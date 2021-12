Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!

Dünyanın dört bir yanındaki kadınların uğradıkları cinsel saldırılara karşı seslerini yükselttikleri #MeToo hareketi 2017'de ortaya çıktı. Hollywood camiasından başlayıp bütün sektörlere ve birçok ülkeye yayılan hareket, 2021 yılında tam bir olgunluk süreci yaşadı. Özellikle ABD'de sanat, iş ve siyaset dünyasından birçok erkek hakkında peş peşe cinsel taciz ve tecavüz suçlamaları dile getirildi. Onlardan biri de "shock rock" olarak bilinen türün en tanınmış temsilcisi Marilyn Manson'dı.

Yılın başından bu yana yirmiye yakın kadın Manson hakkında cinsel taciz ve şiddet suçlamalarında bulundu, dört kadın suçlamalarını yargıya taşıdı.

Gerçek ismi Brian Hugh Warner olan Manson, ürkütücü, kadın düşmanı, şiddet ve ölüm gibi temalara odaklanan şarkılarıyla tanınıyor. Kamuoyunda ve sahnede de benzer bir portre çizen Manson, bu sayede 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri haline geldi. Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemde grubuyla birlikte çıkardığı üç albüm, 1'er milyon kopyadan fazla satarak Platin Plak'la ödüllendirildi. Manson'ın dünya genelindeki toplam satış rakamı 50 milyonu buldu. 52 yaşındaki Manson, sinemada ve televizyonda birçok yapımda da rol aldı.

Aslına bakılırsa Manson'ın hayatındaki kadınlara şiddet uyguladığı yeni duyulmuş bir şey değil. Hatta kendisi de geçmişte bu konuda defalarca açıklamalar yaptı. Ancak davranışları nedeniyle ne kamuoyundan ciddi bir tepki gördü ne de herhangi bir yaptırıma maruz kaldı.

Ancak 1 Şubat 2021 günü, Manson'ın eski sevgilisi oyuncu Evan Rachel Wood'un yaptığı bir Instagram paylaşımı her şeyi değiştirdi. Wood paylaşımında, Manson için "güvenimi kazanmak için bana yaklaşmaya başladığında henüz bir ergendim, beni yıllarca korkunç bir biçimde istismar etti" diyordu.

Aynı gün dört kadın daha Manson'a cinsel saldırı suçlamaları yöneltti. Ardından Nisan ayında tüm dünyanın "Game of Thrones" dizisiyle tanıdığı Esme Bianco'nun Manson hakkında açtığı davanın haberi geldi. Manson'ın eski sevgilisi olan Bianco'nun avukatlarının hazırladığı iddianamede cinsel saldırı ve darp gibi suçlamalar sıralanıyordu.

Rolling Stone dergisinin yaptığı araştırmaya göre, Manson hakkında şu ana kadar cinsel saldırı suçlamalarında bulunan kadınların sayısı 16'ya ulaştı. Bu suçlamaların hepsi alt alta geldiğinde, Manson'ın beraber olduğu kadınlara uyguladığı şiddetin münferit bir olay değil, bir örüntü olduğu ve çevresindekiler tarafından sıradanlaştırıldığı ve normalleştirildiği net bir biçimde ortaya çıkıyor.

ŞUBAT 2021

FİTİLİ İLK ATEŞLEYEN WOOD OLDU

1 Şubat 2021 günü, son olarak "Westworld" dizisiyle karşımıza çıkan Evan Rachel Wood, kişisel Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla Manson'a istismar suçlamaları yöneltti.

Aslına bakılırsa Wood, yıllardır ev içi şiddet ve cinsel şiddete uğramış kişilere destek veriyor, bu bağlamda kendi tecrübeleri hakkında da konuşuyordu. Ancak daha önceki istismar açıklamalarında isim vermiyordu. Bu anlamda bahsettiği kişinin kim olduğunu açıklaması bir ilk oldu.

Wood paylaşımında, "Beni istismar eden kişinin adı Brian Warner, dünya onu Marilyn Manson olarak da tanıyor" diye yazdı ve ekledi:

"Güvenimi kazanmak için bana yaklaşmaya başladığında henüz bir ergendim, beni yıllarca korkunç bir biçimde istismar etti. Beynim yıkanmıştı ve boyun eğecek şekilde manipüle edilmiştim. Artık misilleme, karalama ya da şantaj korkusuyla yaşamak istemiyorum. Bu tehlikeli adam başkalarının da hayatlarını mahvedemesin diye, ben burada onu ifşa ediyorum ve geçmişte kendisine alan açan birçok sektöre de hesap soruyorum. Daha fazla sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım."

DÖRT KADIN DAHA YAŞADIKLARINI ANLATTI

Wood'la aynı gün Ashley Walters, Sarah McNeilly, Ashley Morgan Smithline ve Jenna Jameson da benzer suçlamaları dile getiren açıklamalar yaptı.

Geçmişte Manson'ın asistanlığını yapan Walters, Instagram paylaşımında, "Halen travma sonrası stres bozukluğu yaşıyorum ve depresyonla mücadele ediyorum. Onun kontrolü altında kendi travmalarını yaşamış birçok kişiyle temas halindeyim" dedi.

McNeilly de yine bir Instagram paylaşımı yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Beni duvara doğru fırlattı ve elindeki beyzbol sopasıyla suratımı dağıtma tehdidinde bulundu, çünkü bir klip çekimi öncesi giyeceği pantolonu seçmesini istemiştim. Onu yeniden kızdırmaktan istemediğim için bugüne kadar dikkatleri üzerime çekmekten korkuyordum."

Smithline ise modellik yaptığı 2009 ve 2010 yıllarında bir fotoğraf çekimi vesilesiyle tanıştığı Manson'ın kendisine psikolojik ve cinsel taciz uyguladığını söyledi. Smithline, fiziksel ve antisemitist istismarlar da yaşadığını belirttiği Instagram paylaşımında, "Geceleri kabuslar görüyorum, travma sonrası stres bozukluğu, anksiyete ve hayatımı her an etkileyen obsesif kompulsif bozuklukla yaşıyorum. Sürekli yıkanarak onu içimden ve üzerimden atmaya çalışıyorum. Bunu hâlâ bir dizi genç kıza yapmakta ve tamir edilmez yaralar açmakta olduğunu biliyorum. Buna bir son vermesi için öne çıkıyorum" diye yazdı.

Aynı gün, cinsel içerikli filmlerle tanınan oyuncu Jenna Jameson da İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Manson'ın seks sırasında kendisini ısırdığını ve "diri diri yakma fantezileri kurduğunu" söyledi.

"KORKUNÇ BİR ÇARPITMA" DEDİ AMA MENAJERİ BİLE KAPIYI GÖSTERDİ

Suçlamalar çığ gibi büyürken, Manson da 1 Şubat günü Instagram'dan bir açıklama yaptı:

"Hayatımın ve sanatımın uzun zamandır tartışmaları bir mıknatıs gibi çektiği açık, ama hakkımdaki bu son iddialar, gerçekliğin korkunç bir çarpıtması. Kişisel ilişkilerim her zaman, benimle benzer düşünen partnerlerle ve tamamen rızaya dayalı şekilde olmuştur. Başkalarının geçmişi nasıl ve neden farklı temsil ettiklerinden bağımsız olarak gerçek budur."

Aynı hafta plak şirketi Loma Vista Recordings ile uzun yıllardır menajeri olan Tony Ciulla, Manson'la olan anlaşmalarını sonlandırdı.

3 Şubat günü, Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'nden polisler, Manson'ın evini ziyaret ederek bir sağlık kontrolü yapmak istedi. Page Six, Manson'ın polislerle görüşmeyi reddettiğini, memurların da bir rapor hazırlayamadan evden ayrılmak zorunda kaldığını bildirdi.

8 Şubat günü Wolf Alice grubunun solisti Ellie Roswell, Manson'ın bir müzik festivalinde etek altı görüntülerini çekerek kendisini istismar ettiğini açıkladı.

Solidarity to Evan Rachel Wood and those calling out Marilyn Manson. It's sad to see people defending him, just because he put his depravity in plain sight doesn't give him a free pass to abuse women?!