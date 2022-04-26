Her şeyimi aldı, bir tek kanım kaldı elimde!

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ONA YALVARDIM, ÇÜNKÜ...'

Duruşmaya Depp'in "Amber'e beni kesmesi için yalvardım. Çünkü Amber'in benden almadığı tek şey kanımdı" sözleri damgasını vurdu.

ESKİ EŞLER DURUŞMA SALONUNDA KARŞI KARŞIYA

2011 yılında birlikte oynadıkları The Rum Diary filminin setinde birbirlerine aşık olan 2015 ile 2017 arasında da evli kalan Depp ile Heard'ün boşanması da sonrasında yaşananlar da olaylı oldu. Kendisini tüm dünyanın gözü önünde "karısını döven bir erkek" olarak lanse ettiği için de son adım olarak eski eşi Heard aleyhine 100 milyon dolarlık iftira davası açtı Depp. 58 yaşındaki Depp ile 35 yaşındaki Heard, bir haftayı aşkın süredir Virginia'da mahkeme salonunda birbirleriyle hesaplaşıyor.

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'BENDEN ALMADIĞI TEK ŞEY'

Davanın dünkü duruşmasında Johnny Depp, neden Amber Heard'den kendisini bıçakla kesmesini istediğini anlattı. Depp, defalarca Amber Heard'den kendisini bıçaklamasını istediğini çünkü "eski eşinin kendisinden almadığı tek şeyin kanı" olduğunu tekrarladı.

SAN FRANCISCO'DA BİR OTEL ODASINDA GERÇEKLEŞTİ

Duruşmada Johnny Depp ve Amber Heard'ün boşanma kararı verdikten iki ay sonra gerçekleştirdikleri, duygusal gerilimi yüksek bir buluşma da masaya yatırıldı. Bu görüşmede Depp, eski eşine "Her şeyi aldın.. Benim kanımı istiyorsun, al" dedi. Bu görüşmenin 2016 yılının temmuz ayında San Francisco'da bir otel odasında gerçekleştiği de ortaya çıktı.

DÜNYAYA YALAN SÖYLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Depp'in avukatlarından biri San Francisco'daki bu görüşme hakkında sorular sordu. Johnny Depp görüşmenin iyi gitmediği yanıtını verdi. Onunla neden buluştuğunu da şöyle anlattı: " Onunla buluştum, çünkü dünyaya söylediği yalanlardan geri adım atacağını umut ediyordum". Depp "Her şeyim benden aldı. Çocuklarım bütün bu olup bitenlerin etkilerinden kaçamayacak" diye de sözlerine ekledi.

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SES KAYITLARI DİNLETİLDİ

Johnny Depp ile Amber Heard arasında geçen rahatsız edici konuşmanın ses kayıtları da jüriye dinletilmişti. O kayıtlarda Depp'in eski eşine kendisini bıçakla kesmesi için yalvardığı duyuluyor.

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YAPMAMASI İÇİN YALVARDI

Söz konusu kayıtlarda Depp, alçak bir sesle "Benim bir yerimi kesmek ister misin?" diye soruyor. Heard ise ona "Kendini kesme, lütfen yapma. Bunu neden yapayım? Lütfen kendini kesme" diye yanıt veriyor. Depp'ten buna şöyle yanıt geliyor: "Sana ihtiyacım var. Kes beni." Tam o sırada çiftin bulunduğu odanın kapısının çalındığı ve bir hizmetlinin çifte seslendiği duyuluyor.

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ODA HİZMETÇİSİNE KAPIYI AÇMADILAR

Fakat ses kayıtlarında, hizmetliye kapıyı açmayan ve geri gönderen çiftin bıçakla ilgili tartışmayı sürdürdüğü dikkat çekiyor. Amber Heard defalarca Depp'ten bıçağı bıçağı yere bırakmasını istiyor. Heard, bıçağın dünyadaki en kötü şey olduğunu çok can yakıcı ve kirli olduğunu söylüyor.

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'ÖLÜME KADAR'

Söz konusu bıçağın fotoğrafları da mahkeme heyetine sunuldu. Bıçağın üzerinde İspanyolca "Hasta la Muerte" (Ölüme Kadar" ve hemen yanında da Slim yazılı. Bu arada Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'i "Slim" (ince, narin) takma adıyla çağırdığını da hatırlatalım.

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