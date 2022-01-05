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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir aradaDünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları
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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları#Jazmin Grace Grimaldi#Alexandre Grimaldi Conte
Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

"Gayrimeşru çocuk ve kraliyet ailesi" denildiğinde aklınıza ilk olarak hangi isim geliyor? Büyük olasılıkla Monako Prensi 2. Albert ya da günümüzde daha çok bilinen adıyla Monaco Prensi Albert... İddialara göre düğününü bile tehlikeye soksa da skandal olarak nitelendirilse de doğruluğu DNA testleriyle kanıtlandıktan sonra gayrimeşru yani evlilik dışı çocuklarını kabullenen, onların bakımını üstlenip soyadını veren Prens Albert'in bu durumu artık "skandal" olmaktan çıkıp sıradan bir hale geldi.

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ANNESİNİN ADINI DA VERDİ
Zaman zaman 29 yaşındaki en büyük kızını yanına alıp etkinliklere katılıyor Albert, annesi Grace'in adını da taşıyan kızı, üvey kardeşleriyle yani Prens Albert ile Prenses Charlene'in evliliğinden dünyaya gelen 6 yaşındaki ikizleriyle de yakından ilgileniyor.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

DÜNYA DÖRT KARDEŞİ İLK KEZ BÖYLE GÖRDÜ
Prens Albert'in, Tamara Rotolo adlı kadınla ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jazmin Grace Grimaldi (sağdan ikinci) 2021 yılını değerlendiren bir video paylaştı Instagram sayfasında. İşte o videodaki bir görüntü de bütün diğer paylaşımlarını geride bıraktı. O karede Prens Albert'in dört çocuğu ilk kez bir arada görünüyordu. Jazmin Grace, Alexandre Grimaldi Coste (en sağda) ve Prenses Gabriella ile Prens Jacques. Birçok görüntünün yer aldığı videodaki o kare son birkaç gündür de dünya basınının gündeminden hiç düşmedi.

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PRENSES UNVANI ALAN BİLE VAR
Aslına bakılırsa Prens Albert, evlilik dışı ilişkilerden çocuk sahibi olan tek kraliyet ailesi üyesi değil. Dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyelerinin de geçmişte benzer olayları oldu. Genellikle inkar edildi, bazıları uzun yıllar gizlendi, bazıları da sadece söylenti düzeyinde kaldı. Ama şunu söyleyelim, kraliyet ailesi üyelerinin gayrimeşru ilişkilerinden dünyaya gelen çocuklardan biri "prenses" unvanı bile taşıyor. Gelin, Prens Albert'den yola çıkarak kraliyet ailesi üyelerinin evlilik dışı çocuklarına, kabul edilenlere, inkar edilenlere, söylenti olanlara  bir bakalım. En çok hangi kralın gayrimeşru çocuğu olduğunu da bir hatırlayalım.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

11 YAŞINA KADAR BABASIYLA HİÇ GÖRÜŞMEDİ
Prens Albert, 1991 yılında Fransa'da tatil yayan Tamara Rotolo adlı bir kadınla kısa süreli bir ilişki yaşadı. Rotolo bu ilişkiden hamile kaldı. Bebeğini doğurmaya üstelik de kraliyet ailesinden uzak durmaya karar verdi. Bu yüzden Jazmin adını verdiği kızı 11 yaşına kadar Prens Albert ile iletişimde bulunmadı.

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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

'ONU TANIMAK İSTEDİM, O DA BENİ TANISIN İSTEDİM'
Jazmin, 2015 yılında verdiği ilk röportajında o yaşa kadar babasıyla hiç görüşmediğini ama sonra onunla iletişim kurmak istediğini anlattı. Sonra da şunları söyledi: "Onu tanımak istedim, onun da beni tanımasını. Etrafımda baba figürü yoktu ve bunu özlemiştim. Onunla birlikte harika vakit geçirdiğim için çok mutluyum." Prens Albert'in artık saklamadığı hatta zaman zaman özel gecelere birlikte katıldığı kızı Jazmin'in ikinci adının da annesine saygı niteliğinde Grace olduğunu da hatırlatalım. Albert'in kızı Grimaldi soyadını da taşıyor.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

BİR DE OĞLU VAR
Albert'in saklamadığı hatta soyadını da verdiği ikinci gayrimeşru çocuğu ise Alexandre Grimaldi Coste. Bir dönem Monaco tahtının varisi olması bile gündeme gelen bu erkek çocuk, Albert ile hostes Nicole Coste'nin altı yıllık ilişkisinden dünyaya geldi. Albert'in eşi Prenses Charlene'in bu çocuklar yüzünden evlilik kararından vazgeçtiği, kaçmaya çalıştığı ve düğün için zor ikna edildiği söylentileri sık sık basına yansımıştı.

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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

VELİAHT SORUNU SONUNDA ÇÖZÜLDÜ
Prenses Charlene'in Prens Albert ile evlendikten sonra tahta hemen veliaht verememesi sorun yaratmıştı. Bir ara Alexandre'ın tahta varis gösterilmesi konuşuldu. Fakat buna en çok karşı çıkan kişi Albert'ın ablası Prenses Caroline oldu. Tahtın, kendi iki oğlunun hakkı olduğunu savundu. Grimaldi ailesinin bu konuya bu kadar eğilmesinin nedeni ise ülkenin geleceğiydi. Eğer Albert'den sonra bir varis olmazsa Monako, Fransa'ya bağlanacaktı. Charlene'in dünyaya getirdiği altı yaşındaki ikizleri Gabriella ve Jacques bu sorunun çözümü oldu. Albert'den sonra tahtın varisi oğlu Jacques.

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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

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HERKESİN BİLDİĞİ 'SIR'
Bu 'herkesin bildiği bir sır' aslında. Belçika Kralı 2. Albert'in bir gayrimeşru kızı var. Her ne kadar bu durum DNA testleriyle kanıtlanmamış olsa da Kral 2. Albert, Belçika'nın soylu ailelerinden birine mensup olan Sybille de Selys Longchamps ile ilişkisinden  bir kız çocuğu sahibi oldu. Belçika'da tanınmış bir heykeltıraş olan 53 yaşındaki Delphine Boël, prenses unvanı da taşıyor. Üstelik babasından kaynaklanan bu unvanlar çocuklarına da geçti. Boel'in Prenses Josephine ve Prens Oscar adında iki tane çocuğu bulunuyor. Delphine'in ülkenin şu andaki kralı Philippe'in üvey kardeşi olarak kabul gördüğünü de hatırlatalım.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

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BABASININ 'İZİNDEN' GİTTİ
İddialara göre Kral 2. Albert'in babası Kral 3. Leopold de bir gayrimeşru çocuk sahibiydi. Bu olayın gelişimine bakarsak... Leopold, 1953 yılında bir trafik kazası geçirdi ve o sırada karısını kaybetti. Bu korkunç olayın ardından Leopold, Avusturyalı şampiyon kayakçı Liselotte Landbeck ile bir ilişki yaşadı. Bu ilişkiden Ingeborg Verdun adında bir kızları oldu. Ama oğlundan farkı eşini aldatmamasıydı. 

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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

PRENS GEORGE'UN İKİ GAYRİMEŞRU ÇOCUĞU VAR
Gelelim İngiliz kraliyet ailesine... Her ne kadar kendisi açık bir şekilde kabul etmese de Kent Dükü unvanını taşıyan Prens George'un, yani Kraliçe 2. Elizabeth'in amcasının iki tane gayrimeşru çocuğu bulunuyordu. İlk çocuğu, Amerikalı sosyelit Kiki Preston ile ilişkisinden 1926 yılında dünyaya gelen Michael Temple Canfield. Bu çocuk yine bir Amerikalı olan yayıncı Cass Canfield tarafından evlat edinildi.

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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

DIANA'NIN SEVMEDİĞİ ÜVEY ANNESİ
Prens George'un ikinci gayrimeşru çocuğu 1929 yılında dünyaya gelen Raine McCorquodale... Bu soyadı büyük olasılıkla kraliyet ailelerini yakından takip edenler için hiç yabancı değil. Ona birazdan değinelim. Söylenti o ki ünlü romancı Barbara Cartland, Alexander McCorquodale ile evliyken Prens George ile ilişki yaşadı ve kızı Raine dünyaya geldi. Şimdi gelelim soyadına. Gayrimeşru bir imiykider dünyaya geldiği ileri sürülen Raine McCorquodale ya da evlilik sonrası adıyla Raine Spencer, Prenses Diana'nın üvey annesiydi.

Gayrimeşru çocuklar konusunda kimsenin eline su dökemeyeceği bir kişi ise Büyük Britanya Kralı 7. Edward. 1901 ile 1910 yılları arasında tahtta kalan Kral 7. Edward'ın 50'den fazla ilişki yaşadığı ileri sürülüyor. Bunlardan da varlıklarından kendisinin bile haberdar olmadığı çok sayıda çocuğu olduğu tarih sayfalarında yazılı. Bunun yanı sıra Kral'ın eşi Kraliçe Alexandra ile evliliğinden de altı tane çocuğu bulunuyor. Bunlardan biri de Kraliçe 2. Elizabeth'in büyükbabası 5. George. 

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

İDDİAYI KENDİSİ ORTAYA ATTI
Madem İngiliz kraliyet ailesinden söz ediyoruz, asla kanıtlanmayan bir dedikoduyu da atlamayalım. Buna göre Prens Charles ile şu an evli olduğu Camilla Parker Bowles'un evlilik dışı bir çocuğu var. Bunu ortaya atan ve çiftin çocuğu olduğunu ileri süren Simon Dorante Day adlı adam. Doronate Day, bu iddiayı 2016 yılında ortaya atmıştı. Ona göre Camilla Parker Bowles, Prens Charles ile ilişkisinden hamile kalmış ve 1965'te de kendisini dünyaya getirmişti.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

CHARLES HENÜZ 17 YAŞINDAYDI
O dönemde Charles'ın henüz 17 yaşında olduğunu düşünenlere göre bu iddianın gerçek olması düşük bir olasılık. Ama o dönemde Camilla'nın dokuz ay ortadan kaybolduğunu hatırlayanlara göre de olmayacak iş değil. O dönemde Charles'ın uzun bir süreliğine Avustralya'ya gönderilmesi de Simon Doronate Day'in iddialarına inananların ileri sürdüğü kanıtlardan biri.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

EVLATLIK VERİLDİ, BÜYÜKANNESİ KRALİÇE'NİN ÇALIŞANIYDI
Bu arada Dorante Day'in, anne ve babası tarafından sahiplenilmediğini onun yerine evlatlık verildiğini hatırlatalım. Onu evlat edinen kişilere gelirsek...Dorante Day'in büyükannesi, bir süre Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in çalışanlarından biriydi. Tüm bu ayrıntılar kafa karıştırıyor olsa da bu evlilik dışı çocuk olayı net olarak kanıtlanmış değil.

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Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

DIANA İLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI İTİRAF ETTİ
Yakın tarihte en çok konuşulan konulardan birini, yani Prens Harry'nin aslında Prens Charles'ın değil, Diana'nın ilişki yaşadığı, Kraliyet Ordusu'nda görevli bir subayın oğlu olduğu iddiasını duymayan yoktur büyük olasılıkla. James Hewitt, Prens Charles ile evli olduğu sırada Diana'nın kendisiyle ilişki yaşadığını itiraf etti.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada


KİME BENZEDİĞİ UZUN SÜRE TARTIŞILDI
Hewitt, kızıl saçlı bir adamdı. Harry'nin saç rengi de bu söylentilerin alevlenmesine neden oldu. Hatta Harry'nin Hewitt'in kopyası olduğu haberleri uzun süre gazete manşetlerini süsledi. Fakat öte yandan Harry'nin, dayısı Charles Spencer'a olan benzerliği de dikkatlerden kaçacak gibi değildi. Bu konudaki gerçek her neyse Prenses Diana ile birlikte sonsuz bir uykuya daldı.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

TEK GECELİK İLİŞKİDEN BİR KIZI OLDU
Görünüşe göre İngiliz kraliyet ailesinin adı bu konuda çok fazla söylentiye karıştı. Fakat bunların bazıları söylenti değil gerçeğin ta kendisi. Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı Prenses Anne'in kocası Mark Phillips'in evlilik dışı dünyaya gelen iki çocuğu gibi. Mark Phillips, Heather Tonkin adlı Yeni Zelandalı bir kadınla tek gecelik ilişki yaşadı.

Dünya bunu ilk kez gördü: Gayrimeşru çocuklarıyla eşinden olan çocukları bir arada

BEBEĞİ ALDIRMASI İÇİN ISRAR ETTİ
Bu ilişkiden de Felicity Tonkin adında bir kızı dünyaya geldi. Aslında Phillips, hamile olduğunu öğrendiğinde Tonkin'den bu çocuğu aldırmasını istemişti. Fakat Tonkin bunu kabul etmedi. Yani bir başka deyişle Kraliçe'nin torunları Zara Tindall ile Peter Phillips'in, yarı Yeni Zelandalı bir üvey kardeşleri var. Prenses Anne ile Mark Phillips'in 1973'te başlayan evliliği 1992'de sona erdi.

 

 

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#Kraliyet Ailesi Üyelerinin Gayrimeşru Çocukları#Jazmin Grace Grimaldi#Alexandre Grimaldi Conte

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