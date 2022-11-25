Benim kocam, benim mutlu balayÄ±m: AÅŸk gÃ¼nlÃ¼kleri, hiÃ§ beklemediÄŸi bir unvan getirdi

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Ä°LGÄ° Ã‡EKMEK Ä°Ã‡Ä°N GEREKEN HER AYRINTI MEVCUTTU

AslÄ±nda iki sevgili arasÄ±nda kalmasÄ± ve baÅŸka hiÃ§ kimsenin gÃ¶rmemesi gereken bu ve buna benzer satÄ±rlar, haftalar boyunca milyonlarca kiÅŸinin karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼ksek sesle okundu. Bunun nedeni, hem bu satÄ±rlarÄ± yazanÄ±n hem de aÅŸkÄ±nÄ± biraz da hastalÄ±klÄ± bir tutkuyla ifade edenin Ã¼nlÃ¼ kiÅŸiler olmasÄ±ydÄ±. Daha olayÄ±n baÅŸÄ±nda bu iliÅŸkinin dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§ekmesi iÃ§in gereken her ayrÄ±ntÄ± tamamdÄ±. Ortada genÃ§ bir kadÄ±n iÃ§in yÄ±llardÄ±r hayatÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, iki Ã§ocuÄŸunun annesini bÄ±rakan bir adam vardÄ±. DiÄŸer yanda gÃ¶renin aklÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan alacak kadar gÃ¼zel ve Ã¼stelik aÅŸÄ±k bir kadÄ±n. Sonra olaylar beklenmedik bir yÃ¶ne gitti. AÅŸkÄ± uÄŸruna yuvasÄ±nÄ± daÄŸÄ±tan o adamla hayatÄ±ndaki genÃ§ kadÄ±n, dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde, hatta mahkeme salonlarÄ±nda "kapÄ±ÅŸtÄ±lar". Ä°liÅŸkilerinin bÃ¼tÃ¼n Ã¶zel ayrÄ±ntÄ±larÄ± ortaya saÃ§Ä±ldÄ±. Elbette bu iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n kim olduÄŸunu anladÄ±nÄ±z. Johnny Depp ile Amber Heard.

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Johnny Depp ile eski eÅŸi Amber Heard'Ã¼n, ABD'nin Virginia kentinde gÃ¶rÃ¼len iftira davasÄ± geÃ§en yaz aylarÄ±na damgasÄ±nÄ± vurdu. GÃ¼nler, haftalar ilerledikÃ§e Depp ve Heard'Ã¼n Ã¶zel hayatlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ± da ortaya serildi. KavgalarÄ± ve suÃ§lamalarÄ± bir yana Ã§iftin duruÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda en Ã§ok ilgi Ã§eken ayrÄ±ntÄ±lardan biri de ortak tuttuklarÄ± "aÅŸk gÃ¼nlÃ¼kleri"ydi. DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlÃ¼ olarak kaleme aldÄ±klarÄ± o satÄ±rlar hem mahkeme huzurunda hem de milyonlarca kiÅŸinin gÃ¶zleri Ã¶nÃ¼nde yÃ¼ksek sesle okundu. TanÄ±k kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nde oturan Heard'Ã¼n eski eÅŸi hakkÄ±nda o dÃ¶nemdeki duygularÄ± da bu ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Amber Heard, Ã§apraz sorguda olduÄŸu sÄ±rada Depp'in avukatÄ± Camille Vasquez'in sorularÄ±na yanÄ±t verdi. Vasquez; salondakilere Amber Heard'un eski eÅŸiyle birlikte tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼ÄŸe yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlarÄ± yÃ¼ksek sesle okudu.

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'BUNLAR AÅžK NOTLARI'

Bunlardan biri Heard'Ã¼n 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda yani daha yeni evli olduklarÄ± dÃ¶nemde yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlardÄ±. Deftere el yazÄ±sÄ±yla ÅŸunlarÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ± Heard: "GerÃ§ek aÅŸk, sadece tutkunun Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ya da huzurun verdiÄŸi gÃ¼veni seÃ§mekle ilgili deÄŸil. Bu, her ikisine de sahip olmakla ilgili. Ben sende dostluÄŸu ve saygÄ±yÄ± gÃ¶rdÃ¼m. Ama hÃ¢lÃ¢ seni parÃ§alarÄ±na ayÄ±rmayÄ±, yutmayÄ± ve tadÄ±na varmayÄ± istiyorum." Bu satÄ±rlarÄ±n okunmasÄ±ndan sonra Johnny Depp'in avukatÄ± Camilla Vasquez'in sorularÄ±na Amber Heard bu satÄ±rlarÄ±n eski eÅŸine yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir "aÅŸk notu" olduÄŸunu sÃ¶yleyerek yanÄ±t verdi.

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'BENÄ°M KOCAM, BENÄ°M MUTLU BALAYIM'

Amber Heard, duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda Johnny Deppp'in balayÄ±nda bile kendisine ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Fakat buna tezat olarak Heard'Ã¼n, 22 Temmuz'da gÃ¼nlÃ¼ÄŸe "Benim kocam, benim mutlu balayÄ±m" yazdÄ±ÄŸÄ± satÄ±rlar da duruÅŸmada hem gÃ¶sterildi hem okundu. Eski Ã§iftin birlikte tuttuÄŸu gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼n 1 AÄŸustos 2015 tarihli sayfasÄ±nda da Heard'Ã¼n "Sana ne kadar bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duyduÄŸumu sÃ¶ylemek iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Daha muhteÅŸem bir balayÄ± hayal edemezdim" satÄ±rlarÄ± yer alÄ±yor. BaÅŸta bu aÅŸk notlarÄ± olmak Ã¼zere Depp ile Amber Heard'Ã¼n iliÅŸkilerinin en aÅŸk dolu anlarÄ± da birbirlerini kana buladÄ±klarÄ± anlarÄ± da bÃ¼tÃ¼n ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla basÄ±na ve tabii ki kamuoyuna yansÄ±dÄ±.

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BOYNU BÃœKÃœK AYRILDI

Daha Ã¶nce Londra'da kanun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Heard ve Depp sonra bir kez de ABD, Virginia'da hesaplaÅŸtÄ±lar. Gayet heyecanlÄ± ve Ã§ok yÃ¼ksek bÃ¼tÃ§eli bir Hollywood yapÄ±mÄ± gibi izlenen bu dava sonunda bitti. Bu kez Londra'dakinin tersine "Muzaffer" taraf Johnny Depp oldu. Amber Heard, son duruÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan "boynu bÃ¼kÃ¼k" ayrÄ±ldÄ±. Ãœstelik eski kocasÄ± Depp'e avuÃ§ dolusu tazminat Ã¶demek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±.

BEKLEMEDÄ°ÄžÄ° BÄ°R UNVAN GETÄ°RDÄ°: Bütün bunlar eski eÅŸlerin hayatÄ±nÄ± çok farklÄ± ÅŸekillerde etkiledi. Fakat taraflardan Amber Heard'e baÅŸka bir unvan da getirdi. Bütün bu olup bitenlerin ardÄ±ndan bu durum onu ne kadar memnun eder bilinmez ama Heard, artÄ±k sona ermesine sayÄ±lÄ± haftalar kalan 2022 yÄ±lÄ± boyunca Google'da hakkÄ±nda en çok arama yapÄ±lan ünlü unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Bu durum, ABD sÄ±nÄ±rlarÄ± içindeki aramalar için geçerli ama büyük olasÄ±lÄ±kla dünyada da Heard bu konuda ilk beÅŸe girecek durumda.

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Hollywood Ã¼nlÃ¼lerine iliÅŸkin haberleriyle bilinen CelebTattler adlÄ± sitenin 150 Ã¼nlÃ¼ arasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmeye gÃ¶re Amber Heard, ABD'de internet arama motorlarÄ±nda en Ã§ok aranan Ã¼nlÃ¼ unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdi. Heard hakkÄ±nda ayda ortalama 5. 6 milyon arama yapÄ±ldÄ±. Peki sÄ±ralamada onu takip eden kiÅŸi kim?

Elbette eski eÅŸi Johnny Depp. Ama o sÄ±ralamada Amber Heard'Ã¼n gerisinde kaldÄ±. Onun iÃ§in ayda ortalama 5.5 milyon arama yapÄ±ldÄ± CelebTattler'Ä±n araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re. Depp ile Heard, duruÅŸmalar sÄ±rasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ± iliÅŸkinin en gizli kalmasÄ± gereken , en ince detaylarÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serip kimi zaman gÃ¶zyaÅŸlarÄ± eÅŸliÄŸinde anlatÄ±p gizli hiÃ§bir nokta bÄ±rakmadÄ±lar. SonuÃ§ olarak Amber Heard, eski eÅŸine 15 milyon dolar tazminat Ã¶demeye mahkum edildi. Depp'inise Heard'e 2 milyon Ã¶demesi gerektiÄŸi sonucu Ã§Ä±ktÄ±.

Liste her ne kadar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerini kapsÄ±yor olsa da listede hiÃ§ sÃ¼rpriz olmayan bir isim daha var: Ä°ngiltere'nin en uzun sÃ¼re tahtta kalan hÃ¼kÃ¼mdarÄ± olarak da tarihe geÃ§en KraliÃ§e 2. Elizabeth. Tahttaki 70'inci yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±ktan sadece iki ay sonra 96 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden KraliÃ§e, Amber Heard ile Johnny Depp 'in ardÄ±nda kalmÄ±ÅŸ olsa bile onlarla nefes nefese yarÄ±ÅŸtÄ±. KraliÃ§e hakkÄ±nda Google'da ayda ortalama 4.2 milyon arama yapÄ±ldÄ±. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki KraliÃ§e 2. Elizabeth'i bakÄ±n bir sÄ±ra geriden kim takip ediyor?

Gisele Bundchen ile boÅŸanma haberleriyle gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±na yerleÅŸen Tom Brady. Onun hakkÄ±nda yapÄ±lan aylÄ±k arama ise ortalama 4 milyon. Brady'ye yÃ¶nelen bu ilginin ilk nedeni, geÃ§en ÅŸubat ayÄ±nda emeklilik aÃ§Ä±klamasÄ± yapmasÄ±. YÄ±lÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru ise Gisele Bundchen ile boÅŸanma haberiyle gÃ¼ndeme geldi.

Listenin beÅŸinci sÄ±rasÄ±nda Kim Kardashian var. Onun hakkÄ±nda da aylÄ±k ortalama 3.4 milyon arama yapÄ±ldÄ±. Elbette kariyeri boyunca her zaman gÃ¼ndemdeydi Kardashian. Ama eski eÅŸi Kanye West ile boÅŸanmasÄ± ve ardÄ±ndan West'in kendisine yÃ¶nelik Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±yla da dikkatleri her zamankinden daha fazla Ã¼zerine Ã§ekti.

YÄ°NE KIM ETKÄ°SÄ°

Onun hemen ardÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Pete Davidson geldi. Kim Kardashian ile iliÅŸkisi sÄ±rasÄ±nda Kanye West'in kendisine yÃ¶nelik sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±, sonra Kardashian ile ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ± derken model Emily Ratajkowski ile yeni bir iliÅŸkiye baÅŸlamasÄ± nedeniyle Davidson da Google da Ã§ok arandÄ±. Onu Google da ayda ortalama 3.2 milyon kiÅŸi hakkÄ±nda arama yaptÄ±.Â

AslÄ±nda hakkÄ±nda her gÃ¼n bir deÄŸil birkaÃ§ haber Ã§Ä±ktÄ± ama Elon Musk, bu sÄ±ralamada biraz gerilere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Twitter'Ä± satÄ±n almasÄ±, sonrasÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± beklenmedik adÄ±mlar nedeniyle Elon Musk son gÃ¼nlerde basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde. Onun bu kadar ilgi Ã§ekmesinin bir baÅŸka nedeni de durmadan Ã§ocuk sahibi olmasÄ±ydÄ±. Åžirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan birinden de bir Ã§ocuÄŸu daha dÃ¼nyaya geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±kÄ±nca Musk yine gÃ¼ndemi iÅŸgal etti. Hemen sÃ¶zÃ¼n burasÄ±nda onun hakkÄ±nda aylÄ±k ortalama 3. 19 milyon arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ekleyelim.

OSCAR TÃ–RENÄ°NE DAMGA VURAN TOKAT

Gelelim Will Smith'e.. Onunla ilgili olarak aylÄ±k ortalama 3. 15 milyon arama yapÄ±ldÄ±. Tabii ki bunun nedenini tahmin etmek zor deÄŸil. Will Smith, bu yÄ±lki Oscar tÃ¶renine, sunucu Chris Rock'a attÄ±ÄŸÄ± tokatla damgasÄ±nÄ± vurdu. Sunucunun, karÄ±sÄ± Jada Pinkett Smith hakkÄ±nda espri yapmasÄ±na dayanamayan Smith, sahneye Ã§Ä±kÄ±p Rock'Ä±n suratÄ±na bir tokat attÄ±. O ana kadar her zamanki gibi ilerleyen Oscar tÃ¶reni o andan sonra baÅŸka bir dÃ¶nemece girdi. Smith'in attÄ±ÄŸÄ± bu tokat uzun uzun gÃ¼ndemde kaldÄ±.

'KARIMIN ADINI AÄžZINA ALMA': Oscar tarihinin hiç unutulmayacak olaylarÄ±ndan biri olarak hafÄ±zalara kazÄ±nan bu tokat olayÄ± 28 Mart'taki törende gerçekleÅŸti. Herkesin gerçek mi yoksa ÅŸovun bir parçasÄ± mÄ± olduÄŸunu anlayamadÄ±ÄŸÄ± o anlarda Will Smith, törenin sunucularÄ±ndan Chris Rock'a tokat attÄ±. Chris Rock ÅŸakasÄ±nda "Dua ediyorum Will Smith kazansÄ±n diye" dedi gülerek. Sonra da Smith'in yanÄ±nda oturan karÄ±sÄ±na "Jada seni çok seviyorum. G.I Jane 2 sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum" diye seslendi. Bu sözlerin ardÄ±ndan Jada Pinkett Smith'in yüzündeki hoÅŸnutsuzluk dikkat çekti.

TWITTER'DA 'ÅžOV DEÄžÄ°L, GERÇEKTÄ°' MESAJI: Ä°lk anda kimse neler olduÄŸunu anlayamadÄ±. Herkes bunun gösterinin bir parçasÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederken kamera o iki oyuncudan uzaklaÅŸÄ±p seyircilere döndü. Fakat sonra salonda bulunan Vanity Fair yöneticisi Ramin Setoodeh'in Twitter mesajÄ±yla bu olayÄ±n gerçek olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Setoodeh mesajÄ±nda "Bunun olmasÄ± planlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu gerçek" diye yazdÄ±.

Rock sahnede gÃ¼lmeye devam ederken Will Smith yerinden kalkÄ±p sahneye Ã§Ä±ktÄ± ve Chris Rock'a bir tokat attÄ±. Rock ise ilk ÅŸoku atlattÄ±ktan sonra "Will Smith beni dÃ¶vdÃ¼" dedi. Yerine dÃ¶nÃ¼p oturan Smith kÃ¼fÃ¼r de ederek "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" dedi. Rock ise "Dostum G.I. Jane ÅŸakasÄ±ydÄ±" dedi. Smith bunun Ã¼zerine daha yÃ¼ksek sesle "KarÄ±mÄ±n adÄ±nÄ± aÄŸzÄ±na alma" diye baÄŸÄ±rdÄ±. Chris Rock bu tepki Ã¼zerine "Tamam" dedi ve sonra da ÅŸunlarÄ± ekledi: "Bu televizyon tarihi iÃ§in muazzam bir geceydi."

Bu arada... G.I Jane, ABD'de kadÄ±n askerlere verilen isim. Bu isim en çok da Demi Moore'u ve onun oynadÄ±ÄŸÄ± aynÄ± adlÄ± filmi akÄ±llara getiriyor. Ülkemizde Jane'in Zaferi adÄ±yla gösterilen filmde Moode ABD Deniz Kuvvetleri'ne çok gizli operasyonlarda kullanÄ±lmak üzere alÄ±nan bir askeri canlandÄ±rÄ±yor. Moore, 1998 tarihli bu film için saçlarÄ±nÄ± kazÄ±tmÄ±ÅŸtÄ±. Jada Pinkett Smith ise alopesi hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle saçlarÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Bu olayÄ±n ardÄ±ndan King Richard filmiyle kazandÄ±ÄŸÄ± en iyi erkek oyuncu Oscar'Ä±nÄ± almak iÃ§in sahneye Ã§Ä±kan Will Smith, teÅŸekkÃ¼r konuÅŸmasÄ±nda bu olaya da deÄŸindi. KonuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamayan Smith, Ã¶dÃ¼lÃ¼ veren Akademi'den de Ã¶zÃ¼r diledi. Smith "Akademi'den Ã¶zÃ¼r dilemek istiyorum, aday arkadaÅŸlarÄ±mdan Ã¶zÃ¼r dilemek istiyorum. Bu gÃ¼zel bir an" dedi. Smith'in tokat attÄ±ÄŸÄ± Chris Rock'tan Ã¶zÃ¼r dilememesi dikkat Ã§ekti.Â Will Smith tÃ¼m bu bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ koparan olaylarÄ±n ardÄ±ndan geÃ§en temmuz ayÄ±nda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti ve Chris Rock'tan sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶zÃ¼r diledi. Will Smith, uzun sÃ¼ren sessizliÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve yaÅŸananlarÄ± sindirmeye ihtiyacÄ± olduÄŸunu belirterek aÃ§Ä±kladÄ±. TakipÃ§ilerinden gelen sorularÄ± yanÄ±tlayan Smith, Chris Rockâ€™tan ve komedyeninin ailesinden Ã¶zÃ¼r diledi.

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FOTOÄžRAFLAR: ALAMY, AVALON, SPLASH NEWS

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