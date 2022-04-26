Ünlü oyuncu yangından kurtardığı zengin ve yaşlı kadının mirasına kondu: 1 milyonluk sahil evi!

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ÜNLÜ OYUNCU, YAŞLI KADININ HAYATINI KURTARMIŞTI

İngiliz oyuncu Kate Winslet ve eşi Edward Abel Smith, bir anda servetlerine servet kattı. Winslet'ın eşi Smith'in büyükannesi, çifte mirasından kendilerinin bile beklemediği kadar büyük bir pay bıraktı. Ünlü iş insanı Richard Branson'ın yeğeni olan Edward Abel Smith'in büyükannesi olan Eva Branson, geçen yıl ocak ayında 96 yaşında hayata veda etti. Eva Branson'un hatırı sayılır servetinden Winslet ve eşine hiç de küçümsenemeyecek bir miras kaldı. Bu mirasın ardında yatan nedenin ise yıllar önce Winslet'in Eva Branson'un hayatını kurtarması olduğu belirtiliyor.

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HEM PAHALI EV HEM DE PARA

Eva Branson İngiltere'de bulunan 65 bin dolarlık yani yaklaşık 1 milyon TL değerindeki yazlık evini çifte miras olarak bıraktı. Bununla da yetinmedi ve miktarı açıklanmayan yüklü bir para da Winslet ve eşine kaldı.

Eva Branson, aslında bir anlamda hayatını da Kate Winslet'a borçlu. 2011 yılında Richard Branson'a ait Necker Adası'nda tatil yaptıkları sırada büyük bir yangın çıktı. O sırada Eva Branson'ın torunuyla henüz flört bile etmeyen Kate Winslet, yaşlı kadını alevlerin arasından kurtardı. Bu olayın ardından Kate Winslet ile Eva Branson'ın torunu flört etmeye başladılar. Çift, daha sonra evlendi. Eva Branson'ın mirasından bu kadar büyük bir miktarı Winslet ve eşine bırakması da yaşlı kadının, hayatını kurtardığı için ünlü oyuncuya bir jesti olarak nitelendirildi.

YANGIN SIRASINDA ÇOCUKLARI DA YANINDAYDI

Büyük yangın 2011 yılında iş insanı Sir Richard Branson’un Karayipler’deki özel adası Necker’daki evinde çıkan yangında çocuklarıyla ölümden dönen Oscarlı aktris Kate Winslet, o geceyi anlattı. The Graham Norton Show’da konuşan aktris, uykuda yakalandığı yangın sırasında bir ara sutyenini giyip giymeme tereddüdüne düştüğünü anlattı. Kate, “4.30’da uyandık. Yatak odasına koştum, sutyenimi giymeye başladım. Sonra vazgeçtim. Felaket anlarında bunun gibi ilginç şeyler yapabilirsiniz. Tişörtü üzerime geçirdim; çocuklarımı ve Branson’ın annesini alıp evden çıktım” dedi.

2012'DE EVLENDİLER

Kate Winslet'in eşi, Eva Bransonın kızı Linett'in Robert Ralph Abel Smith ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi. Ünlü iş insanı Richard Branson'ın yeğeni olan Edward Abel Smith ile kate Winslet 2012'de evlendi.

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Winslet'ın eşi Smith, sık sık isim değiştirmesiyle de biliniyordu bir süre. Gerçek ismini sıkıcı bulduğu için Ned Rocknroll olarak değiştirdi. Sonra 2019'da tekrar gerçek adını aldı. Fakat ondan da sıkılmış olmalı ki geçen yıl adını bir kez daha değiştirdi. Şu anda Edward Wolf Winslet Abel Smith ismini kullanıyor. Bu arada Smith'in eşinin soyadını almış olması da dikkat çekti.

'ARTIK ÇIPLAK SAHNELERDE RAHAT HİSSETMİYORUM'

Kate Winslet son olarak geçen yaz aylarında çıplak sahnelerle ilgili açıklamasıyla konuşulmuştu. Son olarak özel hayatında sorunlar yaşayan bir dedektifi canlandırdığı Mare Of Easttown adlı diziyle konuşulan Winslet, sık sık çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlattı. Ünlü oyuncu, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımını anlattı. New York Times'a konuşan Kate Winslet, bundan böyle rol alacağı çıplak sahnelerin "sayılı" olduğunu söyledi. Winslet, artık bu tür sahnelerde oynarken kendini o kadar da rahat hissetmediğini sözlerine ekledi. Oscar ödüllü oyuncu, "Bu aslında yaşımla ilgili bir durum da değil" diye konuştu.

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BU SAHNE SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ

Kate Winslet, geçmişte rol aldığı bazı filmlerde dikkat çeken çıplak sahnelerde kamera karşısına geçmişti. Bunlar arasında en çok hafızalarda kalanlardan biri de 1997 yapımı, Oscar rekortmeni Titanic filmi. Bu filmde Leonardo DiCaprio ile başrol paylaşan Winslet, sinema tarihinin "ikonik sahneleri" arasına giren tablo çizimi sahnesinde de rol almıştı. Bu sahnede Winslet'in oynadığı Rose karakteri, DiCaprio'nun canlandırdığı Jack karakterinden kendisini "bir Fransız kızı gibi" çizmesini istemişti.

Kate Winslet; çok konuşulan projesi Mare of Easttown'da da rol arkadaşı Guy Pearce ile bir sevişme sahnesi için kamera karşısına geçti. O sahne ve dizide canlandırdığı karakter hakkında da "Mare'in yüzü de vücudu da yaşıyla uyumlu. Sanırım bu tür karakterlere acıktık" diye anlattı. Söz konusu sahnede Winslet, tamamen çıplak kalmıyor. Üstelik vücudunun kusurlarını gizlemek için de herhangi bir çabada bulunmuyor. Söylediğine göre bu sahnede herhangi bir filtre de kullanılmadı. Winslet, o sahnenin çekiminin ardından yönetmen Craig Zobel'in "filtre kullanarak göbeğini saklama" fikrine de sıcak bakmadığını belirtti. Winslet'in, dizinin, üzerinde kendi portresi bulunan afişinin değiştirilmesi için iki kez geri gönderdiği haberleri de basına yansımıştı. Winslet, o afişte yüzü fazlaca photoshop'landığı için değiştirilmesini istemişti. Oyuncu, dizide yüzündeki bütün kırışıklıklar ve yılların izleri görünür şekilde kamera karşısına geçiyor. Daha önce bu durumun da 40'lı yaşlarının sonuna gelen karaktere daha gerçekçi bir şekilde hayat vermeyi sağladığını anlatmıştı.

GERÇEĞİ GİZLEDİKLERİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Ünlü oyuncu geçtiğimiz nisan ayında da sinema dünyasında bazı ünlülerin, iş kaybetme korkusuyla gerçek cinsel eğilimlerini sakladıklarını söyleyerek gündem olmuştu. 45 yaşındaki üç çocuk annesi Winslet; Sunday Times'a verdiği röportajda gelecek rol tekliflerini kaybetmemek için cinsel yönelimlerini gizleyen, açıklayamayan ünlü oyucular olduğunu ileri sündü. Winslet, bunlardan en az dördünü de tanıdığını sözlerine ekledi. Kate Winslet, Film sektöründeki ayrımcılık, homofobi ve önyargı hakkında yaptığı açıklamalarda "Bazıları çok tanınan, bazıları yeni başlayan olmak üzere cinsel yöneliminin ortaya çıkacağı ve heteroseksüel rolleri kaybedeceği korkusu taşıyan çok kişi tanıyorum" dedi.

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'O DA SAKLAMAK ZORUNDA KALDI'

Winslet, "çok tanınan bir aktörün" yakın zamanda ABD'li bir ajans tarafından "biseksüel olduğunu gizlemesi" yönünde uyarıldığını söyledi. Winslet şöyle devam etti: "Ajans ona 'Biseksüel olduğunu anlıyorum ama bunu herkese açıklamazdım' dedi. Cinselliğini saklamak zorunda kalan en az dört aktör tanıyorum. Bu çok acı verici."

YILLAR SONRA FARK ETMİŞ

Kate Winslet, daha önce de başarılı ve uzun sinema kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini "nesneleştirilmiş" hissettiğini belirtti. Modern sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, şöhrete ilk olarak 30 yıl önce rol aldığı Heavenly Creatures adlı filmle ulaştı. Bir dönem konuşulan sevişme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı.

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SOHBET PROGRAMINA KONUK OLMUŞTU

Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçmişti. O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.

ROL ARKADAŞININ 18 YAŞINA GİRMESİNİ BEKLEMİŞLERDİ

Kate Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandıran The Reader (Okuyucu) adlı filmde uzun süre gündemde kalan cesur sahnelerde rol almıştı. O dönemde söz konusu sahnelerin çekilmesi için rol arkadaşı olan David Kross'un 18 yaşına girmesi beklenmişti. Winslet, kariyerinin zirvesine çıktığı 1997 yılının hem ödül hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de üstsüz sahnelerde yer almıştı.

Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı Winslet. Bu evlilikten Mia adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor. O da son dönemde oyunculuk kariyerine başladı. Kate Winslet ünlü yönetmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasında evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Joe adında bir oğlu bulunuyor. Winslet'ın şu anda evli olduğu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adında bir oğlu var.