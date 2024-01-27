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44 yıldır bir yastığı baş koyduğu karısı hastalandı... Ünlü sunucu hemen mahkemeye koştu

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#Jay Leno#Mavis Leno#Alzheimer
44 yıldır bir yastığı baş koyduğu karısı hastalandı... Ünlü sunucu hemen mahkemeye koştu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 11:17

Bu dünyada dayanılması, kabullenilmesi gereken en zor deneyimlerden biri sevdiğinin sağlığını yitirdiğini görmektir büyük olasılıkla. Özellikle de uzun süren ve sevilen kişinin günden güne eski yeteneklerini kaybettiğini görmek zorunda bırakan durumlarda. İşte televizyon dünyasının ünlü yıldızlarından biri şimdi böyle bir sınavdan geçiyor.

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Ekranların en neşeli yüzünün, 1980 yılından bu yana yani tam 44 yıldır bir yastığı paylaştığı eşi Alzheimer hastalığına yakalandı.

Sunucu da bu yüzden karısının yasal vesayetini almak için dava açtı. Bir bakalım pırıltılı dünyadan gelen bu haberin kahramanlarına.

44 yıldır bir yastığı baş koyduğu karısı hastalandı... Ünlü sunucu hemen mahkemeye koştu

JAY LENO VE KARISININ ALZHEİMER İLE MÜCADELESİ 
Bu dünyada yaşayıp da Jay Leno adını duymayan kimse yoktur muhtemelen. Neredeyse yarım asırdır ekranın en ünlü yüzlerinden biri olan 73 yaşındaki Leno, şu sıralar özel hayatında bazı zorluklarla uğraşıyor.

Kendisinden 4 yaş büyük olan karısı Mavis Leno, bir süre önce Alzheimer teşhisi aldı. Kısacası çifti bu hastalıkla ilgili bir sınav bekliyor.

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TMZ adlı internet sitesinin haberine göre Jay Leno, hastalığı yüzünden bazı bilişsel yeteneklerini yavaş yavaş yitiren eşinin vesayetini almak için dava açtı.

İlk duruşmanın da önümüzdeki nisan ayında görülmesi planlandı. Dava sonucuna göre Mavis Leno'nun vesayetini üstlenip onu koruması altına almış olacak.

Mavis Leno'ya Alzheimer teşhisinin ne zaman konulduğu ise net değil.

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1970'LERDE TANIŞTILAR 
Tonight Show adlı TV programıyla ünlenen Jay Leno ile eşi Mavis Leno, 1970'lerde ünlü yıldızın Los Angeles'taki bir kulüpte yaptığı gösteri sırasında bir araya geldi ilk kez.

Bu gösteriden bir hafta sonra da ortak bir arkadaşları tarafından resmen tanıştırıldılar. Ondan sonrası da zaten bilinen hikaye.

Jay ve Mavis Leno, 1980 yılında evlendiler. O zamandan bu yana da birlikteliklerini uyumlu bir şekilde sürdürdüler.

Jay Leno'nun karısı Mavis, hayatlarını resmen birleştirmelerinden birkaç yıl sonra verdiği bir röportajda "Kafamda asla evlenmeyeceğime dair bir düşünce vardı. Ama Jay ile birlikte ilk kez biriyle birlikte olduğumu hissettim. Hedefime vardığımı, sakinleştiğimi fark ettim" diye konuşmuştu.

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ÇOCUK SAHİBİ OLMADILAR
Jay ve Mavis Leno bunca yıllık evliliklerine rağmen hiç çocuk sahibi olmadı. Mavis Leno, 2014 yılında Washington Post gazetesine verdiği bir röportajda da bu durumu sanki hayatının çok daha önceki evrelerinden beri bildiğini ifade etmişti:

"Sanırım 7 ya da 8 yaşındaydım... Anneme asla evlenmeyeceğimi ve asla çocuk sahibi olmayacağımı söyledim." Bu öngörünün evlilik kısmında yanılsa da çocuk kısmı doğru çıktı. Leno çifti hiç çocuk sahibi olmadı.

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'BENİM İÇİN EN MÜKEMMEL İNSAN'
Ünlü yıldız Jay Leno da katıldığı bir sohbet programında uzun ve mutlu bir evliliğin sırları hakkında konuşmuştu.

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2023 yılında Kelly Clarkson'ın sohbet programına konuk olan Leno, önce uzun evliliğin sırrı hakkında şaka yaptı: "Normal biriyle evlenmek."

Sonra da daha ayrıntılı ve eşine olan sevgisini ifade eden sözlerle sürdürdü bu konudaki konuşmasını: "Bana göre mükemmel bir insanla evlendim..."

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#Jay Leno#Mavis Leno#Alzheimer

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