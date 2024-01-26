Pazarda tezgah açtığı günleri çoktan unuttu: Zengin kocasıyla hayatın keyfini çıkarıyor

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Bazen çok sıradan hatta epey yoksul bir hayattan gelen genç kızların kaderi şans eseri değişiyor. Aniden kendilerini tanımadıkları, belki sadece hayal ettikleri bir dünyada buluyorlar. Sonra da hayatın onlara sunduğu hediye paketleri birer birer açılıyor. Hepsinin içinden de birbirinden güzel şeyler çıkıyor.

İşte o da böyle bir öykünün kahramanı. Geçinmek, karınlarını doyurmak için pazarda annesiyle tezgah açan genç kızın hayatı güzelliği sayesinde değişti.

Önce model oldu, kendi parasını kazandı. Sonra da zengin eşlerle evlenip küçükken belki de hayal edip içini çektiği bir hayata kavuştu.

15 YAŞINA KADAR ÖYLE YOKSUL BİR HAYAT SÜRDÜ Kİ!

O genç kadın, moda dünyasında Supernova olarak anılan Rus model Natalia Vodianova... Şu anda 42 yaşında olan dört çocuk annesi Natalia Vodianova, henüz 10'lu yaşlarında küçük bir kızken annesiyle birlikte pazarda sebze ve meyve satıyordu. 15 yaşına gelinceye kadar gayet zorlu bir hayat sürdü ailesiyle birlikte.

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Doğduğu yer olan Nijni Novgorod'da açtıkları pazar tezgahında ekmek parası peşinde koşarken de bir model ajanı tarafından keşfedildi. İşte ondan sonra da gerçek bir peri masalının kahramanı oldu.

Natalia Vodianova, bir süre podyumların gözde mankeniydi. Ama şimdi sadece özel defilelerde yer alıyor. Ünlü model, önceki gün de şu sıralarda Paris'te devam eden moda haftası kapsamında Giorgio Armani defilesinde görüntülendi.

ESKİ GÜNLERİ ÇOKTAN GERİDE KALDI

Ama bu kez podyumda değil seyirciler arasındaydı. Bel kısmı kırmızı işlemeli siyah bir kıyafet giyen Vodianova, görünümünü kırmızı rujuyla tamamladı. Saçlarını da doğal halinde omuzlarına dökmüştü ünlü model.

Objektiflere uzun uzun gülümseyerek poz veren Vodianova, belli ki artık gerilerde kalan soğuk ve yoksullukla dolu yaşamını çoktan unutmuştu. Sahip olduğu hayatın keyfini çıkarıyor şimdi ünlü model.

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Rusya'nın Nijni Novgorod kentinde dünyaya gelen "Süpernova" ve tüm ailesi, babaları tarafından terk edildi. Sonradan annesinin evlendiği üvey babası da onlara kelimenin tam anlamıyla gün yüzü göstermedi.

BABASI ONLARI TERK ETTİ, KADERLERİYLE BAŞ BAŞA KALDILAR

Natalia o sıralarda annesi Larisa ile birlikte o zamanki adı Gorky olan kentte pazar tezgahında sebze ve meyve satıyordu.

O dönemde yanı 90'lı yılların ikinci yarısında Natalia ile ailesi çok da iyi bir durumda değildi ekonomik olarak. Öyle ki bir sonraki öğünde yiyecek bir şeyler bulup bulamayacaklarını kendileri bile bilmiyordu.

O sırada Natalia 15 yaşındaydı. Annesinin işi hiç kolay değildi. Çünkü Natalia ile birlikte üvey kardeşleri Oksana ve Kristina'ya bakması gerekiyordu. Üstelik Oksana otizmliydi. Yani özel bir bakım gerekiyordu.

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Ama sonradan sahip olduğu güzellik ona bambaşka bir hayatın kapılarını açtı.

17'SİNE GELMEDEN KARİYER BASAMAKLARINI TIRMANMAYA BAŞLADI

Natalia, daha 17 yaşına gelmeden ünlü bir ajansla anlaşma imzaladı. Sonra da memleketinden ayrılıp Paris'e gitti. Zaten ondan sonra da moda dünyasında kimse onu tutamadı.

Kariyer basamaklarını hızla tırmandı. Yoksulluk içinde yaşayan o küçük kız kısa sürede dünyanın sayılı modelleri arasına girdi.

İLK KOCASI İNGİLİZ EMLAK KRALI

Bu arada Natalia'nın özel hayatı da hareketlendi şöhretiyle birlikte. Soylu bir aileden gelen İngiliz emlak kralı Justin Portman ile ilk evliliğini yaptı.

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En büyük çocuğu Lucas'ı kucağına aldığında henüz 20 yaşındaydı. Bu evlilikten daha sonra Neva adında bir kız ve Victor adında bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi.

Natalia, kızına ilk kocasıyla evlendiği Rusya'nın St Petersburg kentinden geçen nehrin yani Neva'nın adını vermişti.

Zaten sık sık çocuklarını alıp Rusya'ya giden Natalia, şu sıralar ikinci kocasıyla Fransa'da yaşıyor. Ama birkaç röportajında gerekirse Moskova'da yaşayabileceğini de söylemişti. Özetle Natalia, uzaklarda bambaşka bir hayat sürse de doğduğu ülkeyi hiç unutmadı.

Natalia Vodianova ile birlikte üç çocuk sahibi olduğu Justin Portman'ın evliliği 2011 yılında sona erdi.

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BOŞANDIĞI YIL YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Natalia Vodianova aynı yıl Fransız iş insanı Antoine Arnault ile aşk yaşamaya başladı. Çift nişanlandı bu arada iki tane de çocuk sahibi oldu.

Vodianova ile Arnault, 2020 yılında resmi nikah kıyıp evlendiler. Ünlü model o mutlu anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu arada küçük bir not... Antoine Arnault'nun babası Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Jeff Bezos'u bir süre önce tahtından etmişti. Supernova'nın evlendiği Antoine Arnault da büyük bir şirketin CEO'su.

BİR YARDIM VAKFININ KURUCUSU: Natalia Vodianova sadece pırıltılı dünyada yaptıklarıyla tanınmıyor. Otizmli kardeşi Oksana'dan ilham alarak kurduğu ve bu durumdai çocuklar için faaliyet gösteren Naked Heart adlı bir yardım vakfının da kurucusu.





ÜVEY KARDEŞİNİ YILLAR SONRA BULDU

Bu arada Natalia Vodionova'nın hayatının filmlere benzer tek yanı yoksulluktan zenginliğe geçişi değil. Daha 2022'de o zamana kadar varlığından haberdar olmadığı bir üvey kardeşi olduğunu öğrendi Süpernova. Hatta onunla buluştu.

Natalia'nın 1999 yılında dünyaya gelen Maria Mashinka adlı kardeşi Amerikalı bir aileye evlatlık olarak verilmişti. O zamandan beri Jennifer "Jenna" Burns adını taşıyan genç kız Natalia ile yıllar sonra bir araya geldi. Hatta iki kardeş bir kampanya için birlikte poz verdiler.