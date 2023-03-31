Çocuğunu doğuracağım adam henüz karşıma çıkmamıştı: Annem 'haydi yap' dedi

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YUMURTA DONDURMAYI AKIL ETSEYDİ...

Bu ünlü kadın oyuncu, anlattığına göre bir çocuk dünyaya getirmek için her yolu denemiş ama başarılı olmamıştı. Yine kendi itirafına göre belki de yumurtalarını vaktinde dondurmuş olsaydı bir çocuk dünyaya getirme hayallerini gerçekleştirecekti.

'O GEMİ ARTIK GİTTİ' 54 yaşına gelen Aniston, doğurganlığı azaldığı için çocuk sahibi olmak için geç kaldığını işte böyle ifade etmişti.

Anlattığımız bu ünlü, Brad Pitt'in eski eşi Jennifer Aniston. Bugün 54 yaşında olan Aniston, çocuk sahibi olma amacıyla yumurtalarını dondurmadığı için pişman olduğunu saklamadı.Sonra da bunun için artık çok geç olduğunu ifade eden şu sözleri sarf etti: O gemi artık gitti!

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GELECEĞİ GÖRÜP ÖNLEM ALDI

Ama onun tam tersine geleceği daha ciddi düşünüp bu konuda gençlik yıllarında adım atan başka ünlüler var. Bunun son örneklerinden biri de Paris Hilton. Hayatının en büyük korkusunun çocuk dünyaya getirmek olduğunu söyleyen Hilton, bu konudaki önlemini de gençlik yıllarında aldı. Carter Reum ile evli olan 42 yaşındaki Hilton, kısa bir süre önce, dondurulmuş yumurtaları sayesinde, taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi oldu. Bu yöntemi seçen başka ünlüler de var gösteri dünyasında.

Tıpkı Paris Hilton gibi, yıllar önce yumurtalarını donduran başka bir ünlüye, Priyanka Chopra'ya bakalım. 40 yaşındaki Chopra, kendisinden 10 yaş genç olan Nick Jonas ile 2018 yılında dillere destan bir dizi törenle evlendi. 2022 yılında da taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi oldu.

Hindistan asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, bütün bu süreci, yani evliliğini ve çocuk sahibi olmasını konuk olduğu Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı podcast yayınında anlattı.

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'ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYECEĞİM KİŞİ HENÜZ KARŞIMA ÇIKMAMIŞTI'

Chopra, daha 30'lu yaşlarının ilk yarısında, geleceği düşünerek çocuk sahibi olmak için yumurtalarını dondurduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, bu konuda en büyük desteğin de annesinden geldiğini sözlerine ekledi. Yumurtalarını dondurma nedenlerinden birinin kariyerinde belli bir noktaya ulaşma arzusu olduğunu gizlemedi Chopra.

Ama o yayında anlattığına göre bunun bir nedeni daha vardı: "Ayrıca çocuk sahibi olmayı isteyeceğim kişiyle daha tanışmamıştım. Bu endişe verici bir durumdu."

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GENÇ KADINLARA AYNI ŞEYİ ÖNERİYOR

Priyanka Chopra'nın anlattığına göre bu işlemi yaptırdığında 35 yaşındaydı. Bir kadın doğum doktoru olan annesi Madhu Chopra ona "haydi" deyince fazla düşünmeden yumurtalarını dondurduğunu sözlerine ekledi güzel oyuncu.

Sonra da tüm arkadaşlarına bunu yaptırmalarını söyleme konusunda kararlı olduğunu sözlerine ekledi. Priyanka Chopra bu konuda şu sözleri sarf etti: "Benden daha genç arkadaşlarıma 'biyolojik saat' denilen şeyin gerçek olduğunu söylüyorum. "

'BİR KADININ KENDİNE VERECEĞİ EN GÜZEL HEDİYE'

Priyanka Chopra, podcast yayınında 35 yaşından sonra hamile kalmanın da bütün o sürecin de giderek zorlaştığını hatırlattı. Bu durumun özellikle de hayatlarını çalışarak geçiren kadınlar için geçerli olduğunu belirtti.

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Chopra'ya göre bir kadının doğurganlığını koruması, kendisine vereceği en güzel hediye. Üstelik de bilim şu anda buna katkıda bulunmak için harika bir yerde. Priyanka Chopra "Kendinize vereceğiniz en güzel hediye. Çünkü biyolojik saatten güç alıyorsunuz. Sonuç olarak istediğiniz kadar çalışabiliyorsunuz. Yumurtalarınız ise yaşlanmıyor ve onları dondurduğunuz aynı yaşta kalıyor."

10 YAŞ FARK YÜZÜNDEN İLİŞKİYE BAŞLAMAYA ÇEKİNDİ

Priyanka Chopra'nın özel hayatıyla ilgili olarak yaptığı tek açıklama bu değil. Kocası Nick Jonas ile ilişkisinin ilk dönemi hakkında da bilinmeyenleri anlattı Chopra.

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Nick Jonas ile tanıştığında onun kendisinden 10 yaş genç olması nedeniyle flört etme fikrine pek sıcak bakmadığını söyledi güzel oyuncu. Yaş farkının, bir aile kurma fikrini etkileyip etkilemeyeceğini bilmediğini sözlerine ekledi.

Nick Jonas ile evliliğinden Malti Marie adlı bir kızı olan Chopra, "Her zaman çocuk sahibi olmak istediğimi biliyordum. Başta Nick ile flört etmek istemedim. Çünkü onun 25 yaşındayken bir çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinden emin değildim."



KORKACAK BİR ŞEY YOKMUŞ: Sonuç olarak Priyanka Chopra ile NikK Jonas'ın evliliği için aralarındaki 10 yaş farkın sorun olmadığı çoktan ortaya çıktı. Vücutlarına, aşklarının nişanesi olan bir örnek dövmeler yaptıran çift, mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyor.





BEBEK, DOĞAR DOĞMAZ YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bu arada Chopra ile Jonas'ın, kızları Malti Marie'nin dünyaya gelişinden hemen sonra büyük acılar yaşadığını hatırlatayım. Minik bebek, daha dünyaya gözlerini açar açmaz sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Orada iki aya yakın kaldıktan sonra hayata tutundu, anne ve babasının kollarında evinin yolunu tuttu.

Priyanka Chopra, uzun süre kızı Malti'nin yüzünü sosyal medyada göstermedi. Ama sonra kocası Nick Jonas ile kardeşlerinin Los Angeles'taki Şöhretler Bulvarı'na yıldızlarının yerleştirildiği törende kızını ilk kez kamera karşısına çıkardı.

ONLAR DA YUMURTA YA DA EMBRİYO DONDURDU: Bu arada... Hazır Priyanka Chopra'nın yumurtalarını dondurmasından söz etmişken gösteri dünyasında bunu tercih eden başka ünlüleri de bir hatırlayalım.

BİR ÇOCUK DAHA İSTERSE DİYE

Aslında meslektaşı Tom Sturridge ile ilişkisinden bir kızı olan Sienna Miller, 40 yaşına girdiği geçen yıl yumurtalarını dondurduğunu açıklamıştı. Miller, "40 yaşına geldim ve yumurtalarımı dondurdum" dedi. Ünlü oyuncu, ileride bir çocuk sahibi daha olmak isteyebileceği için böyle bir karar aldığını belirtti.

EN SAĞLIKLI OLDUĞU YAŞTA YUMURTALARINI DONDURMUŞ

Rita Ora da 2019 yılında doktorun tavsiyesiyle yumurtalarını dondurmuştu. O dönemde konuyla ilgili olarak şunları söylemişti Ora: "İleride gerçek bir aile kurmak ve anne olmak istiyorum. O yüzden de en sağlıklı olduğum 20'li yaşlarda yumurtalarımı dondurmaya karar verdim." Kısa süre önce yönetmen Taika Waititi ile evlenen Ora'nın henüz 32 yaşında olduğunu hatırlatalım.

'KEŞKE DAHA ÖNCE YAPSAYDIM'

Gelecekte çocuk sahibi olmak için yumurtalarını dondurduğunu açıklayan ünlülerden biri de model ve yemek kitapları yazarı Chrissy Teigen. John Legend ile evliliğinden olan iki çocuğunu tüp bebek yöntemiyle doğuran Teigen, 20'yli yaşlarının sonunda yumurtalarını dondurmuştu. Teigen, üçüncü hamileliğinde ölü doğum yapmış, kısa süre önce ise üçüncü bebeğine sağlıklı bir şekilde kavuşmuştu. Teigen, aslında yumurtalarını 20'li yaşlarının başında dondurmuş olmayı tercih ettiğini de söylemişti.

'KIZIM KARDEŞ İSTERSE'

Khloe Kardashian ile eski sevgilisi Tristan Thompson da birliktelikleri sırasında embriyo dondurmuşlardı. Kardashian, kısa süre önce eski sevgilisinden taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi daha oldu. Khloe Kardashian, embriyo dondurma nedenini 'ileride kızım kardeş isterse' diyerek anlatmıştı. TV yıldızı, bu kez taşıyıcı anne yöntemini tercih etti.

'YILDIZ OLMAKTAN DAHA ÇOK ANNE OLMAYI İSTİYORUM'

Ünlü şarkıcı Halsey ilk hamileliğinde canını çok acıtan bir düşük yaşamıştı. Bu yüzden yumurtalarını donduran Halsey, bu konudaki arzusunu da bir röportajında şu sözlerle anlatmıştı: "Pop yıldızı olmayı istediğimden çok anne olmayı istiyorum" diyerek anlatmıştıb Halsey ile Türk sevgilisi Alev Aydın bir süre önce Ender adını verdikleri bir bebek sahibi oldu.

'BENCE HER KADIN BUNU YAPMALI'

Yumurtalarını dondurduğunu açıklayan ünlülerden biri de Olivia Munn. Güzel yıldız aynı yöntemi, yakın arkadaşlarının yanı sıra bütün kadınlara da tavsiye etti.

DAVA KONUSU OLDU

Sofia Vergara, yıllar önce eski nişanlısı Nick Loebb ile ebmriyo dondurma kararı almıştı. Fakat çift yollarını ayırdıktan sonra bu durum, sorun yarattı. Hatta dava konusu bile oldu. Vergara, Loebb'den ayrıldıktan sonra Joe Manganiello ile evlendi. Çiftin, henüz çocuğu bulunmuyor.

'GENİŞ AİLE SEVİYORUM'

Gelecekte çocuk sahibi olmak için önlem alanlar sadece kadın ünlüler değil kuşkusuz. Ünlü şarkıcı Ricky Martin, hayatı paylaştığı Jwan Yosef ile birlikte dört çocuk sahibi oldu. Ancak 2020 yılında "beni bekleyen embriyolar var" açıklamasında bulunmuştu. Martin, geniş aile sevdiğini de söylemişti.