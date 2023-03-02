O gün ile ilgili çarpıcı ayrıntı: Lanetin benden uzak dursun!

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CAMILLA'NIN HANGİ TACI TAKACAĞI BELLİ OLDU

Bir de başka çok merak edilen bir ayrıntı var. Törende kocası Charles'a eşik edecek olan konsort kraliçe Camilla ile ilgili o ayrıntı. Kurallar gereği Camilla da törende bir taç kullanacak. Görünümünü de ailenin koleksiyonuna ait başka değerli takılarla tamamlayacak. İş son noktada gelip Camilla'nın o törende hangi tacı takacağına odaklanıyor.

ÜNLÜ ELMAS YİNE GÜN YÜZÜNE ÇIKMAYACAK

Aylar önce Camilla'nın, kocasının taç giyme töreninde,tartışmalı Kuh-i Nur (Işık Dağı) elmasını taşıyan bir tacı kullanacağı ileri sürülüyordu. Bu iddiaya göre Bir zamanlar Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi, Kral 6. George'un eşi Ana Kraliçe Elizabeth'in taktığı Kuh-i Nur (Işık Dağı) adlı elması barındıran o ünlü taç, 6 Mayıs'ta Camilla'nın başını süsleyecekti. Ana Kraliçe, eşinin kral olarak taç giydiği tören başta olmak üzere birçok önemli etkinlikte kimine göre 'tartışmalı' kimine göre 'lanetli' elmasla süslü tacı kullanmıştı. Fakat Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre bu planda bir değişiklik oldu. Yüzyıllar boyunca; Hindistan başta olmak üzere çeşitli ülkelerin kendilerine ait olduğunu ileri sürdüğü o elmas, merakla beklenen törende gün yüzüne çıkmayacak. Bu şekilde bazı politik tartışmaların önüne geçilmesi de sağlanmış olacak.

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Yapılan açıklamaya göre Camilla, 1911 yılında Kral 5. George'un karısı Mary'nin kullandığı tacı takacak. Her ne kadar beklenen olmasa da bu taç da 1911 yılındaki o törenden sonra ilk kez kullanılmış olacak. İşin aslı o tacın da Işık Dağı (Kuh-i Nur) almasıyla bağlantılı olması. Çünkü başlangıçta bu tacın üzerinde o değerli elmas yer alıyordu. Fakat sonra bu taş Kral 6. George'un 1937 yılındaki taç giyme töreninde eşi Ana Kraliçe Elizabeth için hazırlandı. Ana Kraliçe Elizabeth yani Elizabeth'in annesi üzerinde Işık Dağı elmasını taşıyan o tacı kocası Kral 6. George'un hükümdarlığı döneminde bir parlamento açılışında ve sonra da kızı 3. Elizabeth'in 1953 yılındaki taç giyme töreninde kullanmıştı.

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KRALİÇE'NİN KOLEKSİYONUNDAN BAŞKA ELMASLAR KULLANILACAK

Camilla'nın 6 Mayıs'taki taç giyme töreninde Kraliçe Mary'nin tacını giyeceği kesin. Bu şekilde bu taç uzun zaman sonra ilk kez gün yüzüne çıkmış olacak. Ama üzerinde bazı değişiklikler yapılacak. Kraliçe 2. Elizabeth'in anısına tacın üzerine, onun koleksiyonunda yer alan Cullinan 3, Cullinan 4 ve Cullinan 5 adlı elmaslar yerleştirilecek. Bu arada hemen hatırlatalım ki Cullinan elmasları, 1908 yılında o zamana kadar bilinen en büyük işlenmemiş elmas kütlesinden kesilmişti. Kraliçe 2. Elizabeth bu elmasları kimi zaman broş olarak kullanıyordu.

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1911 yılında Kral 5. George'un taç giyme treninde bu taç eşi Kraliçe Mary tarafından kullanıldığında üzerinde Kuhi Nur elması vardı. Fakat yıllar sonra 1937'de Kral 6. George'un taç giyme töreni için o değerli elmas taçtan çıkarıldı ve yerine başka bir elmas yerleştirildi. Tacı o haliyle Ana Kraliçe Elizabeth kullandı.

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Camilla için bu ünlü tacın üzerine yine ailenin koleksiyonunda yer alan Cullinan elmasları yerleştirilecek.

IŞIK DAĞI ELMASININ BAMBAŞKA BİR HİKAYESİ VAR

Aslına bakılırsa İngiliz kraliyet ailesinin sahip olduğu her tacın ve o taçların üzerindeki değerli taşların hepsinin kendine özgü bir hikayesi var. Ama Farsça adıyla Kuh-i Nur Türkçe söylersek Işık Dağı adlı o elması taşıyan bu tacın hikayesi bambaşka. Kral 6. George'un ve Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme törenlerinde Ana Kraliçe 1. Elizabeth'in başını süsleyen, sonra Kraliçe 2. Elizabeth'e şimdi de Kral Charles'a geçen tacın üzerinde tam 2 bin 800 tane elmas var. Bu bir yana. Tacın en çarpıcı özelliği ise ön çaprazında bulunan 105 karatlık Kuh-i Nur (Işık Dağı) elması. Bu tacın hikayesi, birçok kişiye göre "uğursuzluğu" ve "laneti" o iri elmasta gizli zaten.

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10 YAŞINDAKİ İMPARATOR, KRALİÇE VICTORIA'YA HEDİYE Mİ ETTİ?

Önce o değerli elmasın tarihine şöyle bir bakalım... Kuh-i Nur (Işık Dağı) elması, İngilizlerin iddiasına göre 1850 yılında, Hindistan'ın Sih imparatoru tarafından Kraliçe Victoria'ya hediye edildi. O dönemde bu elması Victoria'ya hediye ettiği ileri sürülen imparator ise sadece 10 yaşındaydı.

SÖMÜRGECİ GEÇMİŞİN KARANLIK GÜNLERİNİN SİMGESİ: Olayın diğer tarafına, yani Hindistan'a göre ise bu elmas hediye edilmiş değil. Tam tersine İngilizler tarafından zorla ellerinden alınmış, daha net söylersek "çalınmış." Hint tarafına göre bu "lanetli" taç, İngiltere'nin sömürgeci geçmişinin karanlık ve acılı anılarıyla dolu.

KRALİÇE'YE DAVA

Her ne kadar bu elmasın bulunduğu taç artık Kral 2. Charles'ın elinde olsa da Hindistan, üzerindeki Kuh-i Nur elmasının kendilerine ait olduğunu ve "yuvasına" geri dönmesi gerektiğini ileri sürüyor. Bütün bu tartışmalar hatta yasal adımlar, 2000'lerin ilk yarısından bu yana devam ediyor. 2015 yılında Hint iş insanları ve sanatçılar, İngiliz hükümetinin, elması Hindistan'a geri vermesi için Kraliçe'ye karşı dava açtı. Bu davanın temelinde ise 2009'da İngiliz Parlamentosu'ndan geçen bir yasa vardı. Hint grup, çalınmış sanat eserlerini geri vermesini öngören yasa çerçevesinde bu davayı açtı. Fakat henüz bu konudaki sorun çözülmüş değil.

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Hindistan'da iktidarda bulunan partisinin sözcüsü The Telegraph gazetesine verdiği demeçte bu konu hakkında şunları söylemişti: "Kraliyet tacında bulunan bu mücevher, İngiltere'nin sömürgeci geçmişiyle ilgili acı dolu anıları gündeme getirebilir. Genç kuşaklar o dönemi çok iyi bilmese de Hindistan beş yüzyıldan fazla süredir yabancı yönetimlerin baskısı altında ezildi."

ERKEKLERE UĞURSUZLUK GETİRİYOR: Gelelim taçla ilgili efsaneye... Buna göre Kuh-i Nur elması sadece kadınların kullanabileceği bir mücevher. Bu elması kullanan erkeklerin başı dertten ve terslikten kurtulmuyor. Elmas, kadınlara ise şans getiriyor. Her ne kadar en azından kadınlara şans getirdiğine inanılsa da bu elmas, birçok kişiye göre lanetli. Çünkü, bir ülke halkının gözyaşlarının izlerini taşıyor. Hindistan'ın İngiltere baskısı altında yaşadığı yılların bir simgesi.

Değerinin 100 milyon sterlin olduğu belirtilen Kuh-i Nur (Işık Dağı) elmasına biraz daha yakından bakarsak... Tam olarak 105.6 karat olan bu elmasın son kesiminde ağırlığı 21.6 gram olarak ölçüldü. Elmas, uzun süre boyunca "mücevherlerin kralı" olarak bilindi. Dünyanın en değerli elmaslarından biri olan Kuh-i Nur elmasının diğer çifti Darya-i Nur'un (Işık Denizi) Hindistan'da olduğu düşünülüyor.

Bu göz kamaştıran elmas tarih boyunca el değiştirdi. Hindu, Rajput, Babür, İran, Afgan ve Sihlerin eline geçen taç son olarak İngiliz kraliyet ailesinde kaldı. İngiliz destekli Doğu Hindistan Şirketi, MS, 1849'da Pencap bölgesini ele geçirince elmasın da sahibi oldu. 1845 ile 1849 arasında yaşanan Anglo-Sikh Savaşları'nı bitiren barış antlaşmasında taşın Kraliçe Victoria'ya verileceği maddesi yer almıştı. Elmas, yoğun güvenlik önlemleri altında o zamanki adıyla Bombay'dan yani Mumbai'den HMS Medea adlı gemiyle İngiltere'nin Portsmouth kentine gönderildi. Sonunda da 1850 yılının temmuz ayında Londra'da özel bir törenle Kraliçe Victoria'ya sunuldu.

TAŞIN YANINDA 'LANET' NOTU: O sırada Kuh-i Nur, kolun üst kısmına takılan altın ve mineli bir kolluğa yerleştirilmiş elmas üçlüsünün merkez taşıydı. Efsaneye göre, taşın yanında lanetini hatırlatan bir not bulunurdu: "Bu elmasa sahip olan kişi dünyaya da hakim olacaktır ancak getireceği tüm uğursuzlukların da bilincinde olacaktır. Sadece bir kadın veya tanrı onu dokunulmazlıkla takabilir."





ELMASI BAŞKALARI DA KULLANDI

Her ne kadar elmas, İngiliz kraliyet ailesinde olsa da Danimarka Kraliçesi Alexandra, 1902 yılındaki taç giyme töreninde bu değerli elması kullandı. 1911'de de Kraliçe Mary'nin taç giyme töreni için bir başta taca yerleştirildi.

Sonra Kral 6. George'un taç giyme töreninde bu elmasın yer aldığı tacı Ana Kraliçe taktı. Ana Kraliçe aynı elmasla süslü tacı kızı 2. Elizabeth'in taç giyme töreninde de kullandı. Ana Kraliçe, 2002'de öldüğünde de tabutunun üzerine bu elmasın yer aldığı kraliyet tacı konuldu.