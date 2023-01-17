William'ın tabağına daha çok sosis koydular, Harry bakıp içini çekti

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'WILLIAM'A DAHA ÇOK YEMEK VERİLİYORDU'

"İlk anda kulağa tuhaf gelse bile" dedik ama İngiliz kraliyet ailesini geride bırakan Prens Harry'nin, geçmişin tozlu sayfalarını yeniden çevirdiği şikayet dolu hatıralarına alışmış olmalısınız son zamanlarda. Özellikle de ağabeyi William'a yönelttiği eleştirilere. Ki bunlara genç erkekler oldukları dönemde onu tartaklaması da dahil. İşte şimdi bu konuda başka bazı söylentiler dolaşıyor ortalıkta. Bunlara göre William ile Harry, küçük birer çocukken aralarında bazı ayrımlar vardı.Bu iddia gerçekten dudak uçuklatan türden: Çocukluk yıllarında William'ın tabağına, Harry'den daha fazla yiyecek konuluyordu. Bunun nedeni de William'ın "geleceğin kralı" olması ve bu yüzden iyi beslenmesi gerektiğiydi.

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'GÖLGEYDİM, DESTEK İÇİN ORADAYDIM'

Prens Harry, her satırı ailesine yönelik suçlamalarla dolu Spare (Yedek) adlı kitabında hayatının her döneminde ağabeyi William'a farklı kendisine daha farklı davranıldığı iddiasını tekrarlıyor. Bu konuda çeşitli örnekler de veriyor. Harry'nin kitabında bu konuda yer alan satırlardan bazıları şöyle: " Ben gölgeydim, destek için oradaydım. Ben B Planı'ydım. William'ın başına bir şey gelmesine karşı bir önlem olarak dünyaya getirilmiştim." Prens Harry kitabında kendisinin "yedek parça" olarak görüldüğünü ileri sürdü. Hatta eğer gerekirse William'a böbrek nakli, kan nakli ya da kemik iliği nakli sağlamak için dünyaya gelen bir bebek olduğunu hem kitabında yazdı hem röportajlarında söyledi.

'ONUN ODASI BENİMKİMDEN DAHA BÜYÜKTÜ'

Ama anlattıkları bununla sınırlı kalmadı. 38 yaşındaki Harry, çocukluğuna dair sayfaları yeniden açarken, William'ın Balmoral'daki odasının bile kendisine verilen odadan daha büyük olduğunu savundu. Harry bu farklılığı şöyle anlattı: " Benim odam daha küçüktü. Daha az lüks eşyayla döşenmişti. Bunun nedenini hiç sormadım. Umursamadım. Ayrıca sorma gereği bile hissetmedim. William benden iki yaş büyüktü. O veliahttı ben de yedektim."

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ESKİ UŞAK KONUŞTU

Harry, karısı Meghan ile birlikte ailedeki görevlerini bırakıp ABD'ye taşındıktan sonra ailesine çok fazla suçlama yöneltti. Bunların çoğuna da sosyal medyadaki hayranları dışında çok fazla destek bulamadı. Ailesi ise yanıt olarak tek kelime etmedi. Fakat bu kez Harry ile William arasında daha küçük yaşlarında bile bir uçurum olduğuna dair bir demeç geldi. Bu konuda konuşan kişi, Harry'nin annesi Prenses Diana'nın eski uşağı Paul Burrell. The Sun gazetesine konuşan Burrell, ailenin yanında çalıştığı dönemde iki prense farklı davranıldığına dair bazı olaylara tanıklık ettiğini söyledi.

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Bugün 64 yaşında olan Paul Burrell, gördüğü bazı olayları anlattı. Verdiği örneklerden biri de William ile Harry'nin tabaklarına, dadıları tarafından eşit miktarda sosis konulmadığı. Eski çalışan bu konuda şunları söyledi: "Bir keresinde dadı, kahvaltıda William'ın tabağına üç tane sosis koydu. Harry'ye ise iki tane sosis verildi. Harry tabağına baktı ve bunun nasıl olduğunu, neden William'ın üç, kendisinin iki tane sosis aldığını sordu."

Burrell'ın anlattığına göre olaylar sonra şöyle gelişti: İki kardeşin dadısı "William'ın doymaya senden daha fazla ihtiyacı var. O bir gün kral olacak" dedi. Paul Burrell, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "Harry, sessiz kaldı ve içini çekti. Ama kendi evinde bile uğraşması gereken şey buydu." Bu anlattıklarından sonra Burrell, Harry'nin Spare adlı kitabında yer alan anıların işte bu gibi ayrıntılara dayandığını ileri sürdü. Fakat yine de artık California'da yaşayan Prens Harry'nin "oyunu kaybettiğini" saklamadı.

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HARRY KİTABINDA ONU DA SUÇLADI

Bu arada Harry'nin, Spare adlı kitabında eleştiri bombardımanına tuttuğu kişilerden birinin de Paul Barrell olduğunu unutmayalım. Burrell, bir süre yanında çalıştığı Diana'ya dair gözlemlerini ve düşüncelerini A Royal Duty (Bir Kraliyet Görevi) adlı kitapta toplamıştı. Harry, Diana'nın eski çalışanını "annesinin trajik ölümünden çıkar sağlamakla" suçlamıştı.

KÜÇÜK YAŞTA ANNELERİNİ KAYBETTİLER: Anneleri Prenses Diana, henüz 36 yaşında hayata veda ettiğinde William 15, Harry de 12 yaşındaydı. Diana Spencer'in cenaze töreninde, kortejde yan yana ve acılarını dışarıya yansıtmadan yürüyen iki kardeş o andan sonra da birkaç yıl öncesine kadar birbirlerinin yoldaşı oldu.





'AĞABEYİM, TANRI ONU KORUSUN!'

Şimdi durum böyle ama yıllar önce iki kardeş en azından görüntüde birbirleriyle iyi geçiniyordu. Harry, annelerini kaybettikten sonra yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde en büyük destekçisinin William olduğunu anlatmıştı yıllar önce. Prens Harry, 2017 yılında verdiği bir röportajda ağabeyi hakkında "Ağabeyim, Tanrı onu korusun, bana çok büyük destek oldu" diyerek o dönemi anlatmıştı. Ondan sonra da William ile Harry, hayat yolculuğunda birbirlerine hep yakın oldular. En mutlu günlerinde, yani sevdikleri kadınlarla evlenirken birbirlerinin sağdıcı oldular. Fakat Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra iki kardeşin yolları ayrılmaya başladı.

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ADIM ADIM AYRILIK: Önce ortak kullandıkları sosyal medya hesapları ardından da evleri, hatta ülkeleri. Prens Harry, bu ayrılık sürecinde verdiği bir röportajda "Daha önce de söylediğim gibi, William'ı seviyorum. Bir cehennemin içinden beraber geçtik, bir deneyimi paylaştık. Ama şimdi farklı yollardayız" diye konuştu. Prens William ile Prens Harry, ayrılığın ardından iki kez zorunlu olarak yan yana geldi. Biri dedeleri Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze törenindeydi. İki kardeş bu törende farklı yerlerde dursunlar diye cenaze kortejinde özel düzenlemeler yapıldı. Fakat William ile Harry, kilisedeki dini törenin ardından William'ın eşi Kate Middleton'ın girişimiyle bir süre birlikte yürüyüp sohbet etti. Herkes aralarının düzeldiğini düşünüyordu ama işin aslının öyle olmadığı görüldü. Harry apar topar ABD'ye ailesinin yanına döndü.





ANNELERİNİN HATIRINA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

İki kardeş daha sonra 1 Temmuz'da anneleri Diana anısına yapılan bir anıtın açılışı için yine Londra'da buluştu. Ama o da zorunlu bir durumdu. Her ne kadar kameralar karşısında sohbet ederek birlikte yürüseler de araları yine düzelmedi. Yine Harry, hemen ABD'ye döndü.

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Prens Harry, İngiliz kraliyet ailesinden ayrılmaya hazırlandığı dönemde annesi Prenses Diana'nın basının zorbalığına maruz kaldığını ve bu yüzden hayatını yitirdiğini anlatmıştı. Hatta "Karımın kaderinin de benzer olmasını istemiyorum" diyerek bu konudaki düşüncelerini dile getirmişti.

ARTIK ARALARINDA AŞILMAZ UÇURUMLAR VAR

Prens Harry, dedesi Prens Philip'in cenaze törenine katılmak için Londra'ya gitti. O sırada eşi Meghan Markle, kızı Lilibet'e hamileydi bu yüzden ona eşlik etmedi. Sonra Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıl kutlamaları kapsamında onun daveti üzerine çocuklarını da alıp bir kez daha Londra'ya gitti çift. Fakat orada hayranlarının beklediği kadar kameralar karşısına çıkmadı. Çift, son olarak Kraliçe'nin cenaze töreni için Londra'daydı. Orada da aile ile aralarındaki soğukluk ve uzaklık artık gözden kaçmayacak düzeydeydi.