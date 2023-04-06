Kate gerçekten aldatıldı mı? İnsan çocuğuna, eniştesinin yasak aşkının ismini verir mi hiç?

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'GERÇEK AŞKIN VÜCUT BULMUŞ HALİ'

Tüm dünyanın gözleri önünde bir peri masalı kahramanı gibi yaşayan çift, aynı zamanda "gerçek aşkın vücut bulmuş hali" olarak görüldü. Her ne kadar konumları gereği toplum önünde birbirlerine sarılıp öpemeseler de sadece bakışlarıyla ya da küçücük dokunuşlarla sevgilerini gözler önüne serdiler.

Fakat takvimler 2019 yılını gösterirken bu mutlu ve ünlü çift hakkında yenilir yutulur cinsten olmayan bir söylenti ortaya atıldı. Buna göre, çiftin erkek tarafı karısını, üçüncü hamileliği sırasında aldatmıştı. Üstelik de karısının da tanıdığı, yakın dost olduğu, daha da ötesi ailece görüştükleri bir kadınla.

Bütün bunlar, olayın duyulmasından bir yıl önce olmuştu ve her şey yeni yeni ortaya çıkıyordu. Her ne kadar çiftin hayranları buna inanamasa da bu iddia şok etkisi yarattı. Sonra unutuldu gitti. Ta ki, kısa süre önce yaşanan gelişmeye kadar. Çünkü, erkek tarafının "yasak aşkı" diye tanımlanan kadın bir kez daha ortaya çıkmıştı!

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ÖLÜM AYIRINCAYA KADAR YAN YANA KALMAYA SÖZ VERDİLER

Anladınız değil mi, hayranları arasındaki isimleriyle Kate ve Wills'ten söz ettiğimizi? Yani Galler Prensi William ile karısı ve tahtın devamlılığını sağlayacak olan üç çocuğunun annesi Galler Prensesi Catherine'den.

Üniversite yıllarında başlayan aşklarını, tam 10 yıl boyunca sürdüren Kate ile William, iki ciddi ayrılık yaşasalar da sonunda 2011 yılında ortak bir hayat kurdular. Belli ki her ikisi de aradan geçen o zaman içinde olayları ve duygularını ölçüp biçip, tartıp sonunda "ölüm onları ayırıncaya kadar" birlikte olabileceklerine karar verdiler.

ZAMAN KAYBETMEDEN ÜÇ ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR: Kate ile William. kısa zamanda üç tane çocuk sahibi oldu.

Kate ile William, evlendikten sonra fazla zaman kaybetmeden üç tane çocuk sahibi oldular. Dünyanın gözü önündeki çift, ilk bakışta gerçekten de "mutluluğun resmini" çizer gibi görünüyordu. Birbirlerine bakışları bile ne içlerindeki sevgiyi dışa vurur gibiydi. En küçük çocukları Louis dünyaya geldikten sonra da mutlulukları ve dışarıdan kazandıkları sempati giderek arttı.

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ÜNLÜLER OLUR DA YASAK AŞK SÖYLENTİSİ OLMAZ MI?

Ama onlar gibi göz önünde olan bir çiftin bazı söylentilerden uzak kalması da mümkün değildi. Nitekim Kate ile William için de bu kural bozulmadı. Üçüncü bebek Louis'nin dünyaya gelmesinden bir süre sonra hayranlarını şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre William, karısı Kate'i üçüncü hamileliği sırasında aldatmıştı. Yasak aşk yaşadığı kişi ise aile dostları ve komşuları olan, sık sık görüştükleri Rose Hanbury'ydi. Yani Cholmondeley Markisi David Rocksavage'ın eşi ve üç çocuğunun annesi.





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ZATEN KRALİYET ÇEVRESİNDELER: Rose Hanbury ile aristokrat kocası zaten kraliyet ailesinin yakın çevresindeydi.

Henüz 30'lu yaşlarında olan Rose Hanbury ile kendisinin iki katı yaşındaki kocası Rocksavage, Kate ve William'ın Anmer Hall'deki konutuna komşu bir malikanede yaşıyordu. Bu aristokrat aile ile William ve Kate arasında sıkı bir dostluk oluştu kısa sürede. Ki zaten bir soylu olan Rocksavage, kraliyet ailesine hiç de uzak biri değildi.

ANNESİNİN KALP KIRIKLIĞINI KARISINA YAŞATIR MI?

İlk iddialar ortaya atıldığında özellikle çiftin hayranları için büyük bir şok oldu. Çünkü onlara göre annesi Diana, babası Charles tarafından dünyanın gözleri önünde aldatılan William, asla böyle bir şey yapmazdı. Annesinin yaşadıklarını Kate'e yaşatmazdı.

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Ama öte yandan bu tür söylentilere sık sık yer veren In Touch dergisine göre olay gerçekti. Hatta yine yayın organının iddia ettiğine göre Kate, bu konuda kocasıyla yüzleşmiş ve William da 'bunun doğru olmadığını ama yapabileceği bir şey de bulunmadığını' söylemişti. Üstelik de gülerek.





'YARALAYICI SÖYLENTİLER' YALANLANDI AMA KAFA KARIŞTIRAN GELİŞMELER OLDU

Aslına bakılırsa bu konu basında iyiden iyiye alevlenirken ihaneti doğrulayacak hiçbir kanıt da yoktu. Hatta İngiliz Daily Mail gazetesi, her iki tarafın da bu konuda yasal olarak bazı girişimlerde bulunacağını belirtip "Bu yaralayıcı söylentiler kesinlikle yalan" diye yazdı.

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Ama yine de aldatma söylentileri bitmek bilmedi. Üstelik kafaları karıştıran başka bir gelişme oldu. Kate ile William, Rose ve kocası David Rocksavage ile bütün ilişkilerini kesti. Hatta Anmer Hall'daki konutlarından taşındı. Bütün bunlar da bazı yorumlara göre iddiaların doğruluğunun kanıtıydı. Tabii ki Kate ile William, bu konuda "ser verip sır vermedi."

İHANETE UĞRAMANIN ÜZÜNTÜSÜ MÜ?

Bu söylentiler hakkında yorum yapanların bazıları Kate'in gittiği bazı ziyaretlerde her zamankinden daha solgun ve yorgun görünmesini, ihanete uğramanınyüküne bağladı. Kocasıyla katıldığı bir etkinlikte kameralar karşısında belki de farkında olmadan yaptığı bir hareket,Kate'in evliliğinin dışarıdan göründüğü kadar mutlu olmadığına kanıt olarak gösterildi. Tam da aldatma iddialarının şok etkisi yarattığı ilk dönemde yaşandı bu ilgin olay.

Kate ile William, görevlerinin bir parçası olarak ünlü aşçı Mary Berry'nin programına konuk oldu. Aslında her ikisi de "ağzı kulaklarında" denilecek şekilde gülüp Berry ile sohbet ediyordu. Ama o sohbet sırasında William, elini karısının omuzuna koydu. İşte o anda Kate beklenmedik bir hareket yaptı ve onun elini geri itti. Bu durum da Kate'in artık bazı duygularını içinde tutamadığı, istemsiz olarak Wililam'a tepki gösterdiği şeklinde yorumlandı.





YASAK AŞK SÖYLENTİSİ PEŞLERİNİ BIRAKMIYOR

Aradan üç koca yıl geçti ama bu aldatma söylentileri çiftin peşini bir türlü bırakmadı. Son zamanlarda ise bazı dedikodu sitelerinde başka birsöylenti dolaşmaya başladı. Üstelik de bu yılın şubat ayında.

Buna göre William, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Rose Hanbury ile geçirmişti. O dönemlerde Kate de bir ziyaret sırasında, kocasının kendisine özel günlerde çiçek verme geleneğine sahip olmadığını söylemesi ortalığı yine hareketlendi.

'O GELECEĞİ, ELİNİN TERSİYLE İTMEZ'

Elbette işin aslını Kate ile William'dan başkası bilemez. Bazılarının sosyal medya platformlarında söylediği gibi halktan bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Kate Middleton, geleceğin kralının annesi, daha da önemlisi geleceğin kraliçesi olma şansını bir başka kadın yüzünden elinin tersiyle itmeyecek kadar akıllı. Zaten konumları ve ailenin son yaşadıkları göz önüne alınırsa Kate ile William'ın ayrılması gibi bir durum söz konusu değil.

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SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR

Biraz da bu konuda sosyal medyada dolaşan yorumlara bakalım. Bazılarına göre William, gerçekten de karısını aldatmış olabilir. Sonuçta babası Charles'tan dedesi Prens Philip'ten gördüğü bu. Hem sadece kraliyet ailesi mensupları değil sıradan erkekler bile zaman zaman eşlerini aldatabiliyor. Dolayısıyla William'ın da yasak ilişki yaşamış olması hiç de şaşırtıcı değil.

Ama bu görüşü kabul etmeyenler de var. Bunlara göre William, annesinin çektiği acıları karısına yaşatmak istemez. Üç çocuğunu anne ve babalarından mahrum bırakıp kendisi ve kardeşi gibi boynu bükük yetişmelerini göze alamaz. Bu yüzden de karısını aldatması mümkün değil.





SÖYLENTİLERİ, HARRY İLE MEGHAN CEPHESİ Mİ YAYIYOR?

Bu konudaki bir başka görüş ise bu aldatma söylentilerini yayanların Prens Harry ile Meghan Markle cephesi olduğu. Daha doğrusu bunu yapanlar Harry ile Meghan'ın taraftarları. Zaten sosyal medya platformlarında durup durup bu söylentileri alevlendirenler Harry ile Meghan'ın taraftarı olduğu bilinen hesaplar.

Bu yorumları yapanlar, William ile Rose Hanbury arasındaki yasak aşk söylentilerinin de ilk kez 2019 yılında, yani Harry ile Meghan'ın evlenmesinden sonra ortaya çıktığını hatırlatıyor.

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YEĞENİNİN ADINI KANIT OLARAK GÖSTERİYORLAR

Kate'in aldatılmasının mümkün olmadığını savunanlardan bazıları kız kardeşi Pippa Middleton'ın bir tercihini de buna kanıt olarak sunuyor. James Matthews ile 2017 yılında evlenen Pippa, bu evlilikten üç çocuk sahibi oldu. Bunlardan birinin yani en küçüğünün adı Rose.

İki büyük çocuğu Arthur ve Grace'in ardından geçen yıl dünyaya geldi minik bebek. Kate'in aldatılmadığını savunanların yorumu da işte bu isimle ilgili. Onlara göre "Ablasına bu kadar büyük sevgi duyan ve çok iyi geçinen Pippa, kocasıyla yasak aşk yaşayarak onun canını yakan bir kadının adını kızına verecek kadar duyarsız olamaz."

Bu söylentilerin hangisi doğru, hangisi değil bunu kimse bilemez elbette. Yani Kate ile William'dan başka. Ama Rose Hanbury adının bir kez daha gündeme gelmesi boşuna değil.





HEP AİLENİN YAKININDA OLACAKLAR

Kral 3. Charles bir süre önce çalışanlar kadrosunda bazı değişiklikler yaptı. Zaten kendisine yakın konumda olan Cholmondeley Markisi David Rocksavage'ı yani Rose Hanbury'nin kocasını, maiyet lordu olarak atadı. Bu da çiftin, artık kraliyet ailesine eskisinden çok daha yakın olacağı anlamına geliyor. Yani yasak aşk söylentilerinin çıktığı ilk dönemde olduğu gibi Kate ile William'ın yakınından uzaklaştırılmaları gibi bir durum yok.

Öyle ki Cholmondeley Markisi David, birçok etkinlikle karısı Rose ile birlikte yer alacak. Yani görünüşe göre William hakkında durup durup tekrar ısıtılan "karısını aldattı" söylentileri bitmek bilmeyecek. Bu arada çiftin üç çocuğundan biri olan Oliver'ın da Charles'ın taç giyme töreninde Prens George ile birlikte ön saflarda görev yapacağını hatırlatalım.

ROSE ESKİ BİR MODEL

Bu kadar anlattıktan sonra biraz da Rose Hanbury'e daha yakından bakalım mı? Kocasından dolayı Cholmondeley Markizi unvanını taşıyan Rose Hanbury, 1984 yılında Norfolk'ta dünyaya geldi.

Şu anda 62 yaşında olan Cholmondeley Markisi David Rocksavage ile 2009 yılında evlendi. Eski bir model olan Rose Hanbury'nin bu evlilikten Alexander, Oliver ve Iris adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Şimdilik durum bu. Görünüşe göre öyle ya da böyle William- Kate ve Rose Hanbury isimleri arada sırada yine manşetleri süsleyecek.