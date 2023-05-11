Kral'a yumurta atıyorlar, onlara gülücük: Taçlı ailenin 'vitrin' yüzleri

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YENİ KRAL CHARLES'I ZOR BİR SÜREÇ BEKLİYOR

Kraliçe'nin ölümü ise başka bir dönüm noktası oldu. Çok önceden belli olduğu üzere Charles tahta geçti ama monarşinin ömrü İngiltere'de ve dünyanın farklı yerlerinde daha fazla tartışılır oldu. Charles'ın kral olduktan sonra gittiği bazı ziyaretlerde yumurtalı saldırılara hedef olması da bunun örneklerinden biri.

Bazı monarşi karşıtlarına göre son kral Charles zaten. Öyle olmazsa da William son kral olarak tarihe geçecek. Yani onun oğlu George, krallık tacını ve tahtını asla göremeyecek. Bu onların beklentisi!

Elbette monarşinin yani ailenin geleceği Kral 3. Charles'ın da en büyük endişelerinden biri. Belki de bu yüzden 6 Mayıs'taki taç giyme töreni bir tür gövde gösterisi şeklinde gerçekleşti. O gün bile bir grup Londra'nın göbeğinde "Benim kralım değil" pankartları açtı. Görünüşe göre Charles'ı, annesinin saltanatından daha farklı ve daha zor bir süreç bekliyor.

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TAÇ TÖRENİ GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ

Durum böyleyken Charles'ın da bazı önlemleri var kuşkusuz... Bunu da taç giyme töreninde ve ardından düzenlenen etkinliklerde gözler önüne serdi. Tacını giydikten sonra Buckingham'ın balkonuna çıktığında yanında ilk sıradaki veliahtı William ve ailesi ile en küçük kardeşi Edward ve ailesi vardı. Onlara eşlik eden bazı kıdemli aile üyeleri de balkonda yerlerini aldı.

Ama Charles'ın o gün ve sonrasında yaptığı görevlendirmeler İngiliz kraliyet ailesinin yeni şeklini gözler önüne sermesi açısından da ilginç. Kan bağı ve hiyerarşik konuma göre, büyük oğlu William ile kardeşi Edward'ın ön plana çıkması gayet normal. Ama dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var: Aslında ailenin içine doğanlar William ile Edward olmasına rağmen daha fazla ön plana çıkan bir anlamda "vitrin yüzü" olanlar, eşleri Kate Middleton ile Sophie Rhys Jones... Tabii ki bunlar geçmişteki isimleri... Çünkü artık onlar Galler Prensesi Catherine ve Edinburgh Düşesi Sophie olarak anılıyor.

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İKİSİ DE 'MAVİ KANLI' DEĞİL

Her ikisi de uzaktan yakından "mavi kanlı" olmayan ve evlilik yoluyla aileye katılan bu iki kadın; Charles'ın "patronluğunda" ailenin "reklam yüzü" olma görevini de üstlendi.

Özellikle Sophie, Harry ile Meghan'ın aileden ayrılmasından sonra her zamankinden daha fazla ön plana çıktı. Eşi Edward'ın Edinburgh Dükü unvanı almasıyla da artık resmen ailenin ön saflarda çalışan üyelerinden biri haline geldi.

Bu arada Sophie'nin Kraliçe 2. Elizabeth ile arasının çok iyi olduğunu hatta ona "Anne" diye seslendiğini hatırlatalım. Kraliçe'nin ölümünde kızı Anne'den bile daha üzgün oluşuyla herkesin dikkatini çektiğini de ekleyelim.

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O ARTIK 'BEKLEYEN KATİE' DEĞİL, PRENSES CATHERINE: Bir zamanlar Prens William'ın sevgilisi olduğu yıllarda bir türlü evlilik teklifi alamadığı için 'Bekleyen Katie' lakabı takılan Kate Middleton ise herkesin malumu. Gelin olduğu andan itibaren sanki 'mavi kanlı' bir ailede doğmuş gibi bir görünüm sergileyen Kate, uzun zamandır 'başrol oyuncusu' gibi.





GİYSİLERİ BİLE BENZER

Yıllardan beri çok iyi geçindikleri bilinen bu iki genç kadın, önceki gün de birlikte bir etkinliğe katıldılar. Elbette kocaları da onlara eşlik etti ama yine ikisi ön plana çıktı.

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Soyluluk unvanı bulunmayan ailelerden gelmeleri, birbirleri dahil herkesle iyi geçinmeleri nedeniyle İngiliz kraliyet ailesinin vitrin yüzü olan iki genç kadın, o etkinlikte de bütün dikkatleri üzerlerinde topladı.

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Charles, tahta çıktıktan sonra gittiği iki ziyarette yumurtalı protesto ile karşılaşmıştı. Kate ile Sophie'nin ise bu tür protestolarla karşılaşma oranı yok denecek kadar az. Galler Prensesi bir kez İrlanda ziyaretinde yanına gidip tokalaşan bir kadının protesto dolu sözleriyle karşılaştı. Soğukkanlılığını bozmadan gülümseyerek kadının yanından ayrıldı.

41 yaşındaki 3 çocuk annesi Galler Prensesi Catherine ile 58 yaşındaki iki çocuk annesi Edinburgh Düşesi Sophie, Buckingham Sarayı'ndaki bahçe partisinde giysileriyle bile ne kadar uyumlu oldukları mesajını verdi.

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Kate o parti için açık mavi, Sophie ise koyu mavi bir elbise giydi. Ortak noktaları her ikisinin de o elbiseleri farklı yıllarda da olsa aynı geleneksel etkinlikte giymesi.

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Kate Middleton, 2019 Ascot At Yarışları'nda çok beğeni toplayan mavi elbisesiyle partiye katıldı. Eski ebiselerini sık sık tekrar giyen Kate'in bir zamanlar "tutumlu düşes" şimdide "tutumlu prenses" olarak anıldığını da hatırlatalım.

Sophie de yine 2020'deki Ascot'ta giydiği elbiseyle partide yer aldı. Aileye sonradan katılan bu iki genç kadının saç biçimleri ve şapkaları hatkta o şapkalarındaki aksesuarların uyumu da elbette dikkatlerden kaçmadı.





AİLENİN EN İYİ ANLAŞAN ÜYELERİNDEN

Kate ile Sophie'nin yıllardır süren dostluğuna gelirsek... Kate Middleton, Prens Harry'nın karısı Meghan Markle'a karşı daha ilk günden itibaren soğuk. Ama Sophie ile tam tersi. Prens William ile evlendikten sonra hemen kaynaştığı ilk insan Sophie,.

Aslına bakılırsa Kate ile Sophie'nin ortak noktaları da çok. 58 yaşındaki Sophie Wessex de tıpkı Kate Middleton gibi soyluluk unvanı taşıyan bir ailesinden gelmiyor. Evlilik yoluyla aileye girdi. Kraliçe 2. Elizabeth'in en küçük oğlu Edward ile 1999 yılında evlendi. Eşi ve iki çocuğuyla mutlu bir yaşam sürüyor.

Kraliçe'nin en sevdiği gelini olduğu bilinen Sophie Wessex, uzun süre kendi kurduğu halkla ilişkiler şirketinde çalıştı. Şimdi bu kadar sakin bir hayat sürse de Kontes Sophie, 2001 yılında büyük bir skandala imza atmıştı. Evlendikten sonra da halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Sophie Wessex, potansiyel müşteri zannettiği Arap şeyhi kılığına girmiş bir gazeteciyle sohbet etti. Tüm konuşma da News of The World gazetesi tarafından yayınlandı.

Konuşulmaması gereken şeyleri konuştuğu için büyük gürültü koparan Sophie Wessex, özür dileyip işinden ayrıldı. Ancak bu olayın ardından Kraliçe 2. Elizabeth, ailenin çalışan üyeleri için yeni ve katı kurallar koydu.Fakat artık geride kalan bu olayı Kraliçe çoktan affetti ve geliniyle arasında bir sorun kalmadı. Kraliçe'nin ölümünden sonra da ailenin en üzgün üyesinin Sophie olması dikkat çekti.

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KARDEŞ GİBİ OLDULAR

İnsan ilişkilerini iyi bildiği konuşulan Kontes Sophie, şimdi ailenin en sakin üyelerinden biri, Kate Middleton'ın da ailedeki en iyi dostu. Kimi zaman kardeş gibi oldukları bile öylenebilir.

Öyle ki Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank'in düğününde Kate Middleton tam rüzgarın ve eteklerinin azizliğine uğrayacakken o zamanlar Wessex Kontesi unvanını taşıyan Sophie, kendini hemen onun önüne atıp yardıma koştu ve görüntüsünü kapattı.

Özetle söylemek gerekirse zaten uzun süredir iyi geçinen Sophie ve Kate daha uzun süre İngiliz kraliyet ailesinin "sevimli yüzleri" olarak kamuoyu karşısına çıkacak gibi görünüyor.