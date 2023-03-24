Harry Amca'sına benzemesin diye şimdiden önlem aldılar

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HARRY AMCA DIŞLANDIĞINI İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Karısı Meghan Markle ile birlikte, kıdemli aile üyeliğinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Harry, Spare (Yedek) adlı kitabında ve onunla ilgili verdiği röportajlarda bu konuyu sıklıkla dile getirdi. Yani veliahtın "yedeği" olduğunu ve bu yüzden dışlandığını çarpıcı örneklerle gözler önüne sermeye çalıştı. Belki mensup olduğu ailede yüzyıllardır süren bu tür gelenekler onu öylesine rahatsız etti ki biraz da "intikam" almak için bütün bunları anlatma gereği duydu.

TARİH, KENDİNİ TEKRARLAMASIN DİYE ÖNLEM ALINIYOR

Bu işin bir yanı. Diğer yanı ise bambaşka. Çünkü Mountbatten Windsorlar'ı yıllardır gözlemleyen tecrübeli uzmanlara göre bu kalabalık ailede Harry gibi yetişme ihtimali olan biri daha var. Hatta daha şimdiden toplum içinde sergilediği bazı davranışlar nedeniyle amcasının kopyası gibi görülüyor.

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Bu, bazı yorumlara göre bir tür tehlike içeriyor. İleride bu çocuğun da amcası Harry gibi ailenin başını ağrıtma ihtimali öyle yok sayılacak türden değil. İşte yine uzmanlara göre "tarihin tekerrür etmemesi için" o çocuğun anne ve babası daha şimdiden bazı önlemler almaya başladı bile.

HAŞARI PRENS KENDİNİ DIŞLANMIŞ HİSSETMESİN DİYE

Peki hangi çocuktan söz ediyoruz. Elbette tahtın gelecekteki varisi, şimdinin Galler Prensi William ile karısı, Galler Prensesi ve geleceğin konsort kraliçesi Catherine'in yani Kate Middleton'ın üç çocuğunun en küçüğü olan Prens Louis'den.

Henüz 4 yaşında olan Louis, geçen yıl Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yıl dönümü etkinliklerinde ilk kez bu kadar göz önüne çıkmıştı. Bütün bu programın yıldızı olan Kraliçe'yi bile zaman zaman gölgede bırakan Louis, hiçbir kuralı umursamayan davranışlarıyla dikkat çekmişti. Elbette henüz 4 yaşında olan Louis, tam olarak nasıl bir aileye mensup olduğunun ve kendisini bekleyen geleceğin çok da farkında değildi.

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HERKES ONUN TAVIRLARINI HARRY'YE BENZETTİ

Daha sonra Noel etkinliğinde yine halkın karşısına çıkan Louis, büyük kardeşleri George ve Charlotte'dan da "rol çaldı." Bütün o program boyunca hareketleri ilgi odağı oldu. Kamuoyu karşısına çıktığı her defasında da belki de anne ve babasının benzemesini pek de istemediği birine benzetildi: Amcası Prens Harry'ye!

İşte bazı kraliyet uzmanlarına göre William ile Kate, en küçük çocukları olan Louis'nin, yetişkinliğinde Harry gibi olmaması, yani kendisini dışlanmış hissetmeden büyümesi için gerekli olan bütün önlemleri şimdiden aldı. Yani babasından sonra tahtın ikinci sıradaki varisi olan 9 yaşındaki George ve ondan sonra gelen 7 yaşındaki Charlotte'un yanında kendisini amcası Harry gibi "yedek" olarak görmemesi için Louis'ye yönelik farklı bir yetiştirme programı izlemeye başladılar bile. Yapmayı amaçladıkları şey ise küçük prensin kendini ailenin ayrılmaz bir parçası hissetmesini sağlamak.

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AĞABEYİNE DESTEK OLMASI İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPACAKLAR

Taht sıralamasında babası ve iki büyük kardeşinden sonra gelen Louis'nin, monarşiyle güçlü bağlar kurarak büyümesinin ilk adımı olarak da Kral 3. Charles'ın taç giyme törenini seçti ailesi. Kraliyet uzmanı Angela Mollard'ın ileri sürdüğüne göre William ile Kate, günün birinde George kral olarak tahta geçtiğinde Louis'nin de ona destek olması için bu kutlamalar sırasında küçük prensin de güzel anılara sahip olması ve kendini aileye ait hissetmesi adına ellerinden geleni yapacaklar.

Mollard'ın yorumuna göre Kate ile William, üç çocuklarının da Kral Charles'ın taç giyme töreninde yer almasını istiyor. Çünkü bunun üç kardeş arasında gelecekte yaşanacak olan William- Harry benzeri sürtüşmeleri önleyeceği görüşündeler.

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AİLE BİLİNCİ: Angela Mollard, daha önce de bir yorumunda George'un tahta çıkma zamanı geldiğinde, diğer iki kardeşi Charlotte ve Louis'nin desteğine ihtiyaç duyacağını belirtmişti. Mollard'a göre William ile Kate beş kişilik ailelerinde kimsenin kendisini dışlanmış hissetmemesi için çocuklarında "biz bir aileyiz ve her şeyi birlikte yapmak zorundayız" bilincini yerleştirmeye çalışıyorlar.





KARDEŞLERİ ONUN YAŞINDAYKEN DAHA AĞIRBAŞLIYDI

Kate ile William'ın en küçük oğlu Louis, taht sıralamasında diğer iki kardeşinden sonra geliyor. Aslına bakılırsa tıpkı Harry Amca gibi onun da bir gün kral olma ihtimali çok düşük. Diğer yandan da Louis, büyük kardeşleri George ve Charlotte'dan farklı olarak toplum içindeki "afacanlıklarıyla" dikkat çekiyor. Yani George ve Charlotte, onun yaşındayken toplum içine çıktıklarında çok daha ağırbaşlı davranıyorlardı.

Louis'nin yaptığı afacanlık ve kurallara aldırmaması birçok kişi tarafından onun amcası Harry'ye benzetilmesine neden oluyor. Birçok uzmanın yorumuna göre de tüm aile gelecekte onun da Harry gibi davranmasından çekiniyor.

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HARRY KİTABINDA DURMADAN DERT YANDI

Prens Harry, bu yılın ocak ayında piyasaya çıkan Spare (Yedek) adlı kitabında çocukluğuna dair çarpıcı ayrıntılara yer vermişti. Bunlar arasında en çok konuşulanlardan biri William'a veliaht olduğu için daha büyük oda verilmesi hatta tabağına daha çok sosis konulmasıydı.

Harry'nin kitabında anlattığına göre William ile Harry, küçük birer çocukken aralarında bazı ayrımlar vardı.Bu iddia gerçekten dudak uçuklatan türden: Çocukluk yıllarında William'ın tabağına, Harry'den daha fazla yiyecek konuluyordu. Bunun nedeni de William'ın "geleceğin kralı" olması ve bu yüzden iyi beslenmesi gerektiğiydi.

'GÖLGEYDİM, DESTEK İÇİN ORADAYDIM'

Prens Harry, her satırı ailesine yönelik suçlamalarla dolu Spare (Yedek) adlı kitabında hayatının her döneminde ağabeyi William'a farklı kendisine daha farklı davranıldığı iddiasını tekrarlıyor. Bu konuda çeşitli örnekler de veriyor. Harry'nin kitabında bu konuda yer alan satırlardan bazıları şöyle: " Ben gölgeydim, destek için oradaydım. Ben B Planı'ydım. William'ın başına bir şey gelmesine karşı bir önlem olarak dünyaya getirilmiştim."

Prens Harry kitabında kendisinin "yedek parça" olarak görüldüğünü ileri sürdü. Hatta eğer gerekirse William'a böbrek nakli, kan nakli ya da kemik iliği nakli sağlamak için dünyaya gelen bir bebek olduğunu hem kitabında yazdı hem röportajlarında söyledi.

'ONUN ODASI BENİMKİMDEN DAHA BÜYÜKTÜ': Ama anlattıkları bununla sınırlı kalmadı. 38 yaşındaki Harry, çocukluğuna dair sayfaları yeniden açarken, William'ın Balmoral'daki odasının bile kendisine verilen odadan daha büyük olduğunu savundu. Harry bu farklılığı şöyle anlattı: " Benim odam daha küçüktü. Daha az lüks eşyayla döşenmişti. Bunun nedenini hiç sormadım. Umursamadım. Ayrıca sorma gereği bile hissetmedim. William benden iki yaş büyüktü. O veliahttı ben de yedektim."





ESKİ UŞAK KONUŞTU

Harry, karısı Meghan ile birlikte ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıktan sonra ailesine çok fazla suçlama yöneltti. Bunların çoğuna da sosyal medyadaki hayranları dışında çok fazla destek bulamadı. Ailesi ise yanıt olarak tek kelime etmedi. Fakat bu kez Harry ile William arasında daha küçük yaşlarında bile bir uçurum olduğuna dair bir demeç geldi. Bu konuda konuşan kişi, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın eski uşağı Paul Burrell. The Sun gazetesine konuşan Burrell, ailenin yanında çalıştığı dönemde iki prense farklı davranıldığına dair bazı olaylara tanıklık ettiğini söyledi.

Bugün 64 yaşında olan Paul Burrell, gördüğü bazı olayları anlattı. Verdiği örneklerden biri de William ile Harry'nin tabaklarına, dadıları tarafından eşit miktarda sosis konulmadığı. Eski çalışan bu konuda şunları söyledi: "Bir keresinde dadı, kahvaltıda William'ın tabağına üç tane sosis koydu. Harry'ye ise iki tane sosis verildi. Harry tabağına baktı ve bunun nasıl olduğunu, neden William'ın üç, kendisinin iki tane sosis aldığını sordu."

Burrell'ın anlattığına göre olaylar sonra şöyle gelişti: İki kardeşin dadısı "William'ın doymaya senden daha fazla ihtiyacı var. O bir gün kral olacak" dedi. Paul Burrell, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Harry, sessiz kaldı ve içini çekti. Ama kendi evinde bile uğraşması gereken şey buydu." Bu anlattıklarından sonra Burrell, Harry'nin Spare adlı kitabında yer alan anıların işte bu gibi ayrıntılara dayandığını ileri sürdü. Fakat yine de artık California'da yaşayan Prens Harry'nin "oyunu kaybettiğini" saklamadı.