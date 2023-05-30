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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camilla'nın hali ne olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Kral 3. Charles#Kraliçe Camilla#İngiliz Kraliyet Ailesi
Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 12:56

Camilla Parker Bowles adı neredeyse yarım asırdır dünya sahnesinde... Sadece ismi değil kendisi de üstelik. Çok eskiden, yıllar önce, o dönemde bekar bir prens olan Charles'ın sevgilisi olarak anıldı. Charles'ın Diana ile evlenmesinden sonra bu kez "metres" ya da "ikinci kadın" olarak adlandırıldı. Bununla da kalmadı, uzun süre "dünyanın en çok nefret edilen kadını" unvanını kimselere kaptırmadı.

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ÖNCE KARISI SONRA ÜLKENİN KRALİÇESİ OLDU
Ama köprülerin altından çok sular aktı ve Camilla, önce Charles'ın karısı oldu, onun tahta çıkmasının ardından da "kraliçe".

Aslında normal koşullarda "konsort kraliçe" olarak anılması gerekirken, önce kraliçenin sonra da kocasının ona büyük bir jest yapması sonucu düpedüz kraliçe oldu.

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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak

TARİHE 'KRALİÇE CAMILLA' OLARAK ÇOKTAN GEÇTİ
75 yaşındaki Camilla, kocası Charles ile birlikte 6 Mayıs'taki törende tacını da giydi.
Özetlemek gerekirse bir dönem "ikinci kadın", "Diana'nın yuvasını yıkan kadın" ya da "metres" olarak anılan Camilla tarih sayfalarına "Kraliçe Camilla" olarak çoktan geçti bile. 

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Elbette kendisi de biliyordur ama bu durum kocası Charles hayatta olduğu sürece geçerli. Yani eğer kendisinden önce kocası Charles hayata veda ederse onun için durum değişecek.

Doğal olarak eşini yitiren her kadının hayatı değişir ama insan kraliyet ailesi üyesi olunca bu değişim biraz daha merak uyandırıyor.

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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak

YA CHARLES KENDİSİNDEN ÖNCE ÖLÜRSE?
Peki eğer Charles kendisinden önce hayata veda ederse Kraliçe Camilla'nın durumu ne olacak? Babasının ardından tahta geçecek olan William "kral", karısı Kate Middleton da konsort kraliçe ya da belki kraliçe olacak. Böyle bir durumda Camilla'ya ne olacak? Nasıl bir unvan taşıyacak? 

Sanmayın ki Charles, hayatı boyunca gerçekten sevdiği, hatta evlenmek için annesine bile 'kafa tuttuğu' kadının kendisinden sonraki geleceğini hiç düşünmüyor.

Zaten bu durum İngiliz kraliyet ailesi içinde de uzun süredir tartışma konusu. Bir başka deyişle düzenlemeler önceden yapılıyor.

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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak

AİLE İÇİNDE UZUN SÜREDİR TARTIŞILAN BİR KONU
Bu sırada da William'ın kral olarak tahta geçmesinin ardından Camilla'nın durumu ve unvanının ne olacağı da uzun uzun ele alındı.

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Sonunda, kocası Charles'ın kendisinden önce ölmesi durumunda Camilla'nın Kral'ın dul eşi olarak "Kraliçe Dowager" unvanı taşıması kararlaştırıldı.

Yeri gelmişken hemen belirtelim, bu unvan ilk olarak 1830 yılında Kraliçe Adelaide tarafından kullanılmıştı.

Queen Dowager yani Kraliçe Dowager konusuna biraz daha yakından bakmak gerekirse... Sözlük anlamı olarak "Dowager" zengin dul kadın anlamına geliyor. Camilla'nın kullanacağı Kraliçe Dowager ise tam olarak artık hayatta olmayan kralın dul eşi demek oluyor. Yani hem zengin hem de unvan sahibi dul kadın.

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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak


CAMILLA'NIN GELECEKTEKİ UNVANINA İLHAM VEREN ALMAN PRENSESİ
Kraliçe Dowager unvanını taşıyan ilk kişi olan Kraliçe Adelaide'i de biraz tanıyalım. Adeliade, Almanya doğumlu. Babası Georg, Birinci Saxe Meiningen Dükü'ydü. Bir başka deyişle Adelaide ya da tam adıyla Adelaide Amelia Louise Theresa Caroline; soylu bir aileye mensuptu. Zaten bu nedenle de Saxe Meiningen Prensesi unvanını taşıyordu.

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Adelaide, İngiltere Kralı 4. William ile evlendi ve konsort kraliçe oldu. Kocasının 1937 yılında ölümünün ardından da Camilla için ilham kaynağı olan Kraliçe Dowager unvanını kullandı.

Adelaide kendisi de 1849 yılında 57 yaşındayken hayata veda etti. İngiltere'de son yolculuğuna uğurlandı.

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ANA KRALİÇE OLARAK ANILIYORDU
İngiliz kraliyet ailesinde eşinden daha uzun süre hayatta kalan en yakın örnek ise Kraliçe 2. Elizabeth'in, aynı zamanda adaşı da olan annesi. Eşi Kral 6. George öldükten sonra uzun yıllar yaşayan 1. Elizabeth Ana Kraliçe (Queen Mother) unvanını taşıdı.

Elbette Ana Kraliçe Elizabeth ile Camilla, kral eşi olmaları dışında herhangi bir ortak noktaya sahip değiller. Camilla, kraliyet ailesinin gelini ama geçmişten gelen herhangi bir kan bağı yok.

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Charles ile Diana 1992 yılında resmen yollarını ayırdıklarını duyuruncaya kadar da "Prens'in metresi"ydi. 

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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak

O DEĞERLİ UNVANI HİÇ KULLANAMADI
Camilla 2005 yılında Charles ile evlendiğinde otomatik olarak Galler Prensesi oldu. Çünkü Charles, veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanını taşıyordu.

Ama bu unvan Diana ile özdeşleştiği için bu Camilla toplum içinde hiçbir zaman Galler Prensesi olarak anılmadı. Bu çok değerli görülen unvanı hiç kullanamadı. Onun yerine Cornwall Düşesi olarak anıldı. 

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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak

BU YOLU KRALİÇE 2. ELİZABETH AÇTI
Aslında normal koşullarda Camilla'nın, Kraliçe 2. Elizabeth hayata veda ettikten sonra Kral 3. Charles'ın karısı olduğu için Konsort Prenses unvanı taşıyacaktı. Ama Platin Jübile sırasında Kraliçe 2. Elizabeth yayınladığı açıklamada Çamilla'nın Konsort Kraliçe olarak anılacağını duyurdu.

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Aslında bu açıklamasıyla Camilla'nın bugünkü gibi "konsort" kelimesi olmadan Kraliçe unvanı almasının yolunu da açtı. 

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Eğer Charles kendisinden önce ölürse Camillanın hali ne olacak


CHARLES'TAN KARISINA BÜYÜK ONUR
6 Mayıs'taki taç giyme töreni için hazırlanan davetiyede de Kral 3. Charles, hayatı boyunca geçekten sevdiği tek kadın olan Camilla'yı onurlandıran satırlara yer verdi ve bir durumu da açıkça gözler önüne serdi.

Davetiyede Majesteleri "Kral III Charles ve Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreni” satırları yer aldı.

Böylece Camilla'nın, Charles'ın hükümdarlığı sırasında "konsort kraliçe" değil sadece "kraliçe" olarak anılacağı da açıkça ortaya çıktı. 

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#Kral 3. Charles#Kraliçe Camilla#İngiliz Kraliyet Ailesi

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