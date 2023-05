Ünlü oyuncu 79 yaşında yedinci kez baba oldu: Biz buna hiç şaşırmadık!

Haberin Devamı

79 YAŞINDA BABA OLDU, 'SÜPRİZ DEĞİL' DEDİ

İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi. Şu anda 79 yaşında olan bir ünlü oyuncu, tam yedinci kez baba oldu. Üstelik bunu da gayet doğal bir şekilde karşıladı. Katıldığı film galasında bu konuda kendisine yöneltilen bir soruya "Bu bir sürpriz değil, planlı bir hamilelikti" diye yanıt verdi.

YEDİNCİ ÇOCUĞU DÜNYAYA GELDİ: 'PLANLI HAMİLELİKTİ'

Hollywood'da çok örneği bulunan "çocuk kulübü" kurmuş ünlülerden biri olan bu 79 yaşındaki oyuncu Robert De Niro'nun ta kendisi. Aktör, bir süredir birlikte olduğu Tiffany Chen'den bir kez daha baba olduğunu Page Six'e verdiği demeçte doğruladı.

Bu haberin ardından Robert De Niro, son filmi About My Father'ın New York'taki galasına katıldı. Yedinci kez baba olması nedeniyle de basının büyük ilgisini çekti.

De Niro o galada yeni bebek sorusuna "Bu bir sürpriz değil" diyerek yanıt vardı. Sonra da Chen'in hamileliğinin planlı olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncunun bu konudaki sözleri de ilginç: "Böyle bir şeyi planlamadan nasıl yaparsınız ki!"

FİLM SETİNDE TANIŞTLAR: De Niro ile dövüş sanatları eğitmeni olan Tiffany Chen, 2015 tarihli The Intern adlı filmin setinde tanıştılar. Görünüşe göre ilişkileri de hızla ilerledi. Tanışmalarından bir yıl sonra da İspanya'da çıktıkları tatilde samimi şekilde görüntülendiler.





O DÖNEMDE EVLİ OLDUĞU EŞİNİN KIZINI EVLAT EDİNDİ: Hollywood'un çok çocuklu ünlülerinden biri olan Robert De Niro, ilk babalık heyecanını 1971 yılında yaşadı. Ama bu, biyolojik olarak gerçekleşmedi. De Niro, o sırada evli olduğu Diahnne Abbott'ın kızı Drena'yı evlat edinip nüfusuna geçirdi. Drena şu anda 51 yaşında. Ünlü oyuncunun bu evlilikten Raphael adında bir de biyolojik oğlu dünyaya geldi.

BAŞKA BİR İLİŞKİDEN İKİZLERİ VAR: Ünlü oyuncunun, Toukie Smith ile ilişkisinden şu anda 27 yaşında olan Aaron ve Julian adında ikiz oğulları bulunuyor.

DİĞER ESKİ EŞİNDEN İKİ ÇOCUK SAHİBİ: Robert De Niro; bir süre önce boşandığı eşi Grace Hightower'dan 25 yaşında Elliot adında bir erkek ve 11 yaşında Helen adında bir kız çocuk babası.





EFSANE BİR KUNG FU HOCASININ KIZI

Bu bebek haberinden sonra bütün meraklı gözler De Niro'nun kız arkadaşı Tiffany Chen'e çevrildi. Geçmişte dansçılık da yapan Chen'in babası aslında kendi sektöründe çok ünlü biri. Şu anda 30'lu yaşlarının sonlarında olan Tiffany Chen, Çinli büyük kung fu ustası William C.C. Chen'in kızı. O da babasının izinden gidiyor.

Henüz 16 yaşındayken bir kung fu yarışmasına katılan Tiffany Chen, bu konudaki amacını da yıllar önce verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: "Planım her zaman babam gibi çok büyük bir usta olmayı öğrenmekti."

Her ne kadar dövüş sanatları Tiffany Chen'in ana odağı olsa da gençlik yıllarında dansla da ilgilendi. Bale ve Hawai'nin yerel dansı hula konusunda eğitim aldı. Bu arada beş yaşından bu yana da jimnastik ve yüzme sporlarıyla ilgileniyor.

Yeri gelmişken Chen'in çocukluk yıllarında buz patenine yöneldiğini hatta katıldığı yerel yarışmalarda dereceler kazandığını da ekleyelim. Ama sonra insanın formunu geliştirmesinin en önemli yolunun tai chi olduğunu fark edip o alana yöneldi.

O FİLMDE USTALIĞINI SERGİLEDİ

Robert De Niro ile tanışması da 2015 tarihli The Intern adlı filmin çekimlerinde gerçekleşti. O filmde Chen, De Niro'nun canlandırdığı karaktere yardımcı olan bir tai chi eğitmenini canlandırdı. Hem bu konudaki yeteneklerini sergiledi hem de ünlü oyuncu ile bir romantik ilişkiye başlamış oldu.

NEDEN TORUN SEVECEK ÇAĞDA ÇOCUK SAHİBİ OLUYORLAR?

Gösteri dünyasında sahip olduğu çocuk sayısı konusunda Robert De Niro'ya yaklaşan hatta onu geçen çok sayıda ünlü var. Bu ünlülerin ilerleyen yaşlarına rağmen neden bebek sahibi olmayı sürdürdükleri geçen yıl ilişki uzmanı Tina Wilson tarafından masaya yatırılmıştı.

Bu, gerçekten ilginç bir konu. Çünkü tıpkı Robert De Niro gibi artık torun sevecek yaşa gelen ünlüler hala kendi bebeklerini dünyaya getirmeye devam ediyor.

73 YAŞINDA SEKİZİNCİ KEZ BABA OLDU: Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger, 2016 yılında sekizinci kez baba olduğunda 73 yaşındaydı.

Wilson bu konuda, sadece bu ünlü erkeklerin değil sıradan erkekler de yaşları ilerlemesine rağmen doğurganlık çağındaki genç kadınların ilgisini çekmeyi başardıklarını ve bu konudaki güçlerini geçip giden yıllara rağmen koruduklarını önce kendilerine sonra da tüm dünyaya göstermek istediklerini söyledi.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİYİ DE NORMAL KARŞILIYORLAR

Wilson'a göre özellikle ünlülerin bunu yapabilmelerini sağlayan önemli bir etken var. Yaşam tarzları birden fazla kadınla evlilik ya da ilişki yaşamalarına olanak sağlıyor.

Ayrıca ünlülerin sahip olduğu maddi kaynaklar da onların hem evlilik sırasında hem de evlilik dışı çocuk sahibi olmalarını ve onlara bakabilmelerini kolaylaştırıyor.

ÇOCUKLARI FARKLI KUŞAKLARDAN: Playboy'un kurucusu Hug Hefner 2017 yılında 93 yaşında öldüğünde arkasında farklı kuşaklardan çok sayıda çocuk bıraktı. Hefner'ın, en büyük çocuğu Christie 1952 doğumlu. En genç çocuğu ise 1991 yılında dünyaya gözlerini açtı.

Tina Wilson'ın savına göre bu ünlü erkeklerin kendilerinden daha genç kadınlarla birlikte olmaları da onların kişiliklerinin ortaya çıkmasına hatta yaşları ilerlese de dinamik ve genç kalmalarına yol açıyor.

'ERKEKLİĞİ SÜRDÜRME HEVESİ'

Tina Wilson bu konuda şunları da söyledi: "Bazı erkekler orta yaşa geldiklerinde 20'li yaşlarında yaptıkları her şeyi sürdürebildiklerini bütün dünyaya kanıtlama ihtiyacı hissederler. Sanıldığı gibi "yavaşlamadıklarını" kanıtlamak isterler. Çünkü "yavaşlamak" kendi akranları arasında bir zayıflık göstergesi olarak kabul edilir."

EN YAŞLISI 60, EN GENCİ 24 YAŞINDA: Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Clint Eastwood da çok evlilik ve ilişki yaşayan, aynı zamanda çok çocuk sahibi olan ünlülerden. Eastwood'un en büyük çocuğu 60'lı yaşlarında. Sekiz çocuklu Eastwood'un en genç çocuğu ise 29 yaşında.

Wilson'a göre bu erkeklerin çok sayıda çocuk sahibi olmalarının bir nedeni de bir temel içgüdü olarak erkekliklerini sürdürme isteği. Hayatının başındaki birçok genç kadın da çocuk sahibi olmak ve aile kurmak istiyor. Bu durum da kendi yaşıtları buna yanaşmazken daha yaşlı erkekler tarafından kabul görüyor. Böylece genç kadınlar ile yaşlı erkekler birbirlerine yöneliyorlar.