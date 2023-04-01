Kraliçe'nin en sevdiği yeğeniydi... Düğünü sadece yarım saat sürdü!

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NASIL YAŞIYORSA DÜĞÜNÜ DE ÖYLE YAPTI

Ama biliyor musunuz her zaman böyle olmuyor! Bazen kraliyet ailesinin içine doğup büyüyen gelinler ya da damatlar bu şekilde evlenmiyor. Bu durum kimi zaman ailenin isteğiyle oluyor kimi zaman da tamamen evlenen gelin ya da damadın arzusuyla. İşte şimdi bunlardan birine doğru bir yolculuğa çıkacağız.

İngiliz kraliyet ailesinin, aslında elinde bunun için her tür imkanı olmasına rağmen tam tersini seçip çok da gösterişli olmayan bir şekilde evlenen bir üyesinin düğününe gideceğiz. Sade bir gelinlik giyen, aile taçlarından biri yerine o gün için yaptırdığını kullanan ve düğünü sadece yarım saat süren bir üye bu. Haydi bir bakalım.

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ELIZABETH'İN SEVGİLİ YEĞENİ: ONA HEP KAYBETTİĞİ KARDEŞİNİ HATIRLATTI

İngiliz kraliyet ailesinin bütün üyeleri Prens Harry ve Meghan Markle ya da Prens William ve eşi Kate Middleton gibi sürekli kameralar karşısında yaşıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Elbette onların bu kadar dikkat çekmesi, konumlarından kaynaklanıyor. Ama ailenin bazı üyeleri bunun için hem konumları hem fırsatları olsa da daha görünmez bir şekilde yaşıyorlar. Özellikle belli bir yaşın altındakilerin belki de adını ilk kez duyacağı Lady Sarah Chatto bunlardan biri. Oysa şu anda 58 yaşında olan Sarah Chatto, ailenin ilk sırada gelen üyelerinden biri. Yıllarca fırtınalar estiren bir anneni kızı olan Sarah, onun tam tersine sakin ve meraklı gözlerden uzak bir hayat sürdürdü hep ve hiçbir şey onu değiştirmedi.

Kraliçe 2. Elizabeth'in tek kardeşi Prenses Margaret'in kızı... Yani 2. Elizabeth'in yeğeni. Hem de sadece kağıt üzerinde değil. Kraliçe 2. Elizabeth, yeğeniyle gayet iyi geçiniyordu ve kapalı kapılar ardında birçok özel anlar da paylaştılar. Lady Sarah Chatto ya da evlilik öncesi adıyla Lady Sarah Armstrong Jones, çok fazla kamera karşısına çıkmasa da Kraliçe ile yakın bir ilişkisi vardı. İkilinin buluşup birlikte zaman geçirdiği biliniyor. Teyze ile yeğenin dışarıdan bakıldığında dikkat çeken ciddi görüntülerinin de bu buluşma zamanlarında yerini bol esprili sohbetlere ve şakalara bıraktığı da söyleniyor. Kraliçe'nin Lady Sarah Chatto'ya karşı hissettiği bu yakınlığın özel bir nedeni de vardı. Yeğeni Sarah ona kaybettiği kız kardeşi Margaret'i hatırlatmasıydı.

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GELİNLİĞİ SADE AMA ÇOK ŞIKTI

Bu girişin ardından gelelim Sarah Chatto'nun düğününe. Ya da onun bu özel gününü, ailesinin diğer üyelerinin düğünlerinden ayıran özelliklere. Sarah, 14 Temmuz 1994 günü, Londra'daki St Stephen Walbrook Kilisesi'nde Daniel Chatto ile hayatını birleştirdi. Tabii ki bu özel günde öyle sıradan bir gelinlik giymedi. Hem kendi en özel kıyafeti hem de nedimeliğini yapacak genç kızların o gün giyeceği elbiseler için döneminin en gözde tasarımcılarından biri olan Jasper Conan'ın kapısını çaldı. Sarah'nın nedimeleri de ailenin gözde üyeleriydi. Prenses Anne'in kızı Zara Tindall, üvey kız kardeşi Lady Frances Armstrong Jones ve arkadaşı Tara Noble Singh.

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Sarah'nın uzun kollu gelinliği ilk bakışta sade görünüyordu ama çok büyük bir emeğin ürünüydü ve elbette avuç dolusu paraya mal olmuştu. Sadece kendi zamanında değil tarihin herhangi bir döneminde de rahatlıkla giyilecek olan bu gelinlik, uzun kolluydu ve fildişi rengi jorjet bir kumaştan yapılmıştı.

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ÖZEL YAPIM TACINDA ANNE VE BABASININ İZLERİ VARDI

Geleneksel olarak ailenin evlenen genç kızlarına ya da ailesinden bir erkekle hayatını birleştiren gelinlere, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından, koleksiyondaki taçlardan biri ödünç verilir. Kate Middleton'ın, Meghan Markle'ın, torunları Eugenie ve Beatrice'in düğünlerinde kullandığı taçlar, İngiliz kraliyet ailesinin koleksiyonundandı. İşte Sarah Chatto bu konuda geleneği bozdu. Teyzesinden ödünç taç almak yerine kendisi düğünü için özel olarak yapılan bir tacı kullandı. Wartski tarafından tasarlanan bu gelin tacına yaprak dokunuşları eklendi.

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Her ne kadar yeni olsa da tacın Chatto'nun ailesiyle bağlantısı vardı. Yani annesi Margaret ve babası Antony Armstrong-Jones ile... Çünkü o taç, evlendikleri 1960 yılında babası tarafından annesine hediye edilen çiçek şeklindeki elmas broşlar kullanılarak yapılmıştı. İşte o broşlar anne ve babasının düğününden 34 yıl sonra Sarah'nın gelin tacında kullanılmak üzere eritildi ve yeniden şekillendirildi.

Aslında Sarah'nın düğünü için böyle bir seçim yapması aile için alışıldık bir durum değim. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi ailenin gelinleri ya da dışarıdan gelin aileden biriyle evlenen genç kızlar hep Kraliçe'den ödünç aldıkları taçları kullanır. Üstelik bu seçimi gelinler kendileri değil, onlar adına Kraliçe yapardı. Yani onun kendilerine verdiği taçlarla gelinliklerini tamamlarlar.

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Aslına bakılırsa dışarıdan gelen gelinlerle ilgili bazı istisnalar da oldu. Lady Diana, Prens Charles ile evlenirken kendi aile tacını kullandı. Aynı şekilde Sarah Ferguson da Prens Andrew ile evlendiği gün Kraliçe tarafından kendisine ödünç verilen değil hediye edilen yani düğün sonrasında da onda kalan taçla görünümünü tamamladı.





KRALİYET AİLESİNDEN AMA FİLM SETİNDE ÇALIŞIYORDU

Bu hatırlatmaların ardından Sara Chatto'nun düğününe geri dönelim. O tören sadece 30 dakika sündü. Hatta kilise töreninden sonra onları resepsiyona götürecek olan şoför zamanı ayarlamayıp gecikince Sarah Chatto ile çiçeği burnunda eşi bir süre onu beklemek sorunda kaldılar. Bu arada aile üyelerinin tarihi kiliselerde ya da katedrallerde yapılan evlilik törenlerinin genellikle 2 saat sürdüğünü hatırlatalım. Ardından gelin ile damat, o sırada hayatta olanAna Kraliçe'nin Clarence House'daki rezidansında verilen resepsiyona gitti.

Sarah Chatto ile kocası 1983 yılında Heat and Dust adlı filmin setinde çalışırken tanıştılar. Üç yıl sonra da aralarında romantik bir ilişki başladı. İlişkileri ilk olarak 1986 yılında ortaya çıktı. Sonra da 1994'te nişanlarını ilan edip aynı yıl içinde evlendiler.

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SARAYDA DÜNYAYA GELEN SON BEBEK

Bir dönem Prens William ile Kate Middleton'ın kızı Charlotte'un da fiziksel olarak benzetildiği Lady Sarah Chatto, 1964 yılında Kensington Sarayı'nda dünyaya geldi. Onun bu alandaki en önemli özelliği hastane yerine Kensington'da doğan son bebek olmasıydı.

Lady Sarah ya da tam adıyla Lady Sarah Frances Elizabeth Armstrong-Jones, 1994 yılında Daniel Chatto ile evlendi. Bu evlilikten Arthur Robert Nathaniel ve Samuel adında iki tane oğlu dünyaya geldi.

Evliliğinden iki çocuk sahibi olan Lady Sarah Chatto, gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor. Son olarak geçen yıl eylül ayında teyzesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde kameralar karşısına çıktı. Nadir olarak böyle kamuoyu karşısına çıktığı için de o bir dizi törenin en çok dikkat çeken kişilerinden biri oldu. Chatto'ya o törenlerde eşi ve iki çocuğu eşlik etti.

Diana Spencer, 1981 yılında Charles ile evlenirken kendi aile tacını kullanmıştı.





Sarah Ferguson, Prens Andrew ile evlenirken York tacını kullandı. Bu tacın Kraliçe 2. Elizabeth tarafından ödünç değil hediye olarak verildiği biliniyor.