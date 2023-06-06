Yasak aşk çocuğunu eşine böyle itiraf etmiş: O an kalbim duracak sandım!

Haberin Devamı

KAÇAMAK İLİŞKİ BİR DE ÜSTÜNE ÇOCUK

Bir de olaya diğer açıdan bakalım. Bu kez aldatılan taraf olduğunuzu düşünün. Üstelik kocanız yaptığı kaçamaktan bir de çocuk sahibi olup bunu sizden yıllarca saklamış olsun. Bu korkunç gerçeği nasıl duymak istersiniz?

Yine belirtelim ki kimse böyle bir gerçekle yüzleşmek istemez. Ama gösteri dünyasının bir ünlü çifti tam da böyle bir durum yaşadı.

Erkek tarafı, evinde çalışan hizmetliyle yaptığı kaçamaktan bir çocuk sahibi oldu. Bunu yıllarca hem kendi karısından hem de evdeki hizmetlinin kocasından sakladılar.Fakat bir nokta geldi ve gerçeği itiraf etmek zorunda kaldı. Tabii sonunda da evliliği bitti.





Haberin Devamı

YASAK AŞK ÇOCUĞUYLAİLGİLİ GERÇEĞİ YILLARCA GİZLEDİLER

Yıllardır Hollywood ünlülerinin hayatlarıyla ilgili gelişmeleri takip edenler kimden söz ettiğimizi anladı zaten. Burada, evindeki hizmetliyle kaçamak ilişkiye girip bir çocuk sahibi olan kişi Arnold Schwarzenegger.

Ünlü yıldızdan bir çocuk sahibi olup kocasına "bu çocuk senden" diyerek gerçeği gizleyen dehizmetli Mildred Baena. Tabii ki bu durumda yıllar boyunca gerçeklerden habersiz bir şekilde evliliğini sürdüren kişi de Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver.



Arnold Schwarzenegger'in karısı Maria Shriver'ın bu kaçamak ilişkiden ve çocuktan nasıl haberdar olduğu hakkında uzun süredir çeşitli spekülasyonlar yapılmıştı. Sonunda ünlü oyuncu, artık kaçamayacağının farkına vardığı yani eşi Mairie Shriver'a aşk çocuğunu itiraf ettiği o anı ilk kez anlattı. Schwarzenegger, bu itirafı kendi hayatını konu alan belgeselde yaptı.

Boşanmaküzere olduğu dönemde Shriver'e evlerindeki hizmetli Mildred Baena'dan bir oğlu olduğunu söylediği o anı anlattı yıldız oyuncu.





'KARIM BU GERÇEK NEDENİYLE EZİLMİŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU'

Schwarzenegger'ın söylediğine göre olay şöyle gelişti: 2011 yılında Shriver ile birlikte gittikleri bir evlilik terapisi seansında danışman, Schwarzenegger'a " Bugün Maria, bir konu hakkında emin olmak istiyor. Senin, Joseph'in babası olup olmadığını bilmek istiyor" diye sordu.

Haberin Devamı

İşte o can alıcı sorudan sonra olup bitenleri Arnold Schwarzenegger şöyle anlattı: "Kalbimin duracağını düşündüm. Sonra da gerçeği söyledim. "Evet Maria. Joseph benim oğlum. " Maria ise duyduğu bu gerçek karşısında sanki ezilmiş gibiydi, ünlü yıldızın sözlerine göre.





BAENA'NIN KOCASINI DA KANDIRDILAR

Schwarzenegger ile Baena, kaçamak ilişkilerinden dünyaya gelen Joseph'in doğumundan sonraki ilk yıllarda onun Baena'nın kocasından olduğunu söyledi herkese. Mildred da ailenin yanında çalışmaya devam etti. Mildred Baena'nın kocası Rolegio da tıpkı Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver gibi kandırılmış oldu bir başka deyişle.

Haberin Devamı

Fakat Joseph büyüdükçe giderek Arnold Schwarzenegger'a benzemeye başlayınca artık bu işin saklanacak durumu kalmadı. İşte bu gerçeğin açığa çıkması da Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın evliliğinin de sonunu getirdi.





ANAVATANINDA EVLENME TEKLİF ETTİ

Schwarzenegger ile Shriver ilk kez 1977 yılının ağustos ayında, eski ABD başkanlarındanJohn F. Kennedy'nin anısına düzenlenen bir tenis maçında karşılaştı. Sonra Schwarzenegger, 1985 yılında kendi anavatanı Avusturya'da Shriver'a evlenme teklif etti. Çift, 1986 yılında evlendi.

Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver'ın boşanmasına neden olan evlilik dışı çocuk olayını hatırlamak gerekirse... Bir zamanların California Valisi olan Schwarzenegger, Maria Shriver ile evliyken Mildred Baena da çiftin evinde hizmetli olarak çalışıyordu.

Haberin Devamı

Baena ile Schwarzenegger'ın yaşadıkları kaçamak sonucunda Joseph Baena dünyaya geldi. Gerçek babasının kim olduğu da ona 15 yıl boyunca söylenmedi. Sonunda Schwarzenegger, evliliğinin bitmesine neden olan açıklamayı yaptı ve Baena da babasının ünlü oyuncu olduğunu öğrendi. Bu gerçek ortaya çıkınca uzun süre de bir tür skandal olarak anıldı.

BÜYÜDÜKÇE BENZERLİK SAKLANAMAZ OLDU

Schwarzenegger, bu gerçeği Total Recall: My Unbelievably True Life Story" (Herşeyi Hatırlıyorum: Benim İnanılmaz Hayat Hikayem) adlı kitabında satırlara döktü. İhanetin ardından eşini geri kazanmak için çok çabaladığını anlatan Schwarzenegger Shriver'ın boşanma davası açmasını engelleyemediğini söyledi.

Haberin Devamı

Schwarzenegger kitapta yasak aşkının meyvesi olan oğlu Joseph ile ilgili olarak şunları yazdı: "Baena'nın eşinin onun gerçek babası olduğuna kendimi ikna etmeye çalıştım ama Joseph büyüdükçe bana olan benzerliği ortaya çıkıyordu."





MARIA,EVDEKİ DEDİKODULARDAN ÖĞRENDİ

Joseph Baena'nın annesi Mildred Baena da Hello! dergisine verdiği röportajda olup biteni kendi açısından anlatmıştı. Baena, Schwarzenegger’in eşi Maria Shriver’ın gerçeği, oğlunun Schwarzenegger’e ne kadar benzediğine dair evdeki fısıltıların artması üzerine öğrendiğini de anlattı.



Shriver'a gerçeği sorunca dizlerinin üzerine çöküp gözyaşları içinde itiraf ettiğini söyleyen Baena, “Shriver beni yerden kaldırdı ve boynuma sarılıp benimle ağladı” dedi.

Baena gerçeği o sırada 15 yaşında olan oğlu Joseph’e de açıkladığını ancak çocuğun hiç beklemediği bir tepkiyle “Cool” (Çok havalı) dediğini söyledi.

EŞİ VE KAÇAMAK YAPTIĞI HİZMETÇİSİ BEŞ GÜN ARAYLA DOĞUM YAPTI: Arnold Schwarzenegger'ın Mildred Baena ile ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra bir başka çarpıcı gerçek de gazete manşetlerinde yer almıştı. Bu durum da Joseph Baena'nın annesi yani Arnold Schwarzenegger'in kaçamak yaşadığı hizmetçisi Mildred ve o dönem evli olduğu Maria Shriver ile ilgiliydi. Basına yansıyan haberlere göre 1997 yılında Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver ile sevgilisi Mildred Baena beşer gün arayla doğum yaptı. Shriver oğlu Christopher'ı, Baena da oğlu Joseph'i dünyaya getirdi.





BOŞANIRKEN JOSEPH'İN KENDİ OĞLU OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

Joseph Baena dünyaya geldiğinde annesi Mildred'ın o dönemde evli olduğu Rogelio Baena'nın oğlu olarak kaydedildi. Mildred Baena, oğlunun doğumundan 11 yıl sonra Rogelio'dan boşanırken, oğlunun kocasından olmadığını açıkladı. Joseph Baena'nın doğduğundan bu yana babası Arnold Schwarzenegger'e benzerliği de dikkat çekiyor.

Arnold Schwarzenegger, Mildred Baena'dan bir oğlu olduğu ortaya çıktıktan sonra 1986 yılında evlendiği Maria Shriver boşanma davası açtı. Aktör ile evliliğinden dört çocuğu bulunan Shriver, dava dilekçesinde kocasının evlilik dışı çocuğunu boşanma gerekçesi olarak öne sürdü.

KENNEDY AİLESİNDEN

Schwarzenegger'in eski karısı Maria Shriver eski bir gazeteci, televizyoncu ve aktivist. Bir suikast sonucu öldürülen ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy'nin yeğeni olan Maria Shriver, bir dönem Dateline ve Weekend Today aldı TV programlarıyla tanınıyordu.

75 yaşındaki Arnold Schwazenegger, bir süre önce Hollywood Reporter dergisine bu konuda çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Schwarzenegger, evlilik hayatını özleyip özlemediğine dair soruya "Hayır... Boşanma başlangıçta çok çok zordu. Ama sonunda yolunuza devam edersiniz" diye yanıt verdi. Hemen ardından da bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Heather Milligan'a övgüler yağdırdı. "Onu seviyorum, onunla gurur duyuyorum" dedi.

Gözden Kaçmasın Sette duygularına hakim olamayınca siyah elbiseyi başkasına giydirdiler Haberi görüntüle





'ESKİ EŞİMLE ARTIK İYİ ARKADAŞIZ'

Arnold Schwarzenegger, 1986 yılında evlendiği ve 2011 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Maria Shriver hakkında da "Aynı zamanda karımı da seviyorum. O ve ben gerçekten iyi arkadaşız ve birbirimize çok yakınız. Çocuklarımızı büyütme tarzımızla gurur duyuyoruz" diyerek sözlerini sürdürdü.

Schwarzenegger; her ne kadar boşanma sırasında büyük bir gerilim ve dram yaşamış olsalar da yine de Anneler Günü, Noel, doğum günleri gibi önemli zamanları hala bir aile olarak birlikte kutladıklarını söyledi.





BOŞANMA OSCAR'I OLSAYDI BİZE VERMELERİ GEREKİRDİ

Ünlü oyuncu sonra da eski eşi Maria Shriver ile birlikte zorlu boşanma süreciyle gayet iyi başa çıktıklarını belirtti. Schwarzenegger'ın bu konudaki sözleri şöyle:" Eğer boşanma konusunda bir Oscar ödülü olsaydı Maria ve ben onu almalıydık." Schwarzenegger, sözünün burasında, evlilikleri sırasında sahip oldukları dört çocuğun bu durumdan en az etkilenmesi için büyük çaba harcadıklarını da hatırlattı.



Tecrübeli oyuncu, her ne kadar eski eşi Maria Shriver'ı hala sevdiğini söylese de onunla evli olduğu dönemi hiç özlemediğini de sözlerine ekledi. Fakat bu noktada bir de itirafta bulundu: "Boşanmak tamamen benim hatamdı."





RESMEN BOŞANMALARI 10 YIL SÜRDÜ: Arnold Schwarzenegger ile Maria Shriver, 1986 yılında evlendiler. Bu süre içinde dört tane çocukları dünyaya geldi. 2011 yılında oyuncunun, tam 15 yıl boyunca sakladığı evlilik dışı çocuğu ve onun annesi olan ev hizmetlisi konusundaki gerçek ortaya çıkınca boşanma kararı geldi. Fakat Schwarzenegger ile Shriver'ın boşanma konusundaki yasal sürecinin tamamlanması 2021 yılına kadar sürdü.



