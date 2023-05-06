Camilla bile hep onu düşünecek... Size tahammül ediyorsak annemizin Diana sevgisindendir!

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PERİ MASALI DEĞİL, EŞSİZ BİR TRAJEDİ

Güzeller güzeli genç kız, gönlünün sahibi olan prens ile evlenir. O peri masallarına bakılırsa da sonsuza kadar mutlu mesut yaşarlar... Ama hayat elbette bir peri masalı değil. Hatta başlangıçta o kadar şanslı doğmuş gibi görünenler için bile. Yani uzaktan peri masalı gibi görünen bir hayat, aslında tam tersine büyük ve eşine az rastlanan bir trajedi olabilir.

DÜĞÜN GÜNÜ KOCASININ SEVGİLİSİYLE GÖZ GÖZE GELDİ

Tıpkı 1981 yılında, yarın ülkesinin yeni kralı olarak taç giyecek Charles ile evlenen Diana Spencer'a olduğu gibi.

O dönemde 34 yaşında olan Charles'ın, sonunda kendine bir eş bulduğu ortaya çıktığında bütün dünya bu biraz utangaç, güzel ve üzerinden masumiyet akan gencecik kızı "peri masalı kahramanı" olarak nitelendirmişti. Herkes 19 yaşındaki bu genç kızla, kendisinden epey büyük eşinin mutlu mesut yaşayacağını düşünmüştü. Ama öyle olmadı.

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Diana, gerçekten peri masallarındakini andıran gelinliği içinde Westminster Abbey'de "kalbinin prensi" Charles'ın kolunda yürürken az çok başına geleceklerin de farkındaydı. İlk darbe daha o düğün günü gelmişti zaten. Kocasının büyük aşkı Camilla da törenin konukları arasındaydı. Hatta iki kadının göz göze geldiği anlar kamera görüntülerine bile takıldı.





SIR PERDESİ HALA KALDIRILMIŞ DEĞİL

Bütün dünya, Diana'nın hayatının peri masallarından fersah fersah uzak, büyük bir trajedi olduğunu anlamakta gecikmedi. Aşkına karşılık bulan bir masal prensesi değil, aldatılan bir kadındı o.

Zaten kendisi de bunu asla saklamadı. Hiç istemediği halde kayınvalidesinin yani Kraliçe'nin isteğiyle kocasından boşandı. Sonra da hayatını bir türlü yoluna sokamadı. 1997 yılında da daha 36 yaşındayken, geride daha 18 yaşına bile gelmemiş çocukları William ile Harry'yi bırakarak hayata veda etti.

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Son nefesini vermesine neden olan trafik kazasının üzerindeki sır perdesi ise hala herkesi tatmin edecek şekilde aydınlatılmış değil.





'KRALİÇE OLMAK EN BÜYÜK KABUSUM'

Aslına bakılırsa daha hayattayken ve Charles ile evliyken "Günün birinde kraliçe olabileceğine hiç ihtimal vermediğini" saklamamıştı Diana. Hatta başka bir seferinde de "Kendimi kraliçe olarak görmedim... Hatta bu benim en büyük kabusum" demişti.

Başka şekilde de olsa bu konuda haklı çıktı. Diana, kraliçe olamadı. Onun yerine yarın Charles'ın, uğruna gencecik Diana'ya bile zarar vermeyi göze aldığı Camilla o tahta oturacak, o tacı takacak.

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Peki Diana? Hayata veda edeli çok zaman oldu; belki sıradan biri olsaydı onun bir zamanlar bu dünyada yaşadığını yakınları dışında kimse hatırlamayacaktı. Ama böylesine, dünyanın gözü önünde olup bu kadar sevilip üstelik de gencecik yaşta böyle trajik bir şekilde ölünce kimse Diana'yı unutmadı. Gençlik yıllarında ona hayran olan bir neslin çoğu artık hayatta olmasa bile!





EĞER DIANA ÖLMESEYDİ

Eğer ülkemizden kilometrelerce ötede yarın gerçekleşecek olan tarihi olaya yani Charles'ın taç giyme törenine ilgi duyuyorsanız, sizinle şöyle bir paralel evrene geçelim. Önce Diana'nın Charles'tan boşanmadığını, öyle ya da böyle evliliğini sürdürdüğünü hayal edelim. Bu durumda, Charles'ın yanında Camilla değil Diana olacaktı.

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1997 yılında henüz 36 yaşındayken ölmeseydi Diana şu anda 62 yaşında olacaktı. Yani Camilla'dan 13 yaş daha genç bir kraliçesi olacaktı Büyük Britaya'nın.

Bir zamanlar Kraliçe Mary'ye ait olan ve üzerinde dünyanın en değerli elmaslarından biri olan Cullinan'dan bir parça taşıyan taç Diana'nın başını süsleyecekti. Büyük olasılıkla da o törende kocası Kral 3. Charles'ı ve diğer tüm konukları gölgede bırakacaktı.

Yine paralel evrende kalalım ve Diana eğer bugün yaşasaydı ama Charles'tan boşanıp kendine yeni bir hayat kursaydı neler olabileceğine bakalım. Daha doğrusu eski çalışanı Paul Burrell'ın bu konudaki sözlerine kulak verelim.





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6 MAYIS'TAKİ TÖRENDE CAMILLA BİLE ONU DÜŞÜNECEK

OK! dergisine konuşan Burrell, Diana yaşasaydı ve törene konuk olarak katılsaydı neler olabileceğini anlattı.

Paul Burrell bu konuda şunları söyledi: "Her zaman düşünürüm. Acaba Diana hayatta olsaydı bu durumda ne yapardı? Diana taç giyme töreninde harika bir görünüm sergilerdi. 60'lı yaşlarında olurdu. Ve o gün törene katılan herkesi gölgede bırakırdı."

Burrell'a göre Diana eğer hayatta olsaydı, eski eşi Charles'a ve onun yeni karısı Camilla'ya karşı herhangi bir kin beslemezdi.

Burrell'ın vurguladığı başka bir ayrıntı daha var. Onun ileri sürdüğüne göre 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde çocukları William ve Harry, eski eşi Charles ve hatta Camilla bile sık sık Diana'yı düşünecek.





SOSYAL MEDYADA DIANA GÜNDEMİ

Ama görünüşe göre "kalplerin prensesi" olarak nitelendirilen Diana'yı düşünenler sadece onlar değil. Yeryüzünde milyonlarca kişinin aklında Diana var. Bunun yansımaları da sosyal medyada görünüyor zaten.

Farklı nesillerden birçok kişi aslında yarın taç giymeyi hak eden kişinin Camilla değil Diana olduğu görüşünde. Bu kişiler sözlerini sakınmadan bu konudaki görüşlerini de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor zaten. Gelin onlara da bir bakalım:

Gözden Kaçmasın Diana evime gelir bulaşıklarımı yıkardı Haberi görüntüle





'HAYATINI MAHVETTİLER, AFFETMEYECEĞİZ'

Bir sosyal medya kullanıcısı bu konudaki görüşünü şöyle dile getirdi: "Yarın onun taç giyme töreni olmalıydı. Ama dünya buna hazır değildi."

Bu arada Camilla'nın kraliçe olarak taç giymesini içine sindiremeyenler de var elbette. Bunlardan biri duygularını şöyle ifade etti: "Camilla'yı istedikleri kadar giydirsinler, kutsal yağ döksünler, onu bize sevdiremezler. Diana'nın hayatını mahvettiler. Affetmeyeceğiz, unutmayacağız."

'SİZE TAHAMMÜL EDİYORSAK, ANNEMİZİN DIANA SEVGİSİNDEN'

Bir başka sosyal medya kullanıcısı, 40 yaş altındaki birçok kişinin; anne ve babaları Diana'yı sevdiği için monarşiye tahammül ettiğini ileri sürdü. Sonra da "Kraliyet ailesi bu durumu hafife alıyor" diyerek görüşünü belirtti.

Bir kullanıcı "Diana, seninle kıyaslanabilecek hiçbir kraliçe yok" diyerek görüşünü ifade etti.

Sosyal medyada, Diana'nın 1997 yılındaki ölümü üzerindeki sır perdesinin hala kalkmadığını hatırlatıp "Diana'yı kim öldürdü?" sorusunu soranlar da vardı çok sayıda.

Gençlik yıllarında iki kez Diana ile karşılaştığını belirten bir kullanıcı "Çok özel bir aurası vardı ve ışıltısı içinden geliyordu. Gerçekten istisnai bir kadındı. Her anlamda güzeldi. Onu çok düşünüyorum, özellikle de şimdi" diyerek neler hissettiğini anlattı.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı Charles'ın Diana ile evliyken onu aldattığını hatırlatıp "Eğer Diana hala hayatta olsaydı yarın İngiltere için ne harika bir gün olurdu" diye yazdı.

'RAHAT BIRAKIN, HUZUR İÇİNDE UYUSUN' : Bu arada artık hayatta olmayan Diana'nın durmadan gündeme gelmesini eleştiren hayranları da var. Bunların görüşünü özetleyen cümle ise şu: "Onu rahat bırakın, huzur içinde uyusun."





SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR: SON GÜLEN DIANA OLACAK

Charles ise Camilla'nın taç giyeceği törenin hazırlıkları aylardır sürüyor. Halk ise bu tarihi güne tanıklık etmek için sokaklarda olacak. Öte yandan hava durumu tahminleri var bir de. Buna göre yarın Londra'da sağanak yağış olasılığı yüksek.

İşte bu durum da akıllara yine Diana'yı getirdi. Bunun, aslında taç giymeyi hak eden kişinin Diana olması gerektiğine dair bir işaret olduğu şeklinde yorumlayan çok sayıda kişi ortaya çıktı.

Bunlardan biri "Son gülen Diana olacak" diye görüşünü belirtti. Bir başkası da "Taç giyme töreninin yapılacağı o gün Diana'nın gökyüzünün kapılarını açması düşüncesi beni güldürüyor" dedi.