Benim kocam, benim mutlu balayÄ±m: AÅŸk gÃ¼nlÃ¼kleri, hiÃ§ beklemediÄŸi bir unvan getirdi

İLGİ ÇEKMEK İÇİN GEREKEN HER AYRINTI MEVCUTTU

Aslında iki sevgili arasında kalması ve başka hiç kimsenin görmemesi gereken bu ve buna benzer satırlar, haftalar boyunca milyonlarca kişinin karşısında yüksek sesle okundu. Bunun nedeni, hem bu satırları yazanın hem de aşkını biraz da hastalıklı bir tutkuyla ifade edenin ünlü kişiler olmasıydı. Daha olayın başında bu ilişkinin dünyanın ilgisini çekmesi için gereken her ayrıntı tamamdı. Ortada genç bir kadın için yıllardır hayatını paylaştığı, iki çocuğunun annesini bırakan bir adam vardı. Diğer yanda görenin aklını başından alacak kadar güzel ve üstelik aşık bir kadın. Sonra olaylar beklenmedik bir yöne gitti. Aşkı uğruna yuvasını dağıtan o adamla hayatındaki genç kadın, dünyanın gözü önünde, hatta mahkeme salonlarında "kapıştılar". İlişkilerinin bütün özel ayrıntıları ortaya saçıldı. Elbette bu iki ünlünün kim olduğunu anladınız. Johnny Depp ile Amber Heard.

Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün, ABD'nin Virginia kentinde görülen iftira davası geçen yaz aylarına damgasını vurdu. Günler, haftalar ilerledikçe Depp ve Heard'ün özel hayatlarının ayrıntıları da ortaya serildi. Kavgaları ve suçlamaları bir yana çiftin duruşmaları sırasında en çok ilgi çeken ayrıntılardan biri de ortak tuttukları "aşk günlükleri"ydi. Dönüşümlü olarak kaleme aldıkları o satırlar hem mahkeme huzurunda hem de milyonlarca kişinin gözleri önünde yüksek sesle okundu. Tanık kürsüsünde oturan Heard'ün eski eşi hakkında o dönemdeki duyguları da bu şekilde ortaya çıktı. Amber Heard, çapraz sorguda olduğu sırada Depp'in avukatı Camille Vasquez'in sorularına yanıt verdi. Vasquez; salondakilere Amber Heard'un eski eşiyle birlikte tuttuğu günlüğe yazdığı satırları yüksek sesle okudu.

'BUNLAR AŞK NOTLARI'

Bunlardan biri Heard'ün 2015 yılının mayıs ayında yani daha yeni evli oldukları dönemde yazdığı satırlardı. Deftere el yazısıyla şunları yazmıştı Heard: "Gerçek aşk, sadece tutkunun çılgınlığını ya da huzurun verdiği güveni seçmekle ilgili değil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluğu ve saygıyı gördüm. Ama hâlâ seni parçalarına ayırmayı, yutmayı ve tadına varmayı istiyorum." Bu satırların okunmasından sonra Johnny Depp'in avukatı Camilla Vasquez'in sorularına Amber Heard bu satırların eski eşine yazılmış bir "aşk notu" olduğunu söyleyerek yanıt verdi.

'BENİM KOCAM, BENİM MUTLU BALAYIM'

Amber Heard, duruşmalar sırasında Johnny Deppp'in balayında bile kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Fakat buna tezat olarak Heard'ün, 22 Temmuz'da günlüğe "Benim kocam, benim mutlu balayım" yazdığı satırlar da duruşmada hem gösterildi hem okundu. Eski çiftin birlikte tuttuğu günlüğün 1 Ağustos 2015 tarihli sayfasında da Heard'ün "Sana ne kadar büyük hayranlık duyduğumu söylemek için sabırsızlanıyorum. Daha muhteşem bir balayı hayal edemezdim" satırları yer alıyor. Başta bu aşk notları olmak üzere Depp ile Amber Heard'ün ilişkilerinin en aşk dolu anları da birbirlerini kana buladıkları anları da bütün ayrıntılarıyla basına ve tabii ki kamuoyuna yansıdı.

BOYNU BÜKÜK AYRILDI

Daha önce Londra'da kanun karşısına çıkan Heard ve Depp sonra bir kez de ABD, Virginia'da hesaplaştılar. Gayet heyecanlı ve çok yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı gibi izlenen bu dava sonunda bitti. Bu kez Londra'dakinin tersine "Muzaffer" taraf Johnny Depp oldu. Amber Heard, son duruşmanın ardından "boynu bükük" ayrıldı. Üstelik eski kocası Depp'e avuç dolusu tazminat ödemek zorunda bırakıldı.

BEKLEMEDİĞİ BİR UNVAN GETİRDİ: Bütün bunlar eski eşlerin hayatını çok farklı şekillerde etkiledi. Fakat taraflardan Amber Heard'e başka bir unvan da getirdi. Bütün bu olup bitenlerin ardından bu durum onu ne kadar memnun eder bilinmez ama Heard, artık sona ermesine sayılı haftalar kalan 2022 yılı boyunca Google'da hakkında en çok arama yapılan ünlü unvanını aldı. Bu durum, ABD sınırları içindeki aramalar için geçerli ama büyük olasılıkla dünyada da Heard bu konuda ilk beşe girecek durumda.

Hollywood ünlülerine ilişkin haberleriyle bilinen CelebTattler adlı sitenin 150 ünlü arasında yaptığı değerlendirmeye göre Amber Heard, ABD'de internet arama motorlarında en çok aranan ünlü unvanını ele geçirdi. Heard hakkında ayda ortalama 5. 6 milyon arama yapıldı. Peki sıralamada onu takip eden kişi kim?

Elbette eski eşi Johnny Depp. Ama o sıralamada Amber Heard'ün gerisinde kaldı. Onun için ayda ortalama 5.5 milyon arama yapıldı CelebTattler'ın araştırmasının sonuçlarına göre. Depp ile Heard, duruşmalar sırasında yaşadıkları ilişkinin en gizli kalması gereken , en ince detaylarını gözler önüne serip kimi zaman gözyaşları eşliğinde anlatıp gizli hiçbir nokta bırakmadılar. Sonuç olarak Amber Heard, eski eşine 15 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Depp'inise Heard'e 2 milyon ödemesi gerektiği sonucu çıktı.

Liste her ne kadar gösteri dünyasının ünlülerini kapsıyor olsa da listede hiç sürpriz olmayan bir isim daha var: İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olarak da tarihe geçen Kraliçe 2. Elizabeth. Tahttaki 70'inci yılını kutladıktan sadece iki ay sonra 96 yaşında hayata veda eden Kraliçe, Amber Heard ile Johnny Depp 'in ardında kalmış olsa bile onlarla nefes nefese yarıştı. Kraliçe hakkında Google'da ayda ortalama 4.2 milyon arama yapıldı. Üçüncü sıradaki Kraliçe 2. Elizabeth'i bakın bir sıra geriden kim takip ediyor?

Gisele Bundchen ile boşanma haberleriyle gündemin ilk sıralarına yerleşen Tom Brady. Onun hakkında yapılan aylık arama ise ortalama 4 milyon. Brady'ye yönelen bu ilginin ilk nedeni, geçen şubat ayında emeklilik açıklaması yapması. Yılın sonlarına doğru ise Gisele Bundchen ile boşanma haberiyle gündeme geldi.

Listenin beşinci sırasında Kim Kardashian var. Onun hakkında da aylık ortalama 3.4 milyon arama yapıldı. Elbette kariyeri boyunca her zaman gündemdeydi Kardashian. Ama eski eşi Kanye West ile boşanması ve ardından West'in kendisine yönelik çıkışlarıyla da dikkatleri her zamankinden daha fazla üzerine çekti.

YİNE KIM ETKİSİ

Onun hemen ardından kısa bir süre ilişki yaşadığı Pete Davidson geldi. Kim Kardashian ile ilişkisi sırasında Kanye West'in kendisine yönelik sert çıkışları, sonra Kardashian ile ayrılığı derken model Emily Ratajkowski ile yeni bir ilişkiye başlaması nedeniyle Davidson da Google da çok arandı. Onu Google da ayda ortalama 3.2 milyon kişi hakkında arama yaptı.

Aslında hakkında her gün bir değil birkaç haber çıktı ama Elon Musk, bu sıralamada biraz gerilere düştü. Twitter'ı satın alması, sonrasında attığı beklenmedik adımlar nedeniyle Elon Musk son günlerde basının manşetlerinde. Onun bu kadar ilgi çekmesinin bir başka nedeni de durmadan çocuk sahibi olmasıydı. Şirket çalışanlarından birinden de bir çocuğu daha dünyaya geldiği ortaya çıkınca Musk yine gündemi işgal etti. Hemen sözün burasında onun hakkında aylık ortalama 3. 19 milyon arama yapıldığını ekleyelim.

OSCAR TÖRENİNE DAMGA VURAN TOKAT

Gelelim Will Smith'e.. Onunla ilgili olarak aylık ortalama 3. 15 milyon arama yapıldı. Tabii ki bunun nedenini tahmin etmek zor değil. Will Smith, bu yılki Oscar törenine, sunucu Chris Rock'a attığı tokatla damgasını vurdu. Sunucunun, karısı Jada Pinkett Smith hakkında espri yapmasına dayanamayan Smith, sahneye çıkıp Rock'ın suratına bir tokat attı. O ana kadar her zamanki gibi ilerleyen Oscar töreni o andan sonra başka bir dönemece girdi. Smith'in attığı bu tokat uzun uzun gündemde kaldı.

'KARIMIN ADINI AĞZINA ALMA': Oscar tarihinin hiç unutulmayacak olaylarından biri olarak hafızalara kazınan bu tokat olayı 28 Mart'taki törende gerçekleşti. Herkesin gerçek mi yoksa şovun bir parçası mı olduğunu anlayamadığı o anlarda Will Smith, törenin sunucularından Chris Rock'a tokat attı. Chris Rock şakasında "Dua ediyorum Will Smith kazansın diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanında oturan karısına "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabırsızlıkla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardından Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoşnutsuzluk dikkat çekti.

TWITTER'DA 'ŞOV DEĞİL, GERÇEKTİ' MESAJI: İlk anda kimse neler olduğunu anlayamadı. Herkes bunun gösterinin bir parçası olup olmadığını merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaşıp seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajıyla bu olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Setoodeh mesajında "Bunun olması planlanmamıştı. Bu gerçek" diye yazdı.

Rock sahnede gülmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkıp sahneye çıktı ve Chris Rock'a bir tokat attı. Rock ise ilk şoku atlattıktan sonra "Will Smith beni dövdü" dedi. Yerine dönüp oturan Smith küfür de ederek "Karımın adını ağzına alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane şakasıydı" dedi. Smith bunun üzerine daha yüksek sesle "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Chris Rock bu tepki üzerine "Tamam" dedi ve sonra da şunları ekledi: "Bu televizyon tarihi için muazzam bir geceydi."

Bu arada... G.I Jane, ABD'de kadın askerlere verilen isim. Bu isim en çok da Demi Moore'u ve onun oynadığı aynı adlı filmi akıllara getiriyor. Ülkemizde Jane'in Zaferi adıyla gösterilen filmde Moode ABD Deniz Kuvvetleri'ne çok gizli operasyonlarda kullanılmak üzere alınan bir askeri canlandırıyor. Moore, 1998 tarihli bu film için saçlarını kazıtmıştı. Jada Pinkett Smith ise alopesi hastalığı nedeniyle saçlarını kaybetmişti.

Bu olayın ardından King Richard filmiyle kazandığı en iyi erkek oyuncu Oscar'ını almak için sahneye çıkan Will Smith, teşekkür konuşmasında bu olaya da değindi. Konuşmasının bir bölümünde gözyaşlarını tutamayan Smith, ödülü veren Akademi'den de özür diledi. Smith "Akademi'den özür dilemek istiyorum, aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Bu güzel bir an" dedi. Smith'in tokat attığı Chris Rock'tan özür dilememesi dikkat çekti. Will Smith tüm bu büyük gürültü koparan olayların ardından geçen temmuz ayında kamera karşısına geçti ve Chris Rock'tan sosyal medya aracılığıyla özür diledi. Will Smith, uzun süren sessizliğini düşünmeye ve yaşananları sindirmeye ihtiyacı olduğunu belirterek açıkladı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Smith, Chris Rock’tan ve komedyeninin ailesinden özür diledi.

