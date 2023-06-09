'Hamilelik nasıl gidiyor?' sorusunu duyanlar dondu kaldı: Peki ya babası?

Haberin Devamı

HAYATLARINI KAMERA KARŞISINDA YAŞIYORLAR

Durum böyle olunca da, bütün hayatlarını kamera karşısında yaşayan bu ailenin üyelerini tanımamak olanaksız.

"Aralarından ikisi" dışında hepsi bilerek ve isteyerek her adımlarının kamuoyu tarafından takip edilmesi için elinden geleni yapıyor.

Aşkları, evlilikleri, ayrılıkları, kazandıkları, kazanmadıkları... Kısacası onlarla ilgili bütün ayrıntılar kamuoyunun gözleri önünde yaşanıyor. Kourtney Kardashian'ın geçmişte kameralar karşısında doğum yaptığını bile hatırlayanlar vardır.

Kardashian- Jenner ailesinin bütün üyelerinin dikkat çeken ortak özelliğine bakacak olursak... Anneleri dahil kız kardeşlerin hepsi çok zengin, kozmetik ve estetik gelişmelerden sonuna kadar yararlandıkları için hepsi güzel, hepsi milyonlarca insanın ilgisini çekiyor. Ve hepsi genç yaşta çocuk sahibi olmaya başlıyor. Biri hariç!

Haberin Devamı

GERÇEKTEN HAMİLE Mİ YOKSA AMAÇ İLGİ ÇEKMEK Mİ?

İşte o "ailenin en aykırı üyesi" ile ilgili şoke eden bir iddia ortalarda dolaşıyor. Buna göre bugüne kadar diğer kardeşlerinin aksine hayatını meraklı gözlerden saklamaya çalışan, yine aynı şekilde tek çocuk sahibi olmayan o aile üyesi hamile olabilir! Ya da bütün yaptığı sadece ilgi çekmek de olabilir.

Kardashian- Jenner ailesi deyip "çocuk sahibi olmayan tek üye" diye eklediğimizde herkes kimden söz ettiğimizi anladı zaten. Evet, Kendall Jenner.

Kendine TV dışında moda dünyasında bir kariyer oluşturan Kendall Jenner, son birkaç gündür çarpıcı bir iddiayla gündemde. Buna göre 27 yaşındaki top model hamile olabilir. Fakat yine de durum net değil ve kafa karıştıran ayrıntılar var. Gelin, bunlara bir bakalım.

YAPIMCININ SORUSUNU DUYANLAR DONDU KALDI

Bütün bu heyecana ve tartışmalara neden olan ise ailenin birlikte kamera karşısına geçtiği reality şovun tanıtımı için çekilen ve yayınlanan bir fragman.

Haberin Devamı

Bu kısa klipte Kendall Jenner ile programın yapımcılarından biri karşılıklı konuşurken görülüyor. Yapımcı Jenner'a "Tamam.. Büyük soru şu: 'Hamilelik nasıl gidiyor?' diye soruyor. Tam o anda da Kendall Jenner, kameraya mahcup bir şekilde gülümsüyor ve yanıtı duyulmuyor.



Görüntüler de orada kesiliyor zaten. İşte bu soru ve ardından Jenner'ın o şekilde gülümsemesi de ailenin takipçileri arasında bir heyecan yarattı.

Gözden Kaçmasın Bu skandal aşk uğruna zengin kocasına ihanet etmişti... 11 saat kral dairesi kaçamağı dizi oldu Haberi görüntüle

PEKİ BEBEĞİN BABASI?

Şimdi denilebilir ki "Bu sorunun nesi ilginç, neden bu kadar heyecan yarattı?" Ama asıl konu, yani biraz önce söylediğimiz kafa karıştıran ayrıntı işte orada gizli.

Haberin Devamı

Çünkü söz konusu video çekildiğinde Kendall Jenner, eski sevgilisi Devin Booker ile flört ediyordu. Sonra onunla yollarını ayırdı ve bir süredir de 29 yaşındaki rap'çi Bad Bunny ile romantik bir ilişki yaşıyor.

Kendall Jenner, bir süredir gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Bad Bunny ile aşk yaşıyor.

Ama söz konusu fragmanın, Jenner, henüz Booker ile birlikteyken - ya da herkes öyle düşünürken- çekilmiş olması da kafaları iyice karıştırıyor.

YİNE DİKKATLER ONLARA YÖNELDİ

Bu arada yapımcının bu sorusunun aslında Kendall'a değil kardeşi Kylie'ye yönelik olabileceği de konuşuluyor. Travis Scott ile ilişkisinden biri kız diğeri erkek iki çocuk sahibi olan Kylie, müzisyenle yollarını ayırdı.

Haberin Devamı

Fakat bir süredir Timothee Chalamet ile birlikte oldukları ileri sürülüyor. Dolayısıyla bu soru ona yönelik de olabilir.

Her ne kadar geçtiğimiz hafta Kylie'nin Chalamet ile ciddi bir ilişki yürütmediği, güzel vakit geçirdikleri ileri sürülse de böyle bir olasılıktan da söz ediliyor. Özetle, Kardashian- Jenner ailesi yine yapacağını yaptı ve her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekecek bir adım attı.

ÇOCUK KONUSUNA O KADAR İLGİSİZ DEĞİL

Kardeşleri arasında çocuk sahibi olmayan tek kişi olan Kendall Jenner, programın daha önceki bölümlerinde aslında bu konuda istekli olduğunu da ifade etmişti.

Haberin Devamı

Jenner şöyle konuşmuştu o dönemde: "Karantina sürecinde sıkılıyorsunuz ve oturup bir sürü konu hakkında düşünmeye başlıyorsunuz". Belli ki Jenner'ın düşündükleri arasında çocuk konusu da vardı.

Çünkü sözlerini sürdürürken yeğenleri True ile North'u oynarken gördüğünü ve kendisi de bir gün çocuk sahibi olmak istediğini belirtti.

ANNESİ DE ÇOCUK SAHİBİ OLMASI İÇİN UYARMIŞTI

Kendall Jenner daha önce annesi Kris ile çocuk konusunda yaptığı bir konuşma nedeniyle de gündemin ilk sıralarına yerleşmişti. Birlikte kamera karşısına geçtikleri programda Kendall Jenner'ın annesi Kris, aile kurmaktan ve bebeklerden söz etti.

Bütün çocuklarının akıl hocası ve ailesinin "kanaat önderi" olarak bilinen Kris Jenner, kızı Kendall'a 26 yaşında olduğunu ve belki de artık bir bebek sahibi olmasının zamanı geldiğini söyledi. Annesinden o anda hiç beklemediği sözler duyan Jenner da içtiği kahvenin boğazına kaçması nedeniyle bir süre öksürdü.

YUMURTALARINI DONDURMASI KONUSUNDA İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Kris Jenner, kızının bir bebek sahibi olmak için gerekli adımları atmasının zamanı geldiğini söyledi. Sonra da ona yumurtalarını dondurmasını önerdi.

Kendall Jenner ise bu sözlere "Bu benim hayatım. Hazır olup olmadığımı henüz bilmiyorum" diye yanıt verdi. Fakat annesi Kris Jenner, ona "Sen doğduğunda ben senin bedenini kendi bedenimin içinde yarattım. Yani senin yumurtalarını da ben yaptım" dedi.

Fakat Kris Jenner, kızını, yaşı daha gençken bir an önce yumurtalarını dondurmasının gayet iyi olacağı konusunda ikna etmeye çalıştı.

KOURTNEY'DEN ÜÇ TORUNU VAR

Kendall Jenner dışında Kris Jenner'ın bütün çocukları onu anneanne ve babaanne yaptı. En büyük çocuğu Kourtney Kardashian'ın Scott Disick ile ilişkisinden 12 yaşında Mason, 9 yaşında Penelope 7 yaşında Reign adında üç tane çocuğu bulunuyor. Kris Jenner, yıllar önce büyük kızı Kourtney'i de Scott Disick ile evlenmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Fakat Kourtney, Disick ile yollarını ayırdı. Geçen hafta sonu da Travis Barker ile evlendi.

KIM KARDASHIAN DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Kim Kardashian'ın ise Kanye West ile evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor. Kim Kardashian evliliği sırasında ikisi biyolojik, diğer ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi oldu. North West 8, Saint West 6, Chicago West 4 ve Psalm West de 3 yaşında.

KHLOE, İKİ ÇOCUK ANNESİ

Kris Jenner'ın bir diğer kızı Khloe Kardashian'ın ise Tristan Thompson'dan 5 yaşında True adında bir kızı bulunuyor. Kardashian, kısa süre önce de taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi oldu.

Jenner'in en küçük kızı Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden 4 yaşında Stormi adında bir kız çocuk sahibi oldu. Çift, kısa bir süre önce de adını Wolf olarak açıklayıp sonra değiştirdiklerini duyurdukları bir erkek bebek sahibi oldu. Jenner ile Scott yollarını ayırdı.

OĞLUNDAN DA BİR TORUNU VAR

Kris Jenner'ın tek erkek evladı Rob Kardashian ise olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı Blac Chyna'dan bir kız çocuk babası oldu. Gerçek adı Angela Renée White olan Blac Chyna ile Rob Kardashian'ın kızı Dream 5 yaşında.