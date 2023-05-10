En mutlu gününde harap oldu: Charles'ın yüreğindeki sızı

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HEYECANLA ATAN KALPTEN ACI BİR 'KEŞKE...' GEÇTİ

Ama diğer yandan bütün bunlara tatsız bir duygu eşlik eder. Heyecanla atan kalbinizde bir hüzün de vardır. Gözlerinizden zaman zaman bulutlar gelipgeçer.'Keşke...' diye düşünürsünüz içinizden. Tabii 'herkesin keşke'si kendine...O en mutlu gününüzde sizi saran hüznü dışarıdan kimse görmez. Büyük olasılıkla sadece sizi çok iyi tanıyanlar ve çok yakınınızda olanlar bilir ya da en azından hisseder gerçeği.

MUTLU GÜNÜNDE BİR PARÇASI EKSİKTİ

İşte iddialara göre geçen 6 Mayıs günü İngiltere'nin yeni kralı olarak resmen taç giyen Charles da buna benzer bir ruh hali yaşadı.

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Annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in tahtta olduğu 70 yılı "veliaht prens" olarak geçiren Charles, o gün düzenlenen törenle tacını giydi ve gerçek bir kral oldu. Üstelik yanında, ailesine zor kabul ettirse de halkın bir kesimi onu hiç sevmese de "kalbinin gerçek sahibi" Camilla vardı.

Ama yine de iddialara göre Charles'ın kalbinde o büyük günde ciddi bir üzüntü vardı. Bir parçasının eksik olmasının üzüntüsü.

İDDİALARA GÖRE İKİ TORUNUNDAN UZAK OLMAK ONU ÜZÜYOR

Tahmin ettiniz büyük olasılıkla. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında başkalarını hatta kendi ailesini bile çok da umursamayan bir görüntü sergilese de Kral 3.Charles, söylenenlere göre taç giydiği gün,küçük oğlu Harry'nin de tıpkı ağabeyi William gibi kendisine tam destek olmamasının eksikliğini hissetti.

Sadece onun değil üstelik... Meghan Markle ile evliliğinden dünyaya gelen torunları Archie ile Lilibet'in de!

'ZİHNİNİN BİR BÖLÜMÜNDE HEP BUNU SORGULADI'

Bugüne kadar İngiliz kraliyet ailesinin üyeleriyle ilgili olarak kaleme aldığı biyografilerle tanınan yazar Christopher Andersen'ın Fox News'a söylediğine göre Charles, taç giyme töreninde zihninin bir yerinde hep Harry'nin ve ailesinin neden orada olmadığını sorguladı.

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Andersen, Charles'ın bu en mutlu gününde özellikle de Harry'nin iki çocuğunun orada olmaması yüzünden eksiklik hissettiğini ileri sürdü.Christopher Andersen bu konuda şunları söyledi: " Sussex çiftinin (Harry ile Meghan) Buckingham Sarayı'ndaki selamlama sırasında orada olmamasının ağırlığı Charles'ın zihnini kurcalamış olmalı."

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HARRY'NİN OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Aslında taç giyme töreninin yapıldığı gün ilginç bir tesadüf de yaşandı. 6 Mayıs, aynı zamanda Harry ile Meghan'ın ilk çocuğu Archie'nin de doğum günüydü. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Charles, tören sonrası düzenlenen toplantıda yanında olamayan torunu Archie'nin yeni yaşı şerefine de kadeh kaldırdı.

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Christopher Andersen'ın ileri sürdüğüne göre Kral 3. Charles aynı zamanda torunlarına düşkün bir büyükbaba. Beş torunundan ikisinden uzak kalmak da onun için bir üzüntü kaynağı. Hatta bu durum, küçük oğluyla yaşanan gerilimi bile geri plana itiyor.

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BÜYÜK OĞLU WILLIAM TAM KADRO ORADAYDI

Charles'ın taç giyme töreninde büyük oğlu, Galler Prensi William ile eşi Galler Prensesi Catherine ön saflarda yer aldı. Üç çocukları da çiftin yanındaydı. George ve Charlotte zaten yıllardır çeşitli etkinliklerde görev alıyorlar.

En küçük çocukları Louis de geçen yıl Platin Jübile'de yaptığı bütün afacanlıklara rağmen, dedesinin bu büyük gününde ailesine eşlik etti. Louis ile ablası Charlotte tören boyunca ilgilendi.

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HARRY YALNIZ BAŞINA GİTTİ, HEMEN EVİNE DÖNDÜ: Charles'ın eski eşi Diana ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Harry ise uzun süren bir gerilimin ardından törene katıldı. Ama yanında karısı Meghan Markle ile çocukları Archie ile Lilibet yoktu.





SIRADAN BİR KONUK GİBİ.... BİR YABANCI GİBİ

Her ne kadar Harry törene katılmış olsa da "tıpkı bir yabancı gibi" gelip gitti. Törenin yapıldığı Westminster Abbey'de ailesinin önde gelenleriyle değil hiyerarşik olarak daha geri planda olanlarla birlikte oturdu.

Ağabeyi William, tüm ailesi yanında, pelerini ve nişanlarıyla ihtişamlı bir şekilde yerini alırken o yalnız başınaydı. Taç giydikten sonra Kral'a bağlılık yemini edenlerden biri de William oldu. Fakat Harry, artık çalışan bir kraliyet ailesi üyesi olmadığı için bu görevini de yapmadı.

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Prens Harry, törende ailesinden de sıcak bir karşılama görmedi. Onunla sadece, amcası Andrew'nun kızları Beatrice ile Eugenie, eşleri Edoardo Mapelli Mozzi ve Jack Brooksbank ilgilenip sohbet etti.

Bir ara halası Prenses Anne, Harry'nin yanına gidip kısacık bir süre konuştu. Törenin ardından Harry, apar topar karısı Meghan ile çocukları Archie ve Lilibet'in yanına ABD'ye döndü.

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Charles ile Camilla'nın taç giyme töreninden sonra ailenin hiyerarşik olarak önde gelen üyeleri, atlı arabalar eşliğinde Westminster Abbey'den Buckingham Sarayı'na döndü. Sonra da balkona çıkarak halkı selamladı.

Balkonda Charles ile Camilla'nın yanı sıra tahtın bir sonraki varisi Prens William ile eşi Kate Middleton ve üç çocuğu, Charles'ın kardeşi Prens Edward ile karısı Sophie ve üç çocukları yerini aldı. Bu görüntü, İngiliz kraliyet ailesinin önde gelenlerinin bundan böyle kimler olacağını göstermesi açısından çarpıcıydı. Özetle o onlarda Kral 3.Charles'ın "kadrosu" balkondaydı.

Büyük olasılıkla Prens Harry ile Meghan Markle, eğer aileden ayrılmamış olsalardı o gün onlar da Buckingham'ın balkonunda halkı selamlayanlar arasında olacaktı.