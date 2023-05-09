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KATE Ä°LE WILLIAM'IN ARDINDAN EN GÃ–ZDE ÃœYELER

Ancak onca kalabalÄ±ÄŸÄ±n arasÄ±nda Ä°ngiliz kraliyet ailesinin hayranlarÄ±nÄ±n Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir dikkatle takip ettiÄŸi baÅŸka bir aile daha vardÄ± ve Ã¶zellikle bu ailenin bir Ã¼yesi. Charles'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi, KraliÃ§e'nin en sessiz ve sakin Ã§ocuÄŸu Prens Edward, karÄ±sÄ± Sophie ve iki Ã§ocuÄŸu.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en gÃ¶zde gelini olarak bilinen Sophie, Ã¶zellikle de Harry ile Meghan'Ä±n ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±ktÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz mart ayÄ±nda da Charles tarafÄ±ndan Edward'a, aile iÃ§inde Prens Philip'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra kime gideceÄŸi Ã§ok merak edilen Edinburgh DÃ¼kÃ¼ unvan verilince aile, kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±llar sÃ¼ren suskunluÄŸunu bozdu.

Åžimdi Edward, Sophie ve iki Ã§ocuklarÄ±, Ä°ngiliz kraliyet ailesinde, Kate ile William'dan sonra en gÃ¶zde Ã¼yeler olarak biliniyor. Ã–zellikle de kÄ±zÄ± Louise, usul usul annesinden bile rol Ã§almaya baÅŸladÄ±.

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ÃœÃ‡ GÃœNE DAMGASINI VURAN Ä°KÄ° AÄ°LE: Zaten taÃ§ giyme tÃ¶reninde de Kate kadar Sophie de giyimi, kuÅŸamÄ± ve saÃ§ aksesuarÄ±yla bÃ¼tÃ¼n dikkatleri Ã¼zerinde topladÄ±. Sophie'nin Ã¶nceki gece dÃ¼zenlenen konserde tribÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± danslarÄ± da iÅŸin iÃ§ine katarsak bu aile de en az Galler ailesi kadar taÃ§ giyme etkinliklerine damgasÄ±nÄ± vurdu.





HAYRANLARI ONA 'Ä°NGÄ°LÄ°Z GÃœLÃœ' DÄ°YOR

Ama Edward ve Sophie'nin ailesinde Ã¶yle biri var ki ona "Ä°ngiliz kraliyet ailesinin yeni silahÄ±" diyorlar. Ã–zellikle de son bir yÄ±lda dÃ¼zenlenen etkinliklerde bu genÃ§ kuÅŸak Ã¼ye kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±ldÄ±zlaÅŸÄ±yor. Gelin hayranlarÄ±nÄ±n "Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± bu genÃ§ kuÅŸak kraliyet ailesi Ã¼yesine biraz daha yakÄ±ndan bakalÄ±m.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ tÃ¶ren bittikten sonra geÃ§en gÃ¼nlerde en Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸiler sÄ±ralamasÄ±nda bu genÃ§ kÄ±z; Kate Middleton, Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Sophie'den sonra Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada geliyor. Hatta sosyal medyada gÃ¼nlerdir sÃ¼ren yorumlara bakÄ±lÄ±rsa genÃ§ Louise, tÃ¶rende geleceÄŸin kraliÃ§esi Kate Middleton'Ä±n tek rakibiydi.Â

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KraliÃ§e ile Prens Philip'in en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Edward ve Sophie Rhys Jones'un evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen ilk Ã§ocuÄŸu Louise, artÄ±k 19 yaÅŸÄ±nda bir genÃ§ kÄ±z. Son iki yÄ±ldÄ±r, yaÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e daha fazla dikkat Ã§eken Louise'in babasÄ±nÄ±n artÄ±k kraliyet ailesinde eskisinden daha Ã¶nemli bir konumu var. Annesinin ve hatta erkek kardeÅŸinin de.

BabasÄ± Edward Edinburgh DÃ¼kÃ¼, annesi Sophie de Edinburgh DÃ¼ÅŸesi unvanÄ±nÄ± aldÄ±. Bu yÄ±la kadar babasÄ±na ait olan Wessex Kontu unvanÄ± ise kardeÅŸi James'e geÃ§ti. GenÃ§ kÄ±z ise bÃ¼tÃ¼n bu geliÅŸmelerin dÄ±ÅŸÄ±nda sadece Lady Louise Windsor olarak biliniyor.

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HAYRANLARI ARTIK ONU DAHA FAZLA GÃ–RMEK Ä°STÄ°YOR

Unvan konusunda Ã§ok ÅŸanslÄ± olmasa da yÄ±llar iÃ§indeki geliÅŸimi kimsenin dikkatinden kaÃ§mÄ±yor. Hatta Ã¶zellikle de genÃ§ kuÅŸak arasÄ±nda kendine geniÅŸ bir hayran kitlesi edindi bile Louise. KraliÃ§e'nin en gÃ¶zde gelini olan Sophie'nin kÄ±zÄ± Louise 6 MayÄ±s'taki kaÃ§ giyme tÃ¶reninde kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±.

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Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en gÃ¶zde genÃ§ kuÅŸak Ã¼yelerinden biri olan Louise, Ã§iÃ§ekli elbisesi, doÄŸal hali dalgalÄ± olmasÄ±na raÄŸmen dÃ¼zleÅŸtirdiÄŸi saÃ§larÄ±, kÄ±yafetine uyumlu ÅŸapkasÄ± ama daha da Ã¶nemlisi artÄ±k annesini geÃ§en boyu ve duruÅŸuyla 6 MayÄ±s'taki tÃ¶rende genÃ§lerin en Ã§ok konuÅŸtuÄŸu isim oldu. BirÃ§ok kiÅŸi Louise hakkÄ±nda "Tam bir Ä°ngiliz gÃ¼lÃ¼. KeÅŸke Charles ona daha fazla kraliyet gÃ¶revi verse" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

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AslÄ±nda mensup olduÄŸu aile itibariyle Louise, daha kÃ¼Ã§Ã¼klÃ¼ÄŸÃ¼nden bu yana dÃ¼nya kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±nda. Ama yaÅŸÄ± ve anne- babasÄ±nÄ±n konumu gereÄŸi hep geri planda kalÄ±yordu. Bir yandan kendisi bÃ¼yÃ¼yÃ¼p diÄŸer yandan anne ve babasÄ±nÄ±n konumu yÃ¼kselince o da daha fazla dikkat Ã§eker hale geldi.

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en kÃ¼Ã§Ã¼k iki torunundan biri olan Louise,- ki diÄŸeri kardeÅŸi James- Prens William ile Kate Middleton'Ä±n 29 Nisan 2011'deki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde nedimelik yapmÄ±ÅŸtÄ±. O zaman kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k bir Ã§ocuk olan Louise, tÃ¶ren sonrasÄ±nda gelin ve damat ile Buckingham'Ä±n balkonuna Ã§Ä±kÄ±p halkÄ± da selamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Sonzamanlarda giderek gÃ¼zelleÅŸen dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle de dikkat Ã§eken Louise'in bugÃ¼nlere gelmesi hiÃ§ de kolay olmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ayrÄ±calÄ±klÄ± bir aileye mensup olan kÄ±z kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸÄ±nda defalarca bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±.

TÄ±pkÄ± William ve Kate gibi St. Andrews Ãœniversitesi'nde okuyan Louise, nadir rastlanan bir gÃ¶z hastalÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyaya geldi. Esotropia adÄ± verilen ve gÃ¶zlerden birinin iÃ§eriye doÄŸru bakmasÄ±na neden olan bu hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden de henÃ¼z 18 aylÄ±kken bir operasyon geÃ§irmesi gerekti.

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Annesi Sophie'nin Sunday Express'e verdiÄŸi rÃ¶portaja gÃ¶re Louise'in bÃ¶yle bir hastalÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±nÄ±n nedeni erken dÃ¼nyaya gelmesi. Sophie kÄ±zÄ±nÄ±n hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±rken " Eken doÄŸan bebekle genellikle bu tÃ¼r sorunlarla doÄŸabilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bir bebeÄŸin geliÅŸiminde en son tamamlanan ayrÄ±ntÄ± gÃ¶zler" demiÅŸti.

Her ne kadar Louise 18 aylÄ±kken bu nedenle operasyon geÃ§irse de sonuÃ§ baÅŸarÄ±lÄ± olmadÄ±. Bundan sonra da kÃ¼Ã§Ã¼k Louise iÃ§in bir tedavi uygulandÄ±. GenÃ§ kÄ±z, 10 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde bir kez daha gÃ¶zÃ¼nden operasyon geÃ§irdi. Ondan sonra da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dÃ¼zeldi. Bir dÃ¶nem de diÅŸlerine tel takÄ±lar Louise, bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda bugÃ¼nkÃ¼ dikkat Ã§eken gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸtu.

ANNESÄ°NÄ°N KIYAFETLERÄ°NÄ° GÄ°YDÄ°

Louise Windsor, bir dÃ¶nem annesi Sophie'nin gardÄ±robundan giyinmesiyle dikkat Ã§ekiyordu. Fakat amcasÄ±nÄ±n taÃ§ giyme tÃ¶reninde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi artÄ±k bu konuda da kendi kanatlarÄ±yla uÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸ gibi.

Her ne kadar bazÄ±larÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n yaÅŸÄ±na uygun giyinmediÄŸini ileri sÃ¼rse de 6 MayÄ±s'taki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle tam not aldÄ± Louise. BirÃ§ok hayranÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n giderek bir moda ikonuna dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu.

NORMAL Ã‡OCUKLAR GÄ°BÄ° BÃœYÃœMESÄ°NÄ° Ä°STEDÄ°LER

Onun spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±na Ã§Ä±kmakta neden bu kadar geciktiÄŸine gelirsek... BabasÄ± ve annesi her iki Ã§ocuklarÄ±nÄ±n da normal yaÅŸÄ±tlarÄ± gibi bÃ¼yÃ¼mesini istedi. Hatta bu yÃ¼zden haklarÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Ã¶zel unvanlar bile almalarÄ±nÄ± istemediler.

Fakat Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n aileden ayrÄ±lmasÄ±ndan sonra Edward ile Sophie'nin aile iÃ§indeki konumlarÄ± yÃ¼kselince Ã§ocuklarÄ± da artÄ±k daha fazla etkinlikte yer almaya baÅŸladÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa birÃ§ok uzmana gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin, halkÄ±n genÃ§ kesimini etkileyebilmesi iÃ§in 19 yaÅŸÄ±ndaki Louise'i giderek daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±karmasÄ± zaten gerekli bir durum. Her ne kadar William ile Kate'in Ã§ocuklarÄ± sÄ±k sÄ±k etkinliklerde halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±p herkesten rol Ã§alsalar da onlar henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k.

BaÅŸta kral ve kraliÃ§e olmak Ã¼zere ailenin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yeleri de artÄ±k olgun yaÅŸta. Kate ile William'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda daha genÃ§ kesimlere hitap eden Ã¼yelerin sayÄ±sÄ± Harry ile Meghan'Ä±n ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan sonra azaldÄ±.

Louise'in kaÃ§ giyme tÃ¶reninden sonra yaÄŸmur altÄ±nda ilerleyen atlÄ± arabada sergilediÄŸi bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ film karelerine benzetildiÂ

Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden her ne kadar kendisi Ã§ok sevilmese de Andrew'nun kÄ±zlarÄ± Beatrice ve Eugenie ile eÅŸleri eskisinden daha fazla Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

Daha genÃ§ kuÅŸaÄŸa bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise Lady Louise Windsor, ailenin sempatisinin artÄ±rÄ±lmasÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan gerÃ§ekten de gizli bir silah. Ã–zetle Ä°ngiliz kraliyet ailesini takip eden birÃ§ok uzmanÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ bu yÃ¶nde. Tabii ki George, Charlotte ve Louis tam olarak bÃ¼yÃ¼yÃ¼nceye kadar.