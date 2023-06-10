Dünyanın en yakışıklı erkeğini elinde tutamadı: Ünlü meslektaşından çöpçatanlık sözü: Üzülme, ben sana uygun birini bulacağım

Haberin Devamı

DÜNYANIN EN YAKIŞIKLI ERKEĞİYLE EVLENDİ AMA RÜYA KISA SÜRDÜ

Öte yandan bunca güzel kadının ve bu kadar yakışıklı erkeğin bulunduğu bir ortamda, ilişkilerin uzun süreli olması da o ölçüde zor. Bazı ünlüler bu konuda gerçekten çok şanslı. Uzun yıllar hatta bazıları ölene kadar birlikteliklerini sürdürebiliyor.

Ama bazıları için durum hiç de öyle değil. Büyük bir aşkla ve nice umutlarla başlayan birliktelikleri beklenmedik bir anda yıkılıp gidiyor.

Hollywood'un en güzel ama özel hayat anlamında en talihsiz ünlülerinden biri Jennifer Aniston. 2000 yılında "dünyanın en yakışıklı erkeği" Brad Pitt ile evlendiğinde, bırakın aktörün dünya üzerindeki milyonlarca hayranını, Hollywood'daki meslektaşlarını bile kıskandırmıştı Aniston.

Birçok kişi nasıl olup da etrafındaki bunca güzel kadın arasında Pitt'in dikkatini böylesine çekebildiğini merak edip durdu.

Haberin Devamı





BRAD, ANGELINA'YI GÖRÜNCE JENNIFER'I UNUTTU

Ama Aniston'ın evliliği, Brad Pitt'in, Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie yüzünden bitti. Her ne kadar o dönemde Pitt, eski eşini aldatmadığını ileri sürse de kimseleri inandıramadı buna. Sonuç olarak Aniston ile Pitt evliliği 2005 yılında resmen sona erdi.

Aniston o arada başka aşklar da yaşadı. Ama taşıdığı "aldatılan en ünlü kadın" unvanını da bir türlü geçmişinden silemedi.

Jennifer Aniston sonunda 2015 yılında yani Brad Pitt'ten boşandıktan tam 15 yıl sonra Justin Theroux ile ikinci evliliğini yaptı. Bu kez hem kendisi hem hayranları bu işin uzun süreceğinden umutluydu. Ama yine olmadı. Bu evlilik de 2018 yılında tarihe karıştı.





BİR TÜRLÜ YOLUNA KOYAMADIĞI ÖZEL HAYATINA YARDIM ELİ

Özetlemek gerekirse Jennifer Aniston, kariyerinde başarısını sürdürdü hatta çıtayı giderek yükseltti. Ama özel hayatında aradığını bir türlü bulamadı.

Haberin Devamı

İşte şimdi iddialara göre kendisinden yaşça büyük bir meslektaşı onun için çöpçatan olmaya gönüllü oldu. Öyle ki mutlaka Aniston'a uygun, onu mutlu edecek biriyle güzel oyuncuyu tanıştırmak için kolları sıvadı bile.





O ÜNLÜ ÇÖPÇATAN BARBRA STREISAND

Jennifer Aniston için aracı olmaya ve ona bir eş bulmaya kararlı olan bu ünlü 81 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Barbra Streisand.

İnternetteki Radar Online adlı sitenin ileri sürdüğüne göre, yakın arkadaşları 54 yaşındaki Jennifer Aniston'a uygun bir eş ya da sevgili bulma konusunda bugüne kadar başarılı olamadı. Şimdi Aniston'ın umudu, tecrübeli meslektaşı Streisand'da!

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa Jennifer Aniston, kısa bir süre önce kendisini,Barbra Streisand'ın 60'lı yıllardaki görüntüsüne benzettiği bir dergi çekimiyle ünlü meslektaşına selamını göndermişti bile.





'BARBRA BUNU BAŞKALARI İÇİN DE YAPTI'

Streisand da bunu gayet başarılı buldu. Kendi resmi sitesinde Jennifer Aniston'ın kendisini taklit ederken harika bir iş çıkardığını belirtip "Keşke burnunda da bir şişlik olsaydı" diye yazdı.

Bu cümleyle Streisand, kusursuz görünmemesine rağmen, Hollywood'daki akıma kapılıp estetik operasyon geçirmediği burnuna gönderme yaptı. Biz yine konumuza yani çöpçatanlık meselesine dönelim.

Haberin Devamı

Barbra Streisand'a yakın bir kaynağın Radar Online'a söylediğine göre tecrübeli oyuncu, Aniston'ın çalışmalarını uzun zamandır hayranlıkla izliyor. Yine aynı kaynak Streisand'ın, Jennifer Aniston'ın özel hayatında mutluluğu bulması için çaba harcamaya gönüllü olduğunu da belirtti: "Barbra, Jen için mükemmel eşi bulma konusunda kararlı. Bunu daha önce başkaları için de yaptı."

Yine aynı kaynağa göre Barbra Streisand, Jennifer'a uygun bir erkekle onu tanıştırabileceği bazı partiler planlıyor. Hatta söz konusu bu kaynağa göre Jennifer Aniston da kendisini hayatının aşkıyla Streisand'ın tanıştıracağına gönülden inanıyor.

Gözden Kaçmasın Bu skandal aşk uğruna zengin kocasına ihanet etmişti... 11 saat kral dairesi kaçamağı dizi oldu Haberi görüntüle

Haberin Devamı

Peki ya Jennifer Aniston'a çöpçatanlık yapmak istediği, hatta bunu geçmişte başkalarına da yaptığı ileri sürülehn Barbra Streisand'ın özel hayatı nasıl? Ünlü yıldız ilk evliliğini 1963 ile 1971 arasında Elliot Gould ile yaptı. Sonra da 1998 yılında James Brolin ile evlendi. Bu evliliği hala sürüyor.





'EVE GELİP KENDİNİ BİRİNİN KOLLARINA ATMAK HARİKA'

Dışarıdan bakıldığında hayatında her şey yolundaymış gibi görünen Jennifer Aniston bir süre önce verdiği bir röportajda "Bazen kendimi Bay Doğru'yu ararken buluyorum" diye konuşmuştu.

Aniston, röportaj sırasında kendisine sorulan "Bir daha evlenmeyi düşünüp düşünmediği" sorusuna 'ucu açık' bir yanıt verdi. Aniston " Asla, 'asla' demem. Ama ilgimi çekmiyor. Bir ilişki içinde olmak isterim. Kim bilebilir!"

Aniston bazı zamanlarda bir desteğe ihtiyaç duyduğunu da gizlemedi. Bunu da şu sözlerle ifade etti: "Eve gelip kendimi birinin kollarına atmak ve 'Bugün zor bir gündü' demek harika bir duygu.





MAGAZİN BASINININ EN BÜYÜK MERAKI HAMİLE KALMASIYDI

Jennifer Aniston, özellikle eski eşi Brad Pitt tarafından Angelina Jolie uğruna aldatıldıktan sonra özel hayatıyla çok dikkat çekmeye başladı. Özellikle de çocuk sahibi olma konusunda! Neredeyse her ay hamile olduğu yolunda iddialarla magazin basınında manşetlerde yer aldı Aniston.

Elbette bunların hepsi sadece söylenti olarak kaldı. Aniston, geçen yılın kasım ayında bir dergiye çocuk sahibi olma konusundaki fikirlerini anlatmıştı.

Allure dergisine konuk olan Jennifer Aniston, o röportajda ilk kez çocuk sahibi olma konusunda yaşadıklarını ve hissettiklerini son derece samimi bir şekilde ifade etti.





O GEMİ GİTTİ: Jennifer Aniston, anne olma konusunda şu andaki durumunu"gemi gitti" ifadesiyle özetledi. Bunun, halk arasında kullanılan "tren kaçtı" ifadesiyle benzer anlam taşıdığını yeri gelmişken hatırlatalım. Sonra da bir hatırlayalım Jennifer Aniston'ın bu konuda anlattıklarını.





'TÜP BEBEK TEDAVİLERİ, ÇİN ÇAYLARI...'

Jennifer Aniston, yıllarca çocuk sahibi olmak için her yolu denediğini saklamadı. Buna başarısızlıkla sonuçlanan tüp bebek uygulamaları da dahil. Sonra bu konudaki en büyük pişmanlığını dile getirdi: " Keşke biri bana yumurtalarımı dondurmam gerektiğini söyleseydi..." Eğer bunu yapsaydı "kendine bir iyilik yapmış olabileceğini" sözlerine ekledi Aniston.

Brad Pitt ile ayrılığının nedenleri arasında gösterilen "çocuksuzluk" görünüşe göre Jennifer Aniston'ın kafasını çok meşgul etmiş.

Ama diğer yandan da insanların çocuk doğurması konusunda durmadan spekalüsyon yapmasının "zor bir durum" olduğunu söylemeden duramadı Aniston: "Bütün bu yıllar boyunca süren spekülasyonlar... Bu gerçekten zordu. Tüp bebek tedavileri, Çin çayı içmek... Gerisini siz söyleyin."





'KEŞKE BİRİ BANA YUMURTALARIMI DONDURMAMI SÖYLESEYDİ'

Aniston, çocuk sahibi olmak için her yolu denediğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşke biri bana 'Kendine bir iyilik yap ve yumurtalarını dondur' deseydi, her şeyimi verirdim. O zaman düşünemiyorsunuz. Ve sonunda bugün buradayım,. Gemi gitti."

Ünlü oyuncu, röportajda Brad Pitt ile evliliğinin çocuk sahibi olmadığı için bittiğine dair söylentiler hakkında da konuştu. Bu söylentilerin doğru olmadığını belirten Aniston, o dönemde kariyerine odaklandığını sözlerine ekledi.





'İNSANÜSTÜ BİR VARLIK DEĞİLİM'

Aniston bir dönem magazin basını tarafından hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarıyla gündeme geliyordu. Bu konu, anlattığına göre kendisini çok sinirlendirdi.

İşte bu yüzden de 2016 yılında Huffington Post'ta yayınlanan bir makale kaleme aldı. Röportajda bu konu da gündeme geldi. Oyuncu "Bunu yazmak zorundaydım. Çünkü ben bunların beni incitmesine izin verecek kadar insanüstü bir varlık değilim:"





ÇEKTİĞİ ZORLUKLAR İÇİN MİNNETTAR

Jennifer Aniston dönüp hayatına bir baktığında 30'lu yaşlarının son dönemlerinin ve 40'lı yaşlarının zor geçtiği değerlendirmesi yaptı.

Görünüşe göre bu durumdan şikayetçi değil: "30'larımın sonu ve 40'lı yaşlarımda zor zamanlar geçirdim diyebilirim. Bunları yaşamasaydım asla olmam gereken kişi olamazdım." Güzel oyuncu, şu anda geçmişte yaşadığı zorluklara şimdi minnettar olduğunu gizlemedi.





İLK GENÇLİK YILLARINI ANLATTI

Genel olarak özel yaşamıyla ilgili konuşmayı pek sevmeyen Jennifer Aniston röportajda büyüdüğü evi, anne ve babasının boşanmasını ve bunun kendisini nasıl etkilediğini anlattı.

Kendisi yetişme çağındayken oyuncu olan babası John Aniston ile annesi Nancy Dow'un boşandığını söyledi. Bu durumun annesi için yıkıcı olduğunu söyleyen Aniston, o kuşak için boşanmanın kolay bir durum olmadığını ekledi: "O dönemde terapiye gitmek, birisiyle konuşmak yoktu. Gözünüzde yaşlarla çocuklarınızı alır ve hayata devam ederdiniz. Herhangi bir yardım almazdınız."





'EVDEN GİTMEK İÇİN CAN ATIYORDUM': Aslında anne ve babasının anlaşmazlığının ve sonunda boşanmasının kendisine "evden ayrılmak için güç verdiğini" saklamadı Aniston. "Evimiz, içinde yaşanacak neşeli bir ev değildi. Gitmek için can atıyordum." Bu boşanmadan etkilendiğini ama artık hem annesini hem babasını affettiğini saklamadı Aniston.





ANNESİYLE YILLARCA GÖRÜŞMEDİ, BABASI İLE ARASI HEP İYİYDİ

Yeri gelmişken Jennifer Aniston'ın eski bir model olan annesi Nancy Dow ile arasının kötü olduğunu ve yıllarca konuşmadığını hatırlatalım. Hatta Aniston annesiyle 5 yıl boyunca hiç görüşmemiş, 2016 yılında ölümünden kısa bir süre önce ziyaret etmişti.

Anne ile kız arasındaki iplerin kopmasına neden olan ise Dow'un kaleme aldığı "Anne ve Kızından Arkadaşlarına" adlı kitap olmuştu. Fakat Aniston, felç geçirip sağlığı iyice bozulan annesinin artık ölmek üzere olduğunu öğrenince beş yıl ayrılığın ardından onu ziyaret etmişti.





'SENİ ZAMANIN SONUNA KADAR SEVECEĞİM'

Kendisi gibi oyuncu olan babası John Aniston imle arası her zaman iyi olmuştu. Aniston kendisi gibi oyuncu olan babasını geçen yıl kaybetti.

Aniston babasının ölüm haberini sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşımla duyundu. Oyuncu "Tatlı babam... Johny Anthony Aniston. Sen tanıdığım en güzel insanlardan biriydin. Huzur içinde ve acı çekmeden cennete uçtuğun için minnettarım" diye yazdı.



Babasının öldüğü 11- 11 tarihinin kendisi için her zamankinden çok daha büyük bir anlam taşıyacağını ekleyen Aniston paylaşımını "Seni zamanın sonuna kadar seveceğim" notuyla bitirdi. Jennifer Aniston'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda taziye yorumu geldi.