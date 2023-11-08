O günahların ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor': Ünlü yıldız doğmamış kızına böyle veda etmiş

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10 HAFTALIK HAMİLEYKEN BEBEĞİNE BÖYLE VEDA ETTİ

Bunlar bir annenin daha doğmamış veda sözleri... Daha düz söylemek gerekirse ünlü bir yıldızın henüz 10 haftalık hamileyken vedalaşmak zorunda kaldığı kızına yazdığı dizeler...

Son dönemde birçok ünlü kendi hayatını anlatan kitaplarıyla gündemin ilk sıralarını işgal etti. Paris Hilton, Britney Spears, John Stamos bunun en yeni örnekleri.

Bütün bu ünlüler gösteri dünyasının pırıltısından uzakta yaşadıkları hayatların karanlık ve acılı yanlarını yansıttı kitaplarında.



Çarpıcı itirafların da yer aldığı bu tür kitaplara bir yenisi daha eklendi. Bu kez kitap, düz yazı şeklinde değil, yazan kişinin hayatından izler taşıyan bir şiir kitabı.

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'TATLI ERKEK ÇOCUKLARI ZEHİRLİDİR'

Sinemanın son dönemdeki en güzel kadın yıldızlarından biri olan Megan Fox, biraz hayal gücünü kullanarak ama daha çok kendi hayatından ilham aldığı şiirlerini Pretty Boys Are Poisonous adlı kitapta topladı.



Brian Austin Green ile evlenip boşanan bir süredir de Machine Gun Kelly ile nişanlı olan 37 yaşındaki oyuncu, kitabında hamile kaldığını ancak karnındaki kızı 10 haftalıkken düşük yaptığını da kitabında duygu dolu dizeler eşliğinde anlattı.



Megan Fox, geçen hafta da konuk olduğu Good Morning America adlı sohbet programında bu konuda bir açıklama yapmıştı.



Eski eşi Brian Austin Green ile evliliğinden üç tane erkek çocuk annesi olan Megan Fox, henüz doğmamış kızıyla vedalaşmasının hayatı boyunca yaşadığı hiçbir şeye benzemediğini" anlattı.



Megan Fox programda, düşük yapmasının hem nişanlısı Machine Gun Kelly hem de kendisi için çok zor olduğunu anlattı. Fox "Bu durum bizi hem birlikte hem de ayrı ayrı çılgınca bir yolculuğa çıkardı" diye konuştu.



O acı olayın ardından sürekli olarak "Neler oluyor?", "Bu ne anlama geliyor?" diye sorup durduklarını belirtti.

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Megan Fox, şiir kitabında bu acı olaydan esinlenerek kızına yazdığı şiire de yer verdi. Fox şiirinde yatağın yanında bir ultrason makinesi olduğunu yazdı şiirinde. Sonra da kaybettiği kız bebeğinin 10 hafta ve bir günlük olduğunu ekledi.Megan Fox, doğmadan veda etmek zorunda kaldığı kızına "Elini tutmak istiyorum... Gülüşünü duymak istiyorum. Ama şimdi elveda demem gerekiyor.. Gözlerimi kapatıyorum ve onlar seni içimden söküp alırken, seni göğsüme sımsıkı bastırarak tuttuğumu hayal ediyorum..:" dizeleriyle seslendi.

Megan Fox bu ilk kitabının tanıtımında "Bütün hayatımı bazı adamların sırlarını saklayarak geçirdim. Onların günahlarının ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor. Özgürlüğüm bu sayfalarda yaşıyor ve umarım burada yazdıklarım başkalarına mutluluklarını geri alma konusunda ilham verebilir" diye yazdı.

EVLİLİĞİ BİTTİ, ŞİMDİ NİŞANLI

Megan Fox bir süredir gerçek adı Colson Baker olan Machine Gun Kelly ile nişanlı. Bir ara ayrılan çift sonra tekrar barıştı. Şimdi birliktelikleri sürüyor. Ondan önce de çok konuşulan aşklar yaşadı.



Bir de oyuncu Brian Austin Green ile bir evlilik yaptı. Fox ile Green 2010 yılında evendi. Bu arada iki tane erkek çocukları dünyaya geldi. Sonra ünlü çift ayrılacaklarını açıkladı.

Bu açıklamanın ardından bir süre sonra Fox katıldığı bir etkinlikle karnı burnunda bir şekilde sahneye çıkarak herkesi şaşırttı.



Sonuç olarak boşanma kararı verdiği kocasından hamile kalmıştı. Bu gelişme üzerine çift evliliklerine bir şans daha verdi. Ama o bebeğin dünyaya gelmesinden sonra da evlilik yürümedi. Çift, önce yollarını ayırdı. Sonra da geçen yıl resmi olarak boşandı.

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Megan Fox, Brian Austin Green ile 2010 yılında evlendi. Oyuncunun eski ilişkisinden dünyaya gelen ve şu anda 21 yaşında olan oğlu da düğünde çiftin yanındaydı.





Fox'un, Green ile evliliğinden üç tane erkek çocuğu dünyaya geldi. 11 yaşındaki Noah ve 9 yaşındaki Bodhi çftin mutlu günlerinde dünyaya gözlerini açtı. Fox, şu anda 7 yaşında olan Journey'e ise Brian Austin Green ile evliliklerinin sallantıda olduğu dönemde hamile kaldı. Fakat onun doğumu bile çiftin evliliğini kurtaramadı.





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Fox, şiir kitabında hayal gücünü de kullandı ama ağırlıklı olarak yaşadıklarını ve onlardan nasıl etkilendiğini anlattı.