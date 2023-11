Tanıştıklarında ikisi de 50'li yaşlarındaydı ama... Evlenmeden önce üç yıl boyunca ona elimi bile sürmedim

Haberin Devamı

ANSİKLOPEDİ DOLDURACAK KADAR ÇOK ŞEY YAŞADI

Kariyeri ve uzun hayatı boyunca o kadar çok şey yaşadı ki, belki bir değil birkaç hayata yetecek kadar.

İşte şimdi de o yaşadıklarını, yani kendi hayatını satırlara döktü. Hem de tam 992 sayfalık bir kitapta. Bir başka deyişle hayatı bir ansiklopedi dolduracak nitelikte.

Hayatının çok fazla bilinmeyen ayrıntılarını satırlara döken bu ünlü, sinema, sahne ve müzik dünyasının efsane yıldızlarından Barbra Streisand.

Nice filmlerde oynayan,yıllarca sahnelerde ter döken, evine birbirinden önemli ödülleri götüren 81 yaşındaki Streisand, hayatını My Name Is Barbra (Benim Adım Barbra) adlı kitapta topladı. O kitabın 900 sayfası içinde öyle ilginç anılar var ki üstelik.

Haberin Devamı





TÜM ÖZELLİKLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ

Bir Broadway yıldızı, şarkıcı, yönetmen, politik aktivist, bir eş ve anne olan Streisand bu kitabıyla bu özelliklerine yazarlığı da ekledi bu sayede.

Barbra Streisand kitabını kaleme alırken, kendi hayatının sayfalarını da geriye doğru çevirdi ve iyice derinlere daldı.

Mesleki kariyerinin yanı sıra sinemanın efsane yıldızlarından Marlon Brando, eski kocası Elliot Gould, 25 yıldır evli olduğu aktör kocası James Brolin ile ilgili anıları da yer alıyor kitabında.





TANITIM TURLARINDA SIRLARINI DA ORTAYA ÇIKARDILAR

Tabii kitabın tanıtım turları kapsamında Barbra Streisand ile eşi James Brolin çeşitli basın organlarına da röportajlar veriyor.

İşte sırada da bazen Streisand'ın kendisi bazen de kocası Brolin, 25 yıllık evliliklerine dair bilinmeyen bazı ayrıntıları anlatıyor. İşte bunlardan birinde James Brolin şaşırtan bir açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Barbra Streisand'ın kitabının tanıtım turu kapsamında konuk oldukları CBS Sunday Morning programına yıldızın kocası James Brolin dikkat çeken bir açıklamayla damgasını vurdu.

Gözden Kaçmasın O günahların ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor': Ünlü yıldız doğmamış kızına böyle veda etmiş Haberi görüntüle

'ÜÇ YIL BOYUNCA ONA ELİMİ BİLE SÜRMEDİM'

Brolin, evlenmeden önceki üç yıl boyunca Barbra Streisand'a elini bile sürmediğini, onunla cinsel anlamda yakınlaşmadıklarını açıklayarak herkesi şoke etti.

Bu arada Streisand ile evlenebilmek için James Brolin'in tam üç kez ona evlenme teklif etmesi de gerekmiş. Bu duruma Streisand "En az üç yıl onu denemek zorundaydım" diye şakayla karışık bir yorum yaptı.

Barbra Streisand kocası James'in kendisinden önce iki kez evlenip boşandığını, kendisinin de bir evlilik geçirdiğini hatırlattı

Haberin Devamı

Kocası Brolin'in yine başarısızlıkla sona erecek bir üçüncü evlilik yapmaktan korktuğunu da sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın O günahların ağırlığını taşımaktan vücudum ağrıyor': Ünlü yıldız doğmamış kızına böyle veda etmiş Haberi görüntüle





BİR ARKADAŞ PARTİSİNDE TANIŞTILAR

Hemen hatırlatalım ki Barbra Streisand ile James Brolin ilk kez 1996 yılında bir ortak arkadaşlarının partisinde tanıştılar. O sırada ikisi de 50'l yaşlarındaydı.

Brolin'in anlattığına göre Streisand'ın o anda kendisine en çekici gelen yanı "açık sözlülüğüydü." Ve her şey bir anda oldu. Aniden aralarında bir bağlantı hissetti.

Çift iki yıllık ilişkinin ardından 1998 yılında evlendi ve o zamandan bu yana da evliliklerini sürdürüyorlar.

Haberin Devamı

ORTAK ÇOCUKLARI YOK: James Brolin ile Barbra Streisand'ın evliliklerinden ortak çocuğu yok. Streisand'ın ilk eşi Elliot Gould'dan bir oğlu bulunuyor.Brolin'in de eski evliliklerinden kendisi gibi aktör olan oğlu Josh Brolin'in yanı sıra Molly ve Jess adında iki kızı var.





'BURNUMU NİYE YAPTIRAYIM? YETENEĞİM YETMEZ Mİ'

Bu arada Barbra Streisand, kitabında kendisine dair bazı çarpıcı ayrıntılara da yer verdi. Aslında bu konuda daha önce de bazı açıklamalar yapmıştı. Ama en çok eleştirilen yanı olan burnuna değindi Streisand kitabında.

"Birçok kişi bana burun estetiği olmam ve dişlerimi yaptırmam gerektiğini söyledi. Yeteneğimin yeterli olup olmadığını düşündüm. Burun estetiği yaptırmak pahalı ve acı verici. Ayrıca tam istediğimi yapacağı konusunda birisine nasıl güvenebilirdim" satırlarıyla bu durumu ifade etti kitabında Streisand.

Haberin Devamı

Bir ara burnunun üzerindeki küçük çıkıntıyı düzelttirmek istese de yine de bunun risk olacağını ve sesini bozacağını düşündüğü için burnundan estetik operasyon geçirmedi.

Yine kitabında yazdığına göre bir keresinde bir doktor yıldıza burnunda deviasyon olduğunu söyledi. Zaten etkileyici sesinin rengini de bu duruma borçluydu Streisand.

Barbra Streisand'ın bu konudaki satırlarına biraz daha bakalım: "Uzun burunları seviyorum. İtalyan oyuncu Silvana Mangano'da bir tane vardı. Ve herkes onun güzel olduğunu düşünüyordu."





'ÇEKİCİ BİRİYLE MÜZEYE GİTMEK İSTİYORDUM'

Barbra Streisand, kitabında ünlü oyuncu Marlon Brando ile ilgili bir anısına da yer verdi. Anlattığına göre Brando, bir keresinde Streisand'a onunla birlikte olmak istediğini söyledi. Fakat Streisand "Bu kulağa korkunç geliyor" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Brando'dan başka bir teklif geldi: "Haydi gel beraber müzeye gidelim." Barbra Streisand da bunu kabul etti. Çünkü kitabında satırlara döktüğüne göre bu onun fantezisiydi. "Bu çok ramantik. Bunu sevdim" yanıtını verdi Marlon Brando'ya. "Çok etkilendiğim biriyle müzeye gitmek ve yüksek sanat eserlerini izlemek... Onları birlikte keşfetmek. "

Streisand, kitabında yazdığına göre müzeyi gezerken Marlon Brando'nun karısı da diğer odadaydı. Aktöre "Tarita ne olacak? Onunla niye evlendin?"

Marlon Brando diğer odadaki karısına baktı ve onun olgun bir meyve parçası gibi olduğunu söyledi.

Hemen belirtelim ki Barbra Stresiand, Marlon Brando ile bu konuşmayı yaptığında kendisi de Elliot Gould ile evliydi. Brando ona "Senin Elliot ile uzun süre birlikte kalacağını sanmıyorum. Senin için yeteri kadar iyi bir görüntüsü yok" diye konuştu.

Sonuç olarak Marlon Brando haklı çıktı. Streisand ile Gould'un 1963 yılında başlayan evlilikleri 1971 yılında sona erdi.

Barbra Streisand'ın ilk evliliğini yaptığı Elliot Gould'dan şu anda 56 yaşında olan Jason adında bir oğlu bulunuyor.





BABASINI BEBEKKEN KAYBETTİ

Tam adıyla Barbara Joan Streisand, 1942 yılında New York'ta dünyaya geldi. Annesi gençlik yıllarında hevesli bir sopranoydu. Fakat sonradan bir lisede sekreter olarak çalışmaya başladı. Babası da aynı okulda öğretmendi.

Barbra Streisand henüz ilk doğum gününü kutladığında babasını genç yaşta kaybetti. Babalarının ölümünden sonra aile yoksul düştü. Annesi, düşük ücretle muhasebeci olarak çalışmaya başladı. O yoksulluk ve ailesine bakmak için gösterdiği çaba nedeniyle annesi Barbra ile çok da fazla ilgilenemedi.

Yıldız o günleri bir röportajında "Ben annemden ne zaman sevgi görmek istesem o bana yiyecek verirdi" diye anlatmıştı.

Bu arada annesinin sesi çok güzeldi. Barbra küçükken annesiyle birlikte eğlence olsun diye şarkı söyler ve bunları kayıt ederlerdi. İşte o sırada henüz 13 yaşındayken Barbra Streisand sanatçı olmaya karar verdi. Zaten sesinin güzelliği de önce yaşadığı çevrede fark edildi. Düğünlerde ve yaz kamplarında şarkı söylemesi için davetler aldı.

Her ne kadar annesi onun böyle bir meslek seçmesini istemese de Barbra yıllar içinde hayalindeki mesleği yapmaya başladı. Hepsini saysak safyalar yetmez ama Streisand, çok satan bol ödüllü albümler yaptı. Aralarında Funny Girl, Hello Dolly, A Star Is Born gibi yapımların da bulunduğu çok sayıda yapımda kamera karşısına geçti.