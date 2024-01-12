Servetinin yarısını eski karısına vermişti: Yasak aşkından olan kızı boyuna yetişti

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İşte yıllar önce yaşanan böyle bir boşanma davasının kahramanlarından biri geçtiğimiz günlerde objektiflere takıldı.

Ailesiyle birlikte gittiği yemekten çıkışta görüntülenen bu ünlünün belli ki bir sağlık problemi vardı. Çünkü sağ ayağındaki tıbbi destek botu dikkatlerden kaçmadı.

O gece elinde bastonuyla görüntülenen ünlü yıldız, Hollywood tarihinin en pahalı boşanma davalarından birinin kahramanı.

Bütün dünyanın daha doğmadan önce tanıdığı kızı da yanındaydı. Aradan geçen zaman içinde o da büyümüş hatta babasının boyunu bile geçmişti.

Aslına bakılırsa bu ünlüyle kızının yan yana görüntülenmesi yıllar önce yaşanan bazı çarpıcı gelişmeleri gündeme getirdi.

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Çünkü o ünlü biraz önce de söylediğimiz gibi Hollywood tarihine damga vuran boşanma davalarından birinin kahramanıydı.

YASAK AŞKINDAN DÜNYAYA GELEN KIZI DA BOYUNA YETİŞTİ

28 yıl evli kaldığı karısına sadakatsizlik yaptıktan sonra boşanan yıldız, oyunculuk ve yönetmenlikle geçirdiği yıllar içinde kazandığı büyük servetin yarısını ona bırakmak zorunda kalmıştı.

Sözü fazla uzattık... Genellikle paparazzi objektiflerinden kaçma konusunda uzman olan ama o gece objektiflere takılan o ünlü Mel Gibson.

Yanındaki de uğruna yedi çocuğunun annesinden boşandığı eski eşi Oksana Grigorieva ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Lucia'ydı.

Kısa süre önce 68 yaşına giren Mel Gibson, film çekimi sırasında sağ bacağından yaralandığı için baston kullanıyor belirtildiğine göre. Hem bastonun hem de kızının yardımıyla yürüyen Gibson, hızlıca otomobiline bindi ve evinin yolunu tuttu.

İleri sürülenlere göre Mel Gibson, şöhretinin bir kısmını borçlu olduğu Lethal Weapon serisinin beşinci filmi için kamera karşısına geçiyor son günlerde. Bu yüzden daha önce de kolunu incittiği ve bunun için bir askı kullandığı görülmüştü.

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Mel Gibson'ın kızıyla birlikte çıktığı yemekte görüntülenmesi onunla ilgili bir dönem çok konuşulan bir ayrıntıyı da yeniden gündeme getirdi.

YEDİ ÇOCUĞUNUN ANNESİ OLAN 29 YILLIK KARISINDAN BOŞANDI

Ünlü oyuncu, 2009 yılında eski eşi Robyn Moore'dan boşanacağını açıkladı. Davayı açan taraf Robyn Moore'du.

Her ne kadar boşanma dilekçesinde şiddetli geçimsizlik ifadesi yer alsa da Mel Gibson, o gece birlikte yemeğe çıktığı kızı Lucia'nın annesi Oksana ile karısını aldatmıştı.

Dava 2009 yılında açıldı ama sonradan ortaya çıktığına göre Gibson ile eşi ondan üç yıl önce ayrı yaşamaya başlamışlardı. Resmi olarak boşanmaları 2011 yılında tamamlandı.

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Gibson eski eşine boşanırken tazminat olarak 425 milyon dolar ödedi. Bu rakam, Hollywood'un en zengin yıldızlarından biri olan Gibson'ın o döneme kadar kazandığı tüm servetin de yarısıydı.

Hatta Gibson ile Robyn Moore'un boşanması, Hollywood'un en pahalı boşanma davalarından biri olarak da çoktan tarihe geçti bile.

Mel Gibson ile Robyn Moore, 1980 yılında evlendi. Çiftin bu evlilik sırasında yedi tane çocuğu oldu. Gibson boşanırken eski karısına servetinin yarısını tazminat olarak verdi.





KARISINI ONUNLA ALDATTI

Gibson, karısından boşandıktan sonra Oksana Grigorieva ile birlikte yaşamaya başladı. Ama bu ilişkisi çok uzun ömürlü olmadı. Kızları dünyaya geldikten birkaç ay sonra yollarını ayırdılar.

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Rus şarkcı Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile evliliği bittikten sonra yaptığı açıklamada aktörün karısını kendisiyle aldattığını itiraf etmişti.

Oksana o dönemde " Birbirimize çok aşıktık. Benim hayatımın en büyük aşkıydı. Mel de bana aynısını söylerdi" diye konuşmuştu.

Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile ilişkilerinin kamuoyuna yansımasından üç yıl önce birlikte olmaya başladıklarını da sözlerine ekledi. Bu şekilde Mel Gibson ile ünlü oyuncu henüz evliyken yasak aşk yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu.

Boşanma aşamasında Grigorieva'nın Gibson'dan 750 bin dolar tazminat almasına karar verildi. Fakat daha sonra bu tazminat 375 bin dolara düştü.

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KENDİSİNDEN 34 YAŞ DAHA GENÇ

Gibson bunun ardından kendisinden 34 yaş genç Rosalind Ross ile birlikte olmaya başladı. Hatta 2017 yılında çiftin bir de çocukları dünyaya geldi. Çok fala göz önünde olmasalar da ilişkileri sürüyor.

Aslında bu ilişki de oldukça ilginç. Çünkü söylediğine göre Rosalind, çocukluğunda izlediği Cesur Yürek filminden sonra ünlü yıldıza aşık oldu. Yıllar sonra da Gibson'ın şirketinde çalışmaya başladı. O sırada takvimler 2014 yılını gösteriyordu.

Okuldan mezun olduktan sonra senaryo yazarı olarak Gibson'ın şirketinde işe giren Ross ile patronu arasında kısa sürede bir aşk doğdu.

O zamandan bu yana birlikte olan Mel Gibson ile 33 yaşındaki Rosalind Ross'un ilişkisi gayet mutlu gidiyor. Zaten Mel Gibson da Mirror gazetesine verdiği röportajda "yaş sadece bir rakamdan ibaret" diyerek bunun aralarında sorun olmadığını belirtmişti.

Bu arada Rosalind'in, Mel Gibson'ın eski eşinden dünyaya gelen oğlu Milo ile aynı yaşta olduğunu da hatırlatalım.