Bir ömür boyu bu anı beklemişti: Aşkına kavuştuğu gibi tacına da kavuştu

Haberin Devamı

DÜNYA ÜZERİNDE MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Kraliçe'nin taç giydiği 1953 yılından bu yana ülkede gerçekleşen bu ilk taç giyme törenini Londra'da bulunan konukların dışında dünya üzerindeki milyonlarca kişi takip etti.

Törende Charles'ın eşi Camilla da kraliçe olarak tacını giydi. Böylece Charles ile Camilla'nın kral ve kraliçe olarak tahta çıkma süreci de tamamlanmış oldu.

TÖREN GÜZERGAHINDA KAMP KURDULAR

Londra'da, İngiliz kraliyet ailesinin acı, tatlı en önemli olaylarına ev sahipliği yapan Westminster Abbey'deki tören için hazırlıklar aylar öncesinden başladı. Her ne kadar Kraliçe'nin ölümünden sonra monarşiye verilen destek giderek azalsa da aileyi destekleyen ya da bu tarihi olayın atmosferini solumak isteyen çok sayıda kişi tören güzergahında saatler öncesinden yerini aldı.

Haberin Devamı

Kentte; bu tarihi olay nedeniyle güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkarıldı. Polisin ‘Altın Küre’ operasyonu adını taktığı Kraliyet geçidi ve kutlamalar nedeniyle 11 bin 500 polis görevlendirildi. Çatılara keskin nişancılar yerleştirilirken olası protestolara ya da eylemlere karşı havadan da önlem alındı.

Yerel saatle 12.00’de Charles, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby’nin yönettiği ayinle Aziz Edward tacını taktı. Kraliyet mensupları, Kral’a bağlılık yemini ettikten sonra Kral Charles da soru-yanıt şeklinde hazırlanan kraliyet yeminini tamamladı.

Haberin Devamı

Törenin halkın görmediği tek bölümü, Başpiskopos’un Charles’ı kutsal yağ ile kutsadığı bölüm oldu.Tören sonrası kraliyet çifti bu kez Altın Fayton ile Buckingham Sarayı’na geçip balkondan halkı selamlayacak .Orada Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların geçit törenini izleyecekler.

Törende Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla 'nın kutsanacağı yağ özel olarak hazırlandı, Kudüs’te kutsandı. Charles’ın talebi üzerine yağda hayvansal içerikler yer almazken zeytinyağı, susam, gül, yasemin, tarçın yağları, benzoin ve portakal çiçeğiyle hazırlandı.

Haberin Devamı

Charles'ın taç giyme törenine davet edilen devlet başkanları ve dünyanın dört bir yanından monarşi temsilcileri dün Londra'ya ulaştı. Konuklar için akşam Buckingham Sarayı'nda bir resepsiyon verildi. Tüm konuklar bugün de Westminster Abbey'deki yerlerini aldı.

KISA BİR TÖREN İSTEDİ

Charles'ın isteği üzerine törenin daha kısa, daha küçük ve daha temsili olarak düzenlendiği belirtiliyor. Bunun da Charles'ın çok uzak olmayan bir gelecekte monarşiyi küçültme planlarının ilk adımı olduğu konuşuluyor.

100 MİLYON STERLİN CİVARINDA GİDER

İddialara göre Charles'ın taç giyme töreninin 100 milyon sterlinin üzerinde bir maliyeti var. Törene resmi olarak iki bin kişi davetli. Tören, Charles'ın isteği üzerine kısa tutuldu, bir saat civarında sürecek.

Bu arada Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıl önceki taç giyme töreni 50 milyon sterline mal olmuştu. Ondan önce babası George VI'nın1937 yılındaki taç giyme töreninin maliyetinin ise 450 bin sterlin olduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

BU PARA KİMDEN ÇIKTI?: Peki bu paralar kimden çıkıyor? Bu gider Birleşik Krallık hükümeti, vergi mükellefleri tarafından paylaşılıyor. Buckingham Sarayı ise açıklanmayan bir oranda katkıda bulunuyor.

Haberin Devamı

Charles'ın ve eşi Camilla'nın taç giyme töreninin böylesine ilgi çekmesinin bir nedeni ailenin hep göz önünde olmasıydı kuşkusuz. Ama özellikle Birleşik Krallık ve ona bağlı ülkeler için ayrı bir önemi vardı bu törenin. Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in 1953 yılında taç giymesinden sonra böyle bir törenin kahramanı olan ilk kişiydi. Yani törenin "tarihi" olarak nitelendirilmesinin nedeni 70 yıl sonra bir ilk olmasıydı.

Charles'ın taç giymesi elbette önemli bir olaydı ama törende başka dikkat çeken ayrıntılar da vardı. Son iki yıldır sürekli bir tartışma ve gerilim ortamı içinde bulunan İngiliz kraliyet ailesinin hangi üyelerinin törene katılacağı merak konusuydu. Elbette kimin hangi elbiseyi giyeceği de işin magazinel boyutuyla ilgili bir ayrıntıydı. Bütün bunlar törende cevabını buldu zaten.

HARRY YALNIZ BAŞINA

En çok merak edilen ayrıntı karısı Meghan Markle ile birlikte ailedeki görevlerinden ayrılan ve ABD'ye yerleşen Harry'nin durumuydu. Kral 3. Charles'ın küçük oğlu Harry, Londra'ya yalnız başına gitti. Karısı Meghan ise ABD'deki evlerinde kaldı. Prens Harry, törende kuzenleri Beatrice ile Eugenie ve onların eşleri Jack Brooksbank ve Edoardo Mapelli Mozzi ile yan yana oturdu.

KUZENLERİYLE BİRLİKTE OTURDU

Arasının gergin olduğu ağabeyi William ile en azından kameralar önünde bir araya gelmedi. Fakat kuzenleri Beatrice ve Eugenie ile sıcak bir iletişim sergiledi. Özellikle de Beatrice'in eşi Edoardo'nun katedrale girerken bir ara Harry'nin sırtına dokunması dikkat çekti.

TAÇ YERİNE FARKLI BİR AKSESUAR KULLANDI

Törenle ilgili çok merak edilen bir başka ayrıntı da Galler Prensesi Catherine'in yani Kate Middleton'ın ne giyeceğiydi. Daha da önemlisi taç takıp takmayacağıydı. Kate hayranlarının beklediği gibi taç takmadı. Aslına bakılırsa ailenin önde gelen hiçbir üyesi taç takmadı.

KATE BEYAZLAR İÇİNDE

Kate Middleton törende çok sevdiği modacı Alexander McQueen'in imzasını taşıyan beyaz bir elbise giydi. Etekleri işlemeli uzun elbisesinin altında ise beyaz renkli ayakkabılar giydi. Kate, artık Galler Prensi unvanını taşıyan William'ın eşi yani Galler Prensesi olduğu için konumunun simgesi olan bir pelerinle görünümünü tamamladı.

BU KEZ SAÇINI TOPLADI

Genellikle katıldığı etkinliklerde uzun saçlarını açık bırakan Kate Middleton bu kez topuzu tercih etti. Ve elbette hangi tacı takacağına dair aylardır süren soruların yanıtı da saçlarının hemen üzerindeydi. Kate ailenin diğer kadın üyeleri gibi taç takmadı. Ama kullandığı aksesuar tacı aratmayacak kadar göz alıcıydı.

GÜMÜŞ İPLİĞİ VE KRİSTAL

Kate, daha önce de bir kraliyet uzmanının belirttiği gibi çiçek motifleri içeren bir saç aksesuarı kullandı. Saçı için taç yerine kullandığı aksesuar, gümüş, gümüş ipliği ve kristallerden oluşuyordu.

HEM DIANA'YA HEM KRALİÇE'YE SELAM

Kate Middleton'ın kıyafetinde Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens William'ın annesi Diana'ya bir "selam" vardı. Kate'in kulaklarını Diana'nın sık sık kullandığı elmas ve inci küpeler süsledi. Boynuna taktığı kolye ise Kraliçe 2.Elizabeth'e babası tarafından hediye edilmişti.

BİR ARA SIKILIP ESNEDİ

Bir başka merak edilen ayrıntı ise William ile Kate'in en küçük çocuğu Louis'nin törene katılıp katılmayacağıydı. Küçük Louis, törende yerini aldı. Ona beyazlar içindeki ablası Prenses Charlotte koruması altına almıştı. Küçük Louis törende uslu durdu ama bir ara sıkılıp esnedi.

CHARLOTTE TAM BİR PRENSES GİB GİYİNDİ

Bu arada Charlotte da tıpkı annesi gibi beyazlar içindeydi. Saçlarını toplayan Charlotte'un başında da annesi Kate'inkinden daha ince bir taç vardı.

GEORGE GÖREVLİYDİ: Charlotte ve Louis'nin ağabeyi George ise törende tarihi bir görev üstlendi. Aile çevresinden yaşıtı olan çocuklarla birlikte Charles'a yaverlik yaptı.

Ailenin dikkat çeken bir diğer kadın üyesi ise Charles'ın en küçük kardeşi Edward'ın eşi Sophie idi. Artık Edinburgh Dükü ve Edinburgh Düşesi olarak anılan çifte iki çocukları Louise ile James eşlik etti. Sophie de beyaz elbisesini ve konumuna uygun pelerinini giydi. Onun da başında taç yoktu. Beyaz, çiçek motifli bir aksesuar kullandı.

ÜNLÜ KONUKLAR HAZIR BULUNDU

Taç giyme törenine dünyanın farklı ülkelerinden devlet yöneticileri ve kraliyet aileleri üyeleri katıldı. Üç gün sürecek kutlamalar sırasında sahneye çıkacak olan Katy Perry ile Lionel Richie gibi sanat dünyasından temsilciler de katıldı.

İşte Londra'da tam 70 yıl sonra gerçekleşen bu tarihi günden objektiflere takılan renkli görüntüler.

Charles'ın taç giymesi onuruna bir konser verecek olan ünlü şarkıcı Katy Pery, eflatun kıyafetiyle kalabalık içinde dikkat çekti. Perry, Windsor Şatosu'nun suitlerinden birinde bir gece misafir edilecek. Ünlü şarkıcı Perry'ye Vogue dergisinin yayın yönetmeni Edward Enninful eşlik etti.

Ünlü oyuncu Emma Thompson, törenin yapılacağı katedrale ulaşan ilk konuklardan biri.

Lionel Richie, kutlama programına şarkılarıyla da renk katacak.





İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf törene eşi Nadie El Nakla ile birlikte katıldı.





Ünlü şarkıcı Nick Cave de törenin davetlilerinden.





İngiltere'de gösteri dünyasının ünlü isimlerinden biri olan 77 yaşındaki oyuncu ve sunucu Joanna Lumley de törenin konukları arasında yer aldı.





ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, ülkesini temsilen taç giyme töreninde yer aldı. Yanında torunu Finnegan vardı.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska törene Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile katıldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile eşi Akshata Murty törene birlikte katıldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie Trudeau.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve eşi Prenses Kiko geleneksel giysiler içinde.

Belçika Kralı Philippe ve eşi Kralice Mathilde törene kol kola gitti.





Monako Prensi Albert ve eşi Prenses Charlene.





Törende ne giyeceği çok merak edilen kişilerden biri İspanya Kraliçesi Letizia idi. Eşi Kral Felipe ile birlikte törene katılan Letizia pembe giydi.

Hollanda Kralı Willem-Alexander'ın eşi Kraliçe Maxima beyaz giydi.

İsveç Kralı Carl XVI Gustaf, törene en büyük kızı Veliaht Prenses Victoria ile katıldı.

Liechtenstein Prensesi Sophie ile Prens Alois.











BİR YANDA DA PROTESTO: Bu arada bütün İngliiz halkının Charles'ın taç giymesinden memnun olduğunu söylemek mümkün değil görünüşe göre. Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanan bir grup, üzerinde "Not My King" (Benim Kralım Değil) yazılı pankart açtı.