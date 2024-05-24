Çok uğraştığı halde çocuk doğuramamıştı... Sonunda hayali gerçekleşti... Ünlü oyuncunun gurur günü!

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Bu ünlü yıldızın kariyerinin yanı sıra bir de özel hayatı var kuşkusuz.

Başından iki evlilik geçen ünlü yıldız, çok istemesine rağmen bugüne kadar hiç biyolojik çocuk sahibi olamadı.

Özellikle de ikinci evliliğini yaptığı kocasıyla birlikte bu konu üzerinde epey uğraş sarf etti. Sonuç olarak hamile de kaldı ama ardı ardına birden çok düşük yaşadı.

O da çareyi evlat edinmekte buldu. Şimdi birbirinden yakışıklı üç tane erkek çocuk annesi.

Üstelik geçtiğimiz günlerde onlardan birinin daha büyük bir mutluluğuna tanık oldu. Artık boyunu geçen ortanca oğlunu liseden mezun etti.

O mutlu günde çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Hem de büyük bir gururla.

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DOĞURAMADI AMA ÜÇ TANE ERKEK EVLADI OLDU

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü, Temel İçgüdü serisi başta olmak üzere birçok yapımla hafızalara kazınan Sharon Stone...

66 yaşındaki Stone, geçtiğimiz gün ortanca oğlu Laird Vonne Stone'un liseden mezun oluşuna tanıklık etti. 18 yaşına gelen ve artık boyunu aşan Laird Vonne ile birlikte çekilen pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

Sharon Stone'un bu paylaşımına da ünlü ve ünsüz takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı geldi.

O paylaşımda Laird Vonne'un, annesi Sharon Stone'un boyunu çoktan geçtiği de gözlerden kaçmadı.

Bu arada Laird'in yüzündeki maske Stone'un takipçileri arasında tartışma konusu oldu. Dünyayı sarsan hastalığın üzerinden dört yıl geçmesine rağmen genç adamın neden maske taktığı merak konusu oldu.

Ama belli ki bütün bunlar Sharon Stone'un mutluluğuna gölge düşüremedi.

Stone'un takipçileri Laird'in mezuniyetini kutladı. Ama bir yandan da neden maske kullandığını sorguladı.

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Bu arada yıllar önce beyin kanaması geçirip ölümden dönen Sharon Stone'un sağlığıyla ilgili verdiği mücadeleyi artık herkes biliyor. Ama bir de çocuk sahibi olmak için verdiği bir mücadele var ki o da dikkate değer.

Sharon Stone, ilk evliliğini 1984 ile 1987 yılları arasında Michael Greenburg ile yaptı. Belli ki çok genç olduğu için o sırada çocuk sahibi olmayı düşünmedi.

Yıldız, ikinci evliliğini de gazeteci Phil Bronstein ile yaptı. 1998 yılında hayatlarını resmen birleştiren çift 2004 yılında da yollarını ayırdı.

İşte bu ikinci evliliği sırasında çocuk sahibi olmak için epey uğraştı Stone. Aslında defalarca hamile de kaldı. Ama hiçbirinde mutlu sona ulaşamadı hep düşük yaptı ve bebeklerini kaybetti.

'OĞLUMUN VELAYETİNİ BANA VERMEDİLER... KALBİM KIRILDI'

O dönemde evlilikleri süren Phil Bronstein ile Sharon Stone, biyolojik çocuklarına bir türlü kavuşamayınca çareyi evlat edinmekte buldu.

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2000 yılında Roan Joseph Bronstein'i evlat edindiler. Fakat sonra evlilikleri bitti.

Hatta bu sırada Stone, oğlunun velayeti konusunda eski eşiyle bir yasal mücadeleye girişti ama sonuç olarak kaybetti.

Yıllar sonra verdiği bir röportajda geçmişte rol aldığı filmlerdeki açık sahneleri yüzünden Roan'ın velayetinin kendisine verilmediğini ileri sürmüştü.

Stone geçen yıl bu konuda konuşurken bu kararın kalbini kırdığını saklamamıştı. Hatta bu üzüntü yüzünden kalbinde bazı fiziksel sorunlar çıktığını da anlatmıştı.

Stone ile Bronstein'in yollarını ayırmasından birkaç yıl sonra Roan, hem annesinin hem de babasının soyadını taşımak için mahkemeye başvurdu. Genç adamın şimdi iki tane soyadı bulunuyor.

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SONRA İKİ ÇOCUK DAHA EVLAT EDİNDİ

Sharon Stone, eşinden boşandıktan sonra çocuk sahibi olma hevesi dinmedi. 2005 yılında, geçtiğimiz gün liseden mezun ettiği oğlu Laird Vonne'u evlat edindi.

Ama bu yolculuğu da kolay olmadı Stone'un. Bunu de People dergisine verdiği bir röportajda "İkinci çocuğumu evlat edinmek için yıllarda çaba harcadım. Onu kollarıma alıncaya kadar da bunun olabileceğine inanamadım" diye anlatmıştı.

Ama Sharon Stone, ailesini biraz daha büyütmekte kararlıydı. Laird'in ardından bir de şu anda 17 yaşında olan en küçük oğlu Quinn Kelly'yi evlat edindi.

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Sharon Stone, yine sosyal medya sayfasından Laird için yüksek okul arayışında olduklarını da daha önce belirtmişti.