'Tacize uğrasan bile sesini çıkarma' demişlerdi: Yıllar sonra anlattı: Konuşsaydım işsiz kalırdım

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ACI HATIRALARINI PAYLAŞMAKTAN ÇEKİNMİYOR

Bazıları bu konuda konuşmamakta kararlı olsa da birçok yıldız ne zaman ve nasıl tacize uğradığını ayrıntılarıyla anlatıyor. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Bu kez itirafta bulunan kişi aslında bu tür konularda hep açık davranan, geçmişinin acı hatıralarını paylaşmaktan çekinmeyen Sharon Stone.

Artık 65 yaşında olan Stone, katıldığı bir sohbet programında, kariyerinin ilk döneminde yaşadığı bir taciz olayını anlattı.

Kelly Ripa'nın sunduğu Let's Talk Off Camera adlı sohbet programına katılan Sharon Stone, 1980'li yıllarda Los Angeles'ta çok büyük bir yapım şirketinin yöneticisi tarafından acımasızca taciz edildiğini söyledi.





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TEK GÜZEL ELBİSESİNİ GİYDİ VE İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİ

Stone, anlattığına göre bu yönetici ile bir iş görüşmesi yapmaya gitti. Hatta o sırada sadece bir tane güzel elbisesi vardı. Onu giydi ve söz konusu yöneticiyle onun ofisinde buluştu.

Sharon Stone ofisin, 1980'lerde moda olan yere çok yakın ve çok geniş kanepelerle döşenmiş olduğunu söyledi. Sanki yerde oturur gibi olduğunu ve boyu uzun olduğu için dizlerinin boynuna değdiğini hatırlattı.

Kendisi bu şekilde otururken iş görüşmesine çağıran yöneticinin de ofisin içinde "volta attığını" söyledi.

Sharon Stone, söz konusu yapımcının kendisine durmadan iltifatlar yağdırdığını sözlerine ekledi. Onun anlattığına göre söz konusu yapımcı kendisine "Senin hakkında söylenenler doğruymuş. Sen muhteşemsin. On yıllardır bu piyasaya senin gibisi gelmedi. Herkes senin hakkında konuşuyor ve seni izliyor. Sen çok akıllısın, çok güzelsin. Hele şu saçlara bak" tarzında güzellemeler yaptı.





TAM ÖNÜNDE DURDU VE TACİZE BAŞLADI

Bundan sonra da Stone, o dehşet verici anı anlattı. Söz konusu yöneticinin, kendisi neredeyse yere yapışık şekilde kanepede otururken karşısında durduğunu pantolonunun fermuarını açarak tacize başladığını söyledi.

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İşte bu şoke edici anın ardından neler olduğunu şöyle anlattı Stone: " Tabii ki çok gençtim ve gergin olduğumda her zaman yaptığım bir şeyi yaptım. Aynı anda gülmeye ve ağlamaya başladım. Sanki bir histeriye kapılmıştım. Kendimi durduramıyordum."

Onun bu beklenmedik tavrı üzerine tacizci yönetici ne yapacağını bilemedi ve arkasını dönüp masasının arkasında bulunan kapıya gitti.

Bir süre sonra yöneticinin sekreteri geldi ve beni dışarı çıkardı. Ama bu benim kariyerim boyunca karşılaştığım en tuhaf deneyimdi."





'O ZAMAN ANLATSAYDIM İŞ BULAMAZDIM'

Sharon Stone, uğradığı bu tacizi, üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra anlatmasının nedeni hakkında da şunları söyledi: "Bu hikayeyi daha önce anlatamazdım. Birilerinin beni dinlemesi ve işe alması mümkün değildi. 1980'lerde bu stüdyo yöneticisi hakkında bilgi veremezdim. Çünkü o büyük şirket beni işe almazdı. Ama gerçek şu ki onlar zaten o gün görüşmeye gittiğim işe beni almadılar."

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Stone ne kaleme aldığı anı kitabında ne de röportajlarında bu tür tacizcilerin ismini ısrarla vermiyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor: "İsim vermek anlamsız. Çünkü onlar, bu kişilerin kim olduğunu zaten biliyor."





BÜYÜKBABASININ TACİZİN UĞRADIĞINI DA İTİRAF ETMİŞTİ

Aslına bakılırsa bu anlattığı Sharon Stone'un yaşadığı ilk taciz olayı değil. Çünkü ünlü yıldız, daha bu dünyaya gözünü açtığı dönemde yani çocukken bile üstelik büyükbabasının tacizine uğradığını hayatını anlattığı The Beauty of Living Twice adlı kitabında da yazmıştı.

O dönemde kitabının tanıtımı için verdiği bir rjöportajda da bu konuda yaşadıklarını ifade etmişti Stone.

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Rol aldığı Temel İçgüdü (Basic Instinct) filmiyle 34 yaşında şöhreti yakalayan Sharon Stone, küçük bir çocukken kendisine, tacize bile uğrasa "iyi bir kız olup" sessiz kalması gerektiğinin söylendiğini anlattı. Yıldız, bu durumun sağlıklı olmadığını da sözlerine ekledi.

Kitabında hem ablasının hem de kendisinin küçücük birer çocukken, büyükbabaları tarafından taciz edildiğini anlattı Stone.

Yıldız, büyükannesinin de kendisini, ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla bir odaya kilitleyerek bu duruma zemin hazırladığını ileri sürdü. Sharon Stone'un büyükbabası Clarence Lawson, ünlü yıldız 14 yaşındayken hayata veda etmişti.





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'BÜYÜKANNEM KAPIYI KİLİTLERDİ'

Sharon Stone kitabında, büyükannesinin kendisiyle ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla birlikte bir odaya kilitlediğini, bunun ardından da büyükbabası Lawson'ın kendilerini taciz ettiğini satırlara döktü kitabında.

Stone, büyükbabası öldüğü zaman neler hissettiğini de anlattı. Büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duyduğunu da belirtti.

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GERÇEK HAYATTA DA BİRLİKTE OLMAMI İSTEDİ'

Sharon Stone, daha önce de adını vermediği bir yapımcının, rol aldığı filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı.

Ünlü oyuncu, yapımcının bu konuda "kamera karşısında da ikisinin kimyalarının uyumlu görünmesi için bunu istiyorum" dediğini belirtti.

Stone'un anlattığına göre bu ne karşılaştığı ilk tacizdi ne de sonuncusu. Bu teklifi reddettiğini belirten Stone, bir yönetmenin de kendisiyle özel bir yakınlık kurmak istediğini de ekledi. Bu teklife "hayır" dediği için de o yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini anlattı.