Bunlar mahkemede hiç konuşulmadı! Johnny Depp - Amber Heard davasında dosyadan çıkan 10 gizli gerçek...

Dünya 7 hafta boyunca Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki basın yoluyla karalama davasını günbegün takip etti.

Daha önce İngiltere'de görülen bir başka davada Heard'ü 12 farklı zamanda istismar etmekten suçlu bulunan Depp, 2018 yılında Washington Post'ta yayımlanan Amber Heard imzalı makalenin kendisini karaladığını öne sürdü. Makalede Heard kendisini ev içi istismarı temsil eden ve cinsel şiddete karşı sesini yükselten bir halka mal olmuş kişi diye nitelendiriyordu.

Depp, makalenin itibarına ve kariyerine zarar verdiğini belirterek Heard'den 50 milyon dolar tazminat istedi. Heard de buna karşılık 100 milyon dolarlık bir başka tazminat davası açtı.

İki dava aynı anda görüldü. 61 saat süren ve tamamı canlı yayınlanan duruşmaların, ifadelerin, tanıklıkların ve uzman görüşlerinin ardından 1 Haziran günü, jüri kararını verdi. Heard, Depp'i karalamıştı ve 10,35 milyon dolar tazminat ödeyecekti. Aynı şekilde Depp de Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

Diğer yandan Depp duruşmalar boyunca platformu kısa videolarla dolduran muhtemelen milyonlarca hayranına teşekkür etmek amacıyla bir TikTok hesabı açtı. Depp'in yaptığı bir diğer şey de hakkında açılmış bir başka davayı anlaşmaya bağlamak oldu.

Söz konusu dava City of Lies filminin çekimleri sırasında yaşanan bir olayla ilgiliydi. Filmin set ekibinde yer alan bir kişi Depp'i sarhoş bir biçimde kendisine saldırmakla suçluyordu. Sessiz sedasız varılan anlaşmanın koşulları açıklanmadı ancak bu anlaşma yapılmasaydı Depp'e yine mahkeme yolu görünecekti.

Ne var ki geçtiğimiz hafta sonu bütün bunlardan çok daha önemli bir gelişme yaşandı. "Depp, Heard'e karşı" davasına ilişkin 6000 sayfadan fazla belge üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. The Daily Beast'in ulaştığı bu belgeler, tarafların avukatlarının benimsedikleri stratejilerin içyüzünü de ortaya koydu. Özellikle Depp'in avukatlarının bazı hamleleri soru işaretlerine neden oldu. İşte 10 ana başlıkta 6000 sayfanın satır başları...

HEARD'ÜN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARININ DELİLLERDE YERİ VAR MI?

Duruşmalardan önceki sürece ait belgelere göre, Heard'ün avukatları bir dizi "alakasız kişisel mesele"ye yönelik delillerin mahkemede gündeme gelmesini engellemeye çalıştı:

"Bay Depp aşağıdaki alakasız kişisel meselelere ilişkin kanıtları mahkemeye uygunsuz bir biçimde sunmak istemektedir:

1) Amber Heard'ün çıplak fotoğrafları,

2) Amber Heard'ün kız kardeşi Whitney'nin reality show videosu,

3) Whitney ve Amber'ın geçmişteki romantik ilişkileri,

4) Amber'ın Bay Depp'le tanışmadan yıllar önce kısa bir süre önce egzotik dansçı olarak çalışması ve Bay Depp'in Bayan Heard'ün bir zamanlar eskort olarak çalıştığını umursamazca ve kötü niyetle dile getirmeye ya da ima etmeye kalkışması."

DEPP'İN AVUKATLARI ARKADAŞININ ÖLÜMÜNÜ HEARD'E KARŞI KULLANMAYA ÇALIŞTI MI?

Heard'ün kız kardeşi Whitney Henriquez'nin 3 Şubat 2022'de verdiği bir yeminli ifadeye göre, Depp'in avukatları sık sık "Logan" diye biriyle ilgili sorular sordu. Bu kişi Heard'ün henüz bir ergenken trafik kazasında hayatını kaybeden yakın bir arkadaşıydı. Heard ölüm sonrası çok sarsılmış hatta kız kardeşinin tabiriyle "yıkılmıştı".

Depp'in avukatlar Henriquez'ye önce Heard ve Logan'ın sevgili olup olmadıklarını ve kavga edip etmediklerini sordu. Henriquez bu sorulara 'hayır' yanıtını verince avukatlar bu kez Logan'ın öldüğü sırada yanında olup olmadığını, aracı kullanıp kullanmadığını sordu. Son olarak Heard'ün ehliyetinin askıya alınmasının kazayla bir ilgisi olup olmadığı sorusu soruldu. Henriquez iki olay arasında bir bağlantı olmadığını belirtti ayrıca kız kardeşinin kendisine hiçbir zaman vurmadığını ve bir şey fırlatmadığını söyledi. Henriquez, "Amber yüzünden şiddete maruz kaldığımı hiç söylemedim" ifadelerini kullandı.

DEPP'İN ASİSTANINA GÖNDERDİĞİ MESAJLARA NE OLDU?

Depp'in 2014 yılındaki asistanı Stephen Deuters'ın Heard'e gönderdiği bazı mesajlar da 6000 sayfalık belgeler arasında yer alıyordu. Mesajlar Depp'in özel bir uçakta ettikleri kavga sırasında Heard'ü tekmelediği iddialarına ışık tuttu. Deuters, Heard'e gönderdiği SMS'te Depp hakkında, "Birileri ona dürüstçe bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu söylemiş olsa dehşete kapılırdı" diyor ve ekliyordu: "Dünkü eylemlerinin ağırlığını gerçekten bilmesinin daha iyi bir yolu olmaması beni üzüyor. Neyse ki ben her şeyi, tüm olan biteni, tamamıyla, bütün ayrıntılarıyla hatırlıyorum. Ona seni tekmelediğini söylediğimde dehşete düştü, ağladı."

Hemen ardından Depp de Heard'e şu mesajları gönderiyordu: "Bir kez daha utanç ve pişmanlık noktasındayım. Elbette üzgünüm... Bir daha asla yapmayacağım... Hastalığım bir şekilde hissettirmeden yaklaştı ve beni ele geçirdi... Seni hayal kırıklığına uğrattığım için çok kötü hissettim."

Depp'in kendisini "vahşi" ve "çılgın" diye nitelendirdiği bu mesajlar Heard tarafından arşivlenmişti. Ancak Depp'i temsil eden hukuk firması Brown Rudnick, söz konusu mesajları Depp'in bulut alanında bulamadı. Mesajların "silinmiş" olma ihtimali de göz önünde bulunduruldu. Nihayetinde hukuk firması SMS'lerin bilinmeyen sebeplerle "kayıp" olduğu sonucuna vardı. İngiltere'deki davada delil kabul edilen bu "tekmeleme" SMS'lerini ABD'deki mahkeme geçersiz saydı.

HEARD BOŞANMA SÜRECİNDE MİLYON DOLARLARI ELİNİN TERSİYLE İTTİ Mİ?

Depp, Pirates of the Carribean filmlerinin beşinci bölümünü Heard'le evli olduğu dönemde çekti. Bu nedenle filmden aldığı ücret evlilik sırasında edinilmiş mal kabul ediliyordu. Yani Heard "on milyonlarca dolar" olduğu öngörülen bu paranın yarısı üzerinde hak sahibiydi. (Depp serinin dördüncü filminden 33 milyon doların üzerinde bir gelir elde etmişti. Beşinci filmden de en az bu kadar hatta belki daha fazla aldığı tahmin ediliyordu.)

Mahkeme belgelerine göre, çiftin boşandığı dönemde, Heard'ün avukatları bu duruma dikkat çekerek aktrise para istememe kararını bir daha gözden geçirmesi için yalvardı. Ancak Heard bu uyarıyı reddetti. Avukatlarına gönderdiği bir e-postada "sözümün arkasındayım, burada konu para değil" ifadelerini kullandı.

ABD'deki karalama davasında yargıç, çiftin boşanma davasıyla alakalı hiçbir delilin kabul edilmemesine karar verdiğinden bu konu hiç gündeme gelmedi.

DEPP HEARD'ÜN KENDİSİNE ZARAR VERMEDİĞİNİ BELİRTTİ Mİ?

Duruşmalar sırasında Depp'in avukatları ve tanıkları, çiftin ilişkisinde şiddet uygulayan tarafın Heard, şiddet gören tarafın ise Depp olduğu görüşünü yerleştirmeye çalıştı. Ancak Depp'in avukatlarının aktörün psikiyatrik muayeneye tabi tutulması talebine karşı verdiği bir dilekçe tam tersini söylüyordu.

Dilekçede Depp'in bağımsız bir uzman tarafından muayene edilmesine gerek olmadığı "Çünkü Bay Depp'in Belli Bir Fiziksel ya da Zihinsel Yaralanmaya Bağlı Hasar İddiasında Bulunmadığı" belirtildi.

Depp'in avukatları ayrıca şu iddialarda bulundu: "Bay Depp kasti ya da ihmale bağlı duygusal yıpranma suçlamasında bulunmamakta, Heard'ün eylemlerinin kendisinde belli bir psikiyatrik yaralanmaya yol açtığını belirtmemekte, Heard'ün eylemlerinin kendisine alışılmışın ötesinde ağır duygusal yıpranma yaşattığını iddia etmemektedir."

HEARD KENDİNİ KİMLERLE KIYASLIYORDU?

Heard'ün avukatlarının dava öncesinde ortaya attığı şüphe götürür iddialardan biri Depp ve yakın çevresinin karalamalarının aktrisi maddi zarara uğratmasıyla ilgiliydi.

Avukatları Heard'ün Jason Momoa, Gal Gadot, Zendaya, Ana de Armas ve Chris Pine ayarında bir oyuncu olduğunu belirterek, "3-5 yıllık dönemde" "47-50 milyon dolar kayıp yaşadığını öne sürüyordu.

Ancak bu kıyaslamanın pek yerinde olmadığı, tüm bu isimlerin Hollywood'da Heard'den daha büyük yıldızlar olarak kabul edildiği bir gerçekti.

DEPP'İN FOTOĞRAFLARI VE SES KAYITLARI MANİPÜLE EDİLDİ Mİ?

Mahkeme belgelerine göre, Heard'ün avukatları Depp tarafından mahkemeye sunulan fotoğrafların ve ses kayıtlarının metaverilerinde duruşmadan kısa süre önce yapılmış değişiklikler olduğunu iddia etti. Buna göre Depp'in sunduğu bazı ses kayıtları "cümlenin ortasında başlayıp yine ortasında bitiyordu". Metaverilere göre ses kayıtları Eylül 2015'te üretilmiş ardından Haziran 2016'da ve son olarak da duruşmalardan bir gün önce değiştirilmişti. Depp'in mahkemeye sadece bu değiştirilmiş versiyonu sunduğunu belirten avukatlar "Bu durum ciddi manipülasyon, farklılaştırma ve silme kaygılarına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Heard'ün avukatları bu konuşma kayıtlarının tamamını defalarca istedi ama her seferinde reddedildi.

Avukatlar ayrıca Depp'in mahkemeye sunduğu ve vücudunun çeşitli yerlerindeki sıyrık ve morlukları gösteren fotoğrafların metaverilerindeki "yaratılma ve değiştirilme" tarihlerinin söz konusu olayların yaşandığı iddia edilen tarihlerden yıllar sonrasına işaret ettiğini belirtti.

Buna göre, fotoğrafların bir tanesinin metaverisindeki tarih 24.07.2019 iken, diğerinde yaratılma tarihi bulunmuyor değiştirme tarihi ise 04.07.2020 olarak görünüyordu.

Bir başka fotoğrafın ise yaratılma, değiştirilme, alınma ve gönderilme tarihlerinin tamamı 22 Temmuz 2019'du. Ancak Depp bu fotoğrafın Mart 2015'te çekildiğini iddia ediyordu. Yine Depp'in sunduğu bir başka yaralanma fotoğrafının yaratılma ve değiştirilme tarihleri bulunmazken, gönderilme ve değiştirilme tarihleri 7 Temmuz 2020'ydi.

Belgelere göre, Heard'ün avukatlarının başvurduğu adli bilimler uzmanı Julian Ackert da yeminli ifadesinde, Depp'in sunduğu delillerin metaverilerini incelediğini ve "multimedya dosyalarının hakikiliğini tartışmaya açan bazı anormallikler bulduğunu" söyledi.

Ackert, bazı örneklerde yaratılış tarihi metaverisinin kayıp ya da olayın yaşandığı iddia edilen tarihte çok sonra olduğunu belirtti ve "Kayıp olan yaratılma ve değiştirilme tarihleri dijital delillerin manipülasyonunun bir işareti olabilir" diye konuştu.

Ackert mahkemede kürsüye de çıktı. Burada verdiği ifadede Heard'ün paylaştığı ve yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafların orijinal olduğunu söyledi.

RUSYA'DAKİ BOT HESAPLARIN İLGİSİ NE?

Depp'in hukuk ekibinin sunduğu bir başka dilekçede, aktörün eski avukatı Adam Waldman'ın "Rusya bağlantıları" dahil çeşitli "sözde kabahatlerine" ilişkin delillerin mahkeme tarafından reddi isteniyordu. Depp'in avukatları ayrıca "Bayan Heard hakkındaki olumsuz sosyal medya trafiğine ve Rusya'daki 'bot hesaplar' kullanılarak düzenlendiği iddia edilen kampanyaya ilişkin kanıtların" reddedilmesi için de savaş verdi.

MARILYN MANSON BAĞLANTISI NEDEN GİZLENDİ?

Depp'in avukatları "Marilyn Manson hakkındaki tüm referansları ve delilleri mahkeme salonundan uzak tutmaya çalıştı. Çünkü bunun "o yaptıysa arkadaşı da yapmıştır teorisi gereği Bay Depp'i karalayacağından" endişe ediliyordu.

Not: Manson ve Depp oldukça yakın arkadaşlar. Hatta Depp Manson'ın 2017 tarihli KILL4ME klibinde de yer aldı. Klipte Manson, Depp ve iki genç kadının erotizm ve şiddet içeren sahneleri bulunuyordu.

DEEP, BAZI İFADELERİN VE DELİLLERİN MAHKEMEDE DUYULMASINI NEDEN İSTEMEDİ?

Depp'in avukatları aktris Ellen Barkin'in ifadesinin duruşmalarda gündeme gelmemesi için her şeyi yaptı. Barkin birlikte oldukları dönemde Depp'in bir öfke anında kendisine bir şişe fırlattığını söylemişti. Avukatlar aynı şekilde Heard'ün Depp kaynaklı travma yaşadığını belirten psikiyatr Dr. David Spiegel'ın ifadesinin de mahkeme dışında tutulmasını istiyordu.

Avukatlar bu ifadelerin yanı sıra Depp ile yakın dostu aktör Paul Bettany arasındaki mesajlaşmaların da delillerden çıkarılmasını istedi. Bu mesajlarda Bettany, Heard'ün "cadı" olup olmadığını görmek için "suda boğma testi" yapmayı öneriyor Depp de "Önce boğalım sonra yakalım!!! Sonra ben yanık cesedini s... ki öldüğünden emin olalım" diyordu.

Avukatların delillerden çıkarılmasını istediği bir diğer şey de bir ses kaydıydı. Burada Heard, Depp'e küfürlü ifadeler eşliğinde "Ben seni, sen beni eşek sudan gelene kadar dövmeden bir hafta, tam bir hafta önce terk ettim" diyordu.

Depp'in avukatlarının reddedilmesini istediği diğer ifadeler ve deliller şöyle:

-- Dört ayrı oturumda toplam 29 saat boyunca Heard'le görüşmeler yapan Psikolog Dr. Dawn M. Hughes'un, aktrisin "hayat arkadaşı şiddeti" nedeniyle travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı yönündeki görüşü.

-- Adli bilimler uzmanı Julian Ackert'ın Depp'in mahkemeye sunduğu, fotoğraflar ve ses kayıtlarına ilişkin "manipülasyon, farklılaştırma ve silme kaygıları" olduğu yönündeki görüşü.

-- Depp'in "çiftin beraberliği esnasında yaşadığı fiziksel yaralanmalar ile Heard'ün olduğu ortamlarda kullandığı alkol veya uyuşturucu dışındaki tüm sağlık durumu ve hastalık geçmişi"ne ilişkin deliller.

-- Çiftle görüşme yapan ve mahkemede "Sizce Heard, Depp'in şiddetinin kurbanı oldu mu?" sorusuna olumlu yanıt veren ilişki danışmanı Dr. Amy Banks'in ifadesi.

The Daily Beast'in "Unsealed Johnny Depp v. Amber Heard Court Documents Reveal Shocking New Claims" başlıklı haberinden derlenmiştir.