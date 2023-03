Kalabalık restoranda kimseye aldırmadılar: Öpüşme molası

Haberin Devamı

KİMSEYE ALDIRMADI

Ama görünüşe göre o da kuralını bozdu ve artık hayatında olup bitenleri gizlemek için çaba harcamamaya başladı. Öyle ki kalabalık bir restoranda, yeni aşkı olduğu ileri sürülen genç adamla kimseye aldırmadan dudak dudağa görüntüler bile verdi.

EN GİZEMLİ KARDEŞ, KURALINI BOZDU:Bu konuda tek rakibi erkek kardeşiydi.

Kimden mi söz ettik bu noktaya kadar? Kardashian- Jenner ailesinin "en ketum üyesi" olarak bilinen Kendall Jenner'dan. Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği Keeping Up With The Kardashians adlı yapımın parçası olarak büyüdü Jenner. Buna rağmen ablaları, Kourtney, Kim, Khloe ve kardeşi Kylie gibi her anını meraklı gözlerin önünde sergilemedi. Bu gizem konusunda onu geride bırakan tek kişi ağabeyi Rob Kardashian oldu. Ama magazin basınında dolaşan son iddialara bakılırsa Kendall Jenner da artık değişti.

Haberin Devamı

ARTIK KİMSENİN ŞÜPHESİ KALMADI

Moda dünyasında hızlı bir ilerleme kaydeden Kendall Jenner hakkında bir süredir şarkıcı Bad Bunny ile birlikte olduğuna dair iddialar vardı. Jenner, bunlar karşısında sessiz kaldı. Ama önceki akşam gittikleri bir restoranda onları görenlerin artık bu konuda bir şüphesi kalmadı. Neden böyle olduğuna bakacak olursak...

Kendall Jenner ile 29 yaşındaki Bad Bunny, önceki akşam Los Angeles'ta tanınmış bir suşi restoranına yemeğe gitti. Bir yandan yemeklerini yiyen ikili, bir yandan da Jenner'dan beklenmedik hareketler sergilemeye başladı.

BİLİNEN BİR RESTORAN

ABD magazin basınının iddiasına göre Kendall Jenner ile Bad Bunny, restorandaki kalabalığa ve meraklı bakışlara aldırmayıp hiç durmadan öpüştü. Ardından da birbirlerine sarılarak samimi görüntüler sergiledi.

Haberin Devamı

Kendall Jenner ve Bad Bunny'nin gittiği suşi restoranı, minimalist bir kurum olarak biliniyor. Ünlülerin cirit attığı Beverly Hills'ten de çok uzakta değil. Yani sıradan insanların yanı sıra zaman zaman ünlüler de bu restoranda yemek yiyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA GECE KULÜBÜNDEN ÇIKTILAR: İkili, geçen hafta sonu da bir gece kulübünden çıkarken görülmüştü.

Jenner ile Bunny,geçen hafta sonu sabahın ilk ışıklarında bir gece kulübünden çıkarken görülmüşütü. İkilinin, kulübe cumartesi gecesi gittiği ve sabaha kadar orada eğlendiği anlaşılıyordu bu görüntülerden.

Haberin Devamı

KENDALL'A YAKIN OLMAK İÇİN EV BİLE SATIN ALDI

People'a konuşan bir tanığın belirttiğine göre Kendall Jenner ile Bad Bunny, bir ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. Bu tanışma da; gençlerin öpüşürken görüntülendiği geceden sadece birkaç hafta önce gerçekleşti.

Aynı kaynağın belirttiğine göre Jenner ile Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan Porto Rikolu Bad Bunny, o günden bu yana ayrılmaz bir ikiliye dönüştü. Yine aynı kaynak,Jenner ile tanıştıktan sonra Bad Bunny'nin ona yakın olmak için Los Angeles'ta bir ev satın alarak oraya taşındığını söyledi. Hatta Bunny, bu evi satın alabilmek için 8 milyon doları gözden çıkardı.

HİÇBİR YORUM YAPMIYORLAR: Haklarında ortaya atılan bütün bu iddialara ne Kendall Jenner ne de Bad Bunny cephesinden herhangi bir yorum gelmedi.





Haberin Devamı

BASKETBOLCU SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Jenner, son olarak basketbol yıldızı Devin Booker ile bir birliktelik yaşamıştı. O ilişkisini de diğerleri gibi gözlerden uzak tutmadı Jenner. Sosyal medyada samimi görüntülerini içeren paylaşımlar bile yaptı. Fakat Jenner ile Booker'ın ilişkisi sadece iki yıl içinde bitti.

Bad Bunny ise son olarak mücevher tasarımcısı Gabriela Berlingeri ile uzun süren bir birliktelik yaşadıktan sonra yollarını ayırmıştı.

BİRLİKTE DÜĞÜNE GİTMİŞLERDİ

Kendall Jenner bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini basketbol liginin oyuncularından Devin Booker ile yaşadı. Gençlerin ilişkisi, 2020 yılında başladı. Jenner, 2021 yılının Sevgililer Günü'nde bir sosyal medya paylaşımıyla ilişkilerini duyurdu.Her ne kadar ilişkilerini spot ışıklarından uzak tutuyor olsalar da Jenner ile Booker, top modelin ablası Kourtney ile Travis Barker'ın İtalya'daki düğününe birlikte katılmıştı. Fakat birkaç kez ayrılıp barışan çift sonunda ilişkilerini tamamen bitirdi.

Haberin Devamı

ADI BİRÇOK ÜNLÜYLE ANILDI

Kendall Jenner'ın adı bugüne kadar birçok ünlüyle anıldı. Her ne kadar samimi şekilde görüntülenmemeyi başarmış olsalar da Magazin basını bunları "tarihe not düştü." Jenner'ın adının aşk söylentilerine karıştığı ünlülerden biri Harry Styles. İddialara göre ikili, 2014 ile 2015 arasında bir yakınlaşma yaşadı. Hatta 2015 yılının aralık ayında, yani yıl sonu tatilinde Anguilla'da bir yat gezisinde görüldüler.

Jenner, 2015 yılında Nick Jonas ile anıldı. Yakın arkadaşı Gigi Hadid de o sıralarda Nick'in kardeşi, Joe ile birlikte anılıyordu. İşte iddialara göre o yılın yaz aylarında iki yakın arkadaş olan ünlü top model, Jonas kardeşlerle kısa süreli bir ilişki yaşadı. Bir kaynak US Weekly'ye verdiği demeçte o sırada Nick Jonas'ın hayatında kimse olmadığını ve Jenner ile birbirlerinden hoşlandıklarını söyledi.

Gözden Kaçmasın Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek Haberi görüntüle

BİR BAŞKA BASKETBOLCU SEVGİLİ

Kendall Jenner, 2016 yılında da bir başka basketbol yıldızı Jordan Clarkson ile birlikte anıldı. Hatta ikili birkaç kez birlikte görüntülendi. 4 Temmuz tatili ve Coachella Festivali, Jenner ile Clarkson'ın objektiflere takıldığı etkinliklerden bazıları. Tabii ki bu ilişki kısa süreli oldu. Yine 2016 yılında Page Six Jenner ile rap'çi ASAP Rocky'nin flört ettiğini ileri sürdü. Hatta ikili, o yıl MET Gala'ya da birlikte gitti.

'BEN İYİYİM, O ÇOK TATLI BİRİ'

Jenner, 2017 ile 2018 arasında basketbolcu Blake Griffin ile flört etti. O sırada "Ben iyiyim, o çok tatlı biri" demeci hiçbir zaman unutulmadı. Ama ilişkileri uzun sürmedi. 2018 yılının geri kalanında artık eskisi kadar saklanmadığı başka bir ilişki yaşadı Kendall Jenner.

HADID KARDEŞLERİN EN KÜÇÜĞÜ

Jenner o dönemde Ben Simmons ile birlikte oldu. Hatta Vogue dergisinin Avustralya baskısı, gençlerin evliliği düşündüğünü bile ileri sürdü. Ama Jenner bunu "Kesinlikle şimdi değil, ama belki bir gün" diye yalanladı. Kendall Jenner'ın adı bir dönem de Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri Anwar Hadid ile de anıldı. O sırada Jenner, Ben Simmons'tan henüz ayrılmıştı.

ADI BAŞKA ÜNLÜLERLE DE BİRLİKTE ANILDI: F1 pilotu Lewis Hamilton, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, bir başka basketbolcu Chandler Parsons, top modelin adının anıldığı diğer ünlüler.





'İLİŞKİLER, İKİ KİŞİ ARASINDA YAŞANIR'

Kendall Jenner, Devin Booker ilişkisine kadar özel hayatını hep gözlerden uzak "bir sır gibi" yaşıyordu. Bunu neden yaptığını da bir dergiye verdiği röportajda gayet samimi bir şekilde açıkladı. "Verdiğim röportajlarda romantik ilişkilerim hakkında açıklama yapmakla ilgilenmiyorum. Herhangi biriyle evli ya da nişanlı değilim" diyen Jenner hayatında biri olsa da bunu kamuoyunun gözleri önüne sermemeyi tercih ettiğini belirtti.



Jenner aynı röportajda "Bu tür ilişkiler iki kişi arasında yaşanır. Başka birinin fikrine de ihtiyaç duyulmaz. Eğer bir sevgilim olsaydı insanlar her şeyi konuşacak ve muhtemelen bu da ayrılığa sebep olacaktı" diye konuştu.

'BİRAZ GİZEMLİ OLMAK İYİDİR'

Kendall Jenner, aşk hayatıyla ilgili olarak diğer kız kardeşleri gibi davranmayacağının da altını çiziyor konu açıldığında. Özel hayatın gizliliğine inanıyor ve "Sanırım insanlar kendi sahip olamadıklarını istiyorlar. Biraz gizemli olmak iyidir" diye konuşuyor. Bu arada ailesinin kendisi kadar olmasa da gizemli ve gölgede kalan bir başka üyesinin de üvey ağabeyi Rob Kardashian olduğunu da not düşelim.