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Buckingham'da "taçlÄ± zirve": Charles'Ä±n yüzünde gülücükler... Kate maviler içinde

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#KRAL 3. CHARLES#Ä°ngiliz Kraliyet Ailesi#Taç Giyme Töreni
Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 06, 2023 08:38

BÃ¼yÃ¼k gÃ¼n iÃ§in geri sayÄ±m bitti... ArtÄ±k sÄ±ra aylar Ã¶ncesinden hazÄ±rlanan programÄ± uygulamaya geldi. 70 yÄ±l sonra Ä°ngiltere'de ilk kez gerÃ§ekleÅŸecek olan Kral 3. Charles'Ä±n taÃ§ giyme tÃ¶reni bugÃ¼n Londra'daki Westmister Abbey'de gerÃ§ekleÅŸecek.

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BUCKINGHAM'DA KARÅžILAMA RESEPSÄ°YONU
TÃ¶ren iÃ§in davetli olan devlet yÃ¶neticileri ve elbette dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki monarÅŸi aileleri Londra'da buluÅŸtu. "TaÃ§lÄ± zirve"nin ilk etkinliÄŸi de, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin merkez Ã¼ssÃ¼ Buckingham SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¶rende Ã¼lkelerini temsil edecek olan krallar, kraliÃ§eler, prensesler, prensler, onurlarÄ±na verilen bir resepsiyonda bir araya geldi.

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Kral 3. Charles ile KraliÃ§e Camilla'nÄ±n taÃ§ giyeceÄŸi tÃ¶ren Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸen o etkinlikten objektiflere bÃ¶yle renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler takÄ±ldÄ±.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Buckingham'da konuklarÄ± aÄŸÄ±rlayanlar arasÄ±nda Charles'tan sonra tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi olan Prens William'Ä±n eÅŸi Galler Prensesi Catherine ya da halkÄ±n tanÄ±mÄ±yla Kate Middleton da vardÄ±. Kate'in Ã¶zellikle kÄ±z kardeÅŸ gibi benzetildikleri Danimarka Prensesi Mary ile buluÅŸtuÄŸu anlar dikkat Ã§ekti.Â 

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

ArtÄ±k resmen taÃ§lÄ± bir kral olmaya hazÄ±rlanan Charles, konuklarÄ±yla tek tek ilgilendi. Onlarla ayak Ã¼stÃ¼ sohbet etti.Â 

Gözden KaçmasÄ±nCamilla bile hep onu dÃ¼ÅŸÃ¼necek... Size tahammÃ¼l ediyorsak annemizin Diana sevgisindendirCamilla bile hep onu düÅŸünecek... Size tahammül ediyorsak annemizin Diana sevgisindendir!Haberi görüntüle

Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde


NorveÃ§ tahtÄ±nÄ±n veliahtÄ± Prens Haakon ile eÅŸi Mette Marit, Buckingham SarayÄ±'ndaki resepsiyona katÄ±lan konuklar arasÄ±ndaydÄ±.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Buckingham'da Ä°sveÃ§'i, Kral Carl XVI Gustaf temsil etti. YanÄ±nda ise kendisinden sonra tahta Ã§Ä±kacak olan kÄ±zÄ± Prenses Victoria vardÄ±.

Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde


Avrupa monarÅŸisinin genÃ§ yÃ¼zlerinden Hollanda Veliaht Prensesi Catharina-Amalia ile Ã¼lkenin bir Ã¶nceki kralÄ±nÄ±n eÅŸi Prenses Beatrix, resepsiyona birlikte katÄ±ldÄ±.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Bir baÅŸka genÃ§ monarÅŸi temsilcisi ise BelÃ§ika'dan geldi. Veliaht Prenses Elisabeth gecede babasÄ± Kral Philippe'e eÅŸlik etti.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde


DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok ilgi Ã§eken kraliyet ailelerinden biri de Danimarka'da. Ãœlkeyi temsil edenler ise Veliaht Prens Frederik ile eÅŸi Prenses Mary. KraliÃ§e 2. Elizabeth'in uzaktan kuzeni olan Danimarka KraliÃ§esi 2. Margrethe, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in taÃ§ giyme tÃ¶renine katÄ±lamÄ±yor.Â 

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Charles'Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± kutlayanlar arasÄ±nda bir de "tahtsÄ±z monarÅŸi ailesi" var. Charles'Ä±n baba tarafÄ±ndan akrabasÄ± olan Yunanistan Veliaht Prensi Pavlos, resepsiyonda Prenses Marie Chantal ve annesi KraliÃ§e Anne Marie ile birlikte yer aldÄ±.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Uzaklardan bir kral ve kraliÃ§e. Bhutan KralÄ± Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ile eÅŸi KraliÃ§e Jetsun Pema her zamanki gibi geleneksel kÄ±yafetleri iÃ§inde resepsiyona katÄ±ldÄ±.

Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde


GeÃ§en hafta kÄ±zlarÄ± Alexandra'yÄ± evlendiren LÃ¼ksemburg Grand DÃ¼kÃ¼ Henri ile Grand DÃ¼ÅŸes Maria Teresa da gecenin konuklarÄ± arasÄ±ndaydÄ±.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde


DÃ¼ÄŸÃ¼n heyecanÄ± yaÅŸayan bir baÅŸka Ã§ift ÃœrdÃ¼n KralÄ± 2. Abdullah ile eÅŸi KraliÃ§e Rania. BÃ¼yÃ¼k kÄ±zlarÄ± Iman'Ä± geÃ§en mart ayÄ±nda evlendiren Ã§ift, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay da bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± HÃ¼seyin'in mÃ¼rÃ¼vvetini gÃ¶rmeye hazÄ±rlanÄ±yor.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Resepsiyonun en iddialÄ± giyinenlerinden biri Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia oldu. Elbette yanÄ±nda Kral Felipe vardÄ±.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde


Uzun sÃ¼redir bozulan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle gÃ¼ndemde olan Monako Prensesi Charlene ise kÄ±yafetiyle herkesten rol Ã§aldÄ±. GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerine gÃ¶re kilo aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Charlene, eÅŸi Monako Prensi Albert ile objektiflere poz verdi.

Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Elbette resepsiyonda monarÅŸi temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¼lke liderleri de vardÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n eÅŸi Jill Biden'a resepsiyonda torunu Finnegan Biden
eÅŸlik etti.

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Buckinghamda taÃ§lÄ± zirve: CharlesÄ±n yÃ¼zÃ¼nde gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler... Kate maviler iÃ§inde

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski'nin eÅŸi Olena Zelenska resepsiyona siyah bir elbiseyle katÄ±ldÄ±.Â 

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