Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

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YENİ UNVANLARLA İLK DENİZ AŞIRI GEZİ

Üstelik İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles ile eşi, Konsort Kraliçe Camilla şu sıralarda yeni unvanlarıyla ilk deniz aşırı gezilerine çıktılar. Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunan Charles ile Camilla, tıpkı bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'e yapıldığı gibi karşılandı. Akşam da resmi bir yemek verildi.

GİYİMİ KUŞAMIYLA TAM NOT ALDI

O yemekte Camilla Parker Bowles, ışıltılı kıyafeti, bir zamanlar Ana Kraliçe olarak anılan Kral 6. George'un karısı, eylülde ölen Kraliçe'nin aynı ismi taşıdığı annesi Elizabeth'e ait tacını taktı. Bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in boynunu ve kulaklarını süsleyen gösterişli gerdanlık ve küpelerle de görünümünü tamamladı.

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Camilla bu kıyafetiyle de moda uzmanlarından tam not aldı. Bu konuya birazdan döneceğiz ama bir süredir tartışılan bir başka konuya bir uzanalım şimdi.

GELİNİ İLE KIYASLADI

Camilla, özellikle de Konsort Kraliçe olduktan sonra sık sık moda uzmanları tarafından mercek altına alınıyor. Genellikle giyimiyle çok kötü eleştiriler almasa da bu kez bir moda uzmanı; onu aslında kendisi için 'tehlikeli' olabilecek biriyle kıyasladı: Üvey oğlu William'ın karısı Kate ile! Yani gelini ile...

Bu durum ilk bakışta Camilla açısından dezavantaj gibi görünebilir aslında. Ama 75 yaşındaki Camilla ile 41 yaşındaki Kate ya da yeni unvanıyla Galler Prensesi Catherine'in giyim konusunda bazı ortak noktaları var.

"Nasıl olur?" demeyin, çünkü konumları gereği her ikisi de usturuplu giyinmek zorunda. Durum böyle olunca manto elbiseler, şapkalar, benzer çizgiler taşıyan kıyafetlerle gelin-kayınvalideyi görmek mümkün. Hatta bazı zamanlarda Kate'i "Kaynanasından daha yaşlı giyinmekle" eleştirenler bile oluyor.

BİRİNİN GİYDİĞİNİ, DİĞERİ GİYMEYİ AKLINDAN BİLE GEÇİREMEZ: İşte bu benzer noktalardan yola çıkan moda uzmanı Melissa Lund, Konsort Kraliçe Camilla ile Galler Prensesi Catherine'in giyim zevklerini birbiriyle kıyasladı. Ama hemen belirtelim ona göre ikisinin tarzı arasında aslında dağlar kadar fark var. Birinin giydiğini diğerinin giyebilmesi mümkün değil. Moda danışmanı ve imaj koçu olan Lund, sözlerine Camilla ile Kate'in giyimleri arasındaki farkla ya da olması gereken farkla başladı. Yani öncelikle ikili arasındaki çarpıcı farklılıkları değerlendirdi.

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KATE DAR KIYAFETLER GİYEBİLİYOR

Melissa Lund'un yorumuna göre her ne kadar Kate sık sık yaşından daha büyük giyinmekle eleştirilse de ikili arasında daha muhafazakar giyim zevkine sahip olan kişi Camilla. Bu da sadece konumunun değil yaşının gereği de olabilecek bir durum.

Lund'un yorumuna göre Kate, vücuduna daha yakın duran; oturan yani dar kıyafetleri tercih ediyor. Bu da üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala incecik olan fiziğini gözler önüne seriyor. Camilla ise daha bol kesim ve vücut hatlarını gizleyen tasarımları seçiyor.

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CAMILLA'YI DAR KESİM KOT PANTOLONLA GÖRMEK ZOR

Lund'a göre Kate, yüksek belli, bol kesim pantolonları zaman zaman gardırobuna eklerken Camilla'yı pantolonla görmek bugüne kadar mümkün olmadı. Ayrıca Kate, dar kot pantolonları da fiziğine yakıştırıyor. Oysa Camilla'nın bunları giymesi olası değil.

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VÜCUDUNUN BAZI YERLERİNİ GİZLEMEK İSTİYOR

Melissa Lund'un vurguladığı bir başka ayrıntı ise Kate'in zaman zaman askısız, kolsuz, asimetrik kesim tek omuzlu elbiseler giymesi. Hatta en iddialı kıyafetlerinin de bu tür tasarımlardan oluşması. Buna karşılık Camilla bu tür kıyafetlerden kesinlikle uzak duruyor.

Lund'a göre bu farklılık elbette aralarındaki 30 yaştan da kaynaklanıyor, Onun altını çizdiği bir ayrıntı var bu konuda. Kate'in hem yaşından hem de fiziksel özelliklerinden dolayı umursamadığı bazı ayrıntıları Camilla'nın kesinlikle dikkate aldığı. Moda danışmanına göre Camilla yaşında bir kadının vücudunun bazı bölümlerini gizlemek istemesi çok normal.

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Bu konuda Melissa Lund'un değerlendirmesi şöyle: "Belli bir yaşı geçen çok sayıda kadın özellikle de üst kol bölgesi konusunda endişe duyar. Ama eğer dünya sahnesine çıkan biriyseniz bu özellik daha fazla göz önüne alınır.

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Lund'un değerlendirmesine göre rahatça kolsuz ya da askısız kıyafetler giyebilmek için üst kol bölgesinin biraz kas ve düşük vücut ağırlığı gerekiyor. Elbette güzel yani sarkmaların olmadığı bir cilt yapısının gerekliliğinin altını çizdi uzman.

Bu noktada dikkat çeken bir ayrıntı Kate'in kollarının uzun yıllardır spor yapmasından dolayı kaslı olması. Tabii bunda yaşının da etkisi var. Yani daha cildinin sarkabileceği bir döneme ulaşmadı.

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BİR ZAMANLAR DIANA'YI DA GİYDİRİYORDU

Şimdi bu farkları anlattıktan sonra gelelim, Camilla'nın Almanya'daki resmi yemekte giydiklerine. Camilla'nın Kral 3. Charles'a eşlik ettiği yemekte giydiği kıyaet modacı Bruce Oldfield'ın imzasını taşıyor. Bir zamanlar Diana'yı da giydiren ve onunla dost olan Oldfield, iddialara göre Camilla'nın taç giye törenindeki kıyafetini de tasarladı. Camilla'nın kıyafetinin en çok dikkat çeken yanı, kumaşın üzerindeki gümüş işlemelerdi.

ANA KRALİÇE'NİN TACI

Camilla, ışıltılı kıyafetini aslında bütün dikkatleri üzerine çeken bir çift küpe, gerdanlık ve taçla tamamladı. İlk deniz aşırı ziyaretinde kullandığı taç, Greville tacı olarak biliniyor ve bir zamanlar Ana Kraliçe'nin başını süslüyordu. Camilla 2013 yılından bu yana çeşitli etkinliklerde aynı tacı kullanıyor. anıyor.

Bal peteği tacı olarak da bilinen bu değerli parça, Ana Kraliçe''nin ölümünden sonra kızı Elizabeth'e geçti. O da oğlu Charles ile evlendikten sonra CornwalL Düşesi olan Camilla'ya ödünç verdi.Kullandığı küpeler ise bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in kulaklarını süslüyordu.