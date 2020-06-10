MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDuvak büyükannenin sandığından
GeriMagazin Duvak büyükannenin sandığından
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 14:55,

Duvak büyükannenin sandığından

Ünlü kişilerin özellikle de kraliyet ailesi mensuplarının düğünleri her zaman milyonlara kişinin dikkatini çeker. Öyle ki o düğünlerde giyilen gelinlikler, saç biçimleri ve makyajlar o yılın düğün trendlerini belirler. Bazen ünlülerin düğünlerinde giyilen gelinlikler unutulur gider, yerlerini yenileri alır.

Backgrid UK, Splash News, Depo Photos, AP

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1KUYRUĞUNU ÜÇ KİŞİ TAŞIDI
Abone Olgoogle-news

KUYRUĞUNU ÜÇ KİŞİ TAŞIDI

Ama bazen öyle gelinlikler giyilir ki o kraliyet düğünlerinde onları unutmak mümkün olmaz. Gelin şöyle bir bakalım, 2000'li yılların başlarından bu yana kraliyet düğünlerinde giyilen gelinliklere ve o gelinlerden objektiflere yansıyanlara.

2ESKİ TV SPİKERİ
Abone Olgoogle-news

ESKİ TV SPİKERİ

Eski TV spikeri Letizia Ortiz Rocasolano, 2004 yılında İspanya'nın veliaht prensi Felipe ile evlendi. Gelinliği uzun süre dillerden düşmedi.

3GÖSTERİYLİ GELİNLİK
Abone Olgoogle-news

GÖSTERİYLİ GELİNLİK

Emektar İspanyol tasarımcı Manuel Pertegaz'ın imzasını taşıyan bu tasarım, İspanyol kültüründen de izler taşıyordu.

4DUVAK BÜYÜKANNEDEN
Abone Olgoogle-news

DUVAK BÜYÜKANNEDEN

2004 yılında dünya iki tane kraliyet düğünü izledi. Biri şu anda İspanya Kralı ve Kraliçesi olan Letizia Orzi ve Felipe'nindi. Ondan önde de Danimarka Veliaht Prensi Frederik ile Mary Donaldson evlendi.

5
Abone Olgoogle-news

Donaldson'ın gelinliği de Danimarkalı bir tasarımcı tarafından hazırlandı. Gösterişli gelinliğin en ilginç parçası ise duvaktı. Duvak, damadın büyük büyükannesine hediye edilen bir İrlanda dantelinden yapıldı.

6ESKİ TV YILDIZI PRENS İLE EVLENDİ
Abone Olgoogle-news

ESKİ TV YILDIZI PRENS İLE EVLENDİ

İsveç prensi Carl Philip, hayatının aşkı Sofia Helqvist ile 2015 yılında hayatını birleştirdi.

7ÜLKESİNDEN BİR TASARIMCI
Abone Olgoogle-news

ÜLKESİNDEN BİR TASARIMCI

Helqvist'in gelinliğin de ülkesinden yani İsveç'ten bir tasarımcının Ida Sjöstedt'in imzasını taşıyordu.

8DANTEL MODASI
Abone Olgoogle-news

DANTEL MODASI

O yıl pek moda olan dantel ayrıntıları da dikkat çekti.

9MİLYONLAR İZLEDİ
Abone Olgoogle-news

MİLYONLAR İZLEDİ

2011 yılında Prens William ile Kate Middleton milyonlarca kişinin izlediği bir törenle evlendi.

10ÜNLÜ GELİNLİĞİ HATIRLATTI
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ GELİNLİĞİ HATIRLATTI

Middleton'ın Alexander McQueen tasarımcısı Sarah Burton imzalı gelinliği, yıllar öncesinden, Grace Kelly'nin gelinliğini anımsattı birçok kişiye.

11MAKYAJI KENDİ YAPTI
Abone Olgoogle-news

MAKYAJI KENDİ YAPTI

Middleton, gelinliğini Kraliçe'nin koleksiyonundaki taçlardan biriyle tamamladı. Gelin makyajını ise kendisi yapmıştı.

12EN ÇOK KONUŞULAN DÜĞÜN
Abone Olgoogle-news

EN ÇOK KONUŞULAN DÜĞÜN

2018'in en çok konuşulan düğünün kahramanları ise Prens Harry ile Meghan Markle oldu.

13SADE GELİNLİK
Abone Olgoogle-news

SADE GELİNLİK

Markle, kendisini nikah töreninin yapılacağı kiliseye getiren araçtan indiğinde bütün dünya bir şaşkınlık yaşadı. Markle herkesin umduğunun aksine son derece sade bir gelinlik gilmişti.

14İLHAM VERDİ
Abone Olgoogle-news

İLHAM VERDİ

Markle'ın Clare Waight Keller'ın Givenchy için tasarladığı gelinliği daha sonra pekçok kişiye ilham verdi.

15ONUN GELİNLİĞİ DE ŞAŞIRTTI
Abone Olgoogle-news

ONUN GELİNLİĞİ DE ŞAŞIRTTI

2018 yılında bir başka kraliyet düğünü daha yapıldı. Bu kez sahnede Prenses Eugenie ve Jack Brooksbank vardı.

16DUVAKSIZ GELİN
Abone Olgoogle-news

DUVAKSIZ GELİN

Prenses de gelinlik tercihiyle çok şaşırttı. Çünkü geleneklerin aksine duvak kullanmamayı tercih etmişti.

17TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN
Abone Olgoogle-news

TÜM ZAMANLARIN EN İYİLERİNDEN

Peter Pilotto'dan Christopher de Vos tasarımı olan gelinlik, tüm zamanların en iyi kraliyet gelinlikleri listesinde ilk sıralara yerleşti.

18
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi