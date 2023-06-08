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Bu skandal aşk uğruna zengin kocasına ihanet etmişti... 11 saat kral dairesi kaçamağı dizi oldu

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#Elizabeth Hurley#Shane Warne#Arun Nayar
Bu skandal aşk uğruna zengin kocasına ihanet etmişti... 11 saat kral dairesi kaçamağı dizi oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 09:11

Magazin dünyası kimi zaman filmlerde bile eşine çok rastlanmayan olaylara sahne oluyor...Aşklar evlilikler bir yana herkesin gözleri önünde yaşanan, saklanma gereği bile duyulmayan ihanetler, skandalla ortaya çıkan ilişkiler ve sonunda ayrılıklar milyonlarca kişinin meraklı bakışları önünde olup bitiyor.

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GERÇEĞİ TARİHE KARIŞINCA BİR DE FİLMİ ÇEKİLİYOR
Durum böyle olunca TV ve sinema dünyası da boş durmuyor tabii. Kelimenin tam anlamıyla "magazin tarihine geçen" bu olaylardan esinlenip milyonlarca kişiyi ekran karşısına çekmeyi hedefleyen yapımlar üretiyor.

Özetle, ünlülerin olaylı ilişkileri gerçeği yetmiyor gibi bir de film ya da dizi olup bir kez daha masaya yatırılıyor. 

İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. 2010'lu yıllara damga vuran ve gösteri dünyasını kelimenin tam anlamıyla sarsan bir ihanet ve aşk öyküsü TV dizisi olarak ekrana geliyor.

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PUSUYA YATAN PAPARAZZİ ORTAYA ÇIKARDI
Söz konusu dizide biri gösteri dünyasının, diğeri de spor aleminin en gözde iki ünlüsünün, pusuya yatan paparazzi tarafından ortaya çıkarılan aşk hikayesi anlatılıyor. Hem de dört duvar arasında yaşanan ayrıntıları da dahil!

Zaten dizi bu özelliğiyle de bazı çevrelerin eleştiri oklarını üzerine çekti. Şimdi gelelim hangi iki ünlünün aşkının böyle bir diziye konu olduğuna.

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Söz konusu iki ünlüden biri, geçen yıl hayata veda eden bir dönemin ünlü kriket oyuncusu Shane Warne, diğeri de zengin ve yakışıklı kocasını onunla aldatan ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley.  

Bu aldatma skandalının patlak verdiği 2010 yılında Hurley, Hint asıllı iş insanı Arun Nayar ile 3 yıllık evliydi. Ama Shane Warne'ye öylesine aşık oldu ki gözü neredeyse bir film yıldızı kadar yakışıklı olan kocasını bile görmedi.

Hurley ile kriket oyuncusu Shane Warne, ilişkilerini gizlese de kendilerini adım adım takip eden paparazzilere dudak dudağa yakalandılar. O görüntü basına yansıyınca da Hurley'in evliliğinin sonu geldi. Nayar ile boşanması 2011 yılında tamamlandı.

İşte Warne adlı mini dizide,  Hurley ile Warne'nin , lüks bir otelin kral dairesinde yaptıkları 11 saatlik kaçamak da dahil yaşadıkları aşk masaya yatırılıyor. Hemen yeri gelmişken dizide Hurley'i Shanti Kali'nin, Warne'yi de Alex Williams'ın canlandırdığını hatırlatalım.

Bu skandal aşk uğruna zengin kocasına ihanet etmişti... 11 saat kral dairesi kaçamağı dizi oldu

UZAKDOĞU RESTORANININ ÖNÜNDE ATEŞLİ ÖPÜŞME
İsterseniz, 2010'lu yıllar boyunca çok konuşulanbu aşk ve aldatma hikayesinde neler olup bittiğini, kahramanlarına sonra neler olduğunu bir hatırlayalım.

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Elizabeth Hurley ile Shane Warne'un ilişkisi 2010 yılına damgasını vuran bir skandalla ortaya çıktı.

Sonradan adının karıştığı yasa dışı dinleme skandalları sonucu yayın hayatına son veren İngiliz News of The World Gazetesi, o sırada Arun Nayar ile evli olan Elizabeth Hurley ile Shane Warne'u, Sake No Hana adlı Uzakdoğu restoranının dışında ateşli bir şekilde öpüşürken görüntüledi. Bu fotoğrafların basında yer alması büyük gürültü kopardı.

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KRAL DAİRESİNDE 11 SAAT GEÇİRDİLER
Daha bu görüntülerin alevi sönmemişken Warne ile Hurley'in yemekten önce de Londra'daki ünlü bir otelin, geceliği iki bin sterline yakın bir otelin kral dairesinde 11 saat geçirdiği ortaya çıktı. Hurley'in otele girişi ve çıkışı da kamera görüntülerine yansıdı.

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Çifti otelde kaldıkları süre içinde gören bir tanık da Hurley ile Warne'un "balayında gibi" olduklarını ileri sürdü.

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ALDATMA İDDİALARINI REDDETTİ
Hurley ise bu olayın ortaya çıkmasından sonra o sırada evli olduğu Arun Nayar'ı aldattığı iddialarını reddetti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Nayar ile birkaç ay önce ayrıldıklarını ve en iyi arkadaşlarının da bunu bildiğini savundu. 

Elizabeth Hurley ile Arun Nayar, 2007 yılında önce Hindistan'da ülkenin geleneklerine göre daha sonra da Londra'da bir dizi gösterişli düğünle evlenmişti. Çift, 2011 yılında resmen boşandı.

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ÖLÜMÜYLE HERKESİ ŞOKE ETTİ
Diziye konu olan bu skandal aşkın kahramanlarından Elizabeth Hurley, hem sinema ve TV hem de moda alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Warne ise geçen yıl tatile gittiği Tayland'da hayata veda etti. Bu beklenmedik olay gerçekleştiğinde Warne henüs 52 yaşındaydı.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Avustralyalı ünlü kriket oyuncusu Shane Warne ile 1995 ile 2005 arasında Simone Callahan ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç tane çocuğu bulunuyor.

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DOSTÇA AYRILDILAR
İlişkileri bir skandalla başlasa da Elizabeth Hurley ile Shane Warne dostane bir şekilde ayrıldılar.Hatta Warne, 2019 yılında katıldığı bir TV programında Hurley'i övmüştü.

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Warne, eski sevgilisi hakkında: "Birlikte harika vakit geçirdik. Onun oğlu Damian'a her zaman göz kulak olacağım. O da benim çocuklarımı her zaman umursuyor ve sürekli nasıl olduklarını soruyor" diye konuşmuştu. Warne, bir başka yerde de Elizabeth Hurley ile geçirdiği zamanın "hayatının en mutlu zamanı" olduğunu da söylemişti.

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DİLLERE DESTAN AŞK: Bu arada gösteri dünyasında Liz Hurley olarak da bilinen Elizabeth Hurley'in, en çok konuşulan aşkını İngiliz oyuncu Hugh Grant ile yaşadığını hatırlatalım. Çiftin romantik ilişkisi çoktan bitmiş olsa da dostlukları sürüyor.

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DAHA ÖNCEKİ SEVGİLİSİ İNTİHAR ETTİ
Bu arada Shane Warne, Elizabeth Hurley'in ilişki yaşadığı ve daha sonra hayatını kaybeden tek eski sevgilisi değil. Hurley bu konuda ardı ardına dramatik gelişmeler yaşadı.

Her ne kadar kısa süreli olsa da hatta sonradan çok da iyi olaylar yaşamasalar da Hurley'in oğlu Damian'ın babası iş insanı Steve Bing de 2020 yılında kendi canına kıymıştı. Los Angeles'taki evinde son nefesini veren Bing, 55 yaşındaydı.

Hurley, Steve Bing ile yaşadığı ilişkiden oğlu Damian'a hamile kalmıştı. Fakat Bing, bebeğin kendisinden olduğunu uzun süre reddetti. Sonunda DNA testi, Damian'ın babasının Steve Bing olduğunu kanıtladı amaBing, ona soyadını vermedi.

Geçen yıl Damian’ın dedesi ve Steve Bing’in babası, Damian ve üvey kardeşi Kira’nın mirasçılar arasında olmamasını istemiş fakat mahkeme Damian ve Steve Bing’in eski tenisçi Lisa Bonder’dan olan kızı Kira’nın mirasçılar arasında yer almasına karar vermişti.

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