Benim kocam, benim mutlu balayÄ±m: AÅŸk gÃ¼nlÃ¼kleri, hiÃ§ beklemediÄŸi bir unvan getirdi

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Ä°LGÄ° Ã‡EKMEK Ä°Ã‡Ä°N GEREKEN HER AYRINTI MEVCUTTU
AslÄ±nda iki sevgili arasÄ±nda kalmasÄ± ve baÅŸka hiÃ§ kimsenin gÃ¶rmemesi gereken bu ve buna benzer satÄ±rlar, haftalar boyunca milyonlarca kiÅŸinin karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼ksek sesle okundu. Bunun nedeni, hem bu satÄ±rlarÄ± yazanÄ±n hem de aÅŸkÄ±nÄ± biraz da hastalÄ±klÄ± bir tutkuyla ifade edenin Ã¼nlÃ¼ kiÅŸiler olmasÄ±ydÄ±. Daha olayÄ±n baÅŸÄ±nda bu iliÅŸkinin dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§ekmesi iÃ§in gereken her ayrÄ±ntÄ± tamamdÄ±. Ortada genÃ§ bir kadÄ±n iÃ§in yÄ±llardÄ±r hayatÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, iki Ã§ocuÄŸunun annesini bÄ±rakan bir adam vardÄ±. DiÄŸer yanda gÃ¶renin aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan alacak kadar gÃ¼zel ve Ã¼stelik aÅŸÄ±k bir kadÄ±n. Sonra olaylar beklenmedik bir yÃ¶ne gitti. AÅŸkÄ± uÄŸruna yuvasÄ±nÄ± daÄŸÄ±tan o adamla hayatÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde, hatta mahkeme salonlarÄ±nda "kapÄ±ÅŸtÄ±lar". Ä°liÅŸkilerinin bÃ¼tÃ¼n Ã¶zel ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya saÃ§Ä±ldÄ±. Elbette bu iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kim olduÄŸunu anladÄ±nÄ±z. Johnny Depp ile Amber Heard.
'BUNLAR AÅžK NOTLARI'
Bunlardan biri Heard'Ã¼n 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda yani daha yeni evli olduklarÄ± dÃ¶nemde yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlardÄ±. Deftere el yazÄ±sÄ±yla ÅŸunlarÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ± Heard: "GerÃ§ek aÅŸk, sadece tutkunun Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da huzurun verdiÄŸi gÃ¼veni seÃ§mekle ilgili deÄŸil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluÄŸu ve saygÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ama hÃ¢lÃ¢ seni parÃ§alarÄ±na ayÄ±rmayÄ±, yutmayÄ± ve tadÄ±na varmayÄ± istiyorum." Bu satÄ±rlarÄ±n okunmasÄ±ndan sonra Johnny Depp'in avukatÄ± Camilla Vasquez'in sorularÄ±na Amber Heard bu satÄ±rlarÄ±n eski eÅŸine yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir "aÅŸk notu" olduÄŸunu sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi.
'BENÄ°M KOCAM, BENÄ°M MUTLU BALAYIM'
Amber Heard, duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Johnny Deppp'in balayÄ±nda bile kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat buna tezat olarak Heard'Ã¼n, 22 Temmuz'da gÃ¼nlÃ¼ÄŸe "Benim kocam, benim mutlu balayÄ±m" yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlar da duruÅŸmada hem gÃ¶sterildi hem okundu. Eski Ã§iftin birlikte tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n 1 AÄŸustos 2015 tarihli sayfasÄ±nda da Heard'Ã¼n "Sana ne kadar bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duyduÄŸumu sÃ¶ylemek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Daha muhteÅŸem bir balayÄ± hayal edemezdim" satÄ±rlarÄ± yer alÄ±yor. BaÅŸta bu aÅŸk notlarÄ± olmak Ã¼zere Depp ile Amber Heard'Ã¼n iliÅŸkilerinin en aÅŸk dolu anlarÄ± da birbirlerini kana buladÄ±klarÄ± anlarÄ± da bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla basÄ±na ve tabii ki kamuoyuna yansÄ±dÄ±.
BOYNU BÃœKÃœK AYRILDI
Daha Ã¶nce Londra'da kanun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Heard ve Depp sonra bir kez de ABD, Virginia'da hesaplaÅŸtÄ±lar. Gayet heyecanlÄ± ve Ã§ok yÃ¼ksek bÃ¼tÃ§eli bir Hollywood yapÄ±mÄ± gibi izlenen bu dava sonunda bitti. Bu kez Londra'dakinin tersine "Muzaffer" taraf Johnny Depp oldu. Amber Heard, son duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan "boynu bÃ¼kÃ¼k" ayrÄ±ldÄ±. Ãœstelik eski kocasÄ± Depp'e avuÃ§ dolusu tazminat Ã¶demek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±.
BEKLEMEDÄ°ÄžÄ° BÄ°R UNVAN GETÄ°RDÄ°: Bütün bunlar eski eÅŸlerin hayatÄ±nÄ± çok farklÄ± ÅŸekillerde etkiledi. Fakat taraflardan Amber Heard'e baÅŸka bir unvan da getirdi. Bütün bu olup bitenlerin ardÄ±ndan bu durum onu ne kadar memnun eder bilinmez ama Heard, artÄ±k sona ermesine sayÄ±lÄ± haftalar kalan 2022 yÄ±lÄ± boyunca Google'da hakkÄ±nda en çok arama yapÄ±lan ünlü unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Bu durum, ABD sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki aramalar için geçerli ama büyük olasÄ±lÄ±kla dünyada da Heard bu konuda ilk beÅŸe girecek durumda.
YÄ°NE KIM ETKÄ°SÄ°
Onun hemen ardÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Pete Davidson geldi. Kim Kardashian ile iliÅŸkisi sÄ±rasÄ±nda Kanye West'in kendisine yÃ¶nelik sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±, sonra Kardashian ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± derken model Emily Ratajkowski ile yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlamasÄ± nedeniyle Davidson da Google da Ã§ok arandÄ±. Onu Google da ayda ortalama 3.2 milyon kiÅŸi hakkÄ±nda arama yaptÄ±.Â
OSCAR TÃ–RENÄ°NE DAMGA VURAN TOKAT
Gelelim Will Smith'e.. Onunla ilgili olarak aylÄ±k ortalama 3. 15 milyon arama yapÄ±ldÄ±. Tabii ki bunun nedenini tahmin etmek zor deÄŸil. Will Smith, bu yÄ±lki Oscar tÃ¶renine, sunucu Chris Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokatla damgasÄ±nÄ± vurdu. Sunucunun, karÄ±sÄ± Jada Pinkett Smith hakkÄ±nda espri yapmasÄ±na dayanamayan Smith, sahneye Ã§Ä±kÄ±p Rock'Ä±n suratÄ±na bir tokat attÄ±. O ana kadar her zamanki gibi ilerleyen Oscar tÃ¶reni o andan sonra baÅŸka bir dÃ¶nemece girdi. Smith'in attÄ±ÄŸÄ± bu tokat uzun uzun gÃ¼ndemde kaldÄ±.
'KARIMIN ADINI AÄžZINA ALMA': Oscar tarihinin hiç unutulmayacak olaylarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±nan bu tokat olayÄ± 28 Mart'taki törende gerçekleÅŸti. Herkesin gerçek mi yoksa ÅŸovun bir parçasÄ± mÄ± olduÄŸunu anlayamadÄ±ÄŸÄ± o anlarda Will Smith, törenin sunucularÄ±ndan Chris Rock'a tokat attÄ±. Chris Rock ÅŸakasÄ±nda "Dua ediyorum Will Smith kazansÄ±n diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanÄ±nda oturan karÄ±sÄ±na "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardÄ±ndan Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoÅŸnutsuzluk dikkat çekti.
TWITTER'DA 'ÅžOV DEÄžÄ°L, GERÇEKTÄ°' MESAJI: Ä°lk anda kimse neler olduÄŸunu anlayamadÄ±. Herkes bunun gösterinin bir parçasÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaÅŸÄ±p seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajÄ±yla bu olayÄ±n gerçek olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Setoodeh mesajÄ±nda "Bunun olmasÄ± planlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu gerçek" diye yazdÄ±.
Bu arada... G.I Jane, ABD'de kadÄ±n askerlere verilen isim. Bu isim en çok da Demi Moore'u ve onun oynadÄ±ÄŸÄ± aynÄ± adlÄ± filmi akÄ±llara getiriyor. Ülkemizde Jane'in Zaferi adÄ±yla gösterilen filmde Moode ABD Deniz Kuvvetleri'ne çok gizli operasyonlarda kullanÄ±lmak üzere alÄ±nan bir askeri canlandÄ±rÄ±yor. Moore, 1998 tarihli bu film için saçlarÄ±nÄ± kazÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±. Jada Pinkett Smith ise alopesi hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle saçlarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
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FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS
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