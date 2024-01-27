Ünlü yıldız internette tanıştığı adamlarla bile buluşmuş... Ben de aşkı bulacağım, umudumu yitirmedim

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Tabii ki birçok kişiyle tanışma olanakları sıradan insanlardan daha fazla bu ünlülerin. Ama yine de bazıları aşkı başka yerlerde, yani modern çağların en gözde iletişim aracı internette arayabiliyor.

Bu ünlülerden bazıları "pırıltılı" dünyada aradıklarını tam olarak bulamadıklarından bazıları da sırf heyecan olsun diye böyle bir yöntemi tercih edebiliyor.

Kimi bunu gizli gizli yapsa da kimi de deneyimlerini sonradan herkesin duyabileceği şekilde açıklıyor.

PEŞİNDE ONCA YAKIŞIKLI VARKEN...

İşte bunlardan biri de Sharon Stone... Evet... İlerleyen yaşına rağmen hala dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Sharon Stone bile hayatına renk katacak kişiyi bulmak için internetten yararlandığını itiraf etti.

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Böyle uzaktan bakıldığında inanılmaz gelse de bu gerçek. Hollywood'un yıllara meydan okuyan yıldızı belli ki çevresinde aradığını bulamadı, o yüzden şansını internette denemeye karar verdi.

İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine verdiği röportaja bakılırsa da 65 yaşındaki Stone, bu deneyimi bir değil birkaç kez yaşadı.

Kısaca söylersek internet üzerinden tanıştığı bazı kişilerle önce sohbet etti, sonra fotoğraf alışverişinde bulundu ardından da onlarla buluştu.

Bir bakalım Sharon Stone'un anlattıklarına.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI BİR HÜKÜMLÜYLE BİLE BULUŞTU

Söylediğine göre Stone, internetten tanıştığı bir adamla Los Angeles'taki Bel Air Otel'de buluştu. Karşısına çıkan adam, bir uyuşturucu bağımlısıydı, üstelik bu yüzden hüküm bile giymişti.

Yine Stone'un anlattığına göre bedeninde neredeyse 20 bin tane enjeksiyon izi vardı.

Tabii ki bu durum Sharon Stone için bir hayal kırıklığı oldu. Garsona bir bardak su sipariş etti, buluştuğu adam ise kokteyl istedi.

Fakat sonrasında Stone buluştuğu kişiye "Üzgünüm, burada kalamam" dedi ve otelden çıkıp evinin yolunu tuttu.

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BAZEN DE BULUŞTUĞU İNSANLARIN TERAPİSTİ GİBİ OLDU

Sharon Stone daha sonra da bu tür internet tanışmaları ve buluşmaları yaşadı. Bu şekilde tanıştıklarından bazılarıyla konuşurken kendini terapist gibi hissettiğini saklamadı Stone.

Ünlü yıldızın söylediğine göre buluştuğu adamlardan biri evliydi ve iki çocuğu vardı. Karısı boşanmak istiyordu ama genç adam bu durumla başa çıkamıyordu.

Bir başkası da kız arkadaşından ayrılmıştı. Çünkü ilişkileri sırasında sevgilisi hamile kalmıştı. Fakat tercihi evlenmek yerine bebeği aldırmak olmuştu.

Stone'un anlattığına göre bu genç adam sevgilisine hala aşıktı. Bu konuda "Onun bu süreçle başa çıkmasına destek oldum" diye konuştu ünlü oyuncu.

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BİR LİSTESİ YOKMUŞ... 'BU İŞLER ÖYLE YÜRÜMÜYOR'

Daha önce iki evlilik yaşayan Sharon Stone, aşktan yana umudunu kesmediğini de sözlerine ekledi. Güzel oyuncu "2024 yılında yüzde 100 aşık olmak istiyorum" diye konuştu.

Sharon Stone, idealindeki erkeğin nasıl olduğu sorulduğunda da şu yanıtı verdi: "Özel bir şey aramıyorum. Ben zaten hiç özel bir şey aramadım. Çünkü bu işlerin böyle yürüdüğünü sanmıyorum."

Bu konuda sözlerini şöyle sürdürdü Sharon Stone" Bir gün bir yerde durursunuz. Birisi size doğru gelir, konuşmaya başlar. Sonra bir bakarsınız iki yıl geçmiş bile."

Stone bu tür gönül ilişkilerinin planlı programlı değil kendi akışı içinde geliştiğini ifade etti bu sözleriyle.

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İkili ilişlere sahip olmayan insanlara bakıldığında bunların bir liste çıkarıp listedeki özelliklere sahip birilerinin gelmesini bekleyenler olduğunu söyledi Sharon Stone.

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İKİ KEZ EVLENİP BOŞANDI

Temel İçgüdü (Basic Instinct) ile 34 yaşında yıllardır aradığı şöhrete kavuşan Stone, bugüne kadar iki kez evlendi.

Yapımcı Michael Greenburg ile evliliği 1984 ile 1987 arasında sürdü.

Sonra gazeteci Phil Bronstein ile 1998 yılında hayatını birleştirdi. Bu evlilik de 2004 yılında sona erdi.

Sharon Stone'un hepsini evlat edindiği üç erkek çocuk annesi olduğunu da hatırlatalım. Stone 23 yaşındaki Roan Joseph'i Phil Bronstein ile evliyken evlat edindi. Bu yüzden büyük oğlu babasının soyadını taşıyor.

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17 yaşındaki Quinn Kelly iye 18 yaşındaki Laird Vonne ise annelerinin soyadını aldı.