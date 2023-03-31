Damada yeni adını kayınvalidesi vermişti: O gelinlik böyle hazırlanmış

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KRAL İLE KRALİÇE BÜYÜK KIZLARINI EVLENDİRDİ

2023 yılının ilk kraliyet düğünü de bu ayın ilk yarısında yani 13 Mart'ta gerçekleşti. Ama dünyanın çoğunluğunun alışık olduğu şekilde batı ülkelerinden birinde değil, Ürdün'de yapıldı bu düğün. Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kraliçe Rania'nın büyük kızı Prenses Iman, Yunan asıllı Jameel Alexander Thermiotis ile hayatını birleştirdi.

TV'DEN YAYINLANDI:Sadece Ürdün'de değil, tüm dünyada merakla izlenen düğün, TV ekranlarından da yayınlandı.

Başkent Amman'daki Beytul Ürdün Sarayı'nda gerçekleşen tören, Ürdün TV'sinde yayınlandı. Elbette törenin ilgi odağı, kısa bir süre önce 27 yaşına giren gelin Prenses Iman oldu. Gelinliği, duvağı ve o duvağı tamamlayan tacı günlerce konuşuldu.

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MODA FİRMASI, AYRINTILARI PAYLAŞTI

Gelinliği hazırlayan ünlü moda firması Dior da çok konuşulan ve çok merak edilen o gelinlikle ilgili ayrıntıları sosyal medya sayfasından paylaştı. Orada yer alan bilgilere göre Iman'ın, moda uzmanları tarafından 'çok güzel taşıdı' diye nitelendirilen gelinliğinin tasarımı Maria Grazia Chiuri'ye ait.

O DETAYLAR, SIRT KISMINDA DA YER ALIYOR

Klasik beyaz renkte hazırlanan gelinliğin yaka kısmında dantel bir panel yer alıyordu. Aynı dantel süslemeler, Iman'ın gelinliğinin kol kısmında da bulunuyordu.Bu dantel paneli süsleyen çiçeklerin ise Ürdün kraliyet ailesi için özel bir önemi var.

Prenses Iman'ın en özel gününde giydiği gelinlik, bu dantel detaylarla tamamlanan sade bir şıklığı sahipti. Gelinliğin ön kısmındaki dantel detayı, arka kısmı da süslüyordu.

UZUN KUYRUK:Gelinliğin uzun kuyruk kısmı da dikkat çekti.

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ÇİÇEKLERİN UYUMU: Anne ve babasının, mutluluktan gözleri dolarak izlediği düğünün kahramanı olan Prenses Iman'ın duvağı da yaka ve sırt kısmındaki çiçeklerle uyumluydu.

Iman ile Thermiotis'in düğününe 150 konuk katıldı. İki gencin hayatını resmen birleştirdiği bu tören aynı zamanda geleneksel ile moderni de bir araya getirdi.

Gelinliğin en çok konuşulan ayrıntısı ise başındaki taç oldu. O zarif taç, bir zamanlar Kral Hüseyin'in yani dedesinin eşi Muna El Hüseyin'in başını süslüyordu. Özetle, gelin Iman, babaannesinin tacını ödünç almış oldu düğününde.





DAMADIN İKİ TANE KARDEŞİ VAR

Gelelim bir başka çok konuşulan ayrıntıya. Venezuela'da 1994 yılında dünyaya gelen damat Jameel Alexander Thermiotis; Yunan asıllı. Annesi Corina Hernandez, Venezuelalı. Ürdün sarayının damadının, Alexia adında bir kız, Alejandros adında da bir erkek kardeşi bulunuyor.

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Venezuela doğumlu bir iş insanı olan Jameel Alexander Thermiotis,29 yaşında. Ürdün sarayının damadı, New York'ta yaşıyor ve orada kurulu olan bir şirketin de ortaklarından.

PRENSES IMAN İLE EVLENMEK İÇİN MÜSLÜMAN OLDU

Damadın doğum adı Dimitros Alexander Thermiotis. Neden "Jameel (Cemil) adını aldığına gelirsek... Yunan basınında yer alan haberlere göre aslında dedesinin adı olan Dimitri'yi taşıyan damat Thermiotis, uluslararası alandaki işleri sırasında "Jimmy" ismini kullanıyordu.

Kızı Iman'ın erkek arkadaşı olarak tanıdığı genç adama, Kraliçe Rania ise Jameel (Cemil) diye hitap etmeye başladı. Thermiotis'in, Ürdün kralının kızıyla evlenebilmek için dinini değiştirip Müslüman olduğunu da hatırlatalım yeri gelmişken. Bu değişikliğin ardından, Ürdün sarayının damadı Jameel ismini kullanmaya başladı. Bir başka deyişle artık damadı herkes Kraliçe Rania'nın, yani kayınvalidesinin ona seslendiği ismiyle tanıyor.

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ABD'DE TANIŞTILAR

Genç çiftin nerede tanıştığına gelirsek.. Iman ile Jameel, ABD'de, genç kızın, eğitim gördüğü Georgetown Üniversitesi'ni bitirdiği dönemde tanıştı. İki genç ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak tuttular. Sonra Thermiotis, Iman'a evlenme teklif etmeye karar verdi. Evliliğe uzanan ilk adım olarak da Iman'ın babası Kral 2. Abdullah ve annesi Kraliçe Rania'dan bunun için izin istedi. Birkaç hafta önce de gençler, mutlu sona ulaştı.

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GEÇEN TEMMUZ AYINDA NİŞANLANDILAR: Prenses İman ile Jameel Thermiotis, geçen yılın yaz aylarında nişanlandılar. Mutlu haberi gelinin annesi Rania, Instagram hesabından duyurdu. Nikahın ardından Kral Abdullah ile Kraliçe Rania, kızları İman ve damatları Jameel ile birlikte poz verdi.

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Kraliçe Rania, büyük kızı İman'in nikahını büyük oğlu Veliaht Prens Hüseyin, onun nişanlısı Rajwa ve diğer çocukları Haşim ve Selma ile birlikte izledi.





Ürdün Sarayı, 1 Haziran'da da Veliaht Prens Hüseyin ile Rajwa El Sahif'in düğününe ev sahipliği yapacak.





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