Hakkında kötü konuşamam: Keşke yine aynı odada olup ona sarılsam!

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BÜTÜN ÖZEL SIRLARI ORTAYA SAÇILDI

O hesaplaşmada her ikisi de içlerinde ne varsa hepsini kelimelere döktü. Ne özel hayatlarına dair ayrıntılar kaldı anlatılmadık ne iç dünyaları. Ruh sağlıkları bile masaya yatırıldı hem de o kadar çok "seyircinin" karşısında.



Sonunda haftalar geçti... Biri o hesaplaşmadan muzaffer olarak çıktı. Diğeri ise hakkının yendiğini, yeteri kadar anlaşılmadığını söyleyerek kaybetmenin acısını çıkarmaya çalıştı. Sonra her iki taraf da sessizliğe gömüldü. Ama sanmayın ki bu olay bir daha konuşulmamak üzere kapandı. Bunun böyle olmadığı yapılan bir açıklamayla da ortaya çıktı zaten.

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BİR ZAMANLAR AŞKA DÜŞMÜŞLERDİ

Bu kısaca özetlemeye çalıştığımız olaylar, tahmin edildiği üzere Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında yaşanan davayla ilgili. Bir zamanlar birbirleri için aşka düşen iki ünlü, işin sonunda kelimenin tam anlamıyla kanlı bıçaklı oldu.



Birbirlerine karşı açtıkları davalar, yıllarca dünya kamuoyunu meşgul etti. Son olarak da geçen yıl ABD'de, Depp'in eski eşi Heard'e açtığı karalama davasında karşı karşıya geldiler. O davada kazanan taraf Depp oldu. Amber Heard de aslında mağdur tarafın kendisi olduğunu kanıtlamak için çabalarını sürdürdü.

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ŞİMDİ DE İLK EŞİ KONUŞTU

Davanın bitiminden sonra Johnny Depp ve Amber Heard kendi hayatlarına döndü. Ama görünüşe göre bu olay hakkında konuşulacaklar daha bitmedi. Hatta Depp'in, genellikle basına hiç konuşmayan ilk eşi bile ortaya çıkıp bazı açıklamalar yaptı.



Johnny Depp'in 1983 ile 1985 yılları arasında evli kaldığı Lori Anne Allison, Popcorned Planet'e konuştu. Hem kısa süre evli kaldığı Depp, hem de onun eski eşi Amber Heard hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Makyaj sanatçısı Lori Allison, anlattığına göre Johnny Depp'in olaylı bir şekilde ayrıldığı Amber Heard ile tanıştı. Onu ilk kez, kendisinin de davetli olduğu Depp'in evindeki bir partide gördüğünü söyledi.

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'BİR PARTİDE TANIŞTIK, MUHTEŞEM GÖRÜNÜYORDU AMA...'

O ilk anda hakkında neler düşündüğünü de şöyle anlattı: "Onunla daha önce tanıştım. Yani Johnny'nin evinde bir partideydik. Amber gerçekten tatlı görünüyordu. Ve gerçekten de muhteşemdi. Bunda sevilmeyecek ne var?"

Lori Allison, zaman geçtikçe Amber Heard hakkında birçok şey duymaya başladığını söyledi. Ardından da Depp'in onunla birlikteyken her zaman mutlu görünmediğini sözlerine ekledi.

'AMBER KORKUNÇ BİRİ'

Röportajında Amber Heard'ün adını anmayacağını belirten Lori Allison, duruşmaları basın aracılığıyla yakından takip ettiğini ve eski eşi Depp için çok üzüldüğünü belirtti. Heard'ü ise "korkunç biri" olarak nitelendirdi.

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Lori Allison, Johnny Depp'in duruşmadaki halinin kendisini çok üzdüğünü gizlemedi: "Davayla ilgili olarak beni en çok etkileyen şey Depp'in söyledikleriydi. Onları duyunca defalarca kalbim kırıldı çünkü Johnny adına çok üzüldüm."

Bunun nedenini de şöyle açıkladı Allison "O, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı isteyen biri. Bence duruşmalarda bu kadar içten konuşmak yapması gereken bir şeydi."

'BİRİNİN ONA BUNLARI YAPMASI KALBİMİ KIRDI'

Lori Allison, yıllar önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı eski eşinin duruşmalardaki durumunu çok merak ettiğini anlattı. Depp lehine tanıklık edenler arasında bulunan otak arkadaşları Isaac Baruch'u aradığını ve ona Depp'in nasıl olduğunu sorduğunu da sözlerine ekledi. Baruch ise bu konuda onu rahatlatan şu sözleri söylemiş: "Merak etme. Biz bunu kazanacağız."

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Lori Allison, Johnny Depp'in duruşmalarda bu kadar açık konuşması hakkında şunları söyledi: " Sanırım bu onu öldürebilirdi. Ama birinin ona bütün bunları yapması gerçekten kalbimi kırdı."

Depp'in eski eşi Allison kendisinin de bir melek olmadığını vurgulayıp yine de Amber Heard'ün Johnny Depp'e yaptıklarını "kesinlikle korkunç" sözleriyle ifade etti.

Ardından da eski eşi Johnny Depp hakkında güzel sözler sarf etti Lori Allison. "Gerçekten çok cömert biri. Tanıdığım en büyük kalpli insan. Onun geleceğini ve ortak geçmişimizi düşündüğüm zaman gözlerim douyor. Onun için her şeyin en iyisini diliyorum. Eminim o da benim için aynı şekilde düşünüyor. "

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'ONA SARILMAYI SEVİYORUM'

Eski eşi Johnny Depp hakkında kötü sözler söyleyemeyeceğini de belirtti Allison: "Onun hakkında kötü bir şey söyleyebilir miyim? Herkes hakkında kötü bir şeyler söyleyebilirim,ama bunun için bir neden yok. Diğer bütün insanların yaptığı gibi normal hatalar yapıyor. "

Lori Allison sonra da eski eşi hakkında şu sözleri sarf etti: "Ama yine söylüyorum o cömert ve kibar biri. Onunla yeniden aynı odada olmayı isterdim: Çünkü ona sarılmayı seviyorum."

İLK GENÇLİK YILLARINDA EVLENDİLER: Depp ile Allison ilk gençlik yıllarında kısa süreli bir evlilik yaşadı.

Johnny Depp ile şu anda 65 yaşında olan Lori Allison, yıllar önce ilk gençlik dönemlerinde tanıştılar. Ailesiyle özellikle annesiyle ciddi sorunlar yaşayan Depp'in özel hayatındaki acıları dindiren kişi Lori Allison oldu.

Lori, o sırada Depp'in arkadaşlarıyla birlikte kurduğu müzik grubunun vokalistinin kız kardeşiydi. Depp, Lori'de huzuru buldu ki kendisi 20 yaşındayken, 26 yaşında olan Allison ile evlendi. Ama bu evlilik sadece 3 yıl sürdü. Depp ile Allison, yollarını ayırmalarına rağmen hep dost kalmayı başardılar.

MERAKLA BEKLENEN TANIK DEPP'İ SAVUNDU

Bu arada biraz hatırlayalım o duruşma sırasında yaşananları... Yani onların Depp'in eski eş ya da sevgilileriyle ilgili olan bölümlerini.

Amber Heard, daha Depp ile ayrılıklarının ilk aşamasında oyuncunun kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü hep. Hatta yüzünün morluklar içindeki fotoğraflarını bile basınla paylaştı. Hem İngiltere'deki hem de ABD'deki duruşmalar sırasında da şiddet gördüğünü tekrarladı. Depp de aynı şekilde Heard'den şiddet gördüğünü ileri sürdü.

ABD'deki duruşmalar sırasında en çok beklenen tanık Depp'in 90'lı yıllarda kısa ama derin bir aşk yaşadığı model Kate Moss oldu. İngiltere'deki evinden video bağlantıyla tanıklık yapan Moss, Depp'in, birlikte oldukları dönemde kendisine şiddet uygulamadığını söyledi.

Oysa Heard, Depp'in ünlü modeli merdivenden itip düşürdüğünü ileri sürmüştü.

Moss olayın öyle olmadığını, yağmurlu bir havada tatile gittikleri tropikal adada merdivenlerden hızla inerken ayağının kayıp düştüğünü söyledi. Hatta Depp'in onun bağırması üzerine koşup hemen yanına gittiğini ve doktor çağırarak ona yardımcı olduğunu ekledi.

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ESKİ NİŞANLISI ŞİDDET GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Depp'in bir başka efsane aşkı Winona Ryder duruşmalarda tanıtklık yapmadı ama kendisine sorulduğunda aktörden şiddet görmediğini belirtti. Üç yıl nişanlı kaldığı Depp'in kendisine her zaman nazik davrandığını savundu.

Yeri gelmişken hatırlatalım ki Ryder ile Depp'in aşkının bitişi o sıralarda çok genç olar Winona için çok zor oldu. Hayatının ilk aşkını böyle birden bire kaybettikten sonra toparlanması zaman aldı.