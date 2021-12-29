Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

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Dünyanın dört bir yanındaki kadınların uğradıkları cinsel saldırılara karşı seslerini yükselttikleri #MeToo hareketi 2017'de ortaya çıktı. Hollywood camiasından başlayıp bütün sektörlere ve birçok ülkeye yayılan hareket, 2021 yılında tam bir olgunluk süreci yaşadı. Özellikle ABD'de sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok erkek hakkında peş peşe cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları dile getirildi. Onlardan biri de "shock rock" olarak bilinen türün en tanınmış temsilcisi Marilyn Manson'dı.

Yılın başından bu yana yirmiye yakın kadın Manson hakkında cinsel taciz ve şiddet suçlamalarında bulundu, dört kadın suçlamalarını yargıya taşıdı.

Gerçek ismi Brian Hugh Warner olan Manson, ürkütücü, kadın düşmanı, şiddet ve ölüm gibi temalara odaklanan şarkılarıyla tanınıyor. Kamuoyunda ve sahnede de benzer bir portre çizen Manson, bu sayede 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde grubuyla birlikte çıkardığı üç albüm, 1'er milyon kopyadan fazla satarak Platin Plak'la ödüllendirildi. Manson'ın dünya genelindeki toplam satış rakamı 50 milyonu buldu. 52 yaşındaki Manson, sinemada ve televizyonda birçok yapımda da rol aldı.

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Aslına bakılırsa Manson'ın hayatındaki kadınlara şiddet uyguladığı yeni duyulmuş bir şey değil. Hatta kendisi de geçmişte bu konuda defalarca açıklamalar yaptı. Ancak davranışları nedeniyle ne kamuoyundan ciddi bir tepki gördü ne de herhangi bir yaptırıma maruz kaldı.

Ancak 1 Şubat 2021 günü, Manson'ın eski sevgilisi oyuncu Evan Rachel Wood'un yaptığı bir Instagram paylaşımı her şeyi değiştirdi. Wood paylaşımında, Manson için "güvenimi kazanmak için bana yaklaşmaya başladığında henüz bir ergendim, beni yıllarca korkunç bir biçimde istismar etti" diyordu.

Aynı gün dört kadın daha Manson'a cinsel saldırı suçlamaları yöneltti. Ardından Nisan ayında tüm dünyanın "Game of Thrones" dizisiyle tanıdığı Esme Bianco'nun Manson hakkında açtığı davanın haberi geldi. Manson'ın eski sevgilisi olan Bianco'nun avukatlarının hazırladığı iddianamede cinsel saldırı ve darp gibi suçlamalar sıralanıyordu.

Rolling Stone dergisinin yaptığı araştırmaya göre, Manson hakkında şu ana kadar cinsel saldırı suçlamalarında bulunan kadınların sayısı 16'ya ulaştı. Bu suçlamaların hepsi alt alta geldiğinde, Manson'ın beraber olduğu kadınlara uyguladığı şiddetin münferit bir olay değil, bir örüntü olduğu ve çevresindekiler tarafından sıradanlaştırıldığı ve normalleştirildiği net bir biçimde ortaya çıkıyor.

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ŞUBAT 2021

FİTİLİ İLK ATEŞLEYEN WOOD OLDU

1 Şubat 2021 günü, son olarak "Westworld" dizisiyle karşımıza çıkan Evan Rachel Wood, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Manson'a istismar suçlamaları yöneltti.

Aslına bakılırsa Wood, yıllardır ev içi şiddet ve cinsel şiddete uğramış kişilere destek veriyor, bu bağlamda kendi tecrübeleri hakkında da konuşuyordu. Ancak daha önceki istismar açıklamalarında isim vermiyordu. Bu anlamda bahsettiği kişinin kim olduğunu açıklaması bir ilk oldu.

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Evan Rachel Wood (@evanrachelwood)'in paylaştığı bir gönderi

Wood paylaşımında, "Beni istismar eden kişinin adı Brian Warner, dünya onu Marilyn Manson olarak da tanıyor" diye yazdı ve ekledi:

"Güvenimi kazanmak için bana yaklaşmaya başladığında henüz bir ergendim, beni yıllarca korkunç bir biçimde istismar etti. Beynim yıkanmıştı ve boyun eğecek şekilde manipüle edilmiştim. Artık misilleme, karalama ya da şantaj korkusuyla yaşamak istemiyorum. Bu tehlikeli adam başkalarının da hayatlarını mahvedemesin diye, ben burada onu ifşa ediyorum ve geçmişte kendisine alan açan birçok sektöre de hesap soruyorum. Daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım."

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DÖRT KADIN DAHA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Wood'la aynı gün Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Morgan Smithline ve Jenna Jameson da benzer suçlamaları dile getiren açıklamalar yaptı.

Geçmişte Manson'ın asistanlığını yapan Walters, Instagram paylaşımında, "Halen travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum ve depresyonla mücadele ediyorum. Onun kontrolü altında kendi travmalarını yaşamış birçok kişiyle temas halindeyim" dedi.

McNeilly de yine bir Instagram paylaşımı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Beni duvara doğru fırlattı ve elindeki beyzbol sopasıyla suratımı dağıtma tehdidinde bulundu, çünkü bir klip çekimi öncesi giyeceği pantolonu seçmesini istemiştim. Onu yeniden kızdırmaktan istemediğim için bugüne kadar dikkatleri üzerime çekmekten korkuyordum."

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Bu gönderiyi Instagram'da gör Ashley Walters (@smashleywalters)'in paylaştığı bir gönderi

Smithline ise modellik yaptığı 2009 ve 2010 yıllarında bir fotoğraf çekimi vesilesiyle tanıştığı Manson'ın kendisine psikolojik ve cinsel taciz uyguladığını söyledi. Smithline, fiziksel ve antisemitist istismarlar da yaşadığını belirttiği Instagram paylaşımında, "Geceleri kabuslar görüyorum, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve hayatımı her an etkileyen obsesif kompulsif bozuklukla yaşıyorum. Sürekli yıkanarak onu içimden ve üzerimden atmaya çalışıyorum. Bunu hâlâ bir dizi genç kıza yapmakta ve tamir edilmez yaralar açmakta olduğunu biliyorum. Buna bir son vermesi için öne çıkıyorum" diye yazdı.

Aynı gün, cinsel içerikli filmlerle tanınan oyuncu Jenna Jameson da İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Manson'ın seks sırasında kendisini ısırdığını ve "diri diri yakma fantezileri kurduğunu" söyledi.

"KORKUNÇ BİR ÇARPITMA" DEDİ AMA MENAJERİ BİLE KAPIYI GÖSTERDİ

Suçlamalar çığ gibi büyürken, Manson da 1 Şubat günü Instagram'dan bir açıklama yaptı:

"Hayatımın ve sanatımın uzun zamandır tartışmaları bir mıknatıs gibi çektiği açık, ama hakkımdaki bu son iddialar, gerçekliğin korkunç bir çarpıtması. Kişisel ilişkilerim her zaman, benimle benzer düşünen partnerlerle ve tamamen rızaya dayalı şekilde olmuştur. Başkalarının geçmişi nasıl ve neden farklı temsil ettiklerinden bağımsız olarak gerçek budur."

Aynı hafta plak şirketi Loma Vista Recordings ile uzun yıllardır menajeri olan Tony Ciulla, Manson'la olan anlaşmalarını sonlandırdı.

3 Şubat günü, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden polisler, Manson'ın evini ziyaret ederek bir sağlık kontrolü yapmak istedi. Page Six, Manson'ın polislerle görüşmeyi reddettiğini, memurların da bir rapor hazırlayamadan evden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

8 Şubat günü Wolf Alice grubunun solisti Ellie Roswell, Manson'ın bir müzik festivalinde etek altı görüntülerini çekerek kendisini istismar ettiğini açıkladı.

Solidarity to Evan Rachel Wood and those calling out Marilyn Manson. It's sad to see people defending him, just because he put his depravity in plain sight doesn't give him a free pass to abuse women?! — ellierowsell (@elliecrowsell) February 6, 2021

"TECAVÜZ ODASI" İLE ÖVÜNÜYORMUŞ

Roswell, "Marilyn'le birkaç yıl önce bir festivalin sahne arkasında tanıştık. Grubumla ilgili övgüleri abarttıkça abartınca davranışından şüpheye düştüm. Bir de baktım ki bir GoPro kamerayla eteğimin altını çekiyormuş, şoke oldum!" yazdı ve ekledi: "Davranışı nedeniyle hiçbir yaptırıma maruz kalmadı. Turne menajeri, 'Böyle şeyleri hep yapar' dedi ve geçti."

Yine Şubat ayında şarkıcı Phoebe Bridgers, Twitter üzerinden, sesini yükselten kadınlara destek veren bir açıklama yaptı ve Manson'la olan kendi tecrübesini paylaştı. Bridgers, daha bir ergenken, arkadaşlarıyla birlikte Manson'ın evini ziyaret ettiğini, Manson'ın odalardan birini "tecavüz odası" diye tanıttığını yazdı.

10 Şubat'ta New York Magazine'e bir röportaj veren Bianco, eski sevgilisi olan Manson'ın kendisine cinsel ve fiziksel tacizde bulunduğunu söyledi.

Vanity Fair dergisi, Manson'ın Şubat ayında "American Gods", "Salem", "The New Pope" ve "Sons of Anarchy" gibi birçok dizinin kadrolarından çıkarıldığını duyurdu.

Rolling Stone ise, 19 Şubat tarihinde, Los Angeles Şerif Departmanı'nın Manson hakkında peş peşe gelen iddialar üzerine bir soruşturma başlattığını bildirdi.

30 NİSAN 2021

ÜNLÜ OYUNCU DAVA AÇTI

"Game of Thrones" dizisindeki Ros karakteriyle tanıdığımız İngiliz oyuncu Esme Bianco, Manson hakkında dava açtı. California Bölge Mahkemesi'ne sunulan belgelere göre, Bianco, Manson'ı cinsel saldırı ve darpla suçladı.

Bianco şikayetinde Manson ile onu 25 yıldan fazla zaman temsil eden menajeri Ciulla'nın, kendisini asla çekilmeyen ve yayınlanmayan bir müzik klibi için Londra'dan Los Angeles'a getirerek, insan ticareti yasalarını da ihlal ettiğini öne sürdü. Bunun yerine Manson'ın (iddianamede Warner olarak geçiyor) kendisine dört gün boyunca işkence ettiğini belirten Bianco, uykusuz bırakıldığını, dövüldüğünü, tehdit edildiğini ve kamera karşısında cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını belirtti.

İddianamede, "Bay Warner, Bayan Bianco'yu yatak odasına kilitlemiş, dua ederken diz üstü çökmek için kullanılan mobilyaya bağlamış, Naziler tarafından kullanıldığını söylediği bir kırbaçla dövmüştür. Warner ayrıca Bianco'nun vücuduna elektrik vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN İŞKENCELER

Bianco, iddianamede ayrıca 2011 yılında birkaç ay Warner'la birlikte yaşadığını, bu süreçte uykusuz bırakıldığını, cinsel ilişki esnasında bir Nazi bıçağıyla vücuduna kesikler atıldığını, bilincinin kapalıyken ya da hareket edemez haldeyken tecavüze uğradığını belirtti. Bianco, Warner'ın kendisini bir baltayla kovaladığını ve duvarlarda delikler açtığını da ifade etti.

Manson'ı temsil eden avukatlardan Howard King, Insider'a yaptığı açıklamada, Bianco'nun iddialarının "kanıtlanabilir biçimde yanlış" olduğunu söyledi.

King, "Açık olmak gerekirse, bu dava, Bayan Bianco ve avukatının asla yaşanmamış olaylar üzerinden para koparmaya yönelik çirkin girişimlerinin müvekkilim tarafından reddedilmesinden sonra açılmıştır. İddialara karşı mahkemede sonuna kadar savaşacağız ve kazanacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

Ciulla Menajerlik şirketinin avukatı Edwin F. McPherson ise yine Insider'a, davanın hiçbir yasal dayanağı olmadığı yönünde açıklamada bulundu.

McPherson, "Ciulla Menajerlik'i bu davaya karıştırma çabası hukuken dayanaksız olduğu gibi hakaretamiz ve absürttür de. Bu tamamen anlamsız suçlamalarla resmen mücadele etmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

18 MAYIS 2021

ASİSTANINI SEKTÖRDEN ARKADAŞLARINA SUNMUŞ

Bir dava da Manson'ın eski asistanı Ashley Walters'tan geldi. Mahkeme belgelerine göre, Walters, Manson'ı cinsel taciz, cinsel saldırı, rızasız cinsel temas, bilinçli olarak duygusal strese maruz bırakma ile suçladı.

Walters, Manson'ın kendisini iki gün boyunca aralıksız çalışmaya zorladığını, bu esnada yaşadığı öfke ve şiddet patlamaları nedeniyle korku içinde olduğunu belirtti.

Manson'ın kendisini "sektörden nüfuzlu arkadaşlarına ve tanıdıklarına" sunduğunu da öne süren Walters, bunlar arasından bir aktörün Eylül 2010'da kendisini zorla öptüğünü ifade etti. Walters, Manson'ın tanıştırdığı bir yönetmenin de kendisine defalarca uygunsuz şekillerde dokunduğunu, bir eliyle ağzını kapatırken diğer elini de eteğinin altına soktuğunu iddia etti. Walters, "Bu kendimi onun malı gibi hissetmeme neden oldu. Kendimi bir et parçası gibi hissettim" ifadelerini kullandı.

Walters, Manson'ın 2011'deki davranışlarını başkalarına anlatmasından çekindiğini, meslektaşlarına kendisi hakkında olumsuz yorumlarda bulunduğunu belirtti. Walters, yaşadıklarını anlatmasını önlemek için Manson'ın kendisine Nazilerden kalma eşyalarla poz verdirdiğini ve bu fotoğrafları şantaj amaçlı kullanmak istediğini vurguladı.

Walters, Evan Rachel Wood'la ve Manson'a suçlamalar yönelten diğer kadınlarla temasa geçtikten sonra, kendini yaşadıklarını anlatmaya hazır hissettiğini de ifade etti.

28 MAYIS 2021

KLİP İZLETME İŞKENCESİ

Mayıs sonlarında Manson'a bu kez adı açıklanmayan bir kadın tarafından dava açıldı. 2011 yılında Manson'la birlikte olduğunu belirten kadın, cinsel taciz, cinsel saldırı, rızasız cinsel temas ve bilinçli olarak duygusal strese maruz bırakma suçlamalarını dile getirdi.

İddianamede kadın, Manson'ın kendisine tecavüz ettiğini, hareket özgürlüğünü ve gıda alımını kısıtladığını ve duygusal işkence uyguladığını yazdı.

Manson'ın kadını "Groupie" isimli yayınlanmamış bir müzik klibini izlemeye zorladığı, klipte çocuk istismarı ve cinsel istismar gibi unsurlar bulunduğu da vurgulanan iddianamede şu satırlara yer verildi:

"Warner sesi çok yüksek bir ayara getirip 'oynat' tuşuna bastı. Videoda Manson'ın grubu hep birlikte parti yapıyordu. Kapı çaldı, biri açtı. İçeri genç bir hayran girdi. Elinde Warner için bir hediye tutuyordu. Üzerinde grubun tişörtü vardı, koyu renk göz makyajı yapılmıştı. Warner kızın içeri alınmasını istedi. Ardından genç hayranı bir sandalyeye bağladı, nutuk atıp sorguladı. Kızı aşağılayıp yerden yere vurdu. Kız ağlıyor ve yalvarıyordu. Kızın tişörtünü çıkardılar. Warner onu grup üyelerinden birinin idrarını içmeye zorladı. Ardından bir silah ortaya çıktı. Warner kızı bu silahla tehdit edip muhtemelen kafasına vurdu."

İddianamede Manson'ın kadını bu görüntüleri izlemeye yolladığı, videoyu oynatmadan önce asistanı (ve dava açanlardan biri) olan Walters'ı eve yolladığı ve eski menajerine videoyu "bir kasada kilit altında saklamasını" söylediği de belirtildi.

30 HAZİRAN 2021

SUÇLAMALARIN BOYUTU İNSAN TİCARETİNE KADAR VARDI

Bir sonraki ay, Ashley Lindsay Morgan olarak da bilinen Ashley Lindsay Smithline, Şubat ayında dile getirdiği suçlamaları mahkemeye taşıdı. Smithline, Manson'a aralarında cinsel saldırı, insan ticareti ve kanunsuz yollardan alıkoyma gibi başlıkların da bulunduğu birçok suçlama yöneltti.

Smithline, Bangkok'ta model olarak çalışırken Manson tarafından Los Angeles'a taşınmaya ikna edildiğini belirtti. Manson'ın 2010 yılında birçok kez Smithline'a tecavüz ettiği, vücuduna kesikler attığı ve adını yazdığı da iddianamede yer aldı.

"Bayan Smithline, ilişkilerinin öncesinde, esnasında ya da sonrasında Bay Warner'a böyle davranışlara dair cinsel fantezileri olduğunu söylememiştir. Bay Warner da Bayan Smithline'a böyle fantezileri olduğunu söylememiştir - sadece onu istismar etmiştir" ifadeleri yer alan iddianame şöyle devam etti:

"Bayan Smithline'ın Bay Warner'ın fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal istismarının sınırlarını anlaması yıllar sürmüştür. Aslına bakılırsa Bayan Smithline'ın maruz kaldığı yaraların gerçek kapsamı, 2020 sonbaharında Bay Warner'ın istismarını yaşayan diğer kadınlarla görüşmeye başlayana kadar tamamen ortaya çıkmamıştır."

CAM ODAYA KİLİTLEMİŞ, AÇ VE UYKUSUZ BIRAKMIŞ

Dava dilekçesinde Smithline Manson'ı burnunu kırmakla, kendisini kırbaçlamakla, ses geçirmeyen bir cam odaya kilitlemekle, uyku ve beslenme düzenini kontrol etmekle ve 36 kilograma kadar düşmesine yol açan ilaçlar kullanmaya zorlamakla suçladı.

Smithline, Manson'ın kendisine bir Nazi bıçağıyla saldırdığını ve defalarca ölümle tehdit ettiğini de belirtti.

People dergisine bir röportaj veren Smithline, "Bana sürekli, 'Aşık olduğun birine tecavüz edemezsin' deyip duruyordu" diye konuştu.

Manson'ın temsilcisi, ise Haziran ayında Rolling Stone'a yaptığı açıklamada, "Bayan Smithline'ın iddialarını şiddetle kınıyoruz. İddialarında o kadar yanlışlık var ki cevap vermeye nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Bu ilişki, her ne kadar sınırlı bir ilişki de olsa, 2010 yılında 1 haftadan daha kısa sürmüştür. Manson, Bayan Smithline'ı o günden beri görmemiştir" ifadelerini kullandı.

28 TEMMUZ 2021

AVUKATLARINDAN ZAMAN AŞIMI İTİRAZI GELDİ

Temmuz ayı sonlarında, Marilyn Manson'ın avukatları mahkemeye başvurarak, Bianco'nun cinsel saldırı ve darp iddialarının düşürülmesini talep etti. Avukatlar California eyaletinde uygulanan zaman aşımı yasaları kapsamında, iddiaların dayanağı olmadığını savundu.

Avukat Howard King, mahkemeye sunduğu dilekçede, Bianco'nn iddialarının "birçok müştekinin br araya gelerek yürüttükleri eşgüdümlü saldırının kilit unsurlarından biri olduğunu, bu müştekilerin #MeToo hareketini gayri ahlaki bir biçimde sömürüp paraya dönüştürmeye çalıştığını" belirtti.

King, Bianco'nun iddialarının 2 yıldan daha eski olduğunu ve zaman aşımına uğradığını hatırlatarak, "Zaman aşımı süresi 2013'te dolduğundan ve davacı 2021'e kadar mahkemeye başvurmadığından, cinsel saldırı ve darp iddiaları yargılanamaz ve düşürülmelidir" ifadelerini kullandı.

Avukat ayrıca California yasalarının 2019'da değiştirildiğini, yetişkinlerin cinsel saldırı suçlamalarında zaman aşımı süresinin 10 yıla çıkarıldığını, ancak bu değişikliğin geriye dönük işlemeyeceğini dolayısıyla 2011'de yaşanan olayların bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini iddia etti.

26 AĞUSTOS 2021

YE WEST'LE SAHNEDE

Ye West'in son albümü Donda yayınlandı. Manson'ın "Jail, pt. 2" isimli şarkıda West'le düet yaptığı ortaya çıktı. Manson ayrıca albüm dinleme partisinde West'le birlikte sahneye çıktı. İkiliye rapçi DaBaby de eşlik etti. DaBaby de o dönemde sarf ettiği homofobik ifadeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki bir diğer isimdi.

EYLÜL 2021

AYNI DAVA TEKRAR AÇILDI

15 Eylül 2021'de California'da mahkeme, adı açıklanmayan kadının dava dilekçesini zaman aşımı nedeniyle reddetti.

Rolling Stone, kadının dilekçeyi revize edip 23 Eylül tarihinde yeniden başvuru yaptığını söyledi.

8 EKİM 2021

ZAMAN AŞIMINA RET

California'da bulunan federal mahkeme, Manson'ın Bianco'nun davasının düşürülmesi talebini reddetti.

Yargıç Fernando Aenlle-Rocha, kararında, Manson'ın avukatının argümanına katılmadığını, Bianco'nun davayı açmasıyla ilgili zamanlamanın, yargılamanın ilerleyen aşamalarında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Aenlle-Rocha'nın kararında, "Makul bir jüri Warner'ın, Davacı'nın güvenliğine göçmenlik statüsüne ve kariyerine yönelik tehditleri de dahil olmak üzere, iddia edilen zalim eylemlerinini Warner'la son temasının üzerinden yıllar geçse de devam ettiğini görebilir" yorumunu yaptı.

KASIM 2021

ROLLING STONE "KÖTÜ KIZLAR ODASI"NI YAZDI

14 Kasım'da Rolling Stone dergisi tüyler ürperten ifşalarla dolu çok kapsamlı br dosya yayımladı. Geçmişte Manson'la ilişkisi olmuş onlarca kadınla yapılan röportajları da içeren haberde, Manson'ın West Hollywood'daki apartman dairesinde ses geçirmeyen camdan bir oda olduğu, buraya "Kötü Kızlar Odası" adı verildiği ortaya çıktı.

Manson'la geçmişte sevgili olmuş birçok kadın, bu odanın "kadınlara psikolojik işkence uygulamak için kullanılan bir tecrit hücresi" olduğunu söyledi.

19 Kasım'da Manson'ı temsil eden savunma avukatı Stephen D. Rothschild, mahkemeye açılan tüm davalar bağlamında, kendisiyle birlikte çalışan avukatların "küresel bir arabuluculuğun en iyisi olduğuna karar verebileceğini" belirtti.

Rolling Stone'un aktardığına göre Rothschild, "Yakın zamanda olacağını düşünmüyorum ama böyle bir ihtimal var" dedi.

EVİNE SABAH 7'DE BASKIN DÜZENLENDİ

30 Kasım'da Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinsel suçlar bürosu dedektifleri, Manson'ın West Hollywood'daki evine bir baskın düzenledi ve aralarında görüntü kayıt cihazlarının da bulunduğu bazı eşyalara el koydu.

Yetkililer baskının Manson hakkında açılan ve 2009-2011 yıllarını kapsayan bir başka ev içi şiddet ve cinsel saldırı şikayetinin soruşturması kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Baskının sabah 7 sularında düzenlendiği, Manson'ın o esnada evde olmadığı da bildirildi.

Los Angeles Şerif Departmanı, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Insider'ın "A complete timeline of the sexual and physical assault allegations against shock rocker Marilyn Manson" başlıklı haberinden derlenmiştir.