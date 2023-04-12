Balayında bile üç kişilerdi: Bu hikâyede yanan Diana, amacına ulaşan Camilla oldu

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DIANA HAYRANLARININ YÜREĞİ BİR KERE DAHA SIZLADI

Sonra aradan aylar geçti... Charles'ın kral olarak resmen taç giyeceği törene sayılı haftalar kaldı. Tüm dünya mayıs ayını soluk soluğa bekliyor. İşte tam bu sırada Diana'nın hayranlarının yüreğini sızlatan başka bir gelişme oldu. Buna göre artık Camilla "konsort kraliçe" değil tam anlamıyla kraliçe.

Bu durum, Kral 3.Charles'ın taç giyeceği törenin davetiyesinde açıkça ortaya çıktı. Çünkü söz konusu davetiyede Camilla'dan "konsort" kraliçe değil "kraliçe" olarak söz ediliyordu. Yani özetle Diana'nın belki hayatta olsaydı bile sahip olamayacağı bir konuma Camilla geçmiş oldu.

Uzun sözün kısası, yıllar boyunca "yuva yıkan kadın" ya da " en ünlü metres" olarak anılan Camilla, bu günlere ulaşmak için gösterdiği sabrın karşılığını aldı ve deyim yerindeyse "son gülen" olarak gerçekten de "iyi güldü".

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İYİ AMA KİM BU CAMILLA? Tamam da... Charles'ın neredeyse bütün hayatı boyunca sevdiği bu kadın gerçekte kim? Nasıl bir ortamda doğdu, büyüdü ve bugünlere nasıl geldi?

Peki kim bu Camilla? Yani ilk bakışta Diana gibi genç ve güzel bir kadının yuvasın yıkan "kötü kalpli cadı" , Kraliçe'nin yıllarca yüzünü bile görmek istemediği gelini, ülkesinde ve dünyada milyonlarca kişinin adını bile duymak istemediği kişi.

Ama belli ki Charles'ın gerçekten sevdiği ve uğruna her şeyi göze aldığı tek kadın... Ki bu durum aradan geçen bunca zamana karşın, Kral'ın onun gözlerinin içine bakışından bile belli oluyor.

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SIRADAN BİR AİLENİN KIZI DEĞİLDİ

Bir dönem Prenses Diana'nın "evliliğimizdeki üçüncü kişi" olarak nitelendirdiği Camilla Parker Bowles ya da yeni adıyla Kraliçe Camilla; Camilla Rosemary Shand adıyla 17 Temmuz 1947'de dünyaya geldi. Batı Sussex'te 18'inci yüzyıldan kalma bir kır evinde büyüdü. Ardından da ailesiyle birlikte Güney Kensington'a taşındılar. Yani anlaşıldığı üzere öyle pek de sıradan bir ailenin kızı değildi.

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Babası Bruce Shand, eski bir ordu mensubuydu. Emekli olduktan sonra da iş dünyasına adım atmıştı. Annesi ise Aschombe Baronu Roland Cubitt'in kızı olan Rosalind'di.

BÜYÜKANNESİ DE DÖNEMİN KRALI İLE EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞAMIŞTI: Camilla'nın ailesi aslında kraliyet ailesine uzak bir çevreden değildi. Hatta büyükannesi bir dönem 'kralın metresi' olarak tanınırdı.

Camilla'nın anne tarafından büyükannelerinden biri olan Alice Keppel, bir dönem Kral 7. Edward'la evlilik dışı ilişki yaşadığı kadın olarak tanınıyordu. Belli ki kader torun ile büyükanneyi böyle bir düzlemde eşitlemişti.

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DOĞANIN İÇİNDE BÜYÜDÜ

Doğanın içinde büyüyen Camilla, küçük yaşlarda ata binmeyi öğrendi ve bu onun için bir tutku haline geldi. Yani tıpkı sonradan sevgilisi olan ve artık bir ülkenin tahtını paylaştığı Charles ile bazı ortak zevkleri vardı.

1965 yılında Londra'da ilk kez sosyeteye tanıtıldı. Bir süre sonra da aile evinden ayrılıp Kensington'a taşındı.

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Camilla ile Prens Charles 1971 yılının yaz aylarında tanıştı. Aslında ikisi de aynı sosyal çevrede olmalarına rağmen o yıla kadar resmi olarak tanışmamışlardı. İkili, ortak arkadaşları Lucia Santa Cruz'un evindeki bir partide tanıştı. Yani Santa Cruz onları resmen tanıştırmış oldu.

Şimdi sözün burasında biraz duralım. Çünkü Lucia Santa Cruz'un, Charles ile Camilla'yı tanıştırmaktan daha farklı bir özelliği daha var. Bir zamanlar Charles bu genç kadına kör kütük aşıktı. Hatta Charles'ın kuzeni ve Lucia'nın arkadaşı olan Lady Elizabeth Anson'a göre genç kadın, Charles'ın ilk gerçek aşkıydı. Sonunda bu aşk bitti ama Lucia, Charles'ın bugün özel hayatında sahip olduğu mutluluğun mimarı oldu.





CHARLES 'BENİ BEKLE' DEMEYİNCE O DA BAŞKASIYLA EVLENDİ

Kısa sürede yakın arkadaş oldular, sonra da bu arkadaşlık romantik bir ilişkiye dönüştü. Bu arada Kraliçe'nin de Camilla ile o erken dönemde tanıştığını hatırlatalım. Fakat bu romantik ilişki Charles'ın deniz aşırı bir askeri göreve gitmesiyle duraksadı.

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Charles, sevgilisine "beni bekle" demediği için ilişkinin geleceği belirsiz bir hale geldi. Camilla da bu süreçte Andrew Parker Bowles ile evlendi. Charles'ı deniz aşırı göreve gönderen kişinin ise, bu ilişkiyi hiç onaylamayan annesi Kraliçe 2. Elizabeth olduğu zaman zaman ileri sürülüyor.







Camilla ilk evliliğini, inişli çıkışlı bir ilişki sürdürdüğü Andrew Parker Bowles 1973 yılında yaptı. O sırada Camilla 25, eşi Parker Bowles ise 33 yaşındaydı.

800 konuğun katıldığı tören "yılın düğünü" olarak nitelendirildi uzun süre. Çiftin bu evlilikten biri kız, diğeri erkek iki tane çocuğu oldu. Camilla ile Andrew evlendiklerinde, Camilla çoktan Charles ile tanışmıştı.

KRALİÇE, SPENCER AİLESİNDEN BİRİNİ İSTEDİ İDDİASI: Bu arada bazı iddialara göre de Kraliçe, oğlunun Camilla yerine Spencer ailesinden yani Diana'nın ailesinden biriyle evlenmesini istedi. Zaten sonunda da Charles, iddialara göre ablasıyla yaşadığı kısa bir flörtün ardından Diana ile 1981 yılında evlendi.





BAŞKALARIYLA EVLENDİLER AMA HEP BİRBİRLERİNİ SEVDİLER

Bu arada Camilla, bir dargın bir barışık ilişki sürdürdüğü Andrew Parker Bowles ile hayatını birleştirdi. Bu evlilik 1995 yılına kadar sürdü. Fakat ne olursa olsun Charles ile Camilla arasındaki yakınlık bitmedi.

Sonunda Prens Charles ile Camilla Parker Bowles'un ilişkisi 2005 yılındaki evlilik törenine uzandı. Ülkenin en "olaylı" ve "sevilmeyen kadını" önce aile içinde kabul gördü sonra da usul usul halkın en azından bir kesimi tarafından kabul gördü.

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Camilla Parker Bowles, ne kendisinin ne de Prens Charles'ın evliliği sırasında onunla ilgisini hiç kesmedi. Aslında Diana da bu durumdan haberdardı.

Öyle ki Diana, 1981'de Charles ile evlenmeden önce de evliliği sırasında da hep Camilla Parker Bowles ile yüzleşmek zorunda kaldı. 1996 yılında Diana ile gerçekleştirilen röportajda, Galler Prensesi, Prens Charles ile olan evliliği için 'Bu evlilikte üç kişiydik' ifadesini kullanmıştı.

'CAMILLA TEHLİKESİNİ ÇOK ERKEN FARK ETMİŞTİ'

Diana ile Camilla arasındaki bu gerilim, 2019 yılında sunuculuğunu eski bir dedektif olan Colin McLaren'in üstlendiği Fatal Voyage Diana Case Solved (Ölümcül Yolculuk: Diana Dosyası Çözüldü) adlı programda bir kez daha masaya yatırılmıştı. Programa konuk olarak katılan Vanity Fair dergisi eski editörü Tina Brown, Diana Spencer'ın saray duvarları ardında yaşadıklarını anlatmıştı o programda.

Prenses Diana'yı ilk kez yeni evli olduğu dönemde tanıyan Brown "Diana, Camilla tehlikesini çok erken fark etmişti" diye anlattı. Tina Brown, Diana'nın Camilla nedeniyle derin bir kıskançlık ve paranoya içinde olduğunu da sözlerine eklemişti.

DIANA İLE BALAYINA ÇIKTIĞINDA BİLE CAMILLA'NIN HEDİYE ETTİĞİ KOL DÜĞMELERİNİ KULLANDI: Brown'un iddiasına göre Prens Charles, Diana Spencer ile evlenip balayına çıktığında bile sevgilisi Camilla Parker Bowles'un kendisine hediye ettiği kol düğmelerini kullandı. Prenses Diana da bunu biliyordu.





'İLİŞKİLERİ BİR SIR DEĞİLDİ'

Aynı programa konuk olan gazeteci yazar Ken Wharfe de, Prens Charles'ın bu gözü kara aşkını saraydaki herkesin bildiğini "Charles ile Camilla'nın ilişkisi bir sır değildi. Buckingham Sarayı'nda bunu herkes neler olduğunu biliyordu. Bu bir problemdi" diye anlatmıştı.



O programda Prenses Diana'nın, kocasının ilişkisini bir türlü koparmadığı sevgilisi Camilla Parker Bowles ile karşılaştığı anda neler olduğuna da yer verildi. Anlatılanlara göre Prenses Diana ile Camilla Parker Bowles, bir doğum gününde karşılaştılar. O kutlamada Prenses Diana Camilla'ya doğru giderek "Dinle, lütfen beri bir aptal gibi tehdit etme" dedi.

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BU HİKAYEDE CANI YANAN TARAF DIANA OLDU

Uzun sözün kısası, bu hikayede canı yanan, hatta yaşadığı kısacık mutluluğun ve gösterişli hayatın bedelini ödeyen kişi Diana oldu. Daha 36 yaşında yanında sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte bugün üzerindeki sır perdesi hala tam olarak kalkmayan bir kazada hayata veda etti.

Charles ise vazgeçmediği aşkı Camilla ile evlendi. Ne kadar sürer bilinmez ama şimdi bir zamanların "en sevimsiz çifti" arada bazı çatlak sesler çıksa da bir kocaman ülkenin tahtında oturuyorlar.