'Seni o gün gördüm... Oradaki herkesten çok farklıydın'... Bir dans etti, ortalık yıkıldı: O şimdi çok ünlü!

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Bu ünlü, aslında çok genç yaşlarından bu yana kamera karşısında. Ama henüz 30 yaşına ulaşmadan oynadığı iki film ve özellikle de onlardan birinin bir sahnesi sayesinde bir anda kariyerinde zirveye çıktı. Sonra da gerisi geldi zaten.

Sinema sanatının son 30 yılına damga vuran bu ünlü; çok izlenen ve gişe rekorları kıran filmlerde oynadı. İlerleyen yaşına rağmen de kariyerini hala eskisi kadar hızlı bir şekilde sürdürüyor.

YILLAR ÖNCE KUZENİYLE BİRLİKTE

Büyük olasılıkla fotoğrafa bakar bakmaz tanıdınız onu. Ama biz bir kez daha hatırlatalım... Bu ünlü Salma Hayek'in ta kendisi.

Hayek, 40 yıl önce kuzeni Arturo ile birlikte çekilen bir gençlik fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Fotoğrafın çekildiği dönemde henüz 20'li yaşlarının başında olan Hayek'in saçlarının modeli dikkat çekti en çok. Üzerinde kot pantolon, gömlek ve kalın montu ise dönemin modasını yansıtıyordu.

Hayek'in bu paylaşımı takipçilerinden çok sayıda övgü dolu yorum ve beğeni aldı. Ünlü oyuncunun bir takipçisi, onu 80'li yıllarda Meksika'da bir restoran açılışında gördüğünü belirterek "Oradaki en çekici kız sendin" diye yazdı. Hayek'in o sırada restoranda bulunan diğer kızlardan çok daha farklı bir ışığa sahip olduğunu belirtti.

Salma Hayek, Hollywood'a adım attığı ilk dönemde Latin güzelliğinin simgesi olarak görülüyordu. Aradan geçen zaman içinde bu durum değişmiş değil.





MEKSİKA'DA DOĞDU... BABASI LÜBNANLI

Salma Hayek, 1966 yılında Meksika'da dünyaya geldi. Babası Sami Hayek Dominguez, Lübnan kökenli. Annesi ise aile kökleri İspanya'ya uzanan bir Meksikalı.

Hayek, yıllar önce yaptığı bir açıklamada kendini yüzde 50 Lübnanlı, yüzde 50 de İspanyol hissettiğini söylemişti.

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Salma Hayek, oyunculuk konusundaki yeteneğini belli ki annesinden aldı. Çünkü annesi Diana Jimenez Medina, bir opera şarkıcısıydı.

Hayek ile ilgili olarak belki de bugüne kadar bilmediğiniz bir ayrıntıyı yeri gelmişken hatırlatalım. Çocukluk yıllarında disleksi yüzünden zorluklar yaşadı ünlü oyuncu.

Fakat bunları aştı ve üniversite mezunu oldu. Hayek'in yüksek öğrenimini uluslararası ilişkiler alanında yaptığını da hatırlatalım.

Hayek ile ilgili başka bir ayrıntı daha. Doğup büyüdüğü Meksika'dan kariyerini geliştirmek için ABD'ye giden Hayek, 2011'de verdiği bir röportajda kendisi için yeni olan bu ülkede bir süreliğine yasa dışı göçmen olarak yaşadığını da söylemişti.

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Hayek'in kariyerine dönersek... İlk olarak 1988 yılında Meksika'da yayınlanan Nuevo Amanecer adlı dizide kamera karşısına geçti. Bu sayede de gelecek vaad eden yıldız olarak ilk ödülünü kazandı.

Ardından Meksika'nın o dönemdeki en çok izlenen dizilerinden biri olan Teresa'da oynadı. Bu sayede de ülkesinde bir yıldıza dönüştü. Bu yapım tam iki yıl ve 125 bölüm devam etti.

Bunun ardından Hayek, kariyerini sinema dünyasının kalbinin attığı Hollywood'a gitmeye karar verdi. İngilizce dersleri alarak işe başladı. Birçok oyuncunun yetişmesine katkıda bulunan Stella Adler'den oyunculuk dersleri aldı.

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O dönemde bütün kapılar Salma Hayek'in önünde ardına kadar açılmadı elbette. Latin olduğu ve İngilizceyi aksanlı konuştuğu için birçok zorluk yaşadı.

Bir röportajında bu konuda şunları söylemişti Hayek " Hollywood'da Latin kökenli kadınlar için yer yoktu. Ayrıca İngilizce aksanımın film izleyenlerde sanki ben hizmetçiymişim gibi bir izlenim uyandırdığını söylediler."

MASA ÜZERİNDE YILANLI DANS

Bu süreçte Salma Hayek, birçok TV dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti. İşte o süreçte kariyerindeki dönüm noktasının mimarı olan yönetmen Robert Rodriguez ile tanıştı.

Önce 1994 yılında Roadracers aldı yapımda birlikte çalıştılar. Bunun ardından da tam bir yıl sonra kendisi de Meksika kökenli olan Rodriguez'in yönettiği Desperado adlı film geldi.

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İspanyol oyuncu Antonia Banderas ile birlikte kamera karşısına geçtiği bu film, Salma Hayek için bir dönüm noktası oldu. Onu bir Hollywood yıldızı haline getirdi.

Hayek, Desperado'nun bir yıl sonrasında ise yine Rodriguez ile From Dusk Till Dawn (Gün Batımından Şafağa) adlı filmde çalıştı.

İşte o filmdeki dans sahnesiyle de bir daha çıkmamak üzere hafızalara kazındı. O artık bir Hollywood yıldızıydı.

ABD'ye gittiği ilk dönemde İngilizce aksanını beğenmeyen yapımcılar, onun peşinden koşmaya başladı.

Ondan sonra da ardı ardına yıldızı iyice parlatan yapımlar geldi.

Hayek'in önemli rollerini Antonio Banderas ile paylaştığı Desperado , onun Hollywood kariyerinde bir dönüm noktası oldu.





HAYATININ PROJESİ

Hayek Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatını beyazperdeye taşıdığı Frida adlı filmle ise en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdi.

Sonradan itiraf ettiğine göre bu uğurda Hollywood yıldızlarının neredeyse hepsine tacizde bulunduğu ardı ardına gelen itiraflarla ortaya çıkan Harvey Weinstein'a bile katlandı. Bu film ona 2003 yılında en iyi kadın oyuncu Oscar'ın getirdi.

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İSTEYEN İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNSÜN

Oynadığı yapımlar bir yana Salma Hayek, bugün dünyanın en zengin insanlarından biri olarak tanınan Francois Henri Pinault ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

2009 yılında İtalya'nın Venedik kentinde gösterişli bir törenle evlenen çiftin Valentina Paloma adında 16 yaşında bir kızı bulunuyor.

Hayek bir dönem kocasıyla para için evlendiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Güzel oyuncu, bu konudaki iddialara da "Paranın bununla bir ilgisi yok. Ama; tamam siz ne isterseniz onu düşünün" diyerek yanıt vermişti.

Salma Hayek, birlikte geçirdikleri yıllar içinde Pinault ile aşklarının daha da güçlendiğini belirtip hakkında söylenenlere gücenmediğini hatta aldırış bile etmediğini sözlerine eklemişti.

Salma Hayek'in kızı Valentina Paloma artık büyüdü ve genç kız oldu. Zaman zaman gala ve ödül törenlerinde annesine eşlik ediyor.