bu kez yönetmenliğini Michael Caton Jones üstlendi. Shoren Stone bu ikinci filmde de kamera karşısına geçti.