Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

Güncelleme Tarihi:

#Camilla Parker Bowles#Konsort Kraliçe#İngiliz Kraliyet Ailesi
Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 10:44

Yıllar boyunca herkes "olurdu, olmazdı" diye tartışırken bir zamanların "öteki kadını" Camilla Parker Bowles, çoktan büyük aşkı Charles ile evlendi bile. Hatta milyonlarca kişinin,"yuvasını yıkmakla" suçladığı Diana'nın yerine konsort kraliçe de oldu. Önümüzdeki mayıs ayındaki taç giyme töreninde de bu unvanı resmen edinecek. Kısaca özetlersek uzun süredir bazı çevrelerin "Bu nasıl olabilir?" dediği durum gerçeğe dönüştü.

Haberin Devamı

YENİ UNVANLARLA İLK DENİZ AŞIRI GEZİ
Üstelik İngiltere'nin yeni kralı 3. Charles ile eşi, Konsort Kraliçe Camilla şu sıralarda yeni unvanlarıyla ilk deniz aşırı gezilerine çıktılar. Almanya'ya resmi bir ziyarette bulunan Charles ile Camilla, tıpkı bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'e yapıldığı gibi karşılandı. Akşam da resmi bir yemek verildi. 

Gözden KaçmasınDiana gideli 26 yıl oldu... Camillanın hırsı dinmediDiana gideli 26 yıl oldu... Camilla'nın hırsı dinmediHaberi görüntüle

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

GİYİMİ KUŞAMIYLA TAM NOT ALDI
O yemekte Camilla Parker Bowles, ışıltılı kıyafeti, bir zamanlar Ana Kraliçe olarak anılan Kral 6. George'un karısı, eylülde ölen Kraliçe'nin aynı ismi taşıdığı annesi Elizabeth'e ait tacını taktı. Bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in boynunu ve kulaklarını süsleyen gösterişli gerdanlık ve küpelerle de görünümünü tamamladı.

Haberin Devamı

Camilla bu kıyafetiyle de moda uzmanlarından tam not aldı. Bu konuya birazdan döneceğiz ama bir süredir tartışılan bir başka konuya bir uzanalım şimdi.

Gözden KaçmasınO gün ile ilgili çarpıcı ayrıntı: Lanetin benden uzak dursunO gün ile ilgili çarpıcı ayrıntı: Lanetin benden uzak dursun! Haberi görüntüle

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

GELİNİ İLE KIYASLADI
Camilla, özellikle de Konsort Kraliçe olduktan sonra sık sık moda uzmanları tarafından mercek altına alınıyor. Genellikle giyimiyle çok kötü eleştiriler almasa da bu kez bir moda uzmanı; onu aslında kendisi için 'tehlikeli' olabilecek biriyle kıyasladı: Üvey oğlu William'ın karısı Kate ile! Yani gelini ile...

Bu durum ilk bakışta Camilla açısından dezavantaj gibi görünebilir aslında. Ama 75 yaşındaki Camilla ile 41 yaşındaki Kate ya da yeni unvanıyla Galler Prensesi Catherine'in giyim konusunda bazı ortak noktaları var. 

"Nasıl olur?" demeyin, çünkü konumları gereği her ikisi de usturuplu giyinmek zorunda. Durum böyle olunca manto elbiseler, şapkalar, benzer çizgiler taşıyan kıyafetlerle gelin-kayınvalideyi görmek mümkün. Hatta bazı zamanlarda Kate'i "Kaynanasından daha yaşlı giyinmekle" eleştirenler bile oluyor.

BİRİNİN GİYDİĞİNİ, DİĞERİ GİYMEYİ AKLINDAN BİLE GEÇİREMEZ: İşte bu benzer noktalardan yola çıkan moda uzmanı Melissa Lund, Konsort Kraliçe Camilla ile Galler Prensesi Catherine'in giyim zevklerini birbiriyle kıyasladı. Ama hemen belirtelim ona göre ikisinin tarzı arasında aslında dağlar kadar fark var. Birinin giydiğini diğerinin giyebilmesi mümkün değil.  Moda danışmanı ve imaj koçu olan Lund, sözlerine Camilla ile Kate'in giyimleri arasındaki farkla ya da olması gereken farkla başladı. Yani öncelikle ikili arasındaki çarpıcı farklılıkları değerlendirdi.

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

Haberin Devamı

KATE DAR KIYAFETLER GİYEBİLİYOR
Melissa Lund'un yorumuna göre her ne kadar Kate sık sık yaşından daha büyük giyinmekle eleştirilse de ikili arasında daha muhafazakar giyim zevkine sahip olan kişi Camilla. Bu da sadece konumunun değil yaşının gereği de olabilecek bir durum.

Lund'un yorumuna göre Kate, vücuduna daha yakın duran; oturan yani dar kıyafetleri tercih ediyor. Bu da üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala incecik olan fiziğini gözler önüne seriyor. Camilla ise daha bol kesim ve vücut hatlarını gizleyen tasarımları seçiyor.

Gözden KaçmasınNe çok bekledin bu tacı Kraliçe mezarında ters döndüNe çok bekledin bu tacı! Kraliçe mezarında ters döndüHaberi görüntüle

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

CAMILLA'YI DAR KESİM KOT PANTOLONLA GÖRMEK ZOR
Lund'a göre Kate, yüksek belli, bol kesim pantolonları zaman zaman gardırobuna eklerken Camilla'yı pantolonla görmek bugüne kadar mümkün olmadı. Ayrıca Kate, dar kot pantolonları da fiziğine yakıştırıyor. Oysa Camilla'nın bunları giymesi olası değil.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHerkes o gün neler olacağını merak ediyor: Gelinler ancak rüyada görürHerkes o gün neler olacağını merak ediyor: Gelinler ancak rüyada görür!Haberi görüntüle

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

VÜCUDUNUN BAZI YERLERİNİ GİZLEMEK İSTİYOR
Melissa Lund'un vurguladığı bir başka ayrıntı ise Kate'in zaman zaman askısız, kolsuz, asimetrik kesim tek omuzlu elbiseler giymesi. Hatta en iddialı kıyafetlerinin de bu tür tasarımlardan oluşması. Buna karşılık Camilla bu tür kıyafetlerden kesinlikle uzak duruyor.

Lund'a göre bu farklılık elbette aralarındaki 30 yaştan da kaynaklanıyor, Onun altını çizdiği bir ayrıntı var bu konuda. Kate'in hem yaşından hem de fiziksel özelliklerinden dolayı umursamadığı bazı ayrıntıları Camilla'nın kesinlikle dikkate aldığı. Moda danışmanına göre Camilla yaşında bir kadının vücudunun bazı bölümlerini gizlemek istemesi çok normal.

Haberin Devamı

Bu konuda Melissa Lund'un değerlendirmesi şöyle: "Belli bir yaşı geçen çok sayıda kadın özellikle de üst kol bölgesi konusunda endişe duyar. Ama eğer dünya sahnesine çıkan biriyseniz bu özellik daha fazla göz önüne alınır.

Gözden KaçmasınHarry Amcasına benzemesin diye şimdiden önlem aldılarHarry Amca'sına benzemesin diye şimdiden önlem aldılarHaberi görüntüle

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek


KOLSUZ GİYMEK İÇİN KAS GEREKİR
Lund'un değerlendirmesine göre rahatça kolsuz ya da askısız kıyafetler giyebilmek için üst kol bölgesinin biraz kas ve düşük vücut ağırlığı gerekiyor. Elbette güzel yani sarkmaların olmadığı bir cilt yapısının gerekliliğinin altını çizdi uzman.

Bu noktada dikkat çeken bir ayrıntı Kate'in kollarının uzun yıllardır spor yapmasından dolayı kaslı olması. Tabii bunda yaşının da etkisi var. Yani daha cildinin sarkabileceği bir döneme ulaşmadı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınWilliamın metresi olduğu iddia edilmişti: Kral 3. Charlesın kararıyla artık ailenin üyesi gibi olduWilliam'ın metresi olduğu iddia edilmişti: Kral 3. Charles'ın kararıyla artık ailenin üyesi gibi olduHaberi görüntüle

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

BİR ZAMANLAR DIANA'YI DA GİYDİRİYORDU
Şimdi bu farkları anlattıktan sonra gelelim, Camilla'nın Almanya'daki resmi yemekte giydiklerine. Camilla'nın Kral 3. Charles'a eşlik ettiği yemekte giydiği kıyaet modacı Bruce Oldfield'ın imzasını taşıyor. Bir zamanlar Diana'yı da giydiren ve onunla dost olan Oldfield, iddialara göre Camilla'nın taç giye törenindeki kıyafetini de tasarladı. Camilla'nın kıyafetinin en çok dikkat çeken yanı, kumaşın üzerindeki gümüş işlemelerdi.

Gelin ile kaynananın kıyafet savaşı: Tabii ki vücudunu gizlemek isteyecek

ANA KRALİÇE'NİN TACI 
Camilla, ışıltılı kıyafetini aslında bütün dikkatleri üzerine çeken bir çift küpe, gerdanlık ve taçla tamamladı. İlk deniz aşırı ziyaretinde kullandığı taç, Greville tacı olarak biliniyor ve bir zamanlar Ana Kraliçe'nin başını süslüyordu. Camilla 2013 yılından bu yana çeşitli etkinliklerde aynı tacı kullanıyor. anıyor.

Bal peteği tacı olarak da bilinen bu değerli parça, Ana Kraliçe''nin ölümünden sonra kızı Elizabeth'e geçti. O da oğlu Charles ile evlendikten sonra CornwalL Düşesi olan Camilla'ya ödünç verdi.Kullandığı küpeler ise bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in kulaklarını süslüyordu.  

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu, emekli olunca yerini kızına bırakacak: Yüzünde annesinin güzelliğinden izler varÜnlü oyuncu, emekli olunca yerini kızına bırakacak: Yüzünde annesinin güzelliğinden izler varHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Camilla Parker Bowles#Konsort Kraliçe#İngiliz Kraliyet Ailesi

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin

İngiltere’nin en korkulan suçlusu Charles Bronson yıllar sonra yeniden gündemde! 'Normal bir moruk olduğumu kanıtlamam için bana bir şans verin'

#Charles Bronson
Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj