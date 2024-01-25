'Karımın beni komşuyla aldattığı konusunda şüphelerim var' diyordu... Sonunda haklı çıktı

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İşte 2023 yılına damgasını vuran bu olaylardan biri de ünlü oyuncu ve yönetmen Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanması. Başlarda çok büyük bir toz- duman vardı bu boşanma sırasında.

Olayın ilk döneminde daha resmen yollarını ayırmamış olan Costner ile Baumgartner, en çok da maddi konularda anlaşmazlık halindeydi. Birlikte yaşadıkları malikanenin mutfağındaki eşyalar bile aralarında gerilim konusu oldu.

NE BOŞANMAYDI AMA!

Sonra sıra çocuk nafakasına geldi. Büyük bir mücadelenin ardından Baumgartner, istediğinin yarısından daha az bir miktarı kabullenmek zorunda kaldı.

Milyonlarca meraklı, kelimenin tam anlamıyla gözlerini dikmiş yüksek bütçeli bir film gibi görünen bu davayı izliyordu. Son olarak Costner ile Baumgartner'ın eş nafakası çekişmesinin nasıl sonuçlanacağı beklenirken eski çift aniden boşandı.

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Onca çekişmeli boşanma davası aniden tarihe karıştı. Sonradan söylenenlere göre bu işten Costner daha kazançlı çıktı. Eski eşi Christine Baumgartner'ın ise davayı açtığına bile pişman olduğu iddiaları ortada dolaşmaya başladı.

Sonuç olarak 69 yaşındaki Kevin Costner ile 49 yaşındaki Christine Baumgartner'ın 2004 yılında başlayan ve üç çocuk sahibi oldukları evlilik bitti.

ARTIK EVLİ DEĞİLLER... SIRA BİR SONRAKİ AŞAMADA

Ama eski eşler gündemden düştü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bunun ardından diğer aşamaya geçildi.

Bu aşamada da merak konusu Costner ile eski eşi Baumgartner'ın hayatlarına nasıl devam ettiği ama en çok da kalplerinin kapılarını kimlere açtığı.

Costner cephesinden bakıldığında ünlü yıldızın bir süredir şarkıcı Jewel ile bir romantik ilişkiye başladığı konuşuluyor.

Eski eşi Christine Baumgartner'ın adı ise bu ayın başından bu yana Josh Connor ile anılıyor. İşte bu ortaya çıktığında Baumgartner'ın yeni sevgilisi olduğu ileri sürülen eski komşusunun adı büyük harflerle yazılmaya başlandı. Hafızası daha iyi olanlar ise bu ismi ilk olarak ne zaman duyduklarını zaten hiç unutmamışlardı.

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Josh Connor'ın adı daha Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanma davası sırasında da anılmıştı.

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'KARIMIN İHANET ETTİĞİNDEN ŞÜPHELENİYORUM'

O dönemde Kevin Costner, "Christine'in beni aldattığından şüpheleniyorum" demişti bir duruşmada. Bu kişinin de komşusu ve uzun süreli arkadaşı Josh Connor olduğunu ima etmişti.

49 yaşındaki finansçı Connor, Costner ile Baumgartner'ın yaşadığı malikaneden komşularıydı. Kendisi de bir süre önce evliliğini bitirmişti. Costner'ın aldatıldığına dair kuşkularını ifade etmesinden sonra bütün gözler bu komşuya çevrildi.

Sonradan ortaya çıktığına göre Connor ile Baumgartner'ın arası gayet iyiydi. Hatta ikili yanlarında başka arkadaşları da olduğu halde iki kez Hawai tatiline gitti. Orada birlikte görüntülenmeleri de aralarında romantik bir ilişki olduğu iddialarını iyice alevlendirdi.

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Hatta Baumgartner, duruşmalardan birinde kocasını aldatıp aldatmadığı sorusuna olumsuz yanıt verdi.

Ancak Connor'dan 20 bin dolar borç para aldığını da gizlemedi. Bu paranın bir kısmını annesine gönderdiğini artanı da artık ihtiyacı olmadığı için Josh Connor'a geri verdiğini belirtti.

Bu arada duruşmalar sırasında karısı tarafından aldatıldığından kuşkulandığını söyleyen Costner "Ben ise ona hep sadık kaldım" dedi.

ŞİMDİ O KOMŞUYLA AŞK YAŞIYOR

Bu ayın başlarında Kevin Costner'ın eski eşi Christine Baumgartner'ın Josh Connor ile romantik bir ilişkiye başladığı haberlerinin basına yansıması bütün bu gelişmeleri bir kez daha akıllara getirdi.

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US Weekly'ye konuşan Costner'a yakın bir kaynak, yıldızın Baumgartner kendisiyle evliyken Connor ile ilişki yaşadığı konusunda şüphelerini her zaman koruduğunu söyledi.

Bu kaynağa bakılırsa zaten Josh Connor, bir çift oldukları dönemde Costner ile Baumgartner arasındaki "kara kediydi."

Basına konuşan kaynaklara göre Josh Connor, şu anda Christine Baumgartner'ın sığındığı bir liman. Kendisi de boşanmış olduğu için henüz ayrılığın şokunu atlamamış olan üç çocuk annesi Christine'e destek oluyor.

Bu arada Baumgartner'a yakın kaynaklar da daha önce Connor ile aralarında romantik bir ilişki olmadığını ama son zamanlarda iyice yakınlaştıklarını ve artık arkadaşlıktan öte bir duruma geldiklerini ileri sürüyorlar.

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Bütün bunlar da kafalarda "Acaba Costner aldatıldığını biliyor muydu? Yoksa Baumgartner, evlilik dışı ilişkisi olduğu için mi boşanma davası açtı? sorularını akıllara getiriyor.

Christine Baumgartner, iki hafta önce Josh Connor'ı evine bırakırken objektiflere takılmıştı.





Baumgartner'ın yakın çevresine göre Josh Connor ile aralarında boşanmadan önce sadece arkadaşlık vardı. Fakat sonradan aralarındaki ilişki romantizme dönüştü. Birçok kişiye göre ise Baumgartner'ın boşanır boşanmaz Josh Connor ile ilişkiye başlaması Costner'ın aldatıldığı konusundaki şüphelerini doğrulayan bir gelişme.