Babasız bebeğiyle birlikte yabancı ülkede yeni bir hayata başladı: Oyunculuğa buruk veda

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İKİNİ DAVADAN 'YENİK' AYRILDI

Tıpkı bir sinema filmi gibi milyonlarca kişi tarafından takip edilen davada eski çiftin, bazen gözyaşlarını tutamadıkları anlar oldu. Zaman zaman birbirlerine kaçamak bakışlar attılar. Bu bakışlar bazen geçmişe özlem doluydu, kimi zaman da aşkın yerini alan nefretin izleri vardı.

Sonunda bir zamanların büyük aşıkları, aralarında ne kadar sır varsa hepsini ortaya serip hesaplaşmalarını bitirdiler. Daha önce giriştikleri yasal savaştan galip çıkan güzel kadın, bu kez duruşmalardan boynu bükük ayrıldı. Kendisine karşı karalama davası açan eski eşi bu kez kendi deyimiyle onu haksız duruma düşürerek "kendi iitibarını kurtardı."

Bu dava, eski eşlerin her ikisi için de bir dönüm noktası oldu. Biri kendisinin de söylediği gibi itibarını geri kazansa da diğeri büyük bir haya kırıklığı içinde kaldı. Sonuç olarak her ikisinin önünde de artık birbirlerinin olmadığı yeni bir hayatın kapıları açıldı.

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BİR ZAMANLARIN BÜYÜK AŞIKLARI DÜŞMAN OLDU: Bu uzun girişe baktığınızda anlamışsınızdır Johnny Depp ile Amber Heard'den söz ettiğimizi. Geçen yılın yaz aylarına damgasını vuran karalama davasından bu kez Depp zaferle çıktı. Yani kendince ve hayranlarına göre. Amber Heard'ün tarafında olanlar ise aslında Depp'in "gerçek bir zafer" kazanmadığını, birçok kişinin gözünde tamamen temize çıkamadığını savundu.





HOLLYWOOD'A BURUK VEDA: ARTIK BAŞKA BİR ÜLKEDE

Öte yandan Amber Heard, son günlerde duyanları şaşırtan bir iddia ile gündemde. Buna göre 37 yaşındaki Heard, iki yaşına gelen kızıyla birlikte hem Hollywood'u hem de ABD'yi terk edip İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşti. Hatta güzel oyuncu geçen hafta sonu 2 yaşına giren kızı Oonagh Paige ile birlikte Madrid'de bir parkta oynarken objektiflere takıldı.

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Parkta oynayan kızını izleyen Heard, sonra onu kucağına aldı ve evinin yolunu tuttu. Bu arada minik kızın bir ara ağladığı ama Amber Heard'ün onu gülümseyerek yatıştırmaya çalıştığı görüldü.

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DAVAYI KAYBETTİ, KARİYERİ ZORA GİRDİ

Eski eşi Johnny Depp ile giriştiği yasal mücadeleyi kaybeden Amber Heard, dava bitiminde haksızlığa uğradığını yeri sürmüştü. Bu süreçte işiyle ilgili zorluklar da yaşayan Heard, önemli rollerinden birini üstlendiği Aquaman filminin kadrosundan çıkarıldığı haberleriyle gündemde kalmıştı uzun süre.

Şimdi son görüntülerine ve iddialara bakılırsa Heard, hem Hollywood'u bir kenara itti hem de memleketini.Kızını da yanına alarak Madrid'de yeni bir hayat kurdu. İleri sürüyenlere göre Heard, bu kentten artık "Yeni evim" diye söz ediyor.

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ARTIK KIZINI SAKLAMIYOR: Amber Heard'ün hayatna göze çarpan bir başka değişiklik ise bugüne kadar meraklı gözlerden de kameralardan da sakladığı kızı konusunda kararını değiştirmiş gibi görünmesi. Madrid'de parkta oynarken fotoğraflarının çekildiğinifark eden Heard bunu önlemek için hiçbir girişimde bulunmadı.





'KIZINI GÜRÜLTÜDEN UZAK BÜYÜTMEK İSTİYOR'

Amber Heard'ün yakın bir arkadaşı İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte güzel ylıdızın ana dili İngilizce'nin yanı sıra İspanyolcayı da çok iyi düzeyde konuştuğunu belirtip "Kızını Madrid'de, gürültüden uzakta büyütmekten son derece mutlu" diye konuşu.

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Amber Heard, geçen yılın haziran ayında eski eşi Johnny Depp ile hesaplaştığı davayı kaybettikten sonra vaktinin büyük bir bölümünü Madrid'de geçirmeye başladı. Buradaki hayatından bazı fotoğrafları da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

Bir iddiaya göre Amber Heard, sadece ülkesi ABD'yi terk etmekle kalmadı oyunculuğu da bıraktı. Bunun doğru olup olmadığını ise zaman gösterecek.

TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE BEBEK SAHİBİ OLDU

Aslına bakılırsa Amber Heard'ün bir bebek sahibi olduğunu duyurması da iki yıl önce herkesi şaşırttı.

Heard, bir kız annesi olduğunu 2021 yılının temmuz ayında bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Depp ile yollarını ayırdıktan sonra anne olan Heard'ün bebeğinin babasının kim olduğu merak konusuydu: Ancak Heard'ün taşıyıcı anne yöntemini seçtiği ortaya çıktı.

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Amber Heard o dönemde mutlu haberi kısıyla çekile bir pozunu paylaşıp Instagram sayfasından duyurdu,. O sırada 35 yaşında olan Heand yitirdiği annesinin adını verdiği bebeğiyle çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı Amber Heard. Güzel oyuncu "Bu haberi paylaştığım için çok heyecanlıyım. Yıllar önce bir çocuk sahibi olmak istediğime karar verdim. Bunu kendi şartlarımda yapmak istedim. Kaderimizin en temel parçalarından birini bu şekilde düşünmenin biz kadınlar için ne kadar radikal olduğunu şimdi anlıyorum" diye yazdı.

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'HAYATIMIN GERİ KALANININ BAŞLANGICI'

Paylaşımında "Umarım beşik almak için yüzük istememenin normalleştiği bir noktaya geliriz” diyen Heard, mesajını şöyle sürdürdü: "Bir yanım özel hayatımın kimseyi ilgilendirmediğini savunmak istiyor. Ayrıca işimin doğasının beni bunu kontrol altına almaya zorladığını da biliyorum. Kızım 8 Nisan 2021'de doğdu. Adı Oonagh Paige Heard. O, hayatımın geri kalanının başlangıcı."