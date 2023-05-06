Neredeyse babasÄ±nÄ± aÄŸlatacaktÄ±: Usulca kulaÄŸÄ±na fÄ±sÄ±ldadÄ±

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HazÄ±rlÄ±klarÄ± aylardÄ±r sÃ¼ren tÃ¶ren birbiri ardÄ±na ilginÃ§ anlara sahne oldu. Ama bunlarÄ±n arasÄ±ndan bazÄ±larÄ± diÄŸerlerinden birkaÃ§ adÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. BazÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lar diÄŸerlerini az da olsa gÃ¶lgede bÄ±raktÄ±.

Ä°ngiltere'de tam 70 yÄ±l sonra ilk kez gerÃ§ekleÅŸen tÃ¶renin Ã§arpÄ±cÄ± noktalarÄ±na bir gÃ¶z atalÄ±m.

'TEÅžEKKÃœRLER WILLIAM' DÄ°YE FISILDADI

DÃ¼nyanÄ±n en uzun sÃ¼re taht sÄ±rasÄ± bekleyen veliahtÄ± olarak taÃ§ giyen Charles o anlarda neler hissetti tama olarak bilemiyoruz. Ama heyecanlÄ± olduÄŸu kesin. Ã–zellikle tÃ¶renin belli bir noktasÄ±nda ne kadar duygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kameralardan saklayamadÄ±. Gelin, o ana bir bakalÄ±m.Â

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Charles tacÄ±nÄ± giydikten sonra aile Ã¼yeleri baÅŸta olmak Ã¼zere ona baÄŸlÄ±lÄ±k yemini edildi. Ä°ÅŸte bunlardan biri de bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Galler Prensi William oldu. William, yeminini ettikten sonra eÄŸilip babasÄ±nÄ±n yanaÄŸÄ±na sÄ±cak bir Ã¶pÃ¼cÃ¼k kondurdu. Ä°ÅŸte o anlarda Charles'Ä±n yÃ¼zÃ¼ne Ã§ok duygusal bir ifade yerleÅŸti. "TeÅŸekkÃ¼rler William" diye mÄ±rÄ±ldandÄ±.

HARRY KUZENLERÄ°YLE ARKA SIRADA OTURDU

Belki de o anda Charles, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'nin de aynÄ± ÅŸeyi yapmasÄ±nÄ± diliyordu iÃ§inden. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k ailesiyle birlikte ABD'de yaÅŸayan Harry, tÃ¶rene kÄ±sacÄ±k bir sÃ¼re iÃ§in ve yalnÄ±z baÅŸÄ±na katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Zaten babasÄ± taÃ§ giydikten sonra da diÄŸer kutlama etkinliklerine katÄ±lmadan ABD'ye dÃ¶nmesi bekleniyor.Â

Harry tÃ¶rende ailenin Ã¶nde gelenlerinden farklÄ± olarak arka sÄ±ralarda oturdu. YanÄ±nda ise kuzeni Prenses Beatrice ile eÅŸi Edoardo Mapelli Mozzi ve diÄŸer kuzeni Prenses Eugenie ile eÅŸi Jack Brooksbank vardÄ±. AÄŸabeyi William ile hiÃ§ bir araya gelmeyen Harry'nin geÃ§miÅŸte katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer etkinliklerden daha rahat bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilemesi dikkat Ã§ekti.

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AFACAN LOUIS ABLASINA EMANET

KraliÃ§e'nin tahta Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 70'inci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼n kutlandÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n etkinliklerine damga vuran kiÅŸi Prens William ile Kate Middleton'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Louis olmuÅŸtu. Yerinde duramayan Louis'nin, dedesinin taÃ§ giyme tÃ¶renine katÄ±lÄ±p katÄ±lmayacaÄŸÄ± belli deÄŸildi uzun sÃ¼re.

Fakat sonunda Louis de ailesiyle birlikte tÃ¶rende yerini aldÄ±. Annesi Kate, ona hakim olma gÃ¶revini ise kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce 8 yaÅŸÄ±na giren ablasÄ± Charlotte'a bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Charlotte, tÃ¶ren boyunca kardeÅŸine gÃ¶z kulak oldu. Onun her davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± kontrol altÄ±nda tuttu.

Fakat Louis zaman zaman yine yapacaÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±. Bir ara ablasÄ±na bir ÅŸeyler sordu. Bir ara da Ã§ok sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aÄŸzÄ±nÄ± kapatmadan esnedi.Â

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TÃ¶renin yÄ±ldÄ±zÄ± olan KraliÃ§e Camilla'dan rol Ã§alan biri vardÄ±: Kate Middleton. En Ã§ok da takÄ±larÄ± dikkat Ã§ekti Kate'in. Alexander McQueen imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan beyaz kÄ±yafetini taÃ§la deÄŸil ama Ã§iÃ§ek motifledi iÃ§eren gÃ¼mÃ¼ÅŸ ipliÄŸinden yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saÃ§ aksesuarÄ±yla tamamladÄ±. Kate'in kÃ¼peleri daha Ã¶nce Prenses Diana tarafÄ±ndan kullanÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

ANNESÄ°YLE UYUMLU GÄ°YÄ°NDÄ°

Prenses Charlotte da annesininkiyle uyumlu kÄ±yafetiyle dikkat Ã§ekti. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n kÄ±yafeti de Mcqueen imzasÄ± taÅŸÄ±yordu. SaÃ§ aksesuarÄ± ise yine annesi Kate'in kullandÄ±ÄŸÄ±yla uyumluydu.Â

Ä°ki kardeÅŸin aÄŸabeyi George'un nerede olduÄŸunu soruyorsanÄ±z... Onun bir gÃ¶revi vardÄ±. Aileden yaÅŸÄ±tlarÄ±yla birlikte yaverlik yaptÄ±. BÃ¶ylece bu kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸÄ±nda tarihi bir gÃ¶rev Ã¼stlenmiÅŸ oldu.

YAKIÅžIKLI BÄ°NBAÅžI DA TÃ–RENDEYDÄ°

Yaver demiÅŸken...Jonathan Thompson (solda) adÄ± Ä°ngiliz kraliyet ailesini yakÄ±ndan takip edenlere hi yabancÄ± deÄŸil. Hayattayken KraliÃ§e'nin yanÄ±ndan ayrÄ±lmayan Thompson ÅŸimdi de Kral'Ä± hiÃ§ yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. Ä°skoÃ§ya 5'inci Tabur Kraliyet AlayÄ±'ndan BinbaÅŸÄ± Jonathan Thompson, taÃ§ giyme tÃ¶reninde de gÃ¶rev Ã¼stlendi. Fiziksel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼yle de sosyal medyada Ã§ok konuÅŸulan kiÅŸilerden biri oldu.

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KRAL'IN DÃœNÃœRLERÄ° DE DAVETLÄ°YDÄ°

Kate Middleton tÃ¶renin en Ã§ok dikkat Ã§eken katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±ndan biriydi. KocasÄ±, Ã§ocuklarÄ± yanÄ±ndaydÄ±. Ama o kadar deÄŸil, kendi ailesi de tÃ¶rene davetliydi. Annesi Carole ve babasÄ± Michael, taÃ§ giyme tÃ¶renini tarihi katedralde izledi.Â

Kate'in ailesinden tek davetli anne ve babasÄ± deÄŸildi. KÄ±z kardeÅŸi Pippa ile erkek kardeÅŸi James de tÃ¶rendeydi. Ancak ikisinin de eÅŸleri yanlarÄ±nda yoktu.Â





TÃ¶rende Camilla'nÄ±n nedimeliÄŸini Ã¼stlenenlerden biri kÄ±z kardeÅŸi Annabell Elliot (solda) oldu. Elliot'un torunu da Kral'Ä±n kÃ¼Ã§Ã¼k yaverleri arasÄ±nda yerini aldÄ±.Â

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KRALÄ°Ã‡E'NÄ°N EN GÃ–ZDE GELÄ°NÄ°

KraliÃ§e 2. Elizabeth'in en sevdiÄŸi gelini olarak bilinen Sophie beyaz elbisesi, pelerini ve niÅŸanlarÄ±yla kocasÄ± Prens Edward'a eÅŸlik etti. Ã‡iftin Ã§ocuklarÄ± Louise ve James de onlarda birlikteydi.Â

HÃœZÃœNLÃœ PRENSES YÄ°NE GÃœLMEDÄ°

Monako Prensesi Charlene ve resmi Ã¼niformalÄ± kocasÄ± Monako Prensi Albert'e eÅŸlik etti. Kilo aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Charlene'in yÃ¼zÃ¼ her zamanki gibi yine gÃ¼lmÃ¼yordu.

ÅžAPKASI TARTIÅžMA KONUSU OLDU

DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel giyinen kadÄ±nlarÄ±ndan biri olan Ä°spanya KraliÃ§esi Letizia ile kocasÄ± Kral Felipe dÃ¼nkÃ¼ resepsiyondan sonra bugÃ¼nkÃ¼ tÃ¶rende de yer aldÄ±. Letizia'nÄ±n ÅŸapka seÃ§imi ise tartÄ±ÅŸma konusu oldu.

TaÃ§ giyme tÃ¶reni onuruna konser verecek olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Katy Perry de tÃ¶rendeydi. Ã‡Ä±kÄ±ÅŸta hayranlarÄ± onunla selfie Ã§ekme yarÄ±ÅŸÄ±na girdi.





TÃ¶renin ardÄ±ndan Charles ve Camilla taÃ§larÄ±yla balkona Ã§Ä±ktÄ±. O sÄ±rada yanlarÄ±nda Galler Prensi William, Galler Prensesi Catherine ve Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± yer aldÄ±. Charles'Ä±n en kÃ¼Ã§Ã¼k kardeÅŸi Edinburgh DÃ¼kÃ¼ Edward ile Edinburgh DÃ¼ÅŸesi Sophie ve iki Ã§ocuklarÄ± da balkondanhalkÄ± selamladÄ±.Â