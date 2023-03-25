Herkes o gÃ¼n neler olacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor: Gelinler ancak rÃ¼yada gÃ¶rÃ¼r

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70 YIL SONRA BÄ°R Ä°LK

Buckingham SarayÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re tÃ¶ren 6 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek. 74 yaÅŸÄ±ndaki Charles o gÃ¼n Ã¼lkesinin en yaÅŸlÄ± kralÄ± olarak tarihe geÃ§ecek. Ä°ÅŸte o bÃ¼yÃ¼k gÃ¼n iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar Ã§oktan baÅŸladÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o tÃ¶ren KraliÃ§e 2. Elizabeth'in resmen taÃ§ giydiÄŸi 1953 yÄ±lÄ±ndan sonra yapÄ±lan ilk taÃ§ giyme tÃ¶reni olacak.

Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¼yelerinin taÃ§ giyme tÃ¶renleri 900 yÄ±ldan daha uzun bir zamandÄ±r Londra'da bulunan Westminster Abbey'de yapÄ±lÄ±yor. Bu kez de durum deÄŸiÅŸmeyecek. TÃ¶reni de Canterburry BaÅŸpiskoposu yÃ¶netecek. Belirtilenlere gÃ¶re Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reni annesininki gibi Ã¼Ã§ saat sÃ¼rmeyecek. Daha kÄ±sa sÃ¼rede ve daha az sayÄ±da konukla gerÃ§ekleÅŸecek. Bunlar iÅŸin resmi boyutu. Bir de farklÄ± ayrÄ±ntÄ±lar var.

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KATE Ä°LE EÄžER GELÄ°RSE MEGHAN TAÃ‡ TAKACAK AMA...

En Ã§ok merak edilen konu ise Charles'Ä±n, aileyi eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutan kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry ve eÅŸi Meghan Markle'Ä±n orada olup olmayacaÄŸÄ±. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bÃ¼tÃ¼n yaptÄ±klarÄ±na, Ã¶zellikle de Spare (Yedek) adlÄ± kitabÄ±nda kendilerine yÃ¶nelik bÃ¼tÃ¼n aÄŸÄ±r eleÅŸtirilere raÄŸmen oÄŸlu ile gelininin Sussex DÃ¼kÃ¼ ve Sussex DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± almayan Charles'Ä±n her ikisini de tÃ¶rene davet etmesi bekleniyor. Fakat yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Ã§ift, kraliyet ailesinin diÄŸer Ã¼yelerinden farklÄ± bir muamele gÃ¶recek tÃ¶rende. Yani artÄ±k Ã§alÄ±ÅŸan aile Ã¼yesi olmadÄ±klarÄ±ndan protokol sÄ±ralarÄ±nda oturmayÄ±p daha geride yer alacaklar. Hatta Harry, aÄŸabeyi William'Ä±n yapacaÄŸÄ± gibi tÃ¶rende babasÄ±na baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiremeyecek.

Bir sÃ¼redir ortada dolaÅŸan bazÄ± iddialara gÃ¶reyse Harry ile Meghan, ailenin diÄŸer kÄ±demli Ã¼yeleriyle ayrÄ± muameleyi gÃ¶rmek istiyor. Hatta balkon selamlamasÄ±na yanlarÄ±nda Ã§ocuklarÄ± Archie ve Lilibet ile birlikte katÄ±lmayÄ± talep ediyor. Ã‡iftin bu isteklerinin karÅŸÄ±lanÄ±p karÅŸÄ±lanmayacaÄŸÄ± henÃ¼z net deÄŸil.Â

Bu bir iddia. DiÄŸer iddiaya gÃ¶re tÃ¶rene sadece Harry katÄ±lacak ve karÄ±sÄ± Meghan yanÄ±nda yer almayacak. BaÅŸka bir sÃ¶ylentiye gÃ¶re de Charles, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry ile karÄ±sÄ± Meghan Markle'Ä±n bÃ¼tÃ¼n bu olup bitenlerden sonra tÃ¶rende yer almasÄ±nÄ±n tÃ¶rene gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. KÄ±saca Ã¶zetlemek gerekirse konuyla ilgili iddialarÄ±n ardÄ± arkasÄ± kesilmiyor. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gerÃ§ekte neler olacaÄŸÄ±nÄ± ise 6 MayÄ±s'ta gÃ¶recek.

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KATE'Ä°N PAYINA KÃœÃ‡ÃœK TAÃ‡ DÃœÅžÃœYOR

Bir de iÅŸin farklÄ± bir boyutu var. Biraz daha magazinel bir ayrÄ±ntÄ±. TÃ¶rene Charles'Ä±n ardÄ±ndan bir numaralÄ± veliahtÄ± William ile karÄ±sÄ± Kate Middleton'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± kesin. Bu noktada en Ã§ok yeni Galler Prensesi Catherine'in ne giyeceÄŸi ve hangi tacÄ± takacaÄŸÄ± merak ediliyor. Buna ek olarak ÅŸu an net olarak belli deÄŸilse bile Meghan Markle da aynÄ± nedenle daha ÅŸimdiden mercek altÄ±na alÄ±nÄ±yor. Bir kraliyet uzmanÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan o gÃ¼n Kate ile Meghan'Ä±n ne giyeceÄŸinden daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerini nasÄ±l tamamlayacaÄŸÄ±yla yani hangi taÃ§larÄ± takacaklarÄ±yla ilgili bazÄ± ipuÃ§larÄ± verdi.

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Giyim uzmanÄ± Rosie Harte, TikTok hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda takipÃ§ilerine "TaÃ§ giyme tÃ¶reninde, Kate ile Meghan'Ä±n da taÃ§ takacaklarÄ±nÄ± biliyor musunuz?" diye seslendi. ArdÄ±ndan da bazÄ± hayranlarÄ±nÄ±n beklentilerini boÅŸa Ã§Ä±kararak Ã¶yle gÃ¶steriÅŸli taÃ§lar yerine daha kÃ¼Ã§Ã¼kleriyle yetineceklerini ekledi.

Harte'nin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Ä°ngliiz kraliyet ailesinin diÄŸer Ã¼yeleri de yani DÃ¼kler ve DÃ¼ÅŸesler, aile iÃ§indeki hiyerarÅŸik konumlarÄ±na ve monarkla yani hÃ¼kÃ¼mdarla baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¼zeyine gÃ¶re Ã§eÅŸitli taÃ§larla tamamlayacaklar gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlerini. Rose Harte'nin anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Galler Prensi olan William o gÃ¼n Ã¶zel bir taÃ§ kullanacak. William, kendisinden Ã¶nce Galler Prensi olan babasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± tacÄ± takacak.

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DAHA GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° TAÃ‡ TAKMANIN YOLU BURADAN GEÃ‡Ä°YOR

Bu arada baÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± daha var. Her ne kadar kendisi annesinin yerine tahta geÃ§tikten sonra ilk sÄ±radaki veliahtÄ±, bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä± Galler Prensi, karÄ±sÄ± Kate'i de Galler Prensesi ilan etse de Ã§ift henÃ¼z taÃ§ giymiÅŸ deÄŸil. Bunun gerÃ§ekleÅŸip gerÃ§ekleÅŸmeyeceÄŸi ise henÃ¼z belli deÄŸil. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re bu tÃ¶ren yapÄ±lacak ama fazla gÃ¶steriÅŸli olmayacak. William, resmen Galler Prensi tacÄ± giydikten sonra karÄ±sÄ± Kate de artÄ±k bugÃ¼ne kadar kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§lar yerine daha gÃ¶steriÅŸli olanlarÄ± takabilecek. Bunlar da Hartie'nin paylaÅŸÄ±mÄ±nda deÄŸindiÄŸi ayrÄ±ntÄ±lar.

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EN GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° TAÃ‡ ONDA OLACAK

MayÄ±s ayÄ±ndaki taÃ§ giyme tÃ¶reninde ailenin kadÄ±n Ã¼yeleri arasÄ±nda en gÃ¶steriÅŸli tacÄ± elbette Camilla Parker Bowles takacak. Kral 3. Charles'Ä±n karÄ±sÄ± olarak resmen Konsort KraliÃ§e ilan edilecek olan Camilla, o gÃ¼nÃ¼n en Ã¶zel tacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacak.Â

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SOPHIE DE TAÃ‡ TAKACAK

Her ne kadarailedeki hiyerarÅŸik konumu Kate Middleton kadar yÃ¼ksek olmasa da Charles'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Edward'Ä±n karÄ±sÄ± Sophie de Ã§eÅŸitli resmi etkinliklerde kendisine tahsis edilen tacÄ± kullanÄ±yor. Fakat son geliÅŸmeler nedeniyle bu durumda da bir deÄŸiÅŸiklik olabilir. Charles, 10 Mart gÃ¼nÃ¼ yani kardeÅŸinin 59'uncu doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde babasÄ± Prens Philip'ten kalan Edinburgh DÃ¼kÃ¼ ve Edinburgh DÃ¼ÅŸesi unvanlarÄ±nÄ± kardeÅŸi Edward ile Sophie'ye verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ArtÄ±k aile iÃ§indeki konumu yÃ¼kselen yani Edinburgh DÃ¼ÅŸesi olan Sophie de bu yeni duruma uygun bir taÃ§ kullanabilecek.Â

ANNESÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDE DÄ°Z Ã‡Ã–KÃœP YEMÄ°N ETMÄ°ÅžTÄ°

Bu arada kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Galler Prensi unvanÄ± tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisine veriliyor. Kral Charles henÃ¼z 9 yaÅŸÄ±ndayken Galler Prensi olarak anÄ±lÄ±yordu. Fakat Galler Prensi tacÄ±nÄ± resmen giymek iÃ§in tam 11 yÄ±l beklemek zorunda kaldÄ±. Onun Galler Prensi tacÄ±nÄ± giydiÄŸi tÃ¶ren 1 Temmuz 1969'da gerÃ§ekleÅŸti. Galler'de bulunan Gwynedd'deki Caermarfon Kalesi'nde yapÄ±lan tÃ¶rende kendisine tacÄ±nÄ± takan annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth'in Ã¶nÃ¼nde diz Ã§Ã¶kÃ¼p "Ben Charles, Galler Prensi. HayatÄ±m boyunca kulunuz ve hizmetkarÄ±nÄ±z olacaÄŸÄ±m" diye yemin etmiÅŸti.

ELIZABETH 1953 YILINDA TAÃ‡ GÄ°YDÄ°

Ä°ngiltere'de 6 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reni tam 70 yÄ±l sonra bir ilk olacak. Ondan Ã¶nce annesi KraliÃ§e 2. Elizabeth, 1953 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir tÃ¶renle taÃ§ giymiÅŸti. AslÄ±nda, Kral 6. George'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 6 Åžubat 1952'de tahta Ã§Ä±ktÄ± ilk sÄ±radaki veliahtÄ± Elizabeth. TaÃ§ giyme tÃ¶reni ise 1953 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

KraliÃ§e 2. Elizabeth, Kral 6. George ile Ana KraliÃ§e 1. Elizabeth yani tam adÄ±yla Elizabeth Bowes Lyon'un iki kÄ±zÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k olanÄ±. 21 Haziran 1926'da dÃ¼nyaya gelen Elizabeth Aexandra Mary Windsor'Ä±n Margaret adÄ±nda bir kÄ±z kardeÅŸi vardÄ±. BabasÄ± 6. George, aÄŸabeyi Edward'Ä±n, Wallis Simpson'a olan aÅŸkÄ± nedeniyle tahttan feragat etmesi Ã¼zerine kral oldu. 6. George'un Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan da bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Prenses Elizabeth tahta Ã§Ä±ktÄ±.

GenÃ§ prenses, 2. Elizabeth adÄ±yla taÃ§ giydiÄŸi 6 Åžubat 1952'de yedi Ã¼lkenin yani (BirleÅŸik KrallÄ±k, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, GÃ¼ney Afrika, Pakistan ve Seylan) hÃ¼kÃ¼mdarÄ± oldu. TaÃ§ giyme tÃ¶reni bir yÄ±l sonra yapÄ±ldÄ± ve o gÃ¼n bir ilk yaÅŸandÄ±. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in gÃ¶steriÅŸli taÃ§ giyme tÃ¶reni TV'de yayÄ±nlandÄ±. 2. Elizabeth, 1952'den bu yana tahtta. Bu Ã¶zelliÄŸiyle de "Ã¼lkesinin en uzun sÃ¼re tahtta kalan hÃ¼kÃ¼mdarÄ±" unvanÄ±nÄ± eline geÃ§irdi.

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BU TAÃ‡ DIANA Ä°LE Ã–ZDEÅžLEÅžTÄ°

Halktan bir ailenin kÄ±zÄ± olarak doÄŸup Prens William ile evlenerek Ä°ngiliz kraliyet ailesine giren Kate Middleton'Ä±n hayranlarÄ±nÄ±n en Ã§ok istediklerinden biri onu taÃ§larla gÃ¶rmek. Onlar daha fazlasÄ±nÄ± beklese de Kate ÅŸimdiye kadar iki tane taÃ§ kullandÄ± resmi etkinliklerde. Bunlardan biri hiÃ§ tanÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± kayÄ±nvalidesi Prenses Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen bu taÃ§.

1982 yÄ±lÄ±nda KraliÃ§e 2. Elizabeth'in, o dÃ¶nemde Prens Charles ile evli olan Prenses Diana'ya hediye olarak verdiÄŸi Cambridge Lover's Knot tacÄ±. 'AÅŸÄ±ÄŸÄ±n dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼" diye de adlandÄ±rabileceÄŸimiz bu tacÄ±n Ã§ok eskilere uzanan bir geÃ§miÅŸi var. Ama modern zamanlarda onu ÅŸÃ¶hretin doruklarÄ±na Ã§Ä±karan kiÅŸi Prenses Diana oldu. Charles ile evli olduÄŸu dÃ¶nemde bu tacÄ± sÄ±k sÄ±k kullanan Diana sayesinde Cambridge Lover's Knot, "bÃ¼tÃ¼n zamanlarÄ±n en Ã¼nlÃ¼ tacÄ±" unvanÄ±nÄ± ele geÃ§irdi. Ãœstelik ailenin koleksiyonunda ondan Ã§ok daha gÃ¶steriÅŸli ve deÄŸerli taÃ§lar olduÄŸu halde.

Fakat Diana ile Charles'Ä±n boÅŸanmasÄ±ndan sonra bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ±n "boynu bÃ¼kÃ¼ldÃ¼." Diana, artÄ±k resmen ailenin gelini olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kendisine hediye edilen tacÄ± KraliÃ§e'ye geri gÃ¶nderdi. Bir zamanlar 'gÃ¶nÃ¼llerin prensesi'nin baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen taÃ§, yÄ±llarca gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ gÃ¶rmeden kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kaldÄ±. Ta ki Diana'nÄ±n hiÃ§ tanÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± gelini, Prens William'Ä±n eÅŸi o dÃ¶nemdeki unvanÄ±yla Cambridge DÃ¼ÅŸesi Catherine'in baÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼nceye kadar.

18 YIL SONRA Ä°LK KEZ KATE KULLANDI

Cambridge Love's Knot tacÄ±, Diana'nÄ±n 1997'deki Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra 2015 yÄ±lÄ±na kadar, yani 18 yÄ±l boyunca Ä°ngiliz kraliyet ailesinden hiÃ§ kimse tarafÄ±ndan toplum iÃ§inde kullanÄ±lmadÄ±. 2015 yÄ±lÄ±nda ise Kate Middleton, Buckingham SarayÄ±'ndaki bir resepsiyona giderken geÃ§miÅŸte Diana ile Ã¶zdeÅŸleÅŸen bu tacÄ± taktÄ±. Hatta bu taÃ§, yeni Galler Prensesi'nin en Ã§ok kullandÄ±ÄŸÄ± taÃ§ haline geldi.

Kate Middleton, 2015 yÄ±lÄ±ndan sonra da aynÄ± taÃ§la bazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±. 2017 yÄ±lÄ±nda Ä°spanya KralÄ± Felipe ile KraliÃ§e Letizia'nÄ±n konuk olduÄŸu resmi yemekte aynÄ± tacÄ± kullandÄ±. ArdÄ±ndan yine aynÄ± yÄ±l Hollanda KralÄ± Willem Alexander ve KraliÃ§e Maxima'nÄ±n onuruna verilen baÅŸka bir resmi yemeÄŸe de Cambridge Lover's Knot tacÄ±yla katÄ±ldÄ±. AynÄ± taÃ§, 2019 yÄ±lÄ±nda, dÃ¶nemin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve eÅŸi Melania'nÄ±n onur konuÄŸu olduÄŸu yemekte yine Kate'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sledi.

WILLIAM'IN DÃœNYAYA GELÄ°ÅžÄ° NEDENÄ°YLE KRALÄ°Ã‡E TARAFINDAN HEDÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Biraz da Cambrige Lover's Knot tacÄ±nÄ±, Kate Middleton'Ä±n baÅŸÄ±nda ilk gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde bu kadar heyecan yaratmasÄ±nÄ±n nedenine bakalÄ±m. Elbette milyonlarca hayranÄ±nÄ±n, Kate'i taÃ§la gÃ¶rmek istemesi doÄŸal. Ãœstelik kocasÄ± William'Ä±n annesi Diana ile yani "gÃ¶nÃ¼llerin prensesi"yle Ã¶zdeÅŸleÅŸen tacÄ±n yeniden ortaya Ã§Ä±kmasÄ± da heyecan verici bir durum. Ama asÄ±l sebep ÅŸu ki, KraliÃ§e 2. Elizabeth bu tacÄ± Diana'ya, veliahtÄ± Prens William dÃ¼nyaya geldikten sonra hediye etmiÅŸti. Yani bu taÃ§ Diana'ya "annelik hediyesi". TaÃ§ ile William arasÄ±nda bÃ¶yle de bir duygusal baÄŸ var.

19 TANE Ä°NCÄ°: Madem Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacÄ±ndan söz ediyoruz, biraz daha geçmiÅŸe gidelim... Söz konusu taç, 1913 yÄ±lÄ±nda, KralÄ± 5. George'un eÅŸi Konsort Kraliçe Mary'nin isteÄŸiyle dönemin en ünlü mücevher tasarÄ±mcÄ±sÄ±na yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Taç, pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± elmaslar ile altÄ±n ve gümüÅŸlerle süslenmiÅŸ armut ÅŸeklinde 19 tane inciden oluÅŸuyor. TacÄ±n deÄŸerinin 2 ile 3 milyon sterlin arasÄ±nda olduÄŸu söyleniyor.





KRALÄ°Ã‡E 2. ELÄ°ZABETH DE KULLANDI

Bu deÄŸerli taÃ§, ilk olarak KraliÃ§e Mary tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±. Onun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan KraliÃ§e 2. Elizabeth'e miras kaldÄ±. KraliÃ§e, bu aile mirasÄ±nÄ± gelini Diana'ya hediye etti. Fakat Diana ile Charles'Ä±n yuvasÄ± daÄŸÄ±lÄ±nca taÃ§ yine kraliyet koleksiyonuna dÃ¶ndÃ¼. Bir sÃ¼redir de ailenin gelini Kate Middleton ya da yeni unvanÄ±yla Galler Prensesi Catherine tarafÄ±ndan kullanÄ±lÄ±yor. KraliÃ§e 2. Elizabeth, 1958 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir galada bu taÃ§la baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slemiÅŸti.

BAÅž AÄžRITAN GÃœRÃœLTÃœLÃœ TAÃ‡

Cambrigde Lover's Knot tacÄ± deÄŸerli olmasÄ±na deÄŸerli, gÃ¼zel olmasÄ±na Ã§ok gÃ¼zel ama bu tacÄ±n bir de yan etkisi var. Takan kiÅŸinin baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tÄ±yor. Hem de gerÃ§ek anlamda. Kate Middleton'dan Ã¶nceki sahibi Prenses Diana, hayranlarÄ±nÄ±n kendisine Ã§ok yakÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bu tacÄ± takmaktan Ã§ok da hoÅŸlanmÄ±yordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ tacÄ± her taktÄ±ÄŸÄ±nda korkunÃ§ baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± Ã§ektiÄŸinden yakÄ±nÄ±yordu. Moda ve mÃ¼cevher uzmanlarÄ±na gÃ¶re bu beklenmedik bir durum deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Cambridge Lover's Knot tacÄ±, Ã¼zerindeki pÄ±rlanta, inci, altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸler nedeniyle hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸa sahip. Bu da tacÄ± kullanan kiÅŸide baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ±na yol

DeÄŸerli mÃ¼cevher uzmanÄ± Alexandra Michell, bu konuda bazÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸtu. Buna gÃ¶re tacÄ±n Ã¼zerinde 19 tane kemer var. Bu kemerlerin Ã¼zerleri de Ã§eÅŸitli boyutlarda pÄ±rlanta, altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve inciye sahip. Ã–zellikle incilerin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ kayÄ±tsÄ±z kalÄ±namayacak tÃ¼rden. TaÃ§ Ã¼zerinde bulunan tÃ¼m bu deÄŸerli mÃ¼cevherler de belli bir aÄŸrÄ±lÄ±k oluÅŸturuyor. Bu arada Cambridge Lover's Knot tacÄ± "gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼" bir taÃ§. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kullanan kiÅŸi her hareket ettiÄŸinde, kemerler Ã¼zerinde bulunan armut ÅŸeklindeki iri inciler sallanÄ±yor ve bu da bir titreÅŸim yaratÄ±yor.

ASLINDA ÜNLÜ TACIN KOPYASI: Ä°ngiliz kraliyet ailesinin en ünlü tacÄ±nÄ± kÄ±saca bu ÅŸekilde tanÄ±dÄ±k... Peki aslÄ±nda bu tacÄ±n "bir taklit" olduÄŸunu biliyor muydunuz? Çünkü iÅŸin aslÄ± bu. Kraliçe Mary, bu ünlü tacÄ± yaptÄ±rÄ±rken anneannesi Prenses Augusta'nÄ±n sahip olduÄŸu orijinal taçtan esinlenmiÅŸ. Mary'nin büyükannesi Augusto, dönemin Cambridge Dükü Adolphus'un karÄ±sÄ±. Bugün bildiÄŸimiz taca esin kaynaÄŸÄ± olan orijinal taç, Prenses Augusta'ya ailesi tarafÄ±ndan 1818'de düÄŸün hediyesi olarak verildi. Augusta da yÄ±llar sonra aynÄ± tacÄ± en büyük kÄ±z çocuÄŸuAugusta Caroline'e evlilik hediyesi olarak verdi. Bugünkü Cambridge Lover's Knot iÅŸte bu deÄŸerli tacÄ±n bir kopyasÄ±. Ona esin kaynaÄŸÄ± olan orijinal tacÄ±n ise bilinmeyen bir ailenin koleksiyonunda muhafaza edildiÄŸi düÅŸünülüyor.





BÄ°R ZAMANLAR KAYIPTI:Â 11 yÄ±ldÄ±r Prens William ile evli olan Kate Middleton'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka taÃ§ daha var: Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi ya da diÄŸer adÄ±yla PapirÃ¼s TacÄ±'. Kate, Galler Prensesi olduktan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ikinci etkinliÄŸinde bu Ã¼nlÃ¼ tacÄ± kullandÄ±.

TACI ALNINA TAKIYORDU

Buckingham SarayÄ±'ndaki diplomatik yemekte Kate Middleton'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼sleyen Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi ya da diÄŸer adÄ±yla PapirÃ¼s TacÄ±'nÄ±n Ã§ok eskilere uzanan bir hikayesi var. KraliÃ§e'nin kardeÅŸi Margaret'in en sevdiÄŸi taÃ§ olan ve onunla Ã¶zdeÅŸleÅŸen Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi tacÄ±nÄ±n ilk sahibi KraliÃ§e 2. Elizabeth'in annesi Ana KraliÃ§e Elizabeth. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu taÃ§ ilk olarak bir gerdanlÄ±ktÄ±. Ana KraliÃ§e inci ve elmaslardan oluÅŸan bu kolyeyi 1923 yÄ±lÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼n hediyesi olarak almÄ±ÅŸtÄ±. Kolyeyi ona hediye eden kiÅŸi ise kocasÄ± yani sonradan tahta Ã§Ä±kacak olan 6. George idi. KarÄ±sÄ±na bu hediyeyi Ã§ok Ã¼nlÃ¼ bir mÃ¼cevherciden satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±.

Ana KraliÃ§e yani o dÃ¶nemdeki adÄ±yla Elizabeth, sonradan bu mÃ¼cevheri kolye deÄŸil taÃ§ olarak kullanmak istedi. KocasÄ±nÄ±n gerdanlÄ±k olarak satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ firmanÄ±n tasarÄ±mcÄ±larÄ± da mÃ¼cevheri, ÅŸÃ¶hretini borÃ§lu olduÄŸu gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne kavuÅŸturdu. Yani taca Ã§evirdi. Ana KraliÃ§e bu tacÄ± takarak birÃ§ok fotoÄŸrafÃ§Ä±ya poz verdi. Fakat Elizabeth, Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi ya da PapirÃ¼s TacÄ±'nÄ± daha sonra torunu Margaret'in ya da Kate Middleton'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± gibi kullanmÄ±yordu. Elizabeth, bu tacÄ± dÃ¶nemin modasÄ±na uygun olarak alnÄ±na yerleÅŸtiriyordu.

PRENSES MARGARET'Ä°N EN SEVDÄ°ÄžÄ° TAÃ‡TI... GELÄ°NÄ° DE DÃœÄžÃœNÃœNDE KULLANDI

Ana KraliÃ§e'nin ardÄ±ndan bu tacÄ± KraliÃ§e 2. Elizabeth'in kardeÅŸi Margaret kullandÄ±. 1959 yÄ±lÄ±nda Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi, Ana KraliÃ§e tarafÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±na verildi. Zarif iÅŸÃ§iliÄŸiyle dikkat Ã§eken Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi, Margaret'in gÃ¶zde mÃ¼cevheri haline geldi. BirÃ§ok etkinlikte gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ bu deÄŸerli mÃ¼cevherle tamamladÄ±.

Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi'nin Kate Middleton'a kadar uzanan Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n bir baÅŸka duraÄŸÄ± da 1993 yÄ±lÄ±nda Margaret'in gelini Serena Stanhope oldu. Margaret'in tek oÄŸlu David Armstrong Jones ile evlenirken Stanhope duvaÄŸÄ±yla birlikte bu tacÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Prenses Margaret'in 2002 yÄ±lÄ±nda Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan taÃ§ da bir sÃ¼reliÄŸine kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. O sÃ¼reÃ§te Margaret'in bazÄ± mÃ¼cevherleri Ã§ocuklarÄ± tarafÄ±ndan bir mÃ¼zayedede satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ± ama onlarÄ±n arasÄ±nda Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi yoktu. Bu arada David Armstrong Jones ile Serena Stanhope'un 2020 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Prenses Margaret, Ã§ok sevdiÄŸi Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi tacÄ±nÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n gÃ¼nÃ¼ gelinine Ã¶dÃ¼nÃ§ vermiÅŸti. Fakat bu taÃ§la baÅŸlayan evlilik uzun sÃ¼rmedi.Â

YILLAR SONRA KATE'Ä°N BAÅžINDA ORTAYA Ã‡IKTI

Bu tacÄ±n akÄ±beti 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda Ã§eÅŸitli iddialarÄ±n merkezinde yer aldÄ±. Bir sÃ¼re herkes Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi'nin Margaret'in gelini Serena da kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. Fakat gerÃ§ek Ã¶yle deÄŸildi. KraliÃ§e'nin kayÄ±p taÃ§larÄ± arasÄ±nda sayÄ±lan Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi 2013 yÄ±lÄ±nda Buckingham'daki diplomatik yemekte Kate Middleton'Ä±n baÅŸÄ±nda ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Ä°ki yÄ±l aranÄ±n ardÄ±ndan bu kez yine diplomatik bir yemekte Kate Middleton kullandÄ± Lotus Ã‡iÃ§eÄŸi'ni.

Bu Ã¼nlÃ¼ ve aynÄ± zamanda gizemli taÃ§ 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana yani 7 yÄ±ldÄ±r yine kayÄ±plara karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Uzun sÃ¼re kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda kaldÄ±ktan sonra da gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re artÄ±k onu daha fazla kullanacak olan Galler Prensesi Kate'in baÅŸÄ±nÄ± sÃ¼slerken gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

MEGHAN SADECE DÃœÄžÃœNÃœNDE TAÃ‡ TAKTI

Kate Middleton bugÃ¼ne kadar Ã§eÅŸitli etkinliklerde iki farklÄ± taÃ§ kullandÄ±. Buna raÄŸmen ailenin diÄŸer gelini, Prens Harry'nin karÄ±sÄ± Meghan Markle ise sadece dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kendisine Ã¶dÃ¼nÃ§ verilen tacÄ± takabildi. Ä°lk bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten kÄ±sa sÃ¼re sonra aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ± aldÄ±klarÄ± iÃ§in onu farklÄ± etkinliklerde Kate gibi taÃ§la gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±. EÄŸer ailede kalÄ±p gÃ¶revlerini sÃ¼rdÃ¼rseydi muhtemelen az da olsa onu da taÃ§la gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±.Â Markle dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde KraliÃ§e Mary'nin bant ÅŸeklindeki elmas tacÄ±nÄ± kullandÄ±.ama dÃ¼ÄŸÃ¼nden bir yÄ±l sonra baÅŸlayan sÃ¶ylentilere gÃ¶re amacÄ± baÅŸka bir tacÄ± takmaktÄ±.

RESMÄ° ETKÄ°NLÄ°KLERDE KULLANIYORDU

Ä°ddialara gÃ¶re Markle, gelinliÄŸiyle birlikte KraliÃ§e 2. Elizabeth'in koleksiyonunda yer alan kimi zaman yeÅŸil renkli zÃ¼mrÃ¼t taÅŸlar eklenerek de kullanÄ±lan bu tacÄ± takmak istemiÅŸti. Bu tac Vladimir tacÄ± olarak biliniyor. AdÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi bu tacÄ±n kÃ¶keni Rusya.Â Rus Devrimi sÄ±rasÄ±nda birkaÃ§ parÃ§a mÃ¼cevherle birlikte Ã¼lke dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan tacÄ± DÃ¼ÅŸeÅŸ Elena Vladimirovna 1921 yÄ±lÄ±nda 28 bin poundâ€™a KraliÃ§e Maryâ€™e sattÄ±. Orijinali pÄ±rlanta ve incilerle kaplÄ± olan tacÄ± KraliÃ§e Mary 15 adet zÃ¼mrÃ¼tle yeniden tasarlattÄ±. KraliÃ§e Elizabeth bu tacÄ± resmi seremonilerde kullanÄ±yor. TacÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ ortalama deÄŸeri 1.5 milyon dolar.

KRALÄ°Ã‡E MARY'NÄ°N TACIYDI, TORUNU ELIZABETH'E MÄ°RAS KALDI

Meghan'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kullandÄ±ÄŸÄ± bu taÃ§ KraliÃ§e Elizabeth'Ä±n bÃ¼yÃ¼kannesi KraliÃ§e Mary'ye aitti. TacÄ±n merkezindeki iri parÃ§a aslÄ±nda bir broÅŸtu. Ãœzerinde 10 tane elmas bulunan bu broÅŸ 1893 yÄ±lÄ±nda o sÄ±rada Prens olan 5. George ile evlendiÄŸi zaman hediye edildi. 1932 yÄ±lÄ±nda ise bu gÃ¶z alÄ±cÄ± broÅŸ elmas ve platinden oluÅŸan bir bandÄ±n Ã¼zerine yerleÅŸtirildi. Tam 11 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸan ve istenildiÄŸinde geniÅŸletilip daraltÄ±labilen bu tac KraliÃ§e Mary 1953 yÄ±lÄ±nda Ã¶ldÃ¼kten sonra onun vasiyeti Ã¼zerine KraliÃ§e 2. Elizabeth'e kaldÄ±.