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Diana gideli 26 yıl oldu... Camilla'nın hırsı dinmedi

Güncelleme Tarihi:

#Prenses Diana#Camilla Parker Bowles#Kral Charles
Diana gideli 26 yıl oldu... Camillanın hırsı dinmedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2023 12:06

İngiltere'nin yeni kralı olan Charles'ın şu andaki eşi Konsort Kraliçe Camilla ve eski eşi Prenses Diana, yıllar boyunca "hep aynı cümlenin içinde" yer aldılar. Diana'nın 1997 yılında genç yaşında ölümünün üzerinden tam 26 yıl geçti ama bu durum yine de değişmedi. Kral 3. Charles'ın belli ki ne olursa olsun gerçekten sevdiği Camilla ile kendisiyle evlendikten sonra hayatı beklediğinin aksine tepetaklak giden Diana Spencer bir kez daha "yan yana." Bunun da ilginç bir nedeni var.

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O TÖRENLE İLGİLİ ÇARPICI AYRINTI
Artık herkesin malumu olduğu üzere İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünden sonra tahta geçen oğlu Kral 3. Charles'ın taç giyme töreni 6 Mayıs'ta yapılacak. Bu, tam 70 yıl sonra İngiltere'de gerçekleşen ilk taç giyme töreni olacak. Bu yüzden hazırlıklara özel bir önem veriliyor. Büyük olasılıkla sadece İngiltere'de değil bütün dünyada milyonlarca meraklının nefes nefese izleyeceği törenle ilgili bir ayrıntı var ki çok büyük merak konusu.

Diana gideli 26 yıl oldu... Camillanın hırsı dinmedi

DIANA'NIN MODACISI
Kocası Charles'ın resmen taç giyeceği törende yanında eşi Konsort Kraliçe Camilla da yer alacak. Camilla'nın o törende hangi tacı takacağı basına yansıyan haberlere göre aşağı yukarı belli. Ama bir başka ayrıntı daha var: Camilla o törende ne giyecek? İşte bu konuda son günlerde İngiliz basınına yansıyan ilginç bir iddia var.

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Buna göre Camilla, taç giyme töreninde Diana'nın hayattayken çok sevdiği ve defalarca tasarımlarını giydiği ünlü modacı Bruce Oldfield ile o büyük günde giyeceği kıyafet için çalışmalara çoktan başladı bile. Yani bir kez daha Camilla ile Diana karşı karşıya geliyor, sembolik de olsa!

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Prenses Diana ile Bruce Oldfield arasında yıllar içinde bir dostluk da doğmuştu. 

DIANA İLE İYİ DOST OLMUŞLARDI
İngiliz basınında yer alan iddialara göre 72 yaşındaki Bruce Oldfield, hayattayken Diana ile sadece bir modacı olarak yan yana gelmekle kalmamış aynı zamanda aralarında bir dostluk da oluşmuştu. Diana'nın ölümünden sonra bu kez Camilla ile hem bir modacı olarak birlikte çalıştı hem de arkadaş oldu. İşte iddialara göre Oldfield, Konsort Kraliçe Camilla'nın taç giyme töreninde giyeceği elbiseyi de hazırlayacak.

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak "Camilla ile Bruce yıllar içinde yakın bir arkadaşlık geliştirdi. O yüzden Camilla'nın taç giyme töreni için onunla çalışması doğal ve son derece açık" dedi. Aynı kaynak, Camilla'nın Bruce Oldfield'a güvendiğini zaten bu yüzden de son dönemde giydiği birçok kıyafetin onun imzasını taşıdığını sözlerine ekledi.

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Diana gideli 26 yıl oldu... Camillanın hırsı dinmedi

Zaman içinde Camilla da Bruce Oldfield ile bir dostluk geliştirdi. 

'DIANA'YA IŞILTISINI VERDİM, CAMILLA'YE KENDİNE GÜVENİNİ'
Bu arada Bruce Oldfield'a dönersek... Ünlü modacı bu konuda kesin bir açıklama yapmadı. Fakat daha önce Charles'ın eski ve yeni eşleri konusunda sarf ettiği sözler hiç unutulmadı: "Ben Diana'ya ışıltısını verdim Camilla'ya da kendine güvenini."

Bu arada Camilla'nın törende giyeceği kıyafetle ilgili olarak Buckingham Sarayı'ndan bazı açıklamalar da yapıldı. Buna göre Camilla kıyafetinde, kayınvalidesi olan Kraliçe 2. Elizabeth'e saygı amacı taşıyan bazı ayrıntılar yer alacak. Ayrıca takıları da Kraliçe'ye saygı niteliğinde olacak.

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Diana gideli 26 yıl oldu... Camillanın hırsı dinmedi

Prenses Diana'nın Oldfield imzalı giysilerinden biri. 80'lerin çizgilerini yansıtan bu elbise döneminde büyük beğeni toplamıştı. 

Diana gideli 26 yıl oldu... Camillanın hırsı dinmedi

Diana'nın çok beğenilen ve daha sonra benzerleri de tasarlanan bu elbisesi de Oldfield imzalıydı.

Diana gideli 26 yıl oldu... Camillanın hırsı dinmedi

Camilla, James Bond No Time To Die filminin Londra galasında Kate Middleton ile şıklık yarışına girmişti. O gece de üzerinde Bruce Oldfield tasarımı bu mavi gece elbisesi vardı. 

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#Prenses Diana#Camilla Parker Bowles#Kral Charles

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