Duvak büyükannenin sandığından

Ünlü kişilerin özellikle de kraliyet ailesi mensuplarının düğünleri her zaman milyonlara kişinin dikkatini çeker. Öyle ki o düğünlerde giyilen gelinlikler, saç biçimleri ve makyajlar o yılın düğün trendlerini belirler. Bazen ünlülerin düğünlerinde giyilen gelinlikler unutulur gider, yerlerini yenileri alır.
Backgrid UK, Splash News, Depo Photos, AP
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KUYRUĞUNU ÜÇ KİŞİ TAŞIDI
Ama bazen öyle gelinlikler giyilir ki o kraliyet düğünlerinde onları unutmak mümkün olmaz. Gelin şöyle bir bakalım, 2000'li yılların başlarından bu yana kraliyet düğünlerinde giyilen gelinliklere ve o gelinlerden objektiflere yansıyanlara.
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ESKİ TV SPİKERİ
Eski TV spikeri Letizia Ortiz Rocasolano, 2004 yılında İspanya'nın veliaht prensi Felipe ile evlendi. Gelinliği uzun süre dillerden düşmedi.
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GÖSTERİYLİ GELİNLİK
Emektar İspanyol tasarımcı Manuel Pertegaz'ın imzasını taşıyan bu tasarım, İspanyol kültüründen de izler taşıyordu.
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DUVAK BÜYÜKANNEDEN
2004 yılında dünya iki tane kraliyet düğünü izledi. Biri şu anda İspanya Kralı ve Kraliçesi olan Letizia Orzi ve Felipe'nindi. Ondan önde de Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson evlendi.
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Donaldson'ın gelinliği de Danimarkalı bir tasarımcı tarafından hazırlandı. Gösterişli gelinliğin en ilginç parçası ise duvaktı. Duvak, damadın büyük büyükannesine hediye edilen bir İrlanda dantelinden yapıldı.
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ESKİ TV YILDIZI PRENS İLE EVLENDİ
İsveç prensi Carl Philip, hayatının aşkı Sofia Helqvist ile 2015 yılında hayatını birleştirdi.
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ÜLKESİNDEN BİR TASARIMCI
Helqvist'in gelinliğin de ülkesinden yani İsveç'ten bir tasarımcının Ida Sjöstedt'in imzasını taşıyordu.
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DANTEL MODASI
O yıl pek moda olan dantel ayrıntıları da dikkat çekti.
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MİLYONLAR İZLEDİ
2011 yılında Prens William ile Kate Middleton milyonlarca kişinin izlediği bir törenle evlendi.
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ÜNLÜ GELİNLİĞİ HATIRLATTI
Middleton'ın Alexander McQueen tasarımcısı Sarah Burton imzalı gelinliği, yıllar öncesinden, Grace Kelly'nin gelinliğini anımsattı birçok kişiye.
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MAKYAJI KENDİ YAPTI
Middleton, gelinliğini Kraliçe'nin koleksiyonundaki taçlardan biriyle tamamladı. Gelin makyajını ise kendisi yapmıştı.
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EN ÇOK KONUŞULAN DÜĞÜN
2018'in en çok konuşulan düğünün kahramanları ise Prens Harry ile Meghan Markle oldu.
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SADE GELİNLİK
Markle, kendisini nikah töreninin yapılacağı kiliseye getiren araçtan indiğinde bütün dünya bir şaşkınlık yaşadı. Markle herkesin umduğunun aksine son derece sade bir gelinlik gilmişti.
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İLHAM VERDİ
Markle'ın Clare Waight Keller'ın Givenchy için tasarladığı gelinliği daha sonra pekçok kişiye ilham verdi.
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ONUN GELİNLİĞİ DE ŞAŞIRTTI
2018 yılında bir başka kraliyet düğünü daha yapıldı. Bu kez sahnede Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank vardı.
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DUVAKSIZ GELİN
Prenses de gelinlik tercihiyle çok şaşırttı. Çünkü geleneklerin aksine duvak kullanmamayı tercih etmişti.
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TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN
Peter Pilotto'dan Christopher de Vos tasarımı olan gelinlik, tüm zamanların en iyi kraliyet gelinlikleri listesinde ilk sıralara yerleşti.