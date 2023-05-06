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BUCKINGHAM'DA KARÅžILAMA RESEPSÄ°YONU
TÃ¶ren iÃ§in davetli olan devlet yÃ¶neticileri ve elbette dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki monarÅŸi aileleri Londra'da buluÅŸtu. "TaÃ§lÄ± zirve"nin ilk etkinliÄŸi de, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin merkez Ã¼ssÃ¼ Buckingham SarayÄ±'nda gerÃ§ekleÅŸti. TÃ¶rende Ã¼lkelerini temsil edecek olan krallar, kraliÃ§eler, prensesler, prensler, onurlarÄ±na verilen bir resepsiyonda bir araya geldi.
Kral 3. Charles ile KraliÃ§e Camilla'nÄ±n taÃ§ giyeceÄŸi tÃ¶ren Ã¶ncesinde gerÃ§ekleÅŸen o etkinlikten objektiflere bÃ¶yle renkli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler takÄ±ldÄ±.
Buckingham'da konuklarÄ± aÄŸÄ±rlayanlar arasÄ±nda Charles'tan sonra tahtÄ±n ilk sÄ±radaki varisi olan Prens William'Ä±n eÅŸi Galler Prensesi Catherine ya da halkÄ±n tanÄ±mÄ±yla Kate Middleton da vardÄ±. Kate'in Ã¶zellikle kÄ±z kardeÅŸ gibi benzetildikleri Danimarka Prensesi Mary ile buluÅŸtuÄŸu anlar dikkat Ã§ekti.Â
ArtÄ±k resmen taÃ§lÄ± bir kral olmaya hazÄ±rlanan Charles, konuklarÄ±yla tek tek ilgilendi. Onlarla ayak Ã¼stÃ¼ sohbet etti.Â
Buckingham'da Ä°sveÃ§'i, Kral Carl XVI Gustaf temsil etti. YanÄ±nda ise kendisinden sonra tahta Ã§Ä±kacak olan kÄ±zÄ± Prenses Victoria vardÄ±.
Bir baÅŸka genÃ§ monarÅŸi temsilcisi ise BelÃ§ika'dan geldi. Veliaht Prenses Elisabeth gecede babasÄ± Kral Philippe'e eÅŸlik etti.
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Charles'Ä±n tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± kutlayanlar arasÄ±nda bir de "tahtsÄ±z monarÅŸi ailesi" var. Charles'Ä±n baba tarafÄ±ndan akrabasÄ± olan Yunanistan Veliaht Prensi Pavlos, resepsiyonda Prenses Marie Chantal ve annesi KraliÃ§e Anne Marie ile birlikte yer aldÄ±.
Uzaklardan bir kral ve kraliÃ§e. Bhutan KralÄ± Jigme Khesar Namgyel Wangchuck ile eÅŸi KraliÃ§e Jetsun Pema her zamanki gibi geleneksel kÄ±yafetleri iÃ§inde resepsiyona katÄ±ldÄ±.
Resepsiyonun en iddialÄ± giyinenlerinden biri Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia oldu. Elbette yanÄ±nda Kral Felipe vardÄ±.
Elbette resepsiyonda monarÅŸi temsilcilerinin yanÄ± sÄ±ra Ã¼lke liderleri de vardÄ±. ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n eÅŸi Jill Biden'a resepsiyonda torunu Finnegan Biden
eÅŸlik etti.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski'nin eÅŸi Olena Zelenska resepsiyona siyah bir elbiseyle katÄ±ldÄ±.Â
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