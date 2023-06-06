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Hayatını değiştiren o anı anlattı: Ondan başka bir kadınla çocuk yapmayı hayal bile edemezdim!

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#Ryan Gosling#Eva Mendes#The Place Beyond The Pines
Hayatını değiştiren o anı anlattı: Ondan başka bir kadınla çocuk yapmayı hayal bile edemezdim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 16:24

Sinema ve televizyon dünyasında, setteki yakınlaşmaların gerçek hayata taşındığına çok tanık olmuşuzdur. Aynı yapımda kamera karşısına geçip birbirine aşık olan sonra da gerçek hayatta beraberliğe başlayan o kadar çok çift var ki, isimleri tek tek yazmaya kalksak sayfalar yetmez. İşte şimdi bunlardan birinin öyküsünü anlatacağız size. 

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ARALARINDA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR ÇEKİM DOĞDU
Bu ünlü çift, takvimler 2012 yılını gösterirken birlikte rol aldıkları filmin setinde tanıştılar. Kadın, erkekten yedi yaş büyüktü. Ama bunun gerçekten de hiçbir önemi yoktu. Çünkü aralarında, eşine az rastlanır bir çekim doğdu.

Öyle ki daha 30'lu yaşlarının ilk yarısında olan genç adam, rol arkadaşını tanıdıkça ona aşık olmayı bir yana koyun birlikte çocuk yapmayı bile hayal etmeye başladı. Neyse ki aşkı karşılıksız kalmadı ve çift, film setini aşan bir beraberliğe adım attı.

Hayatını değiştiren o anı anlattı: Ondan başka bir kadınla çocuk yapmayı hayal bile edemezdim

Bu arada genç adamın hayalleri de gerçekleşti ve iki çocuk sahibi oldular. Aradan geçen bunca zamanın üzerine o genç adam, 2012 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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İşi öylesine ileri götürdü ki "Ondan başka bir kadınla çocuk yapmayı hayal bile edemezdim" cümlesini bile kurdu.

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İKİ GÜZEL KIZ ÇOCUĞUYLA AŞKLARI TAÇLANDI
Aşkların hızla başlayıp hızla bittiği Hollywood'da güçlü bir birliktelik yaşayan bu ünlü çift, Ryan Gosling ile Eva Mendes. Çiftin 2012 tarihli The Place Beyond The Pines adlı filmin setinde başlayan birliktelikleri devam ediyor. Üstelik, büyük aşkları iki güzel kız çocuğuyla da taçlandı.

42 yaşındaki Gosling, tanıştıkları dönemde dünyanın en güzel ve seksi kadınlarından biri olarak bilinen Latin yıldız Eva Mendes'ten ne kadar çok etkilendiğini anlattı. GQ dergisine konuşan Gosling, 2012 yılından bu birlikte olduğu Eva Mendes hakkında öyle güzel cümleler kurdu ki, muhtemelen Hollywood'un birçok kadın sakini onun yerinde olmayı arzu etti bunları duyunca. 

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'BAŞKA BİR KADINDAN ÇOCUK YAPMAK İSTEMEDİĞİMİ FARK ETTİM'
Ryan Gosling, röportajda Eva Mendes'ten etkilenmekle yetinmeyip hemen çocuk sahibi olmak istediğini şöyle anlattı:"Eva ile tanışmadan önce çocuk sahibi olmayı aklımdan bile geçirmiyordum. Ama Eva'yı tanıdıktan sonra ondan başka bir kadınla çocuk yapmak istemediğimi fark ettim."

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Hayatını değiştiren o anı anlattı: Ondan başka bir kadınla çocuk yapmayı hayal bile edemezdim

Ünlü çiftin aşkı, 2012 yılında birlikte rol aldıkları filmde başladı.O zamandan bu yana da hiç ayrılmadılar.

Birlikte rol aldıkları filmde senaryo gereği kimi zaman Eva Mendes ile bir aile gibi davranmaları gerektiğini anlattı Gosling. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha fazla 'mış gibi' yapmak istemiyordum. Bunun, sahip olduğumda kendimi şanslı hissedeceğim bir hayat olduğunu fark ettim."

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2014'TE İLK ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ
Belli ki Eva Mendes'in duyguları da Ryan Gosling gibiydi ve çift birlikte olmaya başladıktan iki yıl sonra büyük kızları Esmeralda dünyaya geldi. Ondan bir yıl sonra da küçük kızları Amada dünyaya gözlerini açtı.

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O sırada Ryan Gosling'in kariyeri de La La Land ve The Nice Guys gibi filmlerle zirveye ulaştı. Bir başka deyişle kızları ona uğur getirdi. 

Bir yıl sonra astronot Neil Armstrong'u canlandırdığı First Man filminde rol aldı. Ama sonra ailesiyle yani Eva Mendes ve iki kızıyla daha fazla vakit geçirmek için kariyeriyle ilgili çalışmalarını biraz azalttı.

2018 ile 2022 yılları arasında gerçekten de ailesiyle daha fazla vakit geçirip setlerden uzak kaldı. Geçen yıl The Gray Man ile tekrar kariyerine döndü. Son olarak da Margot Robbie ile birlikte Barbie filmi için kamera karşısına geçti.

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EVA DA ONUNLA AYNI FİKİRDEYDİ
Aslına bakılırsa aile uğruna kariyerini geri plana iten tek kişi Ryan Gosling olmadı. Sevgilisi ve iki kızının annesi Eva Mendes de tıpkı onun gibi davrandı. Hatta onun setlerden uzak durma kararı henüz tam olarak sona ermedi. 

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Rol aldığı Training Day, Last Night, Hitch, We Own The Night gibi filmlerle yıldızı parlayan 49 yaşındaki Eva Mendes, 2014 yılından bu yana Film setlerinin uzağında. Güzel oyuncu son olarak, sevgilisi Ryan Gosling ile birlikte Lost River filminde oynamıştı.

Ondan sonra ise mesleğine ara verdi. Bunun nedeni ise Gosling ile ilişkisinen dünyaya gelen iki küçük kızı.

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'RYAN'I TANIYANA KADAR HAMİLE KALMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM'
Nasıl Gosling, Eva Mendes'i tanıyıncaya kadar çocuk sahibi olmayı düşünmediyse aynı durum Mendes için de geçerliydi.

Güzel oyunçu bu konuda sosyal medyadan hayranlarıyla yaptığı bir sohbette anlatmıştı: "Ryan'ı tanıyana kadar hamile kalma planım yoktu" diye konuşan Mendes, anneliğin hayatını tamamen değiştirdiğini de ifade etmişti.

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Gosling'i tanıdıktan sonra da ondan çocuk sahibi olma fikrinin geliştiğini itiraf etmişti. Eva Mendes, bu isteğin Ryan Gosling'e duyduğu aşktan kaynaklandığının da altını çizmişti.

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EVA'NIN ANNESİ YARDIMCI OLUYOR
Mendes ve Gosling'in aile hayatında da evinden ve çocuklarından birinci derecede sorumlu olan kişi Eva Mendes, ünlü oyuncunun anlattıklarına göre.

Bu arada hem kendi annesinin hem de Gosling'in annesinin iki küçük kızın bakımı konusunda yardımcı olduğunu da belirtiyor Eva Mendes. Ayrıca her ikisinin kız kardeşlerinin de bu konuda desteğini esirgemediğini de itiraf ediyor güzel oyuncu.

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'BENİ ANNEM TEK BAŞINA BÜYÜTTÜ': Eva Mendes bir röportajında, çocuklarını yalnız büyüten annelere olan saygısını da ifade etmişti. Mendes bu konuda duygularını şöyle ifade etmişti: "Ben annem tarafından büyütüldüm. Her ne kadar babamı seviyor olsam da beni annem tek başına büyüttü".

 

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#Ryan Gosling#Eva Mendes#The Place Beyond The Pines

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