Duvak büyükannenin sandığından

KUYRUĞUNU ÜÇ KİŞİ TAŞIDI Ama bazen öyle gelinlikler giyilir ki o kraliyet düğünlerinde onları unutmak mümkün olmaz. Gelin şöyle bir bakalım, 2000'li yılların başlarından bu yana kraliyet düğünlerinde giyilen gelinliklere ve o gelinlerden objektiflere yansıyanlara.