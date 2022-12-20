Amber Heard karalama davasında Johhny Depp ile uzlaşmaya gitti: Bu bir yenilgi değil ama tüm inancımı kaybettim

Haberin Devamı

HER ŞEY 2009'DA BAŞLAMIŞTI

Amber Heard ve Johnny Depp, 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında tanışığ aşk yaşamaya başlamıştı. O günlerde 46 yaşında olan Depp, kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Vanessa Paradis ile uzun yıllar süren ilişkisine devam ediyordu. Amber Heard ise daha 23 yaşındaydı ve onun da hayatında bir başkası vardı. Heard ve Depp’in ilişkisi ortaya çıktığında dünya bu iki ilginç kişiliğin bir araya geldiklerinde nasıl fırtınalar estireceğinden habersizdi. Çift, 2015’te evlendi, bu evlilik 2017’de olaylı bir şekilde bitti. Her şey de bu evliliğin bitimiyle başladı zaten. Birbirlerini karşılıklı olarak akılalmaz şeylerle suçlayan ikilinin neredeyse tüm özel hayatları ortaya döküldü, Amber ve Johnny bir sürü avukat tutarak ellerinde ne varsa hepsini mahkemeye taşıdı. Bu süreç televizyonlarda canlı yayınlanarak tüm dünya tarafından izlendi.

Haberin Devamı

AKILALMAZ OLAYLARA SAHNE OLAN DAVA 2022'YE DAMGA VURDU, TARİHE GEÇTİ

Bu boşanma ve sonrasında yaşanan süreç Hollywood tarihinin en sancılı ayrılık süreçlerinden biri olarak tarihe geçti. Ünlüler dünyasında 2022 yılına damga vuran olay neydi sorusunun cevabı da bu iki ismin karşılıklı olarak birbirlerine açtıkları davalar oldu. Herkes bir tarafı tuttu ve ateşli şekilde savundu. Amber Heard, Johnny Depp’le olan ilişkisi sırasında şiddet görmüş ve çok zor günler yaşamış olsa da Hollywood’un en güçlü ve popüler erkeklerinden biri olan eski eşine karşı eli zayıftı. Olayları takip edenlerin büyük çoğunluğu Depp’in tarafını tuttu, amber Heard hırslı, dengesiz hatta deli damgası yedi. Davada Depp’in de elinde kanıtlar ve tanıklar vardı ve belli ki Heard’da bu ilişki süresince pek de masumane tavırlar sergilememişti.

Haberin Devamı

Mahkeme salonundaki gerilim, orada ortaya çıkan ve dünyanın şaşkınlık içinde öğrendiği gerçekler, Amber Heard’ün gözyaşları ve Johnny Depp’in gçze batan beden dili herkesin diline sakız gibi yapıştı. Haftalarca süren ve ABD Virginia’da gerçekleşen, bu tiyatro oyunu gibi izlediğimiz davanın sonunda jüri, Amber Heard'ın kendisini taciz kurbanı olarak adlandırdığı bir makalede Johnny Depp’i karaladığına karar vererek 59 yaşındaki aktör lehine karar verdi.

"BEN HAKLIYIM" DEDİĞİ DAVAYI KAYBETMİŞTİ

Haklı olduğu iddiasından bir an bile vazgeçmeyen Amber Heard bu kararlar yıkıldı. Üstelik Depp’in, kendisini karaladığı için istediği ve iftira suçuna karşı talep ettiği15 milyon dolar tazminatı ödemesine hükmedildi. Depp'in ise Heard'e zarar tazminatı olarak 2 milyon dolar ödemesi gerektiği açıklandı. Kararın ardından açıklama yapan Amber Heard “Bugün hissettiğim hayal kırıklığını hiçbir kelime açıklayamaz” demişti. Johnny Depp ise halinden memnundu. “Jüri bugün bana hayatımı geri verdi. Onur duydum” sözlerini kullanacaktı. UZLAŞMAYA GİTTİ: BU TAVİZ VERDİM DEMEK DEĞİLDİR

Haberin Devamı

Amber Heard, bu ayın başlarında, jüri kararının geri alınmasını veya tamamen yeni bir duruşma yapılmasını talep ederek davaya itiraz etmişti. Ancak bu itirazından da istediğini elde edemeyecekti. Dün akşam saatlerinde Instagram hesabından uzunca bir açıklama yayınlayan Amber Heard, dava sonucuna istinaden bir uzlaşmaya varıldığını, bu iftira davası için Johnny Depp'e 1 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini açıkladı. 36 yaşındaki aktris açıklamasında, bunun ‘taviz vermek’ anlamına gelmediğinin altını kalınca çizdi. Amber Heard, uzlaşmaya yoluna gitme kararının sadece Amerikan hukuk sistemine olan inancının tamamen kaybolmasından kaynaklandığını yazdı.

Haberin Devamı

"HUKUK SİSTEMİNE OLAN İNANCIM ÖLDÜ"

Heard, Instagram gönderisinde söze, anlaşmayı kabul etmenin 'çok zor bir karar' olduğunu söyleyerek başladı. “Bunu asla seçmediğimi bilmeniz benim için önemli” diyordu. “Ben gerçeğimi savundum ve bunu yaparken de hayatım mahvoldu. Sosyal medyada karşılaştığım iftiralar, kadınların öne çıktıklarında ve gerçekleri savunduklarında yeniden ve yeniden mağdur edilme biçimlerinin kanıtı ve aslında bunun herkesin görebileceği kadar büyütülmüş bir versiyonudur” sözleriyle aylar süren karalama davası boyunca, haklı olduğu konularda bile nasıl karalandığını, sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarının nasıl buna çanak tuttuğunu ve mahkeme kararını etkilediğini vurguluyordu. "KİMSE AĞZIMI TIKAYABİLMİŞ DEĞİL!"

Haberin Devamı

“Artık nihayet altı yıl önce kurtulmaya çalıştığım bir şeyden, kabul edebileceğim şartlarda kendimi özgürleştirme fırsatım var. Bu bir kabul değildir. Bu bir taviz eylemi değildir. Sesimin duyulmasıyla ilgili bir kısıtlama yok, kimse ağzımı tıkayabilmiş değil.” sözleriyle kararını duyuran yıldız, uzlaşmaya gitme sebebinin sadece ve sadece artık Amerikan hukuk sistemine bir gram bile inancı kalmaması olduğunu sürekli tekrarladı. “ABD’deki temyiz başvurum başarılı olsa bile, alabileceğim en iyi sonuç yeniden yargılama olur” diyordu Amber Heard. Ve ekliyordu “Bunun üstesinden gelemeyeceğimi biliyorum.”

HER ŞEY 2018'DE YAYINLANAN MAKALE İLE BAŞLAMIŞTI

Johnny Depp, Amber Heard tarafından kaleme alınan ve Washington Post gazetesinde yayınlanan bir makaleyi haksız bir karalama kampanyası olarak nitelendirmiş ve Heard’e tazminat davası açmıştı. 2018’de yayınlanan yazıda Amber Heard, Johnny Depp’in adını zikretmeden onu 'aile içi tacizi temsil eden bir kamu figürü' olarak tanımlamış ve Depp’e birçok suçlama yöneltmişti. Televizyonda yayınlanan altı haftalık dava, geniş bir kamuoyu incelemesine neden oldu. 2017'de boşanan eski çift, beş yıllık ilişkileri hakkında tamamen farklı açıklamalarda bulundu ve her ikisi de diğerini uygunsuz davranışlar ve fiziksel şiddet göstermekle suçladı. Johnny Depp, eski karısının kendisini duygusal, fiziksel ve cinsel tacize maruz bıraktığını iddia ettiği ifadesini şiddetle reddetti. Ve onu yalancılıkla suçlayarak asıl tacize ve şiddete maruz kalanın kendisi olduğunu savundu. DEPP KAZANDIĞI 1 MİLYON DOLARA HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLAYACAKMIŞ

Jüri bu çok konuşulan davada Depp’i haklı bularak Amber Heard’ü çok yüksek miktarda bir tazminat ödemeye mahkum etti. Bu karar kimi hukukçuları ve davayla ilgilenen kamuoyunun şaşırtacaktı çünkü benzer bir başka davada, iki yıl önce, İngiltere mahkemesi Amber Heard’ün yanında yer alarak Johnny Depp’in kaybetmesine hükmetmişti. Amber Heard’ün uzlaşma açıklamasının ardından Johnny Depp'in avukar ordusu da bir açıklama yaptı. Açıklamada “Müvekkilimiz Johnny Depp için bu acı verici bölümün kapısını resmen kapatmaktan mutluyuz” dediler. Avukatların bildirdiğine göre Johnny Depp, bu 1 milyon dolarlık tazminatı bir dizi hayır kurumuna bağışlayacak.

ARTIK TÜM DAVALAR SON BULDU

Amber Heard’ün açıkladığı uzlaşma anlaşmasının şartları, şimdilik Heard ve Depp arasında birbirlerine karşı iddiaları nedeniyle devam eden davalara son veriyor, ancak anlaşmanın şartları henüz kamuoyuna duyurulmadı. Bu hikâyedeki bir diğer davada, Johnny Depp, ona ‘karısını döven adam’ hitabıyla manşet atan İngiliz tabloid gazetesi The Sun’ı dava etmişti. Depp, 2020'de açılan bu iftira ve hakaret davasını kaybetti. Davanın hakimi, makalenin 'büyük ölçüde doğru' olduğunu tespit etti ve Depp aleyhine karar verdi.

uzlaşma ŞARTLARI HENÜZ TAM OLARAK BELLİ DEĞİL

Hukuk gözlemcileri, Heard'ın bu ilk zaferinin, kendisinin ve Depp'in ABD'de birbirlerine açtıkları davaya da yansıyabileceğini düşünmüşler ve bu mahkemede Amber Heard’ü şanslı bulmuşlardı. Ancak ABD’deki bu dava Heard için hüsran oldu ve onu ekonomik olarak çökertecek ve kariyerini de bitirecek şekilde sonuçlandı.

Dava süresince mahkeme salonunda söylenen korkunç sözler, iki tarafın fiziksel şiddete kanıt olarak sundukları fotoğraf ve görüntüler, yalancı tanıklığa dair iddialar, Amber Heard’ün gözyaşları, Johnny Depp’in sinirli şekilde gülümseyişleri ve bu konularla ilgili yürütülen sosyal medya kampanyaları herhalde hem Hollywood hem de hukuk tarihine geçecek şekilde akıllara kazındı.

KAMUOYU DEPP'İ SEMPATİK, HEARD'Ü ANTİPATİK BULDU

Genel kanı Johnny Depp’in daha çok sevilen, daha güçlü bir figür ve nihayetinde erkek olmasının davada onun için olumlu etki yarattığıydı. Amber Heard ise Johnny Depp’e göre daha güvenilmez göründü, halkın sempatisini toplayamadı ve hakkında hiç bitmeyen bir sosyalmedya linç kampanyası yürütüldü. Heard, verilen kararların ardından erkek egemen sektörün ve erkek egemen yargı sisteminin kurbanı olduğunu söyleyecek ve eski kocası gibi güçlü bir erkek figürün karşısında kendisine hiç şans tanınmadığını açıklayacaktı.