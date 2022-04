Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Haberin Devamı

Dünya günlerdir Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün karşılıklı açtığı "yayın yoluyla hakaret" ve "karalama" davalarını duruşmalarını ve ikilinin evli oldukları dönemde yaşanan olayları konuşuyor. 11 Nisan'da başlayan ve 6 hafta sürmesi planlanan duruşmalarda iki taraf da diğerini 15 aylık evlilik boyunca yaşanan şiddet olaylarının faili olmakla suçluyor.

İki haftadır devam eden haber fırtınasında tarafların suçlamaları o kadar büyük ki kamuoyunun da kafası karışmış durumda. Biz de "Nereden çıktı bu dava böyle?" diye düşünenler için arşivleri açtık ve olayların en başına uzandık. İşte 7 soru 7 cevap ile çok kapsamlı bir Amber Heard-Johnny Depp tarihi...

1) AMBER HEARD VE JOHNNY DEPP NASIL TANIŞTI, NE ZAMAN EVLENDİ?

İki oyuncunun tanışıklıkları 2009 yılında başrolleri paylaştıkları Tutku Günlükleri filminin çekimleri sırasında başladı. O tarihte 46 yaşında olan Depp, Fransız aktris Vanessa Paradis ile 23 yaşında olan Heard ise ressam ve fotoğrafçı Tasya van Ree ile beraberdi. 2009 yılında Heard, van Ree'yle tartışırken koluna vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ancak van Ree polislerin olayı "yanlış anladığını ve abarttığını" belirtince suçlamalar düşürülmüştü.

Heard ve van Ree 2012'de ayrıldı. Depp ve Paradis de 2012 yılında yaptıkları bir açıklamayla 14 yıllık beraberliklerini sonlandırdıklarını duyurdu. Mahkeme belgelerine göre, Heard ve Depp'in ilişkisi ise 2011 sonu 2012 başında başladı. 2014 yılında Heard'ün parmağında çok pahalı olduğu her halinden belli bir alyansla görüntülenmesinin ardından nişanlandıkları iddia edildi. Depp, bu iddiayı Daily Mail'e verdiği bir röportajda teyit etti ve kendisinin de parmağında benzer bir yüzük olduğunu gösterdi.

Çift 2015 yılında, yıllar süren sevgililiği Los Angeles'taki evlerinde yapılan ve 20-25 kadar konuğun katıldığı bir nikah töreniyle bir sonraki aşamaya taşıdı.

2) NE ZAMAN BOŞANDILAR? BOŞANMA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

23 Mayıs 2016 tarihinde, Heard, boşanma davası açmanın yanı sıra Depp'e karşı bir geçici uzaklaştırma emri çıkarttırdı. Depp'in kendisini ilişkileri boyunca fiziksel olarak istismar ettiğini de öne süren Heard, bu zamanlarda aktörün çoğu zaman uyuşturucunun ya da alkolün etkisi altında olduğunu belirtti.

Heard, boşanma başvurusunu yaptığı esnada Depp'in kendisine bir telefon fırlattığını ve yüzünde bir morluk oluştuğunu da belirtti. (Gerçekten de yanağında bir morluk vardı.) Ancak People dergisine konuşan bir polis yetkilisi, bu olayla ilgili olarak yapılan incelemede herhangi bir suçun işlendiğine dair kanıt bulunamadığını belirtti. Depp temsilcileri aracılığıyla yaptığı açıklamada Heard'ü "şiddet iddiasında bulunarak zamansız bir finansal çözümü garantilemeye teşebbüs etmek" ile suçladı.

Heard, yemin altındaki ifadesinde şiddete uğradığını söyledi ancak nihayetinde uzaklaştırma emri talebini geri çekmesi şartıyla 7 milyon dolar tazminat alması noktasında anlaşmaya varıldı. People'a göre, bu parayı hayır kuruluşlarına bağışlayan Heard ayrıca ayda 50.000 dolarlık nafakasından da vazgeçti. (Sonradan bu hayır kuruluşunu Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği olduğu ortaya çıktı. Ancak Depp'in avukatları Heard'ün bu bağışı yaptığını yalanlıyor. Mahkemede bu da tanıklara sorulacak.)

Depp ve Heard ortak bir açıklama yayımlayarak, "İlişkimiz yoğun tutkulu ve zaman zaman inişli çıkışlıydı ancak her zaman aşk sınırları içindeydi. Tarafların hiçbiri finansal kazanç için sahte suçlamalarda bulunmadı. Hiçbir zaman fiziksel ya da duygusal hasar verme niyeti olmadı" ifadelerini kullandı.

Boşanma 2017'de sonuçlandı. Heard, Pistol ve Boo isimli köpekleri aldı. Bahamalar'daki özel adadan klasik otomobillere ve motosikletlere tüm mallar Depp'te kaldı. Hollywood Reporter, boşanma anlaşmasına hem Heard'ün hem de Depp'in ilişkileri ve ayrılıkları konusunda olumsuz konuşmalarını yasaklayan bir madde eklendiğini yazdı.

3) DEPP, HEARD'E NEDEN "YAYIN YOLUYLA HAKARET" DAVASI AÇTI?

Boşanmanın ardından ortalık biraz sakinleşmiş gibiydi. Ünlüler dünyasına dair yazılarıyla tanınan gazeteci Cooper Lawrence'ın ifadeleriyle "İkisi de kendi yoluna gitmişti". Ancak davanın açılmasından 2,5 yıl kadar sonra Heard, Washington Post için bir makale kaleme aldı. 18 Aralık 2018'de yayımlanan makalenin başlığı, "Cinsel şiddete karşı konuştum ve kültürümüzün gazabıyla yüzleştim. Bu değişmek zorunda" şeklindeydi.

Makalede Heard, "Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği Kadın Hakları Elçisi" sıfatıyla ev içi istismar vakalarında kadınlara yönelik muameleden bahsediyor, kendisinin de çok genç yaşında istismara maruz kaldığını belirtiyordu. Taciz edildiğini, cinsel saldırıya uğradığını ifade eden Heard, o zaman sesini çıkarmadığını, kendini kurban olarak görmediğini söylüyor ve "Ardından iki yıl önce ev içi istismarı temsil eden bir kamusal figür haline geldim ve kültürümüzün sesini yükselten kadınlara çektirdiği gazabı tüm gücüyle hissettim" diyordu.

"Dostlarım ve danışmanlarım bana oyuncu olarak bir daha iş bulamayacağımı söylediler – kara listeye alınacağımı söylediler. Anlaştığım bir filmdeki rolüm başkasına verildi. Küresel bir moda markasının yüzü olmak için yaptığım 2 yıllık anlaşma geri çekildi" diyen Heard, kurumların erkekleri nasıl koruduğunu anlatıyordu.

Makalede #MeToo hareketinin toplumu dönüştürücü gücünden bahsediliyor ve Heard kendisi gibi şiddet uygulanan kadınlara açık desteğini dile getiriyordu. Heard'ün satırlarında ne Depp'in ne de başka bir kişinin ismi geçiyordu.

Ancak bu durum Depp'in Heard'e makaleyle ilgili olarak 50 milyon dolarlık bir karalama davası açmasına engel olamadı. Depp'in 2019 yılında mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Heard'ün "ev içi şiddetin kurbanı değil faili" olduğu belirtiliyor ve aktörün eşini asla istismar etmediği vurgulanıyordu. Heard'ün cümlelerinin Depp'in kariyerine zarar verdiği ve itibarını "hesaplanamayacak kadar büyük" bir yıkıma uğrattığı belirtilerek, "Makalenin Depp'in ev içi istismarcısı olduğuna dair açık iması kesinlikle ve kanıtlanabilir biçimde yanlıştır" deniyordu. Heard'ün suçlamaları "aktrisin reklam yapmak için uydurduğu detaylı bir kandırmaca" olarak nitelendiriliyordu. Depp'in dilekçesinde, "Bay Depp, bu yayın yoluyla hakaret davasını adını temize çıkarmak için açmaktadır" ifadeleri kullanılıyordu.

Heard, Depp'in şikayetinin düşürülmesi için yaptığı başvuruda evlilikleri sırasında yaşanan saçından tutup yerlerde sürükleme gibi çok sayıda şiddet olayına dair ayrıntılar anlatmış ve Depp'i "Canavar" olarak adlandırmıştı. Depp'in kendisini bir pinpon masasına fırlattığını ve kırık camlar arasında sürüklediğini ifade eden Heard, kollarında ve ayaklarında halen o olaydan izler kaldığını belirtmişti. Heard'ün avukatları ayrıca davanın California'da görülmesini de talep etmişti.

Heard'ün avukatlarından Benjamin Rottenborn, açılış duruşması sırasında makaleyle ilgili olarak, "Bu dava sadece bir kâğıt parçasına dayanmaktadır" ifadesini kullandı. Rottenborn, Depp'in duruşmaları "bir pembe diziye çevirmeye çalışacağını" da belirterek, davanın merkezindeki asıl sorunun ifade özgürlüğüyle ilgili olduğunu söyledi. Heard'ün makalesinin ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik'i kapsamında olduğunu belirten Rottenborn, mahkemede satır satır okuduğu yazının Depp'i suçlamayı amaçlamadığını da vurgulayarak, "Bayan Heard, Johnny Depp'le olan ilişkisini tarif etmeyi amaçlamış olsaydı, inanın bana, makale çok çok farklı görünürdü. Heard istese o detaylarla bir kitabı doldurabilirdi. Size Canavar'ı anlatabilirdi ama anlatmadı. Bu makalenin amacı bu değildi. Bu davayı Johnny Depp açtığı için bütün bunlar gün yüzüne çıkacak. Amber Heard'ün gerçek Johnny Depp'in kim olduğunu dünyaya göstermek istemediğini bilin. Korsan kostümünün arkasındaki gerçek Johnny Depp'i göreceksiniz" ifadelerini kullandı.





4) HEARD, DEPP'E NEDEN DAVA AÇTI?

Depp'in Heard'e açtığı davaya karşı, Heard de Ocak 2021'de Depp'e 100 milyon dolarlık bir "karalama" davası açtı. Davalı taraf Depp olmakla birlikte Heard'ün şikayetinin temelini, aktörün eski avukatlarından Adam Waldman'ın İngiliz Daily Mail gazetesine yaptığı bir açıklama oluşturuyordu. Waldman, açıklamasında Heard'ün suçlamalarını bir "istismar kandırmacası" olarak nitelendiriyordu.

Heard'ün dava dilekçesinde Depp'in Waldman'a yetki verdiği ve onunla birlikte komplo kurduğu, Depp adına hareket eden Waldman'ın "Heard'ü basında yok etmeye ve karalamaya teşebbüs ettiği" ifade ediliyordu. (Davalılar arasında Waldman yer almıyordu.)

Daily Mail ayrıca Ocak 2020'de Heard'ün Depp'e vurduğunu kabul ettiği bazı telefon kayıtlarını da yayımladı. Kayıtlarda diyalog şöyle gelişiyordu:

Heard: Yüzüne doğru düzgün bir tokat atmadığım için özür dilerim ama sana vuruyordum, seni yumruklamıyordum. Bebeğim, sen yumruklanmadın. Elimin tam olarak nasıl hareket ettiğini bilmiyorum ama bir şeyin yok, canını yakmadım, seni yumruklamadım, sana vuruyordum.

Depp: Dün gece evden çıktım çünkü dürüst olmak gerekirse sana yemin ederim, birbirimize daha fazla fiziksel istismar fikrini kaldıramayacaktım. Çünkü devam etmiş olsaydık işler çok kötüleşebilirdi. Bebeğim, sana bunu bir kez söyledim. Ölümüne korkuyorum, şu an bir suç mahaliyiz.

Heard: Sana, bir daha fiziksel bir şey yapmayacağıma dair söz veremem. Tanrım, bazen o kadar sinirleniyorum ki çileden çıkıyorum.

Şu an Fairfax'te görülen davada jüri hem Depp'in hem de Heard'ün açtığı davalara dair karar verecek.

5) DAVA NEDEN VIRGINIA'DA GÖRÜLÜYOR?

Bunun iki nedeni var. Birincisi, davaya konu olan makale, Washington Post gazetesinde yayımlandı. Gazetenin iki ofisi ve matbaaları bu eyalette bulunuyor. Bu nedenle Depp'in avukatları davanın Virginia'da görülmesini talep etti. Daha önce benzer davalarda savunmalar yapmış olan Avukat Ryan Baker, "Müştekinin davanın görüleceği yeri seçmesi sıra dışı bir durum değil. Ama bu California yerine Virginia'nın seçilmesini açıklamıyor dedi.

Baker, asıl nedenin Kamu Katılımına Karşı Stratejik Davalar (Anti-SLAPP) yasalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. ABD Anayasası'nın Birinci Değişiklik'inin devamı sayılan bu yasalar, kamu yararı görülen meselelerde ifade özgürlüğünün kapsamını genişletiyor. Baker, "Amber Heard gibi bir insan ev içi şiddetinden ve eş istismarından bahseden bir şey yazarsa, burada kamu yararı olduğu kesindir. Bunlara dair bir nevi ifade özgürlüğüne sahiptir" diye konuştu.

Her iki eyaletin de Anti-SLAPP yasaları bulunuyor ama California'nınkiler Virginia'ya kıyasla çok daha güçlü. California'da Heard derhal Anti-SLAPP savunması yapabilecekken Virginia'da bu yasa ilk duruşmalarda devreye girmiyor. Baker, "California'da olsa Heard bu davayı ilk günden bitirebilirdi" ifadelerini kullandı. Depp'in bir noktada bu yasalarla yine savaşması gerekecek çünkü Virginia'daki yargıç geçen ay Heard'ün bu savunmayı yapabileceğine karar verdi. Baker, "Depp çok zor bir daha tırmanacak ama Virginia'da tırmanmaya daha geç başlayacak" yorumunu yaptı.

Depp'in avukatı Benjamin Chew, yaptığı konuşmada, Heard'e "yalancı" dedi ve aktrisin dile getirdiği suçlamaların Depp'in kariyerini bitirdiğini, bir zamanlar kendisini tercih eden yapımcılarla arasını açtığını söyledi. Chew, "Bay Depp'te olduğu gibi, kariyeriniz imajınıza ve itibarınıza dayalıysa ya da film yapımcılarının filmlerinin sizinle anılmasını isteyip istememesine bağlıysa, bu özellikle yıkıcı olabilir. Kendi kişisel çıkarı için kocası hakkında yalan söylemeyi seçerek, Amber Heard kocasının itibarını yıkmayı seçmiştir" dedi.



Heard ve Musk ayrıldıktan sonra da görüşmeye devam etti

6) TANIK KÜRSÜSÜNE KİMLER ÇIKTI? SIRADA KİMLER VAR?

Şu ana kadar Depp'in yakın arkadaşları, kız kardeşi ve kişisel menajeri Christi Dembrowski, opioid tedavisini yürüten doktoru David Kipper, çiftin ilişkisinde "karşılıklı istismar" gördüğünü söyleyen evlilik danışmanı Laurel Anderson ve en önemlisi de kendisi kürsüye çıktı.

Depp ilişkide asıl saldırgan tarafın Heard olduğunu, aktrisin öfkeli tiratlarının ve aşağılayıcı isim takmalarının çoğu zaman fiziksel şiddete dönüştüğünü söyledi. "Bir tokatla, ittirmeyle, kafama televizyon kumandası fırlatmayla, yüzüme bir bardak dolusu şarap atmayla başlayabilirdi" diyen Depp'in bahsettiği olaylar arasında 2015'te Karayip Korsanları filminin Avustralya'daki çekimleri sırasında yaşanan kavga özellikle dikkat çekti. Depp, Heard'ün kendisine bir votka şişesi fırlattığını, eline şarap parçalanan şişenin sağ elinin orta parmağının ucunu kopardığını anlattı ve "Kemiğim görünüyordu" dedi. Çapraz sorguda Depp'e Heard'ü "değersiz fahişe" gibi hakaret içeren sıfatlarla nitelendirdiği SMS'leri soruldu.

Önümüzdeki günlerde ifadesine başvurulacaklar arasında başta Heard geliyor. Avukatlarının açılış konuşmalarına bakılırsa, Heard, başta Avustralya yaşanan olaylar olmak üzere aralarındaki ilişkiye dair bambaşka detaylar anlatacak. Avukat Elaine Charlson Bredehoft, jüriye, Depp'in Heard'ün geceliğini yırtıp aktrise cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Heard ise mahkeme belgelerinde Deep'in kendisine vurduğu telefonun tuzla buz olan parçalarıyla elini kestiğini belirtti.

Aşağı yukarı 120 kişilik tanık listesinde Ellen Barkin, Paul Bettany, Elon Musk, James Franco gibi çok ünlü isimler de var. Depp'i "hayatında tanıdığı en nazik adam" olarak nitelendiren Bettany, kürsüden dostunu savundu ve aralarında 2013 yılında gerçekleşen "Amber'ı yakalım", "Bence boğalım", "O zaman önce boğalım, sonra yakalım. Sonra da öldüğünden emin olmak için ben cesedine tecavüz ederim" şeklindeki yazışmaları açıklamaya çalıştı.

ACLU Yönetici Direktörü Anthony Romero ile Heard'ün yaşananlara tanık olmuş arkadaşlarının da kürsüye çıkması bekleniyor. Musk ve Franco da Heard'ün tanık listesinde yer alıyor. Musk, 2016-2018 yılları arasında beraber olduğu Heard'e gönderdiği bir SMS'te Depp'e karşı "7/24 koruma" sağlama teklifinde bulunmuştu. Franco ise Heard'ün suçlamaları arasında yer alan bir kavga sonrası aktrisin yüzündeki morlukları gördüğünü açıklamıştı. (Hem Musk hem de Franco daha önce İngiltere'de görülen davada tanıklık etmişti.)

7) NEDİR BU İNGİLTERE'DEKİ DAVA?

İngiliz The Sun gazetesi, 2018 yılında Johnny Depp hakkında bir haber yaptı. Depp'in Heard'le olan evliliğine atıfla "eşini döven adam" olarak nitelendirildiği haber büyük ses getirdi. Depp, hem gazetenin yayıncısı olan News Group'a hem de gazetenin yayın yönetmeni Dan Wootton'a "yayın yoluyla hakaret" davası açtı. Eski sevgilileri dava sürecinde Winona Ryder ve Vanessa Paradis, Depp'i savunan açıklamalar yaptı. İki aktris de "Suçlamalarda bahsedilen kişi benim tanıdığım Johnny değil" diyor ve kendilerinin benzer şiddet olaylarını hiç yaşamadığını belirtiyordu.

7 Temmuz 2020'de başlayan dava 3 hafta sürdü. Depp, şu an Virginia'da görülen davada dile getirdiği yatağa dışkılama, yumruklama gibi suçlamaları o zaman da öne sürdü. Aktör ayrıca Heard'ü kendisini Franco ve Musk'la aldatmakla suçladı. Heard ise fiziksel şiddet, telefon fırlatma gibi suçlamalarını o zaman da gündeme getirdi. Ayrıca Depp'in kendisini birkaç kez öldürmeye çalıştığını söyledi. (Dolayısıyla, bugünlerde okuduğunuz haberlerde karşınıza çıkan detaylara dair "Ben bunları bir yerlerden hatırlıyorum" diyorsanız haksız değilsiniz.)

2 Kasım'da mahkeme kararını verdi ve The Sun'ın haberinin doğru olduğuna hükmetti. Yargıç kararın gerekçesinde The Sun'ın avukatlarının altını çizdiği 14 olayın Depp'e "eşini döven adam" demeyi meşru kıldığını belirtti. Karar The Sun'ın ve Heard'ün avukatları tarafından memnuniyetle, Depp'in avukatları tarafından ise tepkiyle karşılandı.

Kararın açıklanmasından 4 gün sonra, Depp, Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları filmindeki karanlık büyücü Gellert Grindelwald rolünden çekilmesinin istendiğini açıkladı. Talebin Warner Bros'tan geldiğini belirten Depp, "Hakkımdaki suçlamaların yanlışlığını kanıtlama niyetim ve kararlılığım hâlâ güçlü. Hayatım ve kariyerim zamanın bu anı ile tanımlanmayacak" mesajı da verdi. (Diğer yandan Depp, Warner Bros'la olan anlaşması gereği bu yıl vizyona giren filmde oynamamasına rağmen 8 basamaklı ödeme çekini aldı.)

Depp bu kararı temyize götürmek için Kasım 2020 ve Mart 2021'de yasal girişimlerde bulunsa da her iki seferde de temyiz başvurusu mahkemece reddedildi.

Insider'ın "A complete timeline of Johnny Depp and Amber Heard's tumultuous relationship", Washington Post'un "Amber Heard: I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change.", BBC'nin "Inside Johnny Depp and Amber Heard's legal battle", New York Times'ın "Johnny Depp v. Amber Heard: What We Know" başlıklı haberlerinden derlenmiştir.